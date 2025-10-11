Zasiłek pogrzebowy 2026. 7 000 czy 4 000 zł z ZUS? [Przykłady]

Od 1 stycznia 2026 r. wzrasta kwota zasiłku pogrzebowego. Dla członków najbliższej rodziny zasiłek wyniesie 7 000 zł. Będzie to też maksymalna kwota dla pozostałych osób, które poniosły koszty pochówku. W niektórych przypadkach na początku roku wciąż jednak będzie można liczyć na 4 000 zł. Dlaczego?

Na początku 2026 r. zasiłek pogrzebowy wzrośnie do 7 000 zł. Czasami ZUS wypłaci 4 000 zł

Wynika to z konstrukcji przepisu przejściowego nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne Zasiłek pogrzebowy od 1 stycznia 2026 r. będzie przysługiwał w wysokości 7 000 zł. Nowa kwota będzie jednak miała zastosowanie do świadczeń przysługujących po osobach, których śmierć nastąpiła od dnia wejścia w życie nowych przepisów, czyli od 1 stycznia 2026 r.

REKLAMA

Przykład Pan Edmund zmarł 28 grudnia 2025 r. Koszty pogrzebu pokryła żona, która 9 stycznia 2026 r. złożyła wniosek o zasiłek. W tym przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci świadczenie w starej kwocie 4 000 zł, ponieważ śmierć ubezpieczonego nastąpiła przed 1 stycznia 2026 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przykład Pan Dariusz 2 lutego 2026 r. złożył wniosek o zasiłek pogrzebowy po matce, która zmarła 3 stycznia 2026 r. W tej sytuacji będzie można przyznać 7 000 zł zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek pogrzebowy 2026. Czy wniosek może złożyć zakład pogrzebowy?

Wniosek w sprawie przyznania zasiłku pogrzebowego będzie można zgłosić bezpośrednio do ZUS lub za pośrednictwem zakładu pogrzebowego. Przepisy, które wchodzą w życie 1 stycznia 2026 r. regulują tryb pośrednictwa zakładów pogrzebowych w kwestii wniosków o zasiłki pogrzebowe.

„Istotne jest, że proponowany tryb będzie dotyczył wszystkich wniosków o zasiłek pogrzebowy, w tym także wniosków składanych przez inne osoby niż członkowie rodziny. Natomiast upoważnienie udzielane przez świadczeniobiorcę (wnioskodawcę) zakładowi pogrzebowemu obejmować będzie, tak jak obecnie, prawo do złożenia w imieniu świadczeniobiorcy wniosku o zasiłek wraz z dokumentami oraz do wypłaty zasiłku pogrzebowego na rachunek bankowy tego zakładu” – uzasadniało ministerstwo rodziny na etapie projektowania tych przepisów.

Szczegółowe zasady określające tryb składania wniosków o zasiłek pogrzebowy ma określić odpowiednie rozporządzenie.

Waloryzacja zasiłku pogrzebowego? Tak, ale tylko z powodu wysokiej inflacji

Docelowo kwota zasiłku pogrzebowego ma podlegać corocznej waloryzacji od 1 marca. Odbędzie się to jednak tylko wtedy, gdy wskaźnik waloryzacji (skumulowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, liczony w okresie od poprzedniej waloryzacji) będzie wyższy niż 105. Zasiłek pogrzebowy będzie wówczas przysługiwał w wysokości obowiązującej w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.

Zasiłek pogrzebowy 2026. ZUS nie zawsze wyda decyzję

Warto pamiętać, iż w przyszłym roku nie zmieni się podstawowa zasada, zgodnie z którą na pełną kwotę zasiłku pogrzebowego mogą liczyć członkowie najbliższej rodziny ubezpieczonego niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu. Do grupy tej należą:

• małżonek (wdowa i wdowiec);

• rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające;

• dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej;

• przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione w pkt 3;

• rodzeństwo;

• dziadkowie;

• wnuki;

• osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Nowością od 2026 r. jest to, że w takich przypadkach – zgodnie z przepisami deregulacyjnymi - ustalenie zasiłku nie będzie wymagało wydania przez ZUS decyzji.

Gdy o zasiłek wystąpi inna osoba, która pokryła koszty pogrzebu np. pracodawca czy sąsiad, to zasiłek pogrzebowy tak jak dotychczas będzie przysługiwał w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie więcej niż ustawowa kwota zasiłku.

W takim przypadku ZUS będzie wydawał decyzję ustalającą prawo do zasiłku pogrzebowego.

Kiedy ZUS wypłaci zasiłek pogrzebowy? Nowe terminy od 1 stycznia 2026 r.

Jeśli przyznanie zasiłku pogrzebowego wymaga decyzji, to ZUS wyda ją w ciągu 14 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności i w tym terminie wypłaci też zasiłek. Gdy ustalenie prawa do zasiłku pogrzebowego oraz jego wysokości nie wymaga wydania decyzji, to zasiłek będzie wypłacony w ciągu 14 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

Jeżeli zasiłek nie przysługuje, to decyzja o jego odmowie również będzie wydawana przez ZUS w ciągu 14 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji o odmowie prawa do zasiłku.

Obecnie ustawowy termin na wypłatę zasiłku pogrzebowego wynosi 30 dni. Z danych ZUS wynika jednak, iż w praktyce średni czas obsługi wniosku o zasiłek pogrzebowy jest krótszy i wynosi 12 dni. Zmiana ma zatem na celu uregulowanie tej kwestii na poziomie ustawy.

Ważne Nowe terminy nie będą miały zastosowania do postępowań w sprawie zasiłku pogrzebowego wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2026 r.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 9 maja 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r., poz. 718); Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1159).

Polecamy: Kalendarz 2026