REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowa dopłata 1200 zł dla seniorów po 60. i 65. roku życia. Od kiedy i na jakich zasadach?

Nowa dopłata 1200 zł dla seniorów po 60. i 65. roku życia. Od kiedy i na jakich zasadach?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 października 2025, 14:44
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
1200 zł dopłaty do prądu i ogrzewania dla seniorów po 60. i 65. roku życia
1200 zł dopłaty do prądu i ogrzewania dla seniorów po 60. i 65. roku życia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nowy bon energetyczny dla seniorów może odmienić sytuację osób najbardziej narażonych na wysokie rachunki za prąd i ogrzewanie. Rząd zapowiada, że wsparcie wyniesie nawet 1200 zł rocznie. Kiedy pierwsze wypłaty? Co warto wiedzieć o zasadach programu.

rozwiń >

Na czym ma polegać nowy bon prądu i ogrzewania?

To forma wsparcia dla najuboższych seniorów w Polsce. Dopłata, nazywana bonem energetycznym, ma pomóc osobom, które najdotkliwiej odczuwają rosnące koszty życia. Dzięki niej seniorzy nie będą musieli wybierać między ogrzewaniem mieszkania a wykupieniem leków. W poprzednich edycjach podobne wsparcie trafiło już do ponad 2 mln gospodarstw domowych.

REKLAMA

REKLAMA

Dlaczego rząd planuje nowe wsparcie?

Nowy system ma być odpowiedzią na unijne przepisy dotyczące emisji CO₂. Chodzi o ETS2 – tzw. podatek od ogrzewania, który wprowadzi dodatkowe koszty dla gospodarstw domowych. Polska próbuje opóźnić wejście regulacji w życie, ale równocześnie przygotowuje system osłonowy, aby ochronić obywateli przed gwałtownymi podwyżkami.

Dla kogo dopłata do prądu i ogrzewania?

Program skierowany będzie do seniorów spełniających konkretne kryteria:

  • kobiety po 60. roku życia i mężczyźni od 65. roku życia,
  • dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 2525 zł brutto miesięcznie,
  • wymagane jest mieszkanie w budynku z indywidualnym źródłem ciepła opartym na paliwach kopalnych (np. węgiel, olej opałowy).

Ile wyniesie nowy bon energetyczny?

Średnia wysokość wsparcia ma sięgnąć 1200 zł rocznie. Pieniądze będą wypłacane w ratach kwartalnych, czyli ok. 300 zł co trzy miesiące. Dopłaty mają realnie odciążyć rachunki gospodarstw najbardziej narażonych na wzrosty cen energii.

REKLAMA

Kto zajmie się wypłatami?

Obsługą dopłat zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To tam seniorzy będą składać wnioski o świadczenie, a urzędnicy będą je rozpatrywać i weryfikować dochody.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy będzie można złożyć wniosek?

Obecny nabór wniosków jest zamknięty. Nowe formularze pojawią się dopiero po oficjalnym ogłoszeniu startu programu, czyli najwcześniej za dwa lata.

Kiedy ruszy nowy program?

Choć początkowo mówiło się o 2025 roku, rząd potwierdził, że realny start przewidziany jest na 2027 rok. Wtedy dopiero pojawią się pierwsze wypłaty, a cały system ma działać przez minimum 5 lat.

Co zamiast dopłaty w 2025 roku?

Ponieważ program nie ruszy w 2025 roku, rząd zdecydował o przedłużeniu mrożenia cen energii elektrycznej. Do końca roku obowiązuje maksymalna cena energii dla gospodarstw domowych – 500 zł/MWh. To rozwiązanie przejściowe, które ma chronić przed skokami cen do czasu pełnego uruchomienia systemu dopłat.

Równolegle zapowiedziano wprowadzenie nowego świadczenia – bonu ciepłowniczego. Ma on objąć gospodarstwa domowe korzystające z ciepła systemowego, czyli sieci ciepłowniczej w blokach i budynkach wielorodzinnych. Będzie to wsparcie kierowane głównie do osób o niższych dochodach, które najbardziej odczuwają rosnące koszty ogrzewania. Szczegółowe zasady przyznawania bonu i wysokość wsparcia mają zostać określone w najbliższych miesiącach.

 
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Uwaga! Ostrzeżenie przed fałszywymi SMS-ami z ZUS
06 paź 2025

Ostatnio lekarze otrzymują SMS-y z linkiem do rzekomej „aktualizacji” certyfikatu do wystawiania zwolnień lekarskich. ZUS ostrzega - to próba oszustwa!
Urlop regeneracyjny dla każdego. Trzy miesiące płatnego wolnego po spełnieniu prostych warunków. Od kiedy będzie można korzystać?
06 paź 2025

Aż 3 miesiące wolnego co 7 lat. Z takiego uprawnienia mieliby skorzystać wszyscy pracownicy. Urlop regeneracyjny byłby rozwiązaniem na kształt urlopu zdrowotnego przysługującego nauczycielom, sędziom, czy policjantom.
Nowe świadczenie: 500 plus dla małżeństw. Wypłaty od 5000 do 8000 zł, w zależności od liczby wspólnie przeżytych lat
06 paź 2025

Czy małżeństwa z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe od państwa? Trwają właśnie prace nad petycją dotyczącą tzw. „500 plus dla małżeństw” – nowego świadczenia, które miałoby docenić trwałość długoletnich związków. Senacka Komisja Petycji analizuje projekt ustawy przewidujący wypłaty od 5000 do nawet 8000 zł, zależnie od liczby wspólnie przeżytych lat.
Nowa dopłata 1200 zł dla seniorów po 60. i 65. roku życia. Od kiedy i na jakich zasadach?
06 paź 2025

Nowy bon energetyczny dla seniorów może odmienić sytuację osób najbardziej narażonych na wysokie rachunki za prąd i ogrzewanie. Rząd zapowiada, że wsparcie wyniesie nawet 1200 zł rocznie. Kiedy pierwsze wypłaty? Co warto wiedzieć o zasadach programu.

REKLAMA

30,50 brutto: ile to netto? Umowa zlecenie 2025 i 2026
06 paź 2025

Za wykonanie umowy zlecenia nie można płacić mniej niż 30,50 zł brutto na godzinę. Jaka jest stawka netto czyli ile na rękę otrzyma zleceniobiorca? W 2026 r. będzie to 31,40 zł brutto. Udostępniamy kalkulator umowy zlecenia.
Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum to 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4100 złotych brutto
06 paź 2025

Po 50 roku życia ta grupa pracowników ma prawo do szczególnego świadczenia. Jego wysokość zaczyna się od 1800 złotych, a przeciętnie wynosi ponad 4100 złotych. To szczególnie ważne dla osób, które obawiają się o trwałość swojego zatrudnienia. Jak się o nie ubiegać?
850 zł miesięcznie od ZUS. Wystarczy jeden dokument i niski dochód
06 paź 2025

Średnia emerytura w Polsce wynosi dziś około 3500 zł brutto, ale niemal połowa świadczeniobiorców otrzymuje znacznie mniej. Wzrost cen żywności i energii sprawił, że nawet niewielkie dopłaty z budżetu państwa mają dziś ogromne znaczenie. Tymczasem wielu seniorów nie wie, że może otrzymywać nie jedno, lecz dwa świadczenia: dodatek pielęgnacyjny i świadczenie uzupełniające. Łącznie daje to nawet 850 zł miesięcznie wypłacane przez ZUS. To realna pomoc dla osób o najniższych dochodach, szczególnie tych wymagających stałej opieki.
11 000 zł więcej do emerytury od ZUS za opiekę nad wnukami. W jaki sposób dziadkowie zyskują dzięki nowemu programowi?
06 paź 2025

Program Aktywny Rodzic oferuje dziadkom i babciom możliwość podwyższenia kapitału emerytalnego. Okazuje się, że wykorzystanie umowy uaktywniającej pozwala Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na doliczenie seniorom nawet 11 tysięcy złotych do sumy, która wpłynie na ich przyszłą emeryturę. Oto szczegóły.

REKLAMA

Edukacja zdrowotna w kryzysie: skąd tak masowe wypisy?
06 paź 2025

Nowy przedmiot „edukacja zdrowotna”, który w roku szkolnym 2025/2026 zajął miejsce wychowania do życia w rodzinie, miał być ważnym krokiem ku poprawie świadomości zdrowotnej młodych ludzi.Jednak już w pierwszych tygodniach funkcjonowania wywołał ogromne kontrowersje. W wielu miastach i regionach uczniowie — lub ich rodzice — masowo składali rezygnacje z udziału w zajęciach. W niektórych szkołach ponadpodstawowych liczba wypisanych przekroczyła 90 procent.
Rząd zadowolony z programu Aktywny Rodzic. Objął ponad 635 tys. dzieci
06 paź 2025

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała w poniedziałek w Bożkowie (Dolnośląskie), że program Aktywny Rodzic zdał egzamin. Minął rok jego funkcjonowania.

REKLAMA