Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Zasiłek opiekuńczy a świadczenie pielęgnacyjne 2026. Porównanie kwot i zasad

Zasiłek opiekuńczy a świadczenie pielęgnacyjne 2026. Porównanie kwot i zasad

07 stycznia 2026, 12:18
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Zasiłek opiekuńczy a świadczenie pielęgnacyjne 2026. Porównanie kwot i zasad
Zasiłek opiekuńczy czy świadczenie pielęgnacyjne? 2026 przynosi duże różnice w wypłatach
Zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne to dwie różne formy pomocy, które są często mylone. Jedno wypłaca ZUS przez kilka tygodni w roku, drugie MOPS co miesiąc przez lata. Jedno wynosi 80% pensji, drugie 3386 zł. Sprawdź, które świadczenie pasuje do Twojej sytuacji.

Dwa zupełnie różne świadczenia. Nie myl ich

Zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne to nie to samo, choć nazwy brzmią podobnie. Jedno jest krótkoterminowym wsparciem dla pracujących, drugie długoterminową pomocą dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie z ZUS dla osób, które muszą zostać w domu z chorym dzieckiem lub członkiem rodziny. Wypłacany jest maksymalnie przez 60 dni w roku. Jego wysokość to 80% Twojego wynagrodzenia.

Świadczenie pielęgnacyjne to stała pomoc dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. Wypłacane przez MOPS co miesiąc, bez ograniczenia czasowego. Wypłacana kwota w 2026 roku to 3386 zł miesięcznie.

Zasiłek opiekuńczy 2026: dla pracujących rodziców chorych dzieci

Zasiłek przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Czyli pracownikom na umowie o pracę, osobom zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, kontrakt), przedsiębiorcom z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

W jakich sytuacjach można dostać zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje wtedy, gdy konieczność osobistej opieki uniemożliwia wykonywanie pracy, a nie ma innej osoby, która mogłaby tę opiekę zapewnić. Chodzi o sytuacje nagłe lub niezależne od rodzica czy opiekuna, które wymagają pozostania w domu i sprawowania faktycznej opieki nad dzieckiem albo innym członkiem rodziny. Zasiłek można otrzymać m.in. w następujących przypadkach:

  • Dziecko do 8 lat choruje i potrzebuje opieki,
  • Zamknięto żłobek, przedszkole lub szkołę (nieprzewidziane zamknięcie),
  • Zachorowała niania zatrudniona na umowie uaktywniającej,
  • Drugi rodzic nie może zapewnić opieki (choroba, poród, hospitalizacja),
  • Chory członek rodziny z tego samego gospodarstwa domowego wymaga opieki,

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy w 2026 roku?

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, czyli średniego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy.

Przykład

Przykład: Jeśli zarabiasz 8000 zł brutto miesięcznie:

  • Podstawa wymiaru: 8000 zł
  • Zasiłek opiekuńczy: 6400 zł miesięcznie (80%)
  • Za jeden dzień: około 213 zł brutto (przy 30 dniach miesiąca)
  • Na rękę dziennie: około 180-190 zł (po odliczeniu podatku i składek)

Zasiłek wypłacany jest za każdy dzień opieki,  również za weekendy i święta.

Limity dni zasiłku opiekuńczego w 2026 roku

Limity dni zasiłku opiekuńczego wynoszą odpowiednio 60,30 lub 14 dni, bez względu na liczbę osób wymagających opieki:

  • 60 dni rocznie - na opiekę nad zdrowym dzieckiem do 8 lat (zamknięcie placówki, choroba niani)
  • 60 dni rocznie - na opiekę nad chorym dzieckiem do 14 lat
  • 30 dni rocznie - na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym 8-18 lat
  • 14 dni rocznie - na opiekę nad chorym dorosłym członkiem rodziny

Ważne: Limity odnawiane są 1 stycznia każdego roku, niezależnie od tego, czy wykorzystałeś dni w poprzednim roku.

Kiedy można stracić zasiłek opiekuńczy?

ZUS może odebrać zasiłek, jeśli:

  • Wykonujesz pracę zarobkową w trakcie zwolnienia
  • Podejmujesz aktywność sprzeczną z opieką (np. wyjazd wakacyjny)
  • Inni członkowie rodziny mogą zapewnić opiekę (wyjątek: dzieci do 2 lat)

Praca przy dwóch etatach: W orzecznictwie dopuszcza się sytuację, w której osoba pracuje u jednego pracodawcy i pobiera zasiłek u drugiego, o ile faktycznie sprawuje opiekę i praca nie koliduje z jej wykonywaniem. ZUS każdorazowo bada stan faktyczny.

Świadczenie pielęgnacyjne 2026: długoterminowe wsparcie dla opiekunów

Świadczenie przysługuje opiekunom, czyli:

  • Rodzicom (biologicznym, adopcyjnym)
  • Rodzinom zastępczym
  • Osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka
  • Innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny
  • Małżonkom
  • Osobom sprawującym faktyczną opiekę nad dzieckiem w ramach rodzinnych form pieczy zastępczej.

Warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wyłącznie na dzieci do 18 lat. Po ukończeniu 18 lat osoba niepełnosprawna może ubiegać się o świadczenie wspierające (bezpośrednio dla niej, nie dla opiekuna).

Zobacz również:

By opiekun mógł otrzymać  świadczenie pielęgnacyjne dziecko musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej opieki, jeżeli nie ukończyło jeszcze 16 roku życia. Natomiast do 18 roku wymagane jest  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku?

W 2026 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3386 zł miesięcznie. Kwota ta przysługuje niezależnie od dochodów opiekuna i jest wypłacana co miesiąc przez gminę (MOPS lub GOPS). Świadczenie podlega corocznej waloryzacji wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, dlatego jego wysokość może zmieniać się w kolejnych latach.

W przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością kwota świadczenia ulega zwiększeniu:

  • na dwoje dzieci – 6772 zł miesięcznie,
  • na troje dzieci – 10 158 zł miesięcznie.

Podwyższenie dotyczy jednego świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanego opiekunowi i jest ustalane w jednej decyzji administracyjnej, a nie w osobnych wnioskach na każde dziecko.

Czy można pracować i pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

Od 2024 roku obowiązują nowe zasady:

  • Można pracować bez ograniczeń
  • Można pobierać emeryturę lub rentę
  • Można prowadzić działalność gospodarczą
  • Nie ma kryterium dochodowego
Ważne

UWAGA: Dotyczy to tylko świadczeń przyznanych po 1 stycznia 2024 roku. Osoby, które miały świadczenie wcześniej, podlegają starym zasadom (zakaz pracy), chyba że zrezygnują i złożą nowy wniosek.

Kiedy NIE dostaniesz świadczenia pielęgnacyjnego?

Świadczenie nie przysługuje, jeśli:

  • Pobierasz już specjalny zasiłek opiekuńczy
  • Dziecko dostaje świadczenie wspierające (nie można łączyć)
  • Dziecko przebywa w placówce całodobowej przez więcej niż 5 dni w tygodniu
  • Masz ustalone prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

Porównanie: zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne

Kryterium

Zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne

Kwota

80% wynagrodzenia

3386 zł miesięcznie (2026)

Czas trwania

Maks. 60/30/14 dni rocznie

Bez ograniczenia (do 18 lat dziecka)

Kto wypłaca

ZUS

MOPS/GOPS

Dla kogo

Pracujący z chorym dzieckiem/rodzicem

Opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością

Warunek

Ubezpieczenie chorobowe

Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka

Czy można pracować

NIE (w czasie zasiłku)*

TAK (od 2024 nowe zasady)

Waloryzacja

Brak

Corocznie (wzrost płacy minimalnej)

Kryterium dochodowe

Nie dotyczy

Nie ma

*Z wyjątkiem sytuacji dwóch etatów, weryfikowanej indywidualnie przez ZUS

Czy można łączyć oba świadczenia?

Możliwe jest pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego i skorzystanie z zasiłku opiekuńczego na inne dziecko lub innego członka rodziny, o ile spełnione są odrębne warunki ustawowe.

Przykład

Przykład: Masz dwoje dzieci:

  • Jedno z orzeczeniem o niepełnosprawności (pobierasz świadczenie pielęgnacyjne 3386 zł/miesiąc)
  • Drugie zdrowe, które zachorowało (możesz wziąć zasiłek opiekuńczy 80% pensji na czas choroby)

Nie można: Pobierać zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego na to samo dziecko w tym samym okresie.

Nie myl z zasiłkiem pielęgnacyjnym - to trzecie świadczenie

Oprócz zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego istnieje jeszcze zasiłek pielęgnacyjny,  to kolejne, zupełnie inne świadczenie. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie i w 2026 roku pozostanie na tym samym poziomie.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • Dzieciom do 16 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • Osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • Osobom po 75 roku życia

To świadczenie wypłaca MOPS i można je łączyć z innymi formami wsparcia (poza dodatkiem pielęgnacyjnym).

Podstawa prawna:

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

