Zasiłek opiekuńczy czy świadczenie pielęgnacyjne? 2026 przynosi duże różnice w wypłatach

Zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne to dwie różne formy pomocy, które są często mylone. Jedno wypłaca ZUS przez kilka tygodni w roku, drugie MOPS co miesiąc przez lata. Jedno wynosi 80% pensji, drugie 3386 zł. Sprawdź, które świadczenie pasuje do Twojej sytuacji.

rozwiń >

Dwa zupełnie różne świadczenia. Nie myl ich

Zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne to nie to samo, choć nazwy brzmią podobnie. Jedno jest krótkoterminowym wsparciem dla pracujących, drugie długoterminową pomocą dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

REKLAMA

REKLAMA

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie z ZUS dla osób, które muszą zostać w domu z chorym dzieckiem lub członkiem rodziny. Wypłacany jest maksymalnie przez 60 dni w roku. Jego wysokość to 80% Twojego wynagrodzenia.

Świadczenie pielęgnacyjne to stała pomoc dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. Wypłacane przez MOPS co miesiąc, bez ograniczenia czasowego. Wypłacana kwota w 2026 roku to 3386 zł miesięcznie.

Zasiłek opiekuńczy 2026: dla pracujących rodziców chorych dzieci

Zasiłek przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Czyli pracownikom na umowie o pracę, osobom zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, kontrakt), przedsiębiorcom z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

REKLAMA

W jakich sytuacjach można dostać zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje wtedy, gdy konieczność osobistej opieki uniemożliwia wykonywanie pracy, a nie ma innej osoby, która mogłaby tę opiekę zapewnić. Chodzi o sytuacje nagłe lub niezależne od rodzica czy opiekuna, które wymagają pozostania w domu i sprawowania faktycznej opieki nad dzieckiem albo innym członkiem rodziny. Zasiłek można otrzymać m.in. w następujących przypadkach:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dziecko do 8 lat choruje i potrzebuje opieki,

Zamknięto żłobek, przedszkole lub szkołę (nieprzewidziane zamknięcie),

Zachorowała niania zatrudniona na umowie uaktywniającej,

Drugi rodzic nie może zapewnić opieki (choroba, poród, hospitalizacja),

Chory członek rodziny z tego samego gospodarstwa domowego wymaga opieki,

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy w 2026 roku?

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, czyli średniego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy.

Przykład Przykład: Jeśli zarabiasz 8000 zł brutto miesięcznie: Podstawa wymiaru: 8000 zł

Zasiłek opiekuńczy: 6400 zł miesięcznie (80%)

Za jeden dzień: około 213 zł brutto (przy 30 dniach miesiąca)

Na rękę dziennie: około 180-190 zł (po odliczeniu podatku i składek)

Zasiłek wypłacany jest za każdy dzień opieki, również za weekendy i święta.

Limity dni zasiłku opiekuńczego w 2026 roku

Limity dni zasiłku opiekuńczego wynoszą odpowiednio 60,30 lub 14 dni, bez względu na liczbę osób wymagających opieki:

60 dni rocznie - na opiekę nad zdrowym dzieckiem do 8 lat (zamknięcie placówki, choroba niani)

60 dni rocznie - na opiekę nad chorym dzieckiem do 14 lat

30 dni rocznie - na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym 8-18 lat

14 dni rocznie - na opiekę nad chorym dorosłym członkiem rodziny

Ważne: Limity odnawiane są 1 stycznia każdego roku, niezależnie od tego, czy wykorzystałeś dni w poprzednim roku.

Kiedy można stracić zasiłek opiekuńczy?

ZUS może odebrać zasiłek, jeśli:

Wykonujesz pracę zarobkową w trakcie zwolnienia

Podejmujesz aktywność sprzeczną z opieką (np. wyjazd wakacyjny)

Inni członkowie rodziny mogą zapewnić opiekę (wyjątek: dzieci do 2 lat)

Praca przy dwóch etatach: W orzecznictwie dopuszcza się sytuację, w której osoba pracuje u jednego pracodawcy i pobiera zasiłek u drugiego, o ile faktycznie sprawuje opiekę i praca nie koliduje z jej wykonywaniem. ZUS każdorazowo bada stan faktyczny.

Świadczenie pielęgnacyjne 2026: długoterminowe wsparcie dla opiekunów

Świadczenie przysługuje opiekunom, czyli:

Rodzicom (biologicznym, adopcyjnym)

Rodzinom zastępczym

Osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka

Innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny

Małżonkom

Osobom sprawującym faktyczną opiekę nad dzieckiem w ramach rodzinnych form pieczy zastępczej.

Warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wyłącznie na dzieci do 18 lat. Po ukończeniu 18 lat osoba niepełnosprawna może ubiegać się o świadczenie wspierające (bezpośrednio dla niej, nie dla opiekuna).

By opiekun mógł otrzymać świadczenie pielęgnacyjne dziecko musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej opieki, jeżeli nie ukończyło jeszcze 16 roku życia. Natomiast do 18 roku wymagane jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku?

W 2026 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3386 zł miesięcznie. Kwota ta przysługuje niezależnie od dochodów opiekuna i jest wypłacana co miesiąc przez gminę (MOPS lub GOPS). Świadczenie podlega corocznej waloryzacji wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, dlatego jego wysokość może zmieniać się w kolejnych latach.

W przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością kwota świadczenia ulega zwiększeniu:

na dwoje dzieci – 6772 zł miesięcznie ,

na troje dzieci – 10 158 zł miesięcznie .

Podwyższenie dotyczy jednego świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanego opiekunowi i jest ustalane w jednej decyzji administracyjnej, a nie w osobnych wnioskach na każde dziecko.

Czy można pracować i pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

Od 2024 roku obowiązują nowe zasady:

Można pracować bez ograniczeń

Można pobierać emeryturę lub rentę

Można prowadzić działalność gospodarczą

Nie ma kryterium dochodowego

Ważne UWAGA: Dotyczy to tylko świadczeń przyznanych po 1 stycznia 2024 roku. Osoby, które miały świadczenie wcześniej, podlegają starym zasadom (zakaz pracy), chyba że zrezygnują i złożą nowy wniosek.

Kiedy NIE dostaniesz świadczenia pielęgnacyjnego?

Świadczenie nie przysługuje, jeśli:

Pobierasz już specjalny zasiłek opiekuńczy

Dziecko dostaje świadczenie wspierające (nie można łączyć)

Dziecko przebywa w placówce całodobowej przez więcej niż 5 dni w tygodniu

Masz ustalone prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

Porównanie: zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne

Kryterium Zasiłek opiekuńczy Świadczenie pielęgnacyjne Kwota 80% wynagrodzenia 3386 zł miesięcznie (2026) Czas trwania Maks. 60/30/14 dni rocznie Bez ograniczenia (do 18 lat dziecka) Kto wypłaca ZUS MOPS/GOPS Dla kogo Pracujący z chorym dzieckiem/rodzicem Opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością Warunek Ubezpieczenie chorobowe Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka Czy można pracować NIE (w czasie zasiłku)* TAK (od 2024 nowe zasady) Waloryzacja Brak Corocznie (wzrost płacy minimalnej) Kryterium dochodowe Nie dotyczy Nie ma

*Z wyjątkiem sytuacji dwóch etatów, weryfikowanej indywidualnie przez ZUS

Czy można łączyć oba świadczenia?

Możliwe jest pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego i skorzystanie z zasiłku opiekuńczego na inne dziecko lub innego członka rodziny, o ile spełnione są odrębne warunki ustawowe.

Przykład Przykład: Masz dwoje dzieci: Jedno z orzeczeniem o niepełnosprawności (pobierasz świadczenie pielęgnacyjne 3386 zł/miesiąc)

Drugie zdrowe, które zachorowało (możesz wziąć zasiłek opiekuńczy 80% pensji na czas choroby)

Nie można: Pobierać zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego na to samo dziecko w tym samym okresie.

Nie myl z zasiłkiem pielęgnacyjnym - to trzecie świadczenie

Oprócz zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego istnieje jeszcze zasiłek pielęgnacyjny, to kolejne, zupełnie inne świadczenie. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie i w 2026 roku pozostanie na tym samym poziomie.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

Dzieciom do 16 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności

Osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Osobom po 75 roku życia

To świadczenie wypłaca MOPS i można je łączyć z innymi formami wsparcia (poza dodatkiem pielęgnacyjnym).

Podstawa prawna: