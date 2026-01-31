Te dodatki do emerytury mogą znacznie poprawić sytuację finansową polskich emerytów. Oto lista świadczeń, o które mogą się ubiegać

Okazuje się, że dodatki do emerytury mogą znacznie poprawić sytuację finansową seniorów. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie z nich są dostępne od razu po przejściu na emeryturę. Na niektóre świadczenia trzeba trochę poczekać, ale zdecydowanie warto. Można bowiem zyskać prawie 80 000 zł rocznie! Jak to możliwe? Oto szczegóły.

Nawet 80 tys. zł rocznie dla seniorów. Oto dodatki do emerytury, o które mogą się ubiegać

Dodatki do emerytury mogą znacząco zwiększyć dochody seniorów w Polsce, choć zasady ich przyznawania są zróżnicowane. Niektóre świadczenia, jak świadczenie ratownicze, zależą od wcześniejszej aktywności zawodowej i stażu pracy w określonych dziedzinach. Inne dodatki, w tym proponowane nowe wsparcia, bazują przede wszystkim na wieku seniora, niekoniecznie związanym z powszechnym wiekiem emerytalnym. Już teraz seniorzy mogą liczyć na pewne formy wsparcia, które przysługują im z upływem lat.

REKLAMA

REKLAMA

O jakie dodatki do emerytury seniorzy można się ubiegać w 2025 roku?

Dodatek pielęgnacyjny to ważne świadczenie przyznawane przez ZUS. Automatycznie otrzymują go osoby, które ukończyły 75 lat, a kwota w 2025 roku to 348,22 zł miesięcznie. Młodsi emeryci również mogą ubiegać się o ten dodatek, pod warunkiem przedstawienia orzeczenia lekarskiego ZUS potwierdzającego niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Dla stulatków przewidziano świadczenie honorowe, które w 2025 roku wynosi aż 6 589,67 zł miesięcznie i podlega corocznej waloryzacji. Oznacza to, że seniorzy mogą zyskać 79 076,04 zł rocznie dzięki świadczeniu honorowemu!

Nowe propozycje wsparcia

Rząd planuje wprowadzenie dwóch nowych dodatków, które mają odpowiedzieć na wyzwania starzejącego się społeczeństwa:

Bon senioralny : Ma być uruchomiony od stycznia 2026 roku i jest skierowany do dzieci i wnuków osób powyżej 75. roku życia. Jego celem jest pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych i opieką higieniczno-pielęgnacyjną seniora. Maksymalna kwota to 2150 zł miesięcznie, przyznawana na 12 miesięcy, pod warunkiem, że miesięczny dochód emeryta nie przekracza 3500 zł.

: Ma być uruchomiony od stycznia 2026 roku i jest skierowany do dzieci i wnuków osób powyżej 75. roku życia. Jego celem jest pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych i opieką higieniczno-pielęgnacyjną seniora. Maksymalna kwota to 2150 zł miesięcznie, przyznawana na 12 miesięcy, pod warunkiem, że miesięczny dochód emeryta nie przekracza 3500 zł. Dodatek za długi staż małżeński: To propozycja jednorazowego świadczenia dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Początkowo miałoby to być 5000 zł, a kwota ta wzrastałaby o 500 zł co pięć lat, osiągając 8000 zł dla małżeństw z 80-letnim stażem. Oznacza to, że osoby, które wzięły ślub w wieku 20 lat, mogłyby otrzymać pierwszą wypłatę w wieku 70 lat.

Jak zauważa Piotr Juszczyk, doradca podatkowy InFaktu, nowe świadczenia takie jak bon senioralny i dodatek za staż małżeński to odpowiedź na demograficzne i społeczne wyzwania, wspierające dłuższe życie w domu i doceniające długoletnie związki. Oba te dodatki mogą wspólnie zwiększyć roczny budżet seniorów nawet o 30,8 tys. zł.