REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Masz takie oświadczenie? Zapłacisz mniej za prąd

Masz takie oświadczenie? Zapłacisz mniej za prąd

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 grudnia 2025, 14:37
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
bon energetyczny wniosek dochody prąd
Masz to oświadczenie? Zapłacisz mniej za prąd. A niektórzy nawet nie muszą go składać
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Podmioty samorządowe, które złożyły już stosowne oświadczenia o chęci skorzystania z preferencyjnych taryf energetycznych, nie są zobowiązane do ponownego składania takich dokumentów w związku z wprowadzeniem nowego wzoru dla odbiorców uprawnionych. Wyjątkiem są sytuacje, w których zaistniały nowe okoliczności. Oto szczegóły.

Jeżeli masz to oświadczenie, to zapłacisz mniej za prąd. A niektórzy nawet nie muszą go składać

W związku z wejściem w życie nowych regulacji, od 13 sierpnia 2024 roku obowiązuje nowy, określony wzór oświadczenia, który muszą złożyć jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty z nimi powiązane, aby skorzystać z preferencyjnych taryf za energię elektryczną. Celem tych przepisów jest ochrona wybranych odbiorców przed skutkami wzrostu cen energii. Warto dodać, że w przypadku złożenia już wcześniej stosownego oświadczenia, ponowne jego składanie nie jest wymagane.

REKLAMA

REKLAMA

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego. Kim jest odbiorca uprawniony?

Do grona odbiorców uprawnionych, którym przysługują specjalne uprawnienia w zakresie zakupu energii, należą:

  • Małe i średnie firmy: prowadzące różnorodną działalność gospodarczą, od produkcji po usługi.
  • Samorządy: na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, a także podmioty przez nie utworzone, np. zakłady budżetowe.
  • Podmioty świadczące usługi publiczne: m.in. przedsiębiorstwa wodociągowe, kanalizacyjne, transportowe, lecznice, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury czy straże pożarne.

Od 1 lipca 2024 roku obowiązują niższe stawki za energię elektryczną dla podmiotów wymienionych w art. 2 pkt 2 ustawy o ograniczeniu cen energii. Aby skorzystać z obniżki (693 zł/MWh netto, bez VAT i akcyzy), odbiorcy muszą do końca sierpnia złożyć u swojego dostawcy energii oświadczenie. W oświadczeniu należy podać szczegółowe dane firmy, dane kontaktowe, dane reprezentanta, informacje o punkcie poboru energii, kategorię odbiorcy, datę umowy, zużycie energii oraz podział zużycia na część objętą i nieobjętą ceną maksymalną.

Nie wszyscy odbiorcy muszą ponownie składać oświadczenie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że samorządy nie są zobowiązane do ponownego składania oświadczeń, ponieważ przepisy ustawy o ograniczeniu cen energii elektrycznej z 2022 roku dotyczące jednostek samorządu terytorialnego pozostają niezmienione.

REKLAMA

Kiedy przesłać nowe oświadczenie?

Nowy formularz znajdzie zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy gmina zdecyduje się zmodyfikować istniejące zgłoszenie, np. w związku z pojawieniem się nowych okoliczności wpływających na warunki stosowania ceny maksymalnej, takich jak zgłoszenie nowych punktów poboru energii elektrycznej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowo zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w przypadku zaistnienia okoliczności wpływających na warunki stosowania ceny maksymalnej wobec odbiorcy uprawnionego, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zmian, pisemnego powiadomienia o tym fakcie sprzedawcy.

Powiązane
Czy na komisji ZUS trzeba się rozbierać? Prawa pacjenta, zasady badania i przypadki nadużyć [2026]
Czy na komisji ZUS trzeba się rozbierać? Prawa pacjenta, zasady badania i przypadki nadużyć [2026]
Rodzice dzieci z chorobami rzadkimi czekali na to latami. Prezydent właśnie podjął decyzję
Rodzice dzieci z chorobami rzadkimi czekali na to latami. Prezydent właśnie podjął decyzję
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Preferencje motoryzacyjne Polaków: europejskie marki wciąż na czele, rośnie zainteresowanie autami z Chin
16 gru 2025

Jeśli samochód chińskiej marki byłby tańszy o 20-30 proc. od porównywalnego modelu oferowanego przez producenta z innego kraju, zakup takiego auta rozważyłoby 60 proc. Polaków - wynika z badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Santander Consumer Multirent.
Samochody elektryczne w Polsce: cena, zasięg i ładowanie wciąż głównymi barierami. Nowe dane z Barometru
16 gru 2025

Relatywnie wysoka cena samochodu w pełni elektrycznego i zbyt niski maksymalny zasięg na jednym ładowaniu to według respondentów najważniejsze czynniki powstrzymujące ich przed podjęciem decyzji o zakupie takiego pojazdu - wynika z badania Barometr Nowej Mobilności.
ZUS: Renta wdowia 2026. Sprawdź warunki, limity i kto może otrzymać nawet 5900 zł miesięcznie. Zasady, terminy i wyliczenia
16 gru 2025

Urodzeni w 1961 i 1966 roku mogą w 2026 roku zyskać nawet około 5900 zł brutto miesięcznie z ZUS. To efekt nowych zasad łączenia świadczeń po śmierci małżonka oraz marcowej waloryzacji emerytur i rent. Z rozwiązania skorzystają tylko osoby spełniające określone warunki dotyczące wieku, stanu cywilnego i historii świadczeń. Sprawdzamy, kto dokładnie znajdzie się w tej grupie i jakie limity będą obowiązywać.
Zewnętrzne finansowanie filmu bez VAT? Przełomowy wyrok WSA wyznacza granice opodatkowania
16 gru 2025

Nie każdy przepływ pieniędzy musi oznaczać VAT. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że zewnętrzne finansowanie produkcji filmu z udziałem w zyskach nie stanowi usługi opodatkowanej VAT. Wyrok ma znaczenie nie tylko dla branży filmowej, ale także dla wszystkich projektów finansowanych partnersko, gdzie strony wspólnie ponoszą ryzyko, a środki nie są zapłatą za konkretne świadczenie.

REKLAMA

6 tys. zł netto za pracę kobiet w domu - dużo czy mało? Najnowsze badanie ujawnia skalę niewidzialnej pracy kobiet w Polsce
16 gru 2025

Niewidzialna praca kobiet w domu - czas to wycenić! Ile wzięłaby kucharka, ile niania, ile pomoc sprzątająca? Kobiety po pracy, pracują - w domu (sic!). I choć kobiety prowadzące biznes poświęcają na zadania domowe mniej czasu, niż ogół kobiet, częściej wyżej oceniają ich wartość. Aż 21 proc. respondentek prowadzących własną firmę wycenia ją na ponad 6 tys. zł netto. Oczywiście nie chodzi o to, żeby dyskryminować czy "uderzać" w mężczyzn - gdyż Panowie również angażują się w prace domowe (niejednokrotnie znacznie lepiej) - jednak zwykle o ognisko domowe dbają częściej Panie. Zresztą statystyki potwierdzają: kobiety poświęcają na obowiązki domowe średnio 40 proc. dnia, a mężczyźni – jedynie 26 proc.
To chyba najmniej znane świadczenie z ZUS. 522,33 zł co miesiąc tylko dla wąskiej grupy seniorów
16 gru 2025

Mniej znany zasiłek z ZUS w wysokości 522,33 zł jest dostępny dla wąskiego grona osób starszych. Aby go otrzymać, konieczne jest spełnienie z góry określonych warunków. Jakich konkretnie? Oto szczegóły.
AliExpress, Temu i inne chińskie internetowe platformy handlowe wygrywają konkurencję w Polsce i Europie. e-Izba: bo nie muszą przestrzegać prawa UE
16 gru 2025

Chińskie internetowe platformy handlowe zwiększają udziały w polskim rynku; przewagę zapewnia im w szczególności to, że nie muszą przestrzegać przepisów Unii Europejskiej - informuje Izba Gospodarki Elektronicznej (e-Izba). W jej ocenie, aby polski e-commerce mógł się rozwijać, konieczne są zmiany przepisów.
Bon senioralny dla kogo i od kiedy? Sprawdź, czy należy ci się 2150 zł miesięcznie
16 gru 2025

2150 zł miesięcznie na opiekę dla seniora brzmi jak realne wsparcie. W praktyce bon senioralny nie będzie dostępny dla wszystkich. Zdecydują wiek, dochody, sytuacja rodzinna i ocena potrzeby wsparcia. Program ruszy w 2026 roku, ale obejmie tylko część seniorów i tylko w określonych warunkach. Sprawdzamy, komu faktycznie przysługuje bon, kto zostanie wykluczony i na jaką pomoc można realnie liczyć.

REKLAMA

RJN: Poważne zmiany ortografii od 1 stycznia 2026 r. Trzeba będzie nauczyć się nowych zasad pisania
16 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 r. zmienią się zasady ortografii. Według Rady Języka Polskiego to najpoważniejsza korekta reguł pisowni od 1936 r. Trzeba będzie nauczyć się nowych zasad m. in. używania wielkich i małych liter, a także pisowni łącznej lub rozdzielnej. RJN zapowiada nowy słownik ortograficzny.
Karta Dużej Rodziny 2026. Po zmianach więcej praw i przywilejów
16 gru 2025

Karta Dużej Rodziny to nie tylko zniżki w sklepach. Rodziny posiadające tan ważny dokument mogą przedstawić go również w urzędzie. Co daje karta w 2025 i 2026 roku? O jakich ważnych zmianach warto pamiętać?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA