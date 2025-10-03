REKLAMA

Dają prawo 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Nie wszyscy wiedzą o tym świadczeniu. Wystarczy spełnić dwa proste warunki, żeby otrzymywać stałe przelewy

Dają prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Nie wszyscy wiedzą o tym świadczeniu. Wystarczy spełnić dwa proste warunki, żeby otrzymywać stałe przelewy

03 października 2025, 06:24
Maja Retman
Maja Retman
„Mama 4 plus”. Ile wynosi świadczenie, komu się należy, jak złożyć wniosek
Dają prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Nie wszyscy wiedzą o tym świadczeniu. Wystarczy spełnić dwa proste warunki, żeby otrzymywać stałe przelewy
Przez lata ich życie podporządkowane było rodzinie. Zrezygnowały z pracy zawodowej na rzecz wychowanie dzieci i prowadzenia domu. Tysiące kobiet, które zdecydowały się poświęcić karierę na rzecz macierzyństwa, w efekcie zostawały na starość bez żadnych świadczeń i zabezpieczenia finansowego. Tę sytuację zmieniły przepisy wprowadzone w 2019 roku, dzięki którym pojawiły się tak zwane matczyne emerytury. Program znany pod nazwą „Mama 4 plus” daje szansę na comiesięczne świadczenie, ale nie wszyscy spełniają wymagane warunki.

Nieopłacana praca w domu

Wiele osób powtarzało, że kobiety „siedzą w domu”, podczas gdy w rzeczywistości wykonywały ciężką i odpowiedzialną pracę – opiekę nad dziećmi i dbanie o rodzinę. Przez dekady taki wysiłek nie przekładał się jednak na prawo do emerytury. Sytuacja zmieniła się dopiero sześć lat temu, kiedy rząd Mateusza Morawieckiego wprowadził rozwiązanie mające zapewnić minimalne wsparcie finansowe matkom, które wychowały przynajmniej czwórkę dzieci. Ministerstwo rodziny argumentowało wówczas, że decyzja o całkowitym poświęceniu się rodzinie była dla wielu kobiet wyjątkowo trudna, bo oznaczała ryzyko niedostatku na starość.

„Mama 4 plus” – ile wynosi świadczenie?

Program wystartował w marcu 2019 roku. Od początku jego wysokość była równa najniższej emeryturze i jest corocznie waloryzowana. Obecnie matczyna emerytura wynosi 1878,91 zł brutto. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc i stanowi istotne wsparcie dla osób, które wcześniej nie mogły liczyć na żadne pieniądze z systemu emerytalnego.

Kto może otrzymać matczyną emeryturę?

ZUS przyznaje świadczenie matkom, które urodziły lub wychowały co najmniej czworo dzieci, a jednocześnie nie mają dochodów pozwalających im na samodzielne utrzymanie. Co ważne, prawo do wsparcia nie dotyczy wyłącznie kobiet – w szczególnych sytuacjach może je otrzymać ojciec. Dotyczy to przypadków, gdy matka zmarła, porzuciła rodzinę lub z innych powodów nie mogła sprawować opieki nad dziećmi. Uprawnieni są ci, którzy osiągnęli wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Jak złożyć wniosek o świadczenie?

Matczyna emerytura nie jest przyznawana automatycznie. Aby ją otrzymać, konieczne jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do dokumentacji należy dołączyć m.in. akty urodzenia dzieci oraz inne dowody potwierdzające ich wychowanie. Dopiero po pozytywnej decyzji ZUS środki trafiają co miesiąc na konto uprawnionej osoby.

Źródło: INFOR
