Nawet 1229 zł miesięcznie z MOPS. Sprawdź, czy należy Ci się wsparcie

Setki tysięcy Polaków mogą co miesiąc otrzymywać nawet 1229 zł zasiłku stałego z MOPS, ale wielu nie zdaje sobie sprawy, że spełnia warunki. Wiek emerytalny, niepełnosprawność lub choroba, to może wystarczyć, by dostać regularne wsparcie finansowe. W 2025 roku podniesiono progi dochodowe, dzięki czemu świadczenie stało się dostępne dla większej liczby osób. Sprawdź, komu przysługuje i jak złożyć wniosek krok po kroku.

Co to jest zasiłek stały?

To comiesięczna pomoc finansowa, przeznaczona dla osób pełnoletnich, które z przyczyn zdrowotnych lub związanych z wiekiem są całkowicie niezdolne do pracy. Świadczenie ma charakter długoterminowy i w wielu przypadkach przyznawane jest bezterminowo. Aby je otrzymać, trzeba również spełnić kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w 2024 roku zasiłek stały pobierało ponad 240 tysięcy osób w całym kraju. To jedna z najczęściej wypłacanych form długoterminowego wsparcia z pomocy społecznej. Resort szacuje, że w 2025 roku liczba uprawnionych może wzrosnąć ze względu na rosnące koszty życia oraz podniesione progi dochodowe. Szczególnie dotyczy to osób starszych i samotnych, które nie otrzymują emerytury lub mają niskie dochody.

Kto może otrzymać zasiłek stały w 2025 roku?

Zgodne z zapisami w ustawie, zasiłek stały przysługuje dwóm podstawowym grupom:

Po pierwsze, osobom samotnie gospodarującym, które osiągnęły wiek emerytalny (czyli co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn) lub mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Warunkiem jest też to, by ich dochód miesięczny nie przekraczał 1313 zł, co stanowi 130% ustawowego kryterium (1010 zł).

Po drugie, osobom pozostającym w rodzinie, które także spełniają powyższe warunki zdrowotne lub wiekowe. W tym przypadku liczy się dochód na osobę w rodzinie i nie może on przekraczać 823 zł.

Ile wynosi zasiłek stały?

Wysokość zasiłku ustala się indywidualnie na podstawie różnicy między obowiązującym progiem dochodowym a realnym dochodem osoby lub rodziny. Maksymalna kwota świadczenia w 2025 roku wynosi 1229 zł miesięcznie. Najniższa możliwa do przyznania kwota to 100 zł.

Przykład Pani Maria ma 67 lat, mieszka sama i osiąga dochód 650 zł. Jej sytuacja kwalifikuje ją do świadczenia, którego wysokość będzie wynosić 663 zł (1313 zł – 650 zł).

W jakich sytuacjach świadczenie nie przysługuje?

Pomimo spełnienia warunku dochodowego, niektóre osoby nie otrzymają zasiłku. Dotyczy to tych, którzy mają już inne świadczenia pokrywające minimum egzystencji, np. emeryturę, rentę, świadczenie pielęgnacyjne czy specjalny zasiłek opiekuńczy. Prawo do świadczenia tracą też osoby podejmujące zatrudnienie, przekraczające limity dochodowe lub przebywające w domu pomocy społecznej (chyba że miały wcześniej przyznany zasiłek).

Jak złożyć wniosek o zasiłek stały?

Procedura jest stosunkowo prosta, ale wymaga skompletowania kilku dokumentów. Niezbędny jest wniosek (dostępny w urzędzie lub online), dowód osobisty, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, a także zaświadczenia o dochodach z ostatnich trzech miesięcy. Osoby pozostające w rodzinie muszą również przedstawić dokumenty dotyczące wszystkich członków gospodarstwa domowego, np. akty urodzenia dzieci czy zaświadczenia ze szkół.

Wniosek można złożyć osobiście w MOPS lub GOPS, przesłać pocztą albo złożyć elektronicznie przez platformy ePUAP lub Emp@tia.

Po jego złożeniu urząd przeprowadzi wywiad środowiskowy, czyli rozmowę lub wizytę pracownika socjalnego, który oceni sytuację życiową i mieszkaniową. Decyzja powinna zapaść w ciągu 30 dni, choć w skomplikowanych sprawach termin może zostać wydłużony do dwóch miesięcy. Wypłata świadczenia następuje najczęściej w połowie miesiąca, przelewem, przekazem pocztowym lub gotówką w kasie ośrodka.

Czy zasiłek stały wpływa na inne świadczenia?

Tak, ale nie wszystkie. Zasiłek stały wlicza się do dochodu przy ubieganiu się np. o zasiłek okresowy, dodatek mieszkaniowy lub pomoc żywnościową. Nie wpływa natomiast na prawo do świadczeń takich jak 500+, 800+ czy świadczenie wspierające. Nie jest bowiem uznawany za dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Najczęściej zadawane pytania

Czy trzeba mieć meldunek, by dostać zasiłek?

Nie. Liczy się miejsce faktycznego zamieszkania, a nie zameldowania.

Czy zasiłek stały jest opodatkowany?

Nie i nie trzeba go wykazywać w rocznym PIT.

Czy można pracować i pobierać zasiłek?

Nie. Świadczenie przysługuje wyłącznie osobom całkowicie niezdolnym do pracy.

A co z osobami bezdomnymi?

Jeśli spełniają warunki dochodowe i zdrowotne to również mogą ubiegać się o zasiłek.

