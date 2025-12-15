REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Co miesiąc można dostać 300 złotych dopłaty do prądu od ZUS. Te pieniądze należą się bez względu na dochody. O tym dodatku wielu Polaków nie ma pojęcia. Podpowiadamy, jak to załatwić

Co miesiąc można dostać 300 złotych dopłaty do prądu od ZUS. Te pieniądze należą się bez względu na dochody. O tym dodatku wielu Polaków nie ma pojęcia. Podpowiadamy, jak to załatwić

15 grudnia 2025, 06:34
Maja Retman
Maja Retman
Ceny energii w Polsce osiągają kosmiczny poziom. Było drogo, jest jeszcze drożej. Od lipca na nasze rachunki za energię decyzją rządu wróciła opłata mocowa. To grozi ruiną niejednemu rodzinnemu budżetowi. ZUS rzuca finansowe koło ratunkowe, o którym nie wszyscy wiedzą
Co miesiąc 300 złotych dopłaty do prądu od ZUS bez względu na dochody. O tym dodatku wielu Polaków nie ma pojęcia
Ceny energii w Polsce osiągają kosmiczny poziom. Było drogo, jest jeszcze drożej. Od lipca na nasze rachunki za energię decyzją rządu wróciła opłata mocowa. To grozi ruiną niejednemu rodzinnemu budżetowi. ZUS rzuca finansowe koło ratunkowe, o którym nie wszyscy wiedzą. Co miesiąc można dostać ponad 300 złotych dodatku na opłatę za energię elektryczną i to bez względu na dochody. Żeby pieniądze otrzymać trzeba spełnić określone warunki.

Płaczemy i za prąd płacimy. Było drogo, a od stycznia jest jeszcze drożej, bo od lipca rokiem w rachunkach gospodarstw domowych ponownie pojawiła się tak zwana opłata mocowa.

Wysokość opłaty mocowej

Jej wysokość zależy od rocznego poziomu energii pobranej i ustalana jest przez Urząd Regulacji Energetyki – przypomina samorządowy serwis. Gospodarstwa domowe, które w ciągu roku wykorzystują do 500 kilowatogodzin, zapłacą miesięcznie 2,86 zł. Te, których roczne zużycie mieści się w przedziale od 500 do 1200 kilowatogodzin, będą płacić 6,86 zł miesięcznie. W przypadku gospodarstw, które pobierają od 1200 do 2800 kilowatogodzin rocznie, opłata wyniesie 11,14 zł miesięcznie, a dla tych, których roczne zużycie przekracza 2800 kilowatogodzin, stawka wynosi 16,01 zł. Przeciętne polskie gospodarstwo pobiera rocznie od 2000 do 2500 kilowatogodzin, co oznacza, że większość odbiorców znajdzie się w trzeciej grupie taryfowej, a w skali roku daje to około 130 złotych.

Ryczałt energetyczny. To sposób na obniżenie rachunków za prąd

Istnieje sposób na to, żeby rachunki za prąd były niższe nawet o kilkaset złotych. Trzeba tylko złożyć odpowiedni wniosek. Chodzi o ryczałt energetyczny czyli dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma pomóc w pokryciu kosztów zużycia energii, gazu czy ogrzewania.

Kto może otrzymać ryczałt energetyczny

Mogą z niego skorzystać emeryci i renciści, którzy spełniają określone kryteria. To kombatanci lub ci, którzy działali na rzecz niepodległości Polski lub byli ofiarami represji. Na liście uprawnionych są też żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych.

Wysokość ryczałtu energetycznego podlega corocznej waloryzacji. Obecnie to 312,71 zł miesięcznie. W skali roku daje to pokaźną sumę 3758,52 zł. Jego kwota jest ogłaszana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do 7 lutego każdego roku, a nowa stawka weszła w życie od 1 marca. Świadczenie jest wypłacane w formie dodatku do emerytury. Co ważne, w przypadku śmierci osoby uprawnionej, jej bliscy mogą odziedziczyć prawo do ryczałtu.

Ryczałt energetyczny. Jak złożyć wniosek? Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Aby uzyskać ryczałt energetyczny, należy złożyć odpowiedni wniosek dostępny w placówkach ZUS lub na stronie www.zus.pl. Chodzi o formularz ZUS-ERK. Konieczne jest też załączenie dokumentów potwierdzających uprawnienia. Na tej liście jest decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzająca działalność kombatancką, represje lub status członka rodziny po kombatancie, zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień dotyczące przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej, dokumenty potwierdzające status wdowy po żołnierzu przymusowo zatrudnianym. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie.

Źródło: forsal.pl
Infor.pl
