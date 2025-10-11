REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatkowe 4500 zł co roku, dla każdego emeryta „dorabiającego do swojego, często bardzo skromnego, świadczenia emerytalnego”. Koniec z niekonstytucyjnymi i krzywdzącymi przepisami, które ich tych pieniędzy pozbawiały

Dodatkowe 4500 zł co roku, dla każdego emeryta „dorabiającego do swojego, często bardzo skromnego, świadczenia emerytalnego”. Koniec z niekonstytucyjnymi i krzywdzącymi przepisami, które ich tych pieniędzy pozbawiały

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 października 2025, 07:24
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
emeryci, świadczenie, pieniądze, składki, Ministerstwo Finansów
Dodatkowe 4500 zł co roku, dla każdego emeryta „dorabiającego do swojego, często bardzo skromnego, świadczenia emerytalnego”. Koniec z niekonstytucyjnymi i krzywdzącymi przepisami, które ich tych pieniędzy pozbawiały
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dodatkowe 4500 zł co roku, zasili konto każdego seniora „dorabiającego do swojego, często bardzo skromnego, świadczenia emerytalnego”, który w ramach stosunku pracy otrzymuje co najmniej minimalne wynagrodzenie – jeżeli Ministerstwo Finansów (a z jego inicjatywy – ustawodawca) przychyli się do żądania zgłoszonego przez Polski Związek Emerytów i Rencistów. Obecna sytuacja jest „niekonstytucyjna i krzywdząca, na co zwracają uwagę liczni emeryci, kierując do stowarzyszenia [red.: które wystąpiło z postulatem zmiany przepisów] pytania i skargi w oczekiwaniu na pomoc w rozwiązaniu tego problemu” – alarmuje Związek.

Emeryci, którzy „dorabiają do swojego, często bardzo skromnego, świadczenia emerytalnego” nadal są zobowiązani do płacenia składek rentowych

Wynagrodzenie osoby, która ma ustalone prawo do emerytury i kontynuuje zatrudnienie, nadal podlega obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne – w tym na ubezpieczenie rentowe – na podstawie przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ww. ustawy – obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, podlegają m.in. osoby fizyczne, które są:

REKLAMA

REKLAMA

  • pracownikami (z wyłączeniem prokuratorów),
  • członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, a także
  • członkami rad nadzorczych wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji

i mają jednocześnie ustalone prawo do emerytury lub renty.

Emeryci, którzy zdecydują się na „dorabianie” do swojego świadczenia emerytalnego – nadal będą zatem mieli potrącane z wynagrodzenia składki na ubezpieczenie emerytalne, jak i rentowe.

Dorabiający emeryci, od których są pobierane składki rentowe „nie uzyskają z tego tytułu żadnych dodatkowych uprawnień, ani nie dostaną żadnego dodatkowego świadczenia” – Polski Związek Emerytów i Rencistów żąda od Ministerstwa Finansów zmiany „niekonstytucyjnych i krzywdzących” przepisów

W dniu 28 sierpnia 2025 r., Polski Związek Emerytów i Rencistów, zwrócił się do Ministra Finansów i Gospodarki Andrzeja Domańskiego z żądaniem zmiany – w jego ocenie – „niekonstytucyjnych i krzywdzących” przepisów, zgodnie z którymi – emeryci, którzy „dorabiają do swojego, często bardzo skromnego, świadczenia emerytalnego” nadal muszą płacić składki rentowe.

REKLAMA

„Osoby, które mają ustalone prawo do emerytury i poza otrzymywaniem świadczenia emerytalnego kontynuują zatrudnienie, z tego tytułu pobierane są od nich składki – emerytalna i rentowe. I o ile składki emerytalne pobierane od tych osób dopisywane są do indywidualnych kont emerytalnych, to składki rentowe gromadzone w ramach funduszu rentowego są przeznaczane na renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne. Renty te przysługują osobom, które nie mają ustalonego prawa do emerytury.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Tak więc emeryci, od których pobierane są składki rentowe nie uzyskają z tego tytułu żadnych dodatkowych uprawnień, ani nie dostaną żadnego dodatkowego świadczenia. Płacą składki nie otrzymując nic w zamian – teraz ani w przyszłości.” – wyjaśnia dr Elżbieta Ostrowska, Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów.

W ocenie ww. Stowarzyszenia – sytuacja taka jest niekonstytucyjna i krzywdząca, na co – jak podkreśla – „zwracają uwagę liczni emeryci, kierując do naszego stowarzyszenia pytania i skargi w oczekiwaniu, że Polski Związek Emerytów i Rencistów pomoże w rozwiązaniu tego problemu”.

W związku z powyższym – Związek zwrócił się do Ministra Finansów i Gospodarki (pismo zostało również skierowane do wiadomości Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk) o wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym – składka rentowa, pobierana od pracujących emerytów, byłaby dopisywana do ich indywidualnych kont emerytalnych.

– „Nie jest dla nas zrozumiałe, dlaczego problem ten nie znalazł się w agendzie żadnego z dotychczasowych rządów i składki rentowe pobierane są od wielu lat od pracujących emerytów zasilając fundusz emertytalno-rentowy, bez żadnych zobowiązań wobec płatników, przez co ponoszą oni szkodę.” – ubolewa Przewodnicząca Stowarzyszenia, jednocześnie wyrażając nadzieję, że obecna Rada Ministrów, z udziałem Ministra Finansów i Gospodarki Andrzeja Domańskiego, podejmie działania zmierzające do rozwiązania tego problemu, „zgodnie z oczekiwaniami emerytów dorabiających do swojego, często bardzo skromnego, świadczenia emerytalnego”.

Z pełną treścią wystąpienia Polskiego Związku Emerytów i Rencistów do Ministra Finansów i Gospodarki, można zapoznać się poniżej:

Wystąpienie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów do Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie składek rentowych odprowadzanych od wynagrodzenia dorabiających emerytów

Inne

Dodatkowe 4500 zł, co roku, na koncie każdego dorabiającego emeryta – postulat zmiany w zasadach przeznaczenia składek na ubezpieczenie rentowe (odprowadzanych od wynagrodzenia emerytów) już w Ministerstwie Finansów

Jeżeli ustawodawca przychyliłby się do postulatu Polskiego Związku Emerytów i Rencistów i składki odprowadzane od wynagrodzenia dorabiającego emeryta, zaczęłyby być dopisywane do indywidualnych kont emerytalnych – każdy emeryt, który otrzymuje wynagrodzenie na poziomie co najmniej aktualnie obowiązującego najniższego wynagrodzenia, tj. 4666 zł brutto – co roku, na swoim koncie emerytalnym, zgromadziłby kwotę stanowiącą co najmniej równowartość 4479,36 zł (wliczając w to składki rentowe uiszczane zarówno przez pracownika-emeryta, jak i jego pracodawcę). Składka rentowa od wynagrodzenia w wysokości 4666 zł brutto uiszczana przez pracownika, opiewa bowiem na 69,99 zł (co daje rocznie łączną kwotę 839,88 zł), a składka rentowa uiszczana od takiego wynagrodzenia przez pracodawcę – 303,29 zł (co daje rocznie łączną kwotę 3639,48 zł).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 350 z późn. zm.)

Zobacz również:

fot. X.com/@Domanski_Andrz

Powiązane
Zapadły przełomowe wyroki NSA i WSA: Opłaty pobierane przez cmentarze nielegalne – teraz tysiące Polaków może dochodzić od zarządców cmentarzy niesłusznie pobranych kwot
Zapadły przełomowe wyroki NSA i WSA: Opłaty pobierane przez cmentarze nielegalne – teraz tysiące Polaków może dochodzić od zarządców cmentarzy niesłusznie pobranych kwot
Fiskus ma przykrą niespodziankę dla posiadaczy pomp ciepła – wysyła do podatników wezwania do zwrotu nawet 16 960 zł
Fiskus ma przykrą niespodziankę dla posiadaczy pomp ciepła – wysyła do podatników wezwania do zwrotu nawet 16 960 zł
Nowe 800 plus dla seniorów za każde wychowane dziecko, bo zostali pozbawieni 172 800 zł i wprowadzenia takiego świadczenia „wymaga uczciwość pokoleniowa”
Nowe 800 plus dla seniorów za każde wychowane dziecko, bo zostali pozbawieni 172 800 zł i wprowadzenia takiego świadczenia „wymaga uczciwość pokoleniowa”
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Uwaga! Już niedługo cofamy zegarki – Polacy znów „zyskają” godzinę snu!
11 paź 2025

W ostatni weekend października przechodzimy na czas zimowy. O 3:00 w nocy cofniemy zegarki na 2:00 – i choć to dobra wiadomość dla śpiochów, lekarze ostrzegają: zmiana czasu wpływa na zdrowie bardziej, niż myślisz.
Czegoś takiego jeszcze nie było. Urzędy skarbowe oddaje pieniądze milionom Polaków? Jesteście na tej liście?
11 paź 2025

Rozliczenia, ulgi prorodzinne, preferencyjne zasady dla małżeństw stają się chlebem powszednim dla przeciętnego Kowalskiego? Średnio 5 tysięcy złotych, tyle polski podatnik odzyskał w tegorocznych rozliczeniach PIT. Łącznie urzędy skarbowe przelały obywatelom zawrotne 23 miliardy złotych. To absolutny rekord. Dla wielu, powód do radości. Ale eksperci nie mają wątpliwości. Za tym gigantycznym zwrotem kryje się systemowy problem.
Unikatowa metoda nauczania języka polskiego jako obcego – jak działa?
10 paź 2025

Co roku wyraźnie przybywa chętnych do uczenia się języka polskiego jako obcego. Dane Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wskazują, że w 2016 roku certyfikat zdawało 1111 osób, podczas gdy w 2024 było to już 21781 osób. Najczęściej to Ukraińcy, Białorusini, Hindusi, Turcy, Azerowie, Uzbecy, Kazachowie, ale nie tylko. Polska przyciąga coraz więcej studentów, pracowników czy uchodźców, a znajomość języka jest kluczem do ich integracji ze społeczeństwem. Język polski może natomiast sprawiać cudzoziemcom problemy związane z użyciem końcówek, wymową czy ortografią. Nauka polskiego może jednak przebiegać szybciej i skuteczniej dzięki nowatorskiej metodzie, która łączy elementy neurodydaktyki, lingwistyki oraz psychologii uczenia się.

Geopolityka zaczyna sterować światowym handlem i logistyką
10 paź 2025

OECD ostrzega, że masowy reshoring może kosztować świat 18 proc. spadku w handlu i 5 proc. ubytku w PKB. Coraz więcej managerów zarządzających logistyką deklaruje jednocześnie, że szuka nowych źródeł zaopatrzenia i alternatywnych wobec Chin lokalizacji dla produkcji i inwestycji. Nie ma już żadnych wątpliwości, że globalne łańcuchy dostaw ulegają transformacji, niestety nie widać tego w Polsce, choć mamy pewne przewagi, które stawiają nas w uprzywilejowanej pozycji w Europie.

REKLAMA

Bez tego papierka zapomnij o odszkodowaniu w razie pożaru
10 paź 2025

Mogłoby się wydawać, że skoro m. in. budynki mieszkalne jednorodzinne, garażowe, gospodarcze w zabudowie jednorodzinnej oraz obiekty budowlane budownictwa zagrodowego i letniskowego, nie wymagają prowadzenia dla nich książki obiektu budowlanego, to nie dotyczy też ich obowiązek dokonywania przeglądów niektórych instalacji – skoro nie ma książki, do której wynik takiego przeglądu można by wpisać. Jednak nic bardziej mylnego! W niniejszym artykule skupimy się na jednym z istotniejszych obowiązków właścicieli nieruchomości.
Stawki płatności bezpośrednich i PWK za 2025 rok - aktualizacja MRiRW
10 paź 2025

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało 10 października 2025 r., że minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podpisał rozporządzenie określające wysokość stawek płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego (PWK) na rok 2025.
KSeF 2026: obowiązek kodowania faktur ustrukturyzowanych. Dlaczego nie uprawnienie?
10 paź 2025

Obowiązek kodowania faktur ustrukturyzowanych oraz ich elektronicznych „zastępników” nie ma obiektywnie większego sensu – twierdzi prof. dr hab. Witold Modzelewski. I postuluje nowelizację przepisów, która powinna zamienić ten obowiązek na zwykłe uprawnienie podatnika.
Przedsiębiorco, w jednym miesiącu możesz nie płacić ZUS-u! Pamiętaj o wakacjach składkowych - w listopadzie już ostatnia szansa na wniosek w tym roku
10 paź 2025

ZUS daje przedsiębiorcom możliwość skorzystania raz w roku z wakacji składkowych. Czy o tym pamiętasz? Wniosek należy złożyć w miesiącu poprzedzającym ten, w którym chcesz skorzystać z wakacji, co oznacza, że w tym roku można składać wnioski jeszcze tylko w październiku – na listopad 2025, oraz w listopadzie – na grudzień 2025. W grudniu nie będzie już można skorzystać z tej możliwości za ten rok, gdyż złożony wniosek będzie dotyczył stycznia 2026.

REKLAMA

Prof. Modzelewski: Przepisy regulujące KSeF są sprzeczne z prawem UE
10 paź 2025

Jak twierdzi prof. dr hab. Witold Modzelewski, przepisy o KSeF są sprzeczne z art. 90 dyrektywy 2006/112/UE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, która nakazuje określić państwom członkowskim m.in. warunki zmniejszenia podstawy opodatkowania w przypadku anulowania faktur.
Co za niespodzianka dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami: niebawem koniec zbierania zaświadczeń i osobistych wizyt w urzędach
10 paź 2025

Co za niespodzianka dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami: niebawem koniec zbierania zaświadczeń i osobistych wizyt w urzędach. Dlaczego? Mają zmienić się obowiązujące aktualnie przepisy ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 420) i ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1631). Dotychczasowe przepisy wymagają od emerytów i rencistów corocznego składania oświadczeń o wysokości przychodów.

REKLAMA