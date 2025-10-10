REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura

Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 października 2025, 13:26
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Orzeczenie o niepełnosprawności na stałe to dla wielu osób i ich rodzin ulga. Oznacza koniec z cyklicznym stawaniem przed komisją i koniecznością odnawiania dokumentacji. Sprawdzamy, kto może liczyć na orzeczenie bezterminowe, jakie choroby je uzasadniają i jak wygląda procedura. Od 2025 roku częściej wydawane są także orzeczenia czasowe z dłuższym okresem ważności, jednak możliwość uzyskania decyzji bezterminowej wciąż pozostaje. Dla wielu rodzin to nie tylko formalność, ale przede wszystkim gwarancja stabilności, pewności świadczeń i spokoju na lata.

rozwiń >

Kiedy można dostać orzeczenie bezterminowe

Zasady orzekania reguluje ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komisja (PZON lub WZON) może wydać orzeczenie na czas określony lub w przypadkach trwałych na stałe.

REKLAMA

REKLAMA

Bezterminowe orzeczenie wydaje się wtedy, gdy:

  • dokumentacja medyczna potwierdza brak rokowań poprawy,
  • choroba lub uszkodzenie organizmu ma nieodwracalny charakter,
  • leczenie ma wyłącznie charakter objawowy,
  • w ocenie komisji stan zdrowia nie pozwala przewidzieć istotnej poprawy funkcjonowania.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON) podkreśla, że mimo zmian w prawie (wydłużenie okresów dla orzeczeń czasowych), możliwość wydania orzeczenia bezterminowego pozostaje nienaruszona.

Choroby i schorzenia najczęściej prowadzące do orzeczenia o niepełnosprawności na stałe

Nie każda niepełnosprawność automatycznie oznacza prawo do orzeczenia bezterminowego. Komisje orzekające biorą pod uwagę przede wszystkim charakter choroby, rokowania i udokumentowany przebieg leczenia. W praktyce stałe orzeczenia zapadają w przypadku schorzeń, które mają trwały, postępujący lub nieodwracalny charakter, gdy poprawa stanu zdrowia nie jest już możliwa mimo terapii i rehabilitacji.

REKLAMA

1. Choroby o charakterze postępującym

Dotyczy to m.in. stwardnienia zanikowego bocznego (SLA), zaawansowanego stwardnienia rozsianego (SM), choroby Parkinsona z utrwalonymi objawami, dystrofii mięśniowych czy ciężkich neuropatii obwodowych. Ważne są udokumentowane opisy postępu choroby (np. skale EDSS, UPDRS) oraz opinie specjalistów z ostatnich 12–24 miesięcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2. Trwałe uszkodzenia narządów lub kończyn

Amputacje, porażenia, utrwalone ubytki narządu ruchu, ślepota obuoczna, głęboka głuchota, To przykłady, w których komisje nie mają wątpliwości co do trwałości stanu. Największe znaczenie ma dokumentacja operacyjna, opinia ortopedy lub audiologa oraz opis ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu.

3. Choroby genetyczne i metaboliczne

Zespół Downa, mukowiscydoza, leukodystrofie, niektóre wrodzone wady metaboliczne. Te rozpoznania zawsze mają charakter trwały. Potwierdzeniem są wyniki badań genetycznych lub enzymatycznych oraz opinie specjalistów z zakresu genetyki i neurologii.

4. Znaczne zaburzenia psychiczne i intelektualne

Stałe orzeczenia przyznawane są osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem (szczególnie przy deficytach samodzielności) oraz z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, które nie reagują na leczenie. Największą wagę mają opinie psychiatry i psychologa klinicznego poparte wynikami standaryzowanych testów (np. WAIS, GAF).

5. Niezdolność do samodzielnej egzystencji

Komisja może orzec stałą niepełnosprawność, jeśli osoba wymaga codziennej pomocy przy jedzeniu, ubieraniu, higienie czy poruszaniu się. Potwierdzają to karty opieki, opinie fizjoterapeuty, ocena w skalach ADL/IADL, zaświadczenia pielęgniarskie.

6. Choroby nowotworowe i skutki leczenia

Orzeczenie na stałe przysługuje m.in. w przypadkach braku możliwości leczenia radykalnego, oraz rozległych następstw terapii (np. stomie, trwałe deficyty neurologiczne, obrzęki limfatyczne, trwała polineuropatia).

Nowe minima dla orzeczeń czasowych od 2025 r.

Od 11 czerwca 2025 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które określa minimalne okresy ważności orzeczeń czasowych:

  • dla dorosłych z chorobami genetycznymi lub zespołem Downa – co najmniej 7 lat,
  • dla dzieci – minimum 3 lata, a w przypadku chorób rzadkich lub genetycznych – aż do ukończenia 16. roku życia.

MRiPS szacuje, że zmiany te odciążą rodziny i komisje orzekające – w Polsce działa 16 wojewódzkich i 295 powiatowych zespołów. Według danych resortu, na koniec 2024 r. w Polsce było 1,72 mln dorosłych i ponad 71 tys. dzieci z orzeczeniem na stałe.

Wprowadzenie minimalnych okresów ważności orzeczeń czasowych w żaden sposób nie znosi możliwości wydawania orzeczeń bezterminowych – przypomina Biuro Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Jak wygląda procedura orzekania

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności na stałe, należy złożyć wniosek do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON) właściwego dla miejsca zamieszkania. Do wniosku trzeba dołączyć kompletną dokumentację medyczną, czyli wyniki badań, opinie specjalistów, opisy leczenia, rehabilitacji oraz codziennego funkcjonowania.

Następnie wnioskodawca zostaje wezwany na posiedzenie komisji orzeczniczej, podczas którego lekarz orzecznik może poprosić o dodatkowe badania lub opinie. Po analizie całości dokumentacji komisja wydaje decyzję, jeśli uzna, że stan zdrowia nie rokuje poprawy, orzeczenie otrzymuje status bezterminowego.

Czy orzeczenie na stałe można cofnąć?

Orzeczenie o niepełnosprawności na stałe co do zasady ma charakter trwały, jednak w wyjątkowych sytuacjach może zostać zmienione lub uchylone. Dzieje się tak wtedy, gdy nastąpi istotna poprawa stanu zdrowia osoby orzeczonej albo ujawnią się nowe okoliczności, takie jak błędy proceduralne czy nieprawidłowości w dokumentacji medycznej.

W praktyce jednak takie przypadki są niezwykle rzadkie. Według danych resortowych stanowią mniej niż 1% wszystkich wydanych decyzji, ponieważ orzeczenia bezterminowe zapadają wyłącznie w sytuacjach jednoznacznie potwierdzonego, trwałego braku rokowań na poprawę.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności na stałe

Uzyskanie orzeczenia bezterminowego to nie tylko mniej formalności, ale przede wszystkim większa stabilność życiowa. Osoba z takim statusem ma pewność ciągłości wsparcia i dostęp do licznych ulg oraz świadczeń bez konieczności ponownego stawania przed komisją co kilka lat.

Stałe orzeczenie gwarantuje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia wspierającego i ulgi rehabilitacyjnej, a także pierwszeństwo w turnusach, rehabilitacji i programach PFRON. Ułatwia również dostęp do usług opiekuńczych i sprzętu medycznego oraz pozwala uzyskać kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania. Dla wielu rodzin to przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i stabilności na lata.

Skala zjawiska w liczbach

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2024 rok, w Polsce ważne orzeczenia o niepełnosprawności posiadało ponad 4 miliony osób. Wśród nich 2,32 miliona miało orzeczenia wydane przez zespoły orzekające (PZON lub WZON), 922 tysiące wyłącznie przez ZUS, a 762 tysiące oba typy orzeczeń. Kobiety stanowią około 53 procent wszystkich osób z orzeczeniem. Z danych wynika również, że liczba orzeczeń bezterminowych systematycznie rośnie, szczególnie wśród osób z chorobami neurologicznymi i genetycznymi, które najczęściej nie rokują poprawy stanu zdrowia.

Podstawa prawna

Powiązane
Komu przysługuje zasiłek stały 2025? Ile wynosi i jak go dostać z MOPS
Komu przysługuje zasiłek stały 2025? Ile wynosi i jak go dostać z MOPS
MOPS 2025 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków
MOPS 2025 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków
Nikt o tym nie mówi, a ZUS wypłaca 654 zł miesięcznie. Zobacz, kto może dostać te pieniądze (2025)
Nikt o tym nie mówi, a ZUS wypłaca 654 zł miesięcznie. Zobacz, kto może dostać te pieniądze (2025)
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ustawa o jawności nie wpłynęła na obniżenie cen mieszkań [Raport]
10 paź 2025

W III kwartale br. nastąpiło ożywienie popytu na rynku mieszkaniowym - wynika z raportu JLL. Wejście w życie ustawy o jawności cen wywołało falę korekt w cennikach deweloperów, ale ich wpływ na poziom cen był znikomy, ponieważ podwyżki i obniżki się zrównoważyły.
TBS-y na marginesie. Najtańszy najem w Polsce wciąż bez wsparcia państwa
10 paź 2025

Mimo kryzysu mieszkaniowego i galopujących cen, Towarzystwa Budownictwa Społecznego nadal działają w cieniu polityki państwa. Choć oferują najtańszy i najbezpieczniejszy najem w kraju, ich potencjał pozostaje niewykorzystany – procedury są zbyt skomplikowane, a finansowanie znikome. Jeśli to się nie zmieni, za kilka lat czeka nas jeszcze głębszy kryzys.
Byłeś prześladowany przez władze? Możesz dostać zadośćuczynienie – nawet po latach
10 paź 2025

Byłeś represjonowany za działalność polityczną, internowany w stanie wojennym albo niesłusznie aresztowany przez władze PRL? Polskie prawo pozwala dziś dochodzić sprawiedliwości, także po wielu latach. Możesz ubiegać się o zadośćuczynienie za krzywdy moralne i odszkodowanie za straty materialne. Sprawdź, komu przysługuje rekompensata i jak złożyć skuteczny wniosek.
Proszą premiera D. Tuska o ustawę. O przepisy dla dodatku. Inni nie tylko mają. Ale łączą go ze świadczeniem wspierającym, zasiłkiem pielęgnacyjnym czy rentą rodzinną. [List otwarty]
10 paź 2025

Osoby niepełnosprawne jako społecznicy) skierowali list otwarty do m.in. premiera D. Tuska w sprawie niedotrzymania obietnicy uchwalenia przepisów dającym wszystkim osobom z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do samodzielności świadczenia takiego jak dodatek dopełniający do renty socjalnej.

REKLAMA

Miało nie być podatku katastralnego, a jednak po cichu trwają prace – rewolucja w podatku od nieruchomości coraz bliżej?
10 paź 2025

Od kilku lat w debacie publicznej pojawia się temat istotnych zmian w podatku od nieruchomości i już kilkukrotnie opinia publiczna była sondowana przez władze potencjalnym wprowadzeniem podatku katastralnego. Okazuje się, że jednak z sejmowych komisji właśnie obraduje nad taką propozycją. Co znamienne, dzieje się to w okresie, gdy planowany deficyt w budżecie państwa sięgnie blisko 300 mld zł, zatem dodatkowe pieniądze z nowego i droższego sposobu opodatkowania nieruchomości mogłyby stanowić istotny zastrzyk dla budżetu kosztem właścicieli nieruchomości.
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura
10 paź 2025

Orzeczenie o niepełnosprawności na stałe to dla wielu osób i ich rodzin ulga. Oznacza koniec z cyklicznym stawaniem przed komisją i koniecznością odnawiania dokumentacji. Sprawdzamy, kto może liczyć na orzeczenie bezterminowe, jakie choroby je uzasadniają i jak wygląda procedura. Od 2025 roku częściej wydawane są także orzeczenia czasowe z dłuższym okresem ważności, jednak możliwość uzyskania decyzji bezterminowej wciąż pozostaje. Dla wielu rodzin to nie tylko formalność, ale przede wszystkim gwarancja stabilności, pewności świadczeń i spokoju na lata.
Bezpłatny ebook: Wydanie specjalne personel & zarządzanie - kiedy życie boli...
10 paź 2025

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego – to dobry moment, by przypomnieć, że dobrostan psychiczny pracowników nie jest już tematem pobocznym, lecz jednym z kluczowych filarów strategii odpowiedzialnego przywództwa i zrównoważonego rozwoju organizacji.
Czy polscy twórcy w końcu zarabiają na swoich dziełach? Dyrektywa DSM a godziwe wynagrodzenie! [Gość Infor.pl]
10 paź 2025

Po niemal roku od implementacji unijnej dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym (tzw. Dyrektywy DSM) do polskiego prawa, rynek twórców internetowych wciąż szuka odpowiedzi na kluczowe pytania. Czy nowe przepisy faktycznie rozwiązały spory z gigantami technologicznymi i zapewniły twórcom godziwe wynagrodzenie? O to pytamy adwokata Mikołaja Chałasa z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

REKLAMA

Chcesz sprzedać złoto, monety lub dzieła sztuki w spadku? Skarbówka właśnie wyjaśniła, kiedy nie zapłacisz podatku
10 paź 2025

Sprzedaż odziedziczonego majątku – zwłaszcza, jeśli chodzi o złote monety, sztabki, obrazy czy inne dzieła sztuki – od lat wywołuje gorące spory z fiskusem. Czy taka transakcja jest zwykłym rozporządzaniem prywatnym majątkiem, czy już działalnością gospodarczą? Czy trzeba płacić VAT i PIT, czy też można sprzedać wszystko bez podatku?
ZUS przypomina: 300 plus tylko do końca listopada. Coraz mniej czasu na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną z programu „Dobry Start”
10 paź 2025

Do 30 listopada rodzice i opiekunowie mają czas na złożenie wniosku o świadczenie z programu „Dobry Start”, czyli tzw. 300 plus. Po tym terminie pieniądze na wyprawkę szkolną będą przysługiwać jedynie w wyjątkowych przypadkach – gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. Komu dokładnie przysługuje wsparcie i jak złożyć wniosek online?

REKLAMA