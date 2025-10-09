REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01-U, 02-P, 03-L, 04-O, 05-R, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 10-N, 11-I lub 12-C? Sprawdź, jakie ulgi i świadczenia Ci przysługują

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01-U, 02-P, 03-L, 04-O, 05-R, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 10-N, 11-I lub 12-C? Sprawdź, jakie ulgi i świadczenia Ci przysługują

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 października 2025, 14:48
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01-U, 02-P, 03-L, 04-O, 05-R, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 10-N, 11-I lub 12-C? Sprawdź, jakie ulgi i świadczenia Ci przysługują
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Sprawdź, co oznaczają symbole 01-U, 05-R czy 12-C i jakie świadczenia dają w 2025 roku
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Sprawdź, z jakich świadczeń, ulg i przywilejów możesz skorzystać w 2025 roku. Od zasiłków i rent, przez programy PFRON i kartę parkingową, aż po ulgi podatkowe i darmowe przejazdy. Orzeczenie to realne wsparcie finansowe i ułatwienia w codziennym życiu. Zobacz, komu przysługują najważniejsze dopłaty i które symbole w orzeczeniu otwierają dostęp do dodatkowych świadczeń.

rozwiń >

Co oznaczają symbole w orzeczeniu o niepełnosprawności

W Polsce orzeczenie o niepełnosprawności zawiera nie tylko stopień (lekki, umiarkowany lub znaczny), ale także symbol przyczyny niepełnosprawności. Każdy z nich – od 01-U do 12-C – wskazuje konkretną grupę schorzeń, które wpływają na codzienne funkcjonowanie. Znajomość tych oznaczeń jest ważna, bo ułatwia ustalenie, z jakich świadczeń, ulg i form wsparcia można skorzystać. Poniżej wyjaśniamy znaczenie poszczególnych symboli i związane z nimi uprawnienia w latach 2025–2026.

REKLAMA

REKLAMA

01‑U – upośledzenie umysłowe

Symbol 01‑U jest nadawany osobom z upośledzeniem umysłowym. Obejmuje zarówno niepełnosprawność intelektualną powstałą w okresie rozwoju (np. zespół Downa), jak i choroby przebiegające z otępieniem. W orzeczeniu może towarzyszyć mu symbol 06‑E (epilepsja) lub 10‑N (choroby neurologiczne), jeśli występują inne schorzenia.

Przykładowe uprawnienia:

  • Wczesne wspomaganie i edukacja specjalna. Dzieci z 01‑U mają prawo do zajęć wczesnego wspomagania oraz kształcenia specjalnego.
  • Zwiększone dofinansowanie PFRON do wynagrodzenia. Pracodawcy otrzymują wyższe kwoty (4 140 zł, 2 585 zł lub 1 265 zł) za zatrudnienie osoby z tym symbolem.
  • Świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne. Jeśli orzeczenie zawiera punkty 7 i 8 (konieczność stałej opieki), rodzice/opiekunowie mogą otrzymać świadczenie pielęgnacyjne.
  • Ulgi komunikacyjne. W wielu miastach osoby z 01‑U i umiarkowanym lub znacznym stopniem korzystają z bezpłatnych przejazdów

02‑P – choroby psychiczne

Kod 02‑P dotyczy chorób psychicznych. W orzecznictwie wymienia się m.in. schizofrenię, choroby afektywne dwubiegunowe, zaburzenia lękowe, otępienia oraz zaburzenia osobowości. Symbol może zostać przyznany zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom.

REKLAMA

Uprawnienia i świadczenia:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Wyższy poziom dofinansowania PFRON. 02‑P znajduje się na liście kodów szczególnych. Pracodawcy otrzymują zwiększone dofinansowanie do wynagrodzenia.
  • Zasiłki i renty. Osoby z ciężkimi chorobami psychicznymi często spełniają kryteria renty socjalnej lub renty z tytułu niezdolności do pracy, a opiekunowie mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne.
  • Rehabilitacja i turnusy. Orzeczenie 02‑P uprawnia do ulg w opłatach za turnusy rehabilitacyjne i możliwość korzystania z programów PFRON.
  • Ulgi komunikacyjne. W Warszawie osoby z umiarkowanym 02‑P płacą za przejazdy komunikacją miejską 50% ceny, a przy znacznym stopniu mają prawo do bezpłatnych przejazdów.
  • Korzystniejsze warunki pracy. Osoby z chorobami psychicznymi mogą być objęte ochroną w miejscu pracy (np. krótszy czas pracy, dodatkowe przerwy) zgodnie z zaleceniami lekarza.

03‑L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

Symbol 03‑L obejmuje zaburzenia głosu, mowy i słuchu, w tym trwałe uszkodzenia strun głosowych, laryngektomię, afazję poudarową oraz głuchotę obustronną niewyrównywaną aparatem słuchowym. Kod ten nie jest objęty dodatkiem dofinansowania specjalnych symboli.

Najważniejsze uprawnienia:

  • Aparaty słuchowe i sprzęt rehabilitacyjny. Osoby z 03‑L mogą otrzymać dofinansowanie z PFRON na aparaty słuchowe, implanty ślimakowe czy sprzęt umożliwiający komunikację.
  • Specjalistyczna edukacja i logopedia. Dzieci z tym symbolem korzystają z zajęć logopedycznych i nauczania zindywidualizowanego.
  • Ulgi w komunikacji. Symbol 03‑L nie daje prawa do zwiększonego dofinansowania PFRON ani automatycznie do karty parkingowej. Jednakże w niektórych miastach (np. Warszawa) osoby dorosłe z umiarkowanym lub znacznym 03‑L korzystają z bezpłatnych przejazdów od 2019 r. Trzeba jednak sprawdzać lokalne przepisy.

04‑O – choroby narządu wzroku

Kod 04‑O dotyczy chorób narządu wzroku, m.in. chorób siatkówki, jaskry, zaćmy powikłanej, retinopatii cukrzycowej, wrodzonych wad oczu czy znacznego uszkodzenia pola widzenia. W zależności od stopnia utraty widzenia orzeczenie może być lekkie, umiarkowane lub znaczne.

Uprawnienia:

  • Parking i mobilność. Osoby niewidome lub z umiarkowaną niepełnosprawnością i kodem 04‑O mogą ubiegać się o kartę parkingową, jeśli mają znacznie ograniczoną mobilność. Dzięki karcie można parkować na miejscach oznaczonych kopertą i ignorować wybrane znaki.
  • Dofinansowanie urządzeń elektronicznych. PFRON finansuje sprzęt dla niewidomych: komputery z oprogramowaniem udźwiękawiającym, lupy elektroniczne, czytniki ekranowe, telefoniczną nawigację itp.
  • Zwiększona dopłata do wynagrodzeń. 04‑O znajduje się na liście kodów szczególnych, więc pracodawcy otrzymują wyższą dopłatę PFRON.
  • Ulgi komunikacyjne i kulturalne. W wielu miastach osoby niewidome jeżdżą bezpłatnie autobusami, mają pierwszeństwo w kolejkach i ulgi w muzeach czy kinach.

05‑R – upośledzenie narządu ruchu

Symbol 05‑R obejmuje upośledzenie narządu ruchu, w praktyce ograniczenia funkcji układu kostno‑mięśniowego i nerwowo‑mięśniowego. Mogą to być amputacje kończyn, mózgowe porażenie dziecięce, choroba zwyrodnieniowa stawów, stany po urazach czy deformacje kręgosłupa. Kodu tego nie należy mylić z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, symbol wskazuje na rodzaj schorzenia, a nie stopień ciężkości.

Uprawnienia:

  • Karta parkingowa. Przy umiarkowanym stopniu i znacznej ograniczonej mobilności osoby z 05‑R mają prawo do karty parkingowej.
  • Sprzęt i rehabilitacja. PFRON dofinansowuje zakup wózków inwalidzkich, protez, ortez, aparatów ortopedycznych, a także turnusy rehabilitacyjne i usuwanie barier architektonicznych (np. windy, podjazdy). Dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów sprzętu. Program Aktywny samorząd obejmuje również dopłatę do kursu prawa jazdy i adaptacji samochodu.
  • Zasiłki i renty. Osoby z 05‑R mogą otrzymać rentę socjalną, rentę z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, jeśli spełnią kryteria dotyczące zakresu samodzielności.
  • Ulgi w transporcie. W Warszawie osoby z umiarkowanym 05‑R płacą za komunikację miejską 50% ceny biletu.

06‑E – epilepsja

Symbol 06‑E jest przypisywany osobom cierpiącym na epilepsję. Obejmuje on padaczkę idiopatyczną, pourazową, po udarze oraz zespoły padaczkowe towarzyszące innym chorobom. Epilepsja może współwystępować z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami neurologicznymi.

Uprawnienia i ograniczenia:

  • Wyższa dopłata do wynagrodzenia. 06‑E znajduje się w grupie kodów specjalnych, dzięki czemu pracodawcy otrzymują większe dofinansowanie.
  • Dostęp do świadczeń zdrowotnych. Osoby z padaczką korzystają z darmowych leków (w określonych programach), bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych oraz priorytetu przy przyjmowaniu do poradni neurologicznych.
  • Udogodnienia w pracy i edukacji. Pracownicy mają prawo do dodatkowych przerw, skrócenia czasu pracy i indywidualnych form kształcenia. Część zawodów (np. pilot, kierowca zawodowy) jest dla osób z padaczką niedostępna, natomiast prawo jazdy kat. B bywa wydawane po spełnieniu określonych warunków.
  • Ulgi transportowe i podatkowe. Symbol 06‑E uprawnia do zniżek w komunikacji publicznej oraz do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

07‑S – choroby układu oddechowego i krążenia

Kod 07‑S obejmuje choroby układu oddechowego i krążenia, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), astma, choroba wieńcowa, wady serca, niewydolność serca czy choroby naczyń obwodowych. Symbol wskazuje, że stan chorobowy w istotny sposób ogranicza wydolność oddechową lub krążenie.

Uprawnienia:

  • Karta parkingowa. Przy umiarkowanym stopniu i znacznym ograniczeniu mobilności kod 07‑S pozwala na uzyskanie karty parkingowej – podobnie jak kody 04‑O, 05‑R i 10‑N.
  • Świadczenia finansowe. Osoby z 07‑S otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne (dla opiekunów), rentę socjalną lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, w zależności od stanu zdrowia.
  • Ulgi w pracy. Pracownik z 07‑S ma prawo do dodatkowej przerwy, skróconego tygodnia pracy i 10 dodatkowych dni urlopu rehabilitacyjnego.
  • Zniżki transportowe. W komunikacji kolejowej obowiązuje 37% ulgi PKP/PKS dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem i kodem 07‑S; w Warszawie umiarkowany 07‑S uprawnia do 50% zniżki.

08‑T – choroby układu pokarmowego

Symbol 08‑T odnosi się do chorób układu pokarmowego, takich jak nieswoiste zapalenia jelit (choroba Leśniowskiego‑Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego), celiakia, przewlekłe zapalenia trzustki, choroby wątroby oraz nowotwory przewodu pokarmowego.

Uprawnienia:

  • Dieta i leczenie. Osoby z 08‑T często wymagają specjalnych diet (np. bezglutenowej) i kosztownych leków. Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć wydatki na żywność dietetyczną i sprzęt medyczny.
  • Sprzęt i turnusy. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania pomp żywieniowych, stomii, wkładek stomijnych czy turnusów rehabilitacyjnych.
  • Priorytet w opiece zdrowotnej. Symbol 08‑T uprawnia do szybszego dostępu do lekarzy specjalistów oraz do wyrobów medycznych w ramach NFZ.
  • Ulgi komunikacyjne. W wielu samorządach osoby z umiarkowanym 08‑T korzystają z 50% zniżki w komunikacji miejskiej.

09‑M – choroby układu moczowo‑płciowego

Kod 09‑M obejmuje choroby układu moczowo‑płciowego: przewlekłą niewydolność nerek, wymagającą dializoterapii, choroby nowotworowe nerek i pęcherza, wrodzone wady dróg moczowych, przewlekłe infekcje, kamicę moczową czy stany po przeszczepie.

Uprawnienia:

  • Świadczenia zdrowotne. Osoby wymagające dializ mają prawo do bezpłatnego leczenia i transportu na zabiegi. NFZ finansuje także leki i materiały medyczne.
  • Ulgi podatkowe i rehabilitacyjne. Koszty dojazdów na dializy, zakup specjalnej diety lub sprzętu (np. cewników) mogą być odliczane w uldze rehabilitacyjnej.
  • Programy PFRON i turnusy. 09‑M uprawnia do dofinansowania sprzętu (podnośników, łóżek rehabilitacyjnych), adaptacji łazienek i wyjazdów na turnusy.
  • Zniżki transportowe. W Warszawie umiarkowany 09‑M daje 50% zniżki na bilety komunikacji miejskiej.
  • Renty i zasiłki. Jeżeli choroba prowadzi do trwałej niezdolności do pracy, można ubiegać się o rentę socjalną lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz zasiłki pielęgnacyjne.

10‑N – choroby neurologiczne

Symbol 10‑N wskazuje na choroby neurologiczne – m.in. udary mózgu, urazy kręgosłupa, nowotwory mózgu i rdzenia, stwardnienie rozsiane, dystrofie mięśniowe, polyneuropatie, porażenia nerwów czy padaczkę pourazową. Wiele osób z 10‑N ma ograniczenia w poruszaniu się, dlatego symbol ten bywa łączony z 05‑R.

Uprawnienia:

  • Karta parkingowa. Przy umiarkowanym stopniu i znacznych ograniczeniach ruchowych 10‑N daje prawo do karty parkingowej.
  • PFRON. Osoby z 10‑N mogą korzystać z programów finansujących rehabilitację, sprzęt medyczny i usuwanie barier architektonicznych. Kod 10‑N nie zwiększa dopłaty do wynagrodzenia, lecz pracodawcy nadal otrzymują podstawowe dofinansowanie (2760 zł, 1550 zł, 575 zł).
  • Renty i zasiłki. Choroby neurologiczne często powodują długotrwałą niezdolność do pracy, co umożliwia uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty socjalnej, a opiekunom – świadczenia pielęgnacyjnego.
  • Ulgi transportowe. W wielu miastach osoby z umiarkowanym 10‑N korzystają z 50% ulgi komunikacyjnej, na liniach kolejowych obowiązuje ulga 37%.

11‑I – inne (choroby endokrynologiczne, metaboliczne, zakaźne i zeszpecenia)

Symbol 11‑I obejmuje m.in. choroby endokrynologiczne (np. nadczynność tarczycy, choroba Addisona), metaboliczne (mukowiscydoza, fenyloketonuria), enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, poważne zeszpecenia oraz choroby układu krwiotwórczego. Ze względu na różnorodność chorób decyzje orzecznicze są indywidualne.

Uprawnienia:

  • Świadczenia finansowe. W zależności od stopnia niepełnosprawności osoby z 11‑I mogą korzystać z renty socjalnej, zasiłku stałego, dodatku pielęgnacyjnego i świadczeń opiekuńczych.
  • Ulgi transportowe. Posiadacze umiarkowanego 11‑I w Warszawie mają 50% zniżki na komunikację miejską.
  • Dofinansowanie PFRON. Możliwe jest uzyskanie dotacji na zakup sprzętu rehabilitacyjnego (np. pomp insulinowych), adaptację mieszkania czy turnusy rehabilitacyjne.
  • Zatrudnienie. 11‑I nie zwiększa dofinansowania wynagrodzeń, ale pracodawca ma obowiązek dostosować stanowisko pracy do potrzeb (np. miejsca do podawania insuliny, ergonomiczne stanowisko).

12‑C – całościowe zaburzenia rozwojowe

Symbol 12‑C jest nadawany osobom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi powstałymi przed ukończeniem 16 lat, takimi jak autyzm dziecięcy, zespół Aspergera czy inne zaburzenia ze spektrum autyzmu. Od kilku lat obserwuje się znaczący wzrost liczby orzeczeń z tym kodem, zwłaszcza u dzieci.

Uprawnienia:

  • Wczesne wspomaganie i edukacja specjalna. Dzieci z 12‑C mają prawo do specjalistycznych zajęć, integracji sensorycznej, terapii behawioralnej i indywidualnych programów edukacyjnych.
  • Świadczenia opiekuńcze. Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, w orzeczeniu muszą znaleźć się punkty 7 i 8 potwierdzające konieczność całodobowej opieki. W praktyce oznacza to 3287 zł miesięcznie dla rodzica/opiekuna (2025 r.)
  • Zwiększone dopłaty PFRON. 12‑C jest kodem specjalnym; pracodawcy otrzymują zwiększone dofinansowanie wynagrodzenia (4140 zł, 2585 zł lub 1265 zł)
  • Asystent osobisty i turnusy rehabilitacyjne. Rodziny mogą skorzystać z programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” (m.in. pomoc w nauce i integracji) oraz z dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych i zajęć terapeutycznych.
  • Ulgi w komunikacji. Osoby z umiarkowanym lub znacznym 12‑C korzystają z bezpłatnej komunikacji miejskiej (np. w Warszawie)

Pamiętaj, że symbol to nie wszystko

Choć symbole w orzeczeniu informują o rodzaju schorzenia, to o prawie do konkretnych świadczeń decyduje przede wszystkim stopień niepełnosprawności oraz wskazania komisji (np. konieczność stałej opieki czy ograniczona mobilność). Warto regularnie sprawdzać aktualne przepisy i programy PFRON, ponieważ zmiany w systemie wsparcia są wprowadzane niemal co roku. Znajomość swojego symbolu i uprawnień to pierwszy krok do pełnego wykorzystania pomocy, którą oferuje państwo osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Powiązane
Nikt o tym nie mówi, a ZUS wypłaca 654 zł miesięcznie. Zobacz, kto może dostać te pieniądze (2025)
Nikt o tym nie mówi, a ZUS wypłaca 654 zł miesięcznie. Zobacz, kto może dostać te pieniądze (2025)
Co z 4 milionami osób z niepełnosprawnościami? Budżet 2026 nie daje złudzeń
Co z 4 milionami osób z niepełnosprawnościami? Budżet 2026 nie daje złudzeń
MOPS 2025 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków
MOPS 2025 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Najczęstsze błędy w zarządzaniu finansami firmowymi: co możesz zmienić nawet od jutra
09 paź 2025

Wielu przedsiębiorców zaczyna swoją działalność z pasją i determinacją, szybko zdobywając pierwszych klientów. Jednak po kilku miesiącach pojawia się rozczarowanie: są przychody, ale brakuje gotówki. To nie przypadek – to efekt powtarzalnych błędów w zarządzaniu finansami, które można wyeliminować, jeśli tylko się je rozpozna i zrozumie.
Badanie IP PAN: Im wyższy status społeczny, tym lepsze zdrowie psychiczne. Ekspertki o wykluczeniu psychologicznym w Polsce
09 paź 2025

Czy pieniądze wpływają na zdrowie psychiczne? Najnowszy raport „Status społeczno-ekonomiczny a psyche” Instytutu Psychologii PAN pokazuje, że im wyższy status społeczny, tym lepsza kondycja psychiczna i większa otwartość na psychologię. Wywiad z – mówią prof. Marta Marchlewska i dr Marta Rogoza.
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01-U, 02-P, 03-L, 04-O, 05-R, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 10-N, 11-I lub 12-C? Sprawdź, jakie ulgi i świadczenia Ci przysługują
09 paź 2025

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Sprawdź, z jakich świadczeń, ulg i przywilejów możesz skorzystać w 2025 roku. Od zasiłków i rent, przez programy PFRON i kartę parkingową, aż po ulgi podatkowe i darmowe przejazdy. Orzeczenie to realne wsparcie finansowe i ułatwienia w codziennym życiu. Zobacz, komu przysługują najważniejsze dopłaty i które symbole w orzeczeniu otwierają dostęp do dodatkowych świadczeń.
Duże zmiany w naszEauto – co dalej z programem dofinasowania pojazdów elektrycznych?
09 paź 2025

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie ogłosił jeszcze wyników konsultacji społecznych, które miały miejsce w I połowie września, w zakresie zmian w programie dopłat do zakupu i finansowania pojazdów elektrycznych funkcjonującego pod nazwą "NaszEauto". Znane są już kierunki zmian i szykuje się w tym zakresie mała rewolucja - czy jednak nie będzie to przysłowiowy gwóźdź do trumny dla tych dopłat?

REKLAMA

MOPS 2025 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków
09 paź 2025

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? W 2025 roku możesz liczyć na wyższe wsparcie finansowe z MOPS i GOPS. Zwiększono kwoty świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków stałych i dodatków mieszkaniowych, a także rozszerzono zasady przyznawania świadczenia wspierającego. Sprawdź, ile obecnie wynoszą poszczególne formy pomocy, kto może się o nie ubiegać i jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać pieniądze lub usługi opiekuńcze.
Prawa samotnego rodzica. Zasiłki, ulgi, alimenty i uprawnienia pracownicze. Oto, co Ci się należy!
09 paź 2025

Samotne rodzicielstwo stawia przed rodzicami wiele wyzwań, zarówno emocjonalnych, jak i finansowych. W Polsce system prawny oferuje szereg narzędzi i wsparcia, które mają ułatwić funkcjonowanie samotnego rodzica. Wiedza na temat przysługujących uprawnień jest kluczowa, aby w pełni korzystać z ochrony, jaką zapewniają przepisy. Dotyczy to zarówno aspektów socjalnych, jak i kwestii zatrudnienia.
Wyłączenie od dziedziczenia a wydziedziczenie. Co z zachowkiem?
09 paź 2025

Chociaż nazwy te brzmią podobnie, to w praktyce wyłączenie od dziedziczenia i wydziedziczenie są różnymi instytucjami prawa spadkowego. Na czym polega wyłączenie od dziedziczenia? Czy testament negatywny pozbawi niedoszłego spadkobiercę zachowku? Kiedy wydziedziczenie jest skuteczne?
Opłata Śmieciowa 2026. Nowe zasady i podwyżki w segregacji bioodpadów
09 paź 2025

Właściciele domów i mieszkań muszą przygotować się na kolejne obciążenie budżetu. W 2026 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wielu miastach i gminach wzrosną, a jednocześnie wejdą w życie nowe, bardziej restrykcyjne zasady segregacji, zwłaszcza w zakresie bioodpadów i systemu kaucyjnego.

REKLAMA

Zwolnienie lekarskie a adres pobytu: ten błąd może kosztować Cię zasiłek chorobowy!
09 paź 2025

Na zwolnieniu lekarskim liczy się nie tylko diagnoza, ale też adres, pod którym przebywasz. Jeśli podczas choroby nie zgłosisz faktycznego miejsca pobytu, możesz mieć problem z ZUS-em i utracić prawo do zasiłku. Sprawdź, jakie obowiązki ma chory i o czym pamiętać, by nie narazić się na kłopoty.
Budżet państwa zapłaci składki za nianię (np. za babcię). Dla emerytki to szansa na wyższą emeryturę. Trzeba tylko podpisać tę umowę
09 paź 2025

Znalezienie odpowiedzialnej osoby, która z troską zajmie się dzieckiem, to dla wielu rodziców ogromne wyzwanie. Nianią może być zarówno młoda osoba wchodząca na rynek pracy, jak i babcia, która chce dorobić do emerytury. ZUS informuje, że zatrudnienie opiekunki (także np. babci) na podstawie umowy uaktywniającej to rozwiązanie proste, bezpieczne i korzystne finansowo dla obu stron.

REKLAMA