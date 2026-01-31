REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Te dodatki do emerytury mogą znacznie poprawić sytuację finansową polskich emerytów. Oto lista świadczeń, o które mogą się ubiegać

Te dodatki do emerytury mogą znacznie poprawić sytuację finansową polskich emerytów. Oto lista świadczeń, o które mogą się ubiegać

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 stycznia 2026, 16:21
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
seniorzy, dodatki do emerytury, emerytura, dodatki, dodatek do emerytury
Te dodatki do emerytury mogą znacznie poprawić sytuację finansową polskich emerytów. Oto lista świadczeń, o które mogą się ubiegać
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Okazuje się, że dodatki do emerytury mogą znacznie poprawić sytuację finansową seniorów. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie z nich są dostępne od razu po przejściu na emeryturę. Na niektóre świadczenia trzeba trochę poczekać, ale zdecydowanie warto. Można bowiem zyskać prawie 80 000 zł rocznie! Jak to możliwe? Oto szczegóły.

Nawet 80 tys. zł rocznie dla seniorów. Oto dodatki do emerytury, o które mogą się ubiegać

Dodatki do emerytury mogą znacząco zwiększyć dochody seniorów w Polsce, choć zasady ich przyznawania są zróżnicowane. Niektóre świadczenia, jak świadczenie ratownicze, zależą od wcześniejszej aktywności zawodowej i stażu pracy w określonych dziedzinach. Inne dodatki, w tym proponowane nowe wsparcia, bazują przede wszystkim na wieku seniora, niekoniecznie związanym z powszechnym wiekiem emerytalnym. Już teraz seniorzy mogą liczyć na pewne formy wsparcia, które przysługują im z upływem lat.

REKLAMA

REKLAMA

O jakie dodatki do emerytury seniorzy można się ubiegać w 2025 roku?

Dodatek pielęgnacyjny to ważne świadczenie przyznawane przez ZUS. Automatycznie otrzymują go osoby, które ukończyły 75 lat, a kwota w 2025 roku to 348,22 zł miesięcznie. Młodsi emeryci również mogą ubiegać się o ten dodatek, pod warunkiem przedstawienia orzeczenia lekarskiego ZUS potwierdzającego niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Dla stulatków przewidziano świadczenie honorowe, które w 2025 roku wynosi aż 6 589,67 zł miesięcznie i podlega corocznej waloryzacji. Oznacza to, że seniorzy mogą zyskać 79 076,04 zł rocznie dzięki świadczeniu honorowemu!

Nowe propozycje wsparcia

Rząd planuje wprowadzenie dwóch nowych dodatków, które mają odpowiedzieć na wyzwania starzejącego się społeczeństwa:

  • Bon senioralny: Ma być uruchomiony od stycznia 2026 roku i jest skierowany do dzieci i wnuków osób powyżej 75. roku życia. Jego celem jest pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych i opieką higieniczno-pielęgnacyjną seniora. Maksymalna kwota to 2150 zł miesięcznie, przyznawana na 12 miesięcy, pod warunkiem, że miesięczny dochód emeryta nie przekracza 3500 zł.
  • Dodatek za długi staż małżeński: To propozycja jednorazowego świadczenia dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Początkowo miałoby to być 5000 zł, a kwota ta wzrastałaby o 500 zł co pięć lat, osiągając 8000 zł dla małżeństw z 80-letnim stażem. Oznacza to, że osoby, które wzięły ślub w wieku 20 lat, mogłyby otrzymać pierwszą wypłatę w wieku 70 lat.

Jak zauważa Piotr Juszczyk, doradca podatkowy InFaktu, nowe świadczenia takie jak bon senioralny i dodatek za staż małżeński to odpowiedź na demograficzne i społeczne wyzwania, wspierające dłuższe życie w domu i doceniające długoletnie związki. Oba te dodatki mogą wspólnie zwiększyć roczny budżet seniorów nawet o 30,8 tys. zł.

REKLAMA

Powiązane
Lista chorób, które mogą dać prawo do dłuższego orzeczenia o niepełnosprawności w 2025 roku
Lista chorób, które mogą dać prawo do dłuższego orzeczenia o niepełnosprawności w 2025 roku
To świadczenie z ZUS okazało się prawdziwym hitem. Wniosek można złożyć ponownie
To świadczenie z ZUS okazało się prawdziwym hitem. Wniosek można złożyć ponownie
Zerowy PIT dla rodzin 2+2 – zakończyły się konsultacje społeczne projektu. Co na temat pomysłu Prezydenta Karola Nawrockiego sądzą Polacy?
Zerowy PIT dla rodzin 2+2 – zakończyły się konsultacje społeczne projektu. Co na temat pomysłu Prezydenta Karola Nawrockiego sądzą Polacy?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
W Polsce też będą ograniczenia wiekowe w dostępie do Facebooka i innych social mediów?
31 sty 2026

Informacja prasowa20.01.2026 r.Social media pod kontrolą? Ograniczenia wiekowe zmieniają dziecięcy świat onlineWieczór, telefony w dłoniach, kolejne filmiki przesuwane bez końca. Dla wielu nastolatków na całym świecie to codzienność. W Australii i Danii prawo próbuje ją zmienić – dzieci i młodzież poniżej określonego wieku nie mogą korzystać z mediów społecznościowych.
Szkoły zawieszają zajęcia. Część dzieci nie wróci do szkoły 2 lutego 2026 r.? „Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo uczniów”
31 sty 2026

Ze względu na trudną sytuację pogodową, która ma obecnie miejsce w wielu częściach kraju (co przekłada się również na trudne warunki komunikacyjne) – w ubiegłym tygodniu, ok. 600 szkół w kilku województwach w kraju, zdecydowało się na odwołanie z tego powodu zajęć lekcyjnych. Prognozy na najbliższy tydzień, nie są jednak bardziej optymistyczne. W jakich okolicznościach – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – szkoła może zostać zamknięta z powodu niskich temperatur lub intensywnych opadów śniegu?
Do lutowej pensji należy się 1000 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić
31 sty 2026

Specjalny dodatek do pensji otrzymują ci, którzy pracują w nocy. Kwota nie jest stała. Jej wysokość zależy między innymi od liczby godzin pracy w danym miesiącu. Lutowy bilans daje ich sto sześćdziesiąt. Ile dokładnie wyniesie maksymalny dodatek za nocną pracę w tym miesiącu?
Zasady wyceny aktywów i zobowiązań 2026: ważne zmiany w MSSF i MSR
31 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. weszły w życie roczne poprawki do MSSF (m.in. zmiana w MSSF 7 Instrumenty finansowe w zakresie ujawniania informacji) oraz nowelizacje MSSF 19 dotycząca spółek zależnych. Kluczowe zmiany obejmują też usprawnienia w ujawnieniach i ulepszenia standardów. Co ważne: MSSF 18 (nowy standard prezentacji) wymaga danych porównawczych już za 2026 roku.

REKLAMA

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2026: ile (stawka), jak uzyskać, jaki jest limit? Od 2 lutego można składać wnioski
30 sty 2026

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 2 lutego do 2 marca 2026 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2026 roku zwrot podatku akcyzowego został ustalony w wysokości 1,48 zł do litra zakupionego oleju napędowego.
Tysiące gotowych mieszkań deweloperskich do wzięcia od ręki. Czy to dobry moment na zakup?
31 sty 2026

W największych miastach jeszcze nigdy – a na pewno w ostatnich sześciu latach – oferta mieszkań gotowych do odbioru nie była tak duża. Na koniec 2025 r. niemal co trzecie mieszkanie oferowane przez deweloperów w Polsce miało status „oddane do użytkowania”. To efekt kumulacji podaży przy słabszym popycie, który w części miast może skłaniać deweloperów do większej elastyczności cenowej. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, jak wygląda sytuacja na poszczególnych rynkach i czy zakup gotowego lokalu to dobra decyzja.
Gdzie sens i logika? 23% VAT na wodę w butelkach a 5% VAT na napoje gazowane i dosładzane z 20% dodatkiem soku. Polski system podatkowy preferuje niezdrowe napoje kosztem wody
31 sty 2026

W ocenie ekspertów firmy doradczej EY, polska polityka podatkowa wobec napojów stworzyła paradoks - z jednej strony woda naturalna, rekomendowana przez Ministerstwo Zdrowia jako najzdrowsza, jest objęta 23 proc. VAT, z drugiej - jej substytuty korzystają z preferencji i stawki VAT na poziomie 5 proc.
Czy można wypłacić wynagrodzenie zleceniobiorcy, który nie wystawił rachunku? Praktyka nie idzie w parze z przepisami
31 sty 2026

Czy wystawienie rachunku jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia za wykonane zlecenie? Ta kwestia często budzi w praktyce wątpliwości. Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie należy pamiętać, by rozważyć to nie tylko w kontekście przepisów Kodeksu cywilnego.

REKLAMA

Nabycie nieruchomości w drodze licytacji komorniczej może być okazją. Jednak czy trzeba z tego tytułu zapłacić podatek?
31 sty 2026

Czy nabycie własności w drodze licytacji komorniczej to sprzedaż, z tytułu której trzeba uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych? Podatnik, który został zobowiązany jego zapłacenia miał co do tego wątpliwości i zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.
KSeF już za chwilę: ten jeden brakujący dokument odetnie spółkę od systemu e-fakturowania
31 sty 2026

Zbliżający się termin obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur to dla wielu przedsiębiorców moment weryfikacji nie tylko wiedzy o przepisach, ale przede wszystkim gotowości organizacyjnej i technicznej. W praktyce najwięcej problemów pojawia się nie na etapie wystawiania faktur, lecz przy dostępie do systemu i podziale ról pomiędzy przedsiębiorcę a biuro rachunkowe.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA