REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ile wyniosą świadczenia dla samozatrudnionych w 2026 roku? Oto przegląd stawek

Ile wyniosą świadczenia dla samozatrudnionych w 2026 roku? Oto przegląd stawek

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 stycznia 2026, 15:50
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, samozatrudnienie
Ile wyniosą świadczenia dla samozatrudnionych w 2026 roku? Oto przegląd stawek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorcy, którzy z powodu stanu zdrowia nie mogą wykonywać pracy, mają prawo do określonych świadczeń. Na jaką pomoc z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą liczyć i z jakimi kwotami wiążą się te formy wsparcia? Oto szczegóły.

Wzrost płac i prognozowane zmiany w obciążeniach ZUS dla przedsiębiorców w 2026 roku

Rok 2026 przynosi istotne przetasowania w sferze finansów publicznych i prywatnych, co jest bezpośrednim efektem planowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia do poziomu 9420 zł oraz podniesienia płacy minimalnej do kwoty 4806 zł. Te wskaźniki makroekonomiczne mają kluczowe znaczenie dla sektora prywatnego, ponieważ determinują one nie tylko wysokość obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, ale również rzutują na wartość świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z informacjami zawartymi na portalu pit.pl, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz samozatrudnieni muszą przygotować się na to, że wraz z rosnącymi kosztami prowadzenia firmy, kwoty otrzymywane w ramach pomocy państwowej również ulegną zmianie, choć skala tych podwyżek może okazać się nieadekwatna do realnych potrzeb.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Deficyt oszczędności i niska efektywność państwowego systemu wsparcia finansowego

Sytuacja finansowa wielu pracujących Polaków w kontekście zabezpieczenia na wypadek utraty źródła utrzymania budzi uzasadniony niepokój. Statystyki pokazują wyraźną lukę w oszczędnościach, gdyż znaczna część społeczeństwa posiada rezerwy finansowe pozwalające na przeżycie zaledwie trzech miesięcy, a spora grupa nie dysponuje żadnymi odłożonymi środkami. W przypadku przedsiębiorców problem jest jeszcze bardziej dotkliwy, ponieważ system państwowy opiera wysokość zasiłków i rent na zadeklarowanej podstawie wymiaru składek, a nie na faktycznych przychodach firmy. W efekcie, podczas gdy pracownicy etatowi otrzymują świadczenia zbliżone do swoich realnych zarobków, właściciele firm muszą mierzyć się z drastycznym spadkiem wpływów podczas choroby. Eksperci rynkowi zwracają uwagę, że choć rok 2026 przyniesie pewne podwyżki świadczeń, mają one charakter czysto symboliczny i nie rozwiązują problemu pokrywania stałych kosztów życia, takich jak kredyty, rachunki czy wydatki na edukację dzieci, które pozostają niezmienne mimo braku zdolności do pracy.

Zobacz również:

Realna wysokość zasiłków chorobowych i rent dla samozatrudnionych w 2026 roku

Analiza konkretnych kwot pozwala na lepsze zrozumienie skali wyzwań stojących przed osobami niezdolnymi do pracy w przyszłym roku. Przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych składek, znanych jako mały ZUS, mogą liczyć na miesięczny zasiłek chorobowy w wysokości około 995 zł, co stanowi jedynie niewielki wzrost względem roku poprzedniego. W przypadku osób opłacających standardowe składki oparte na 60 proc. prognozowanego wynagrodzenia, świadczenie wyniesie około 3901 zł miesięcznie. Należy przy tym pamiętać, że zasiłek ten jest wypłacany maksymalnie przez 182 dni i nie uwzględnia on wysokich obrotów generowanych przez firmę przed chorobą. Po wyczerpaniu tego okresu przedsiębiorcy mogą ubiegać się o rentę, której stawki od marca 2026 roku wzrosną do poziomu 1970,60 zł brutto za całkowitą niezdolność do pracy, co w wielu przypadkach okazuje się kwotą niewystarczającą do utrzymania dotychczasowego standardu życia.

Zobacz również:

Pułapka dorabiania do renty a korzyści płynące z prywatnych polis od utraty dochodu

Obowiązujący system prawny nakłada na rencistów surowe limity dorabiania, co często określane jest mianem pułapki dochodowej. Przekroczenie określonych progów, bazujących na przeciętnym wynagrodzeniu, skutkuje znacznym obniżeniem wypłacanego świadczenia lub jego całkowitym zawieszeniem, co skutecznie zniechęca do podejmowania jakiejkolwiek aktywności zawodowej. W tej sytuacji coraz większym zainteresowaniem cieszą się alternatywy rynkowe w postaci prywatnych ubezpieczeń od utraty dochodu. W przeciwieństwie do publicznego systemu, polisy te oferują wypłaty uzależnione od niezdolności do wykonywania konkretnego, wyuczonego zawodu, a dodatkowe zarobki z innych źródeł nie wpływają na wysokość odszkodowania. Prywatne rozwiązania pozwalają na uzyskanie wsparcia sięgającego nawet 80% wcześniejszych przychodów przez okres dwóch lat, a w sytuacjach krytycznych przewidują wypłatę wysokich kwot jednorazowych. Choć wiąże się to z dodatkowym kosztem stałym w postaci składki ubezpieczeniowej, dla wielu przedsiębiorców staje się to jedyną realną formą zabezpieczenia ciągłości finansowej.

REKLAMA

Powiązane
Nowy harmonogram wypłat emerytur w 2026 roku. Są zmiany. ZUS apeluje do seniorów o rozwagę w budżetach
Nowy harmonogram wypłat emerytur w 2026 roku. Są zmiany. ZUS apeluje do seniorów o rozwagę w budżetach
Nowe stawki
Nowe stawki "trzynastek" i "czternastek" w 2026 roku. Oto oficjalne kwoty
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – jak wpływają na świadczenia w 2026 roku?
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – jak wpływają na świadczenia w 2026 roku?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Przełom we wnioskowaniu o zasiłek opiekuńczy. Rząd przyjął projekt zmian. Będzie łatwiej
09 sty 2026

Jest przełom we wnioskowaniu o zasiłek opiekuńczy. Będzie łatwiej złożyć wniosek. Rząd przyjął Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Ponad 1000 zł miesięcznie zamiast 800 plus. Świadczenie do 25. roku życia
09 sty 2026

Zasiłek rodzinny na dziecko to niemiecki odpowiednik naszego 800 plus. Kindergeld to comiesięczne świadczenie przysługujące nie tylko Niemcom, ale również Polakom, którzy pracują lub mieszkają na terytorium Niemiec.
Ogólnopolska akcja policji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”
09 sty 2026

Stoki w całym kraju będą patrolowane. Ponad 200 patroli policyjnych na nartach będzie pełniło tej zimy służbę na stokach w całym kraju – poinformował szef biura prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor, który w piątek zainaugurował w Istebnej w Beskidach ogólnopolską akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”.
Czajniki elektryczne znowu powędrują do szafek? Trzeba będzie raportować zużycie energii. Cel: spadek zużycia o 1,9 proc.
09 sty 2026

Czy obniżenie wymiaru czasu pracy pomoże samorządom osiągnąć inny cel? Przed nimi obowiązkowe raportowanie zużycia energii i wyzwanie w postaci zmniejszenia jej zużycia. Jaki poziom ma zostać w tym zakresie osiągnięty?

REKLAMA

Ile wyniosą świadczenia dla samozatrudnionych w 2026 roku? Oto przegląd stawek
09 sty 2026

Przedsiębiorcy, którzy z powodu stanu zdrowia nie mogą wykonywać pracy, mają prawo do określonych świadczeń. Na jaką pomoc z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą liczyć i z jakimi kwotami wiążą się te formy wsparcia? Oto szczegóły.
Wenezuela po Maduro. Spektakularna akcja USA i życie bez zmian [Gość Infor.pl]
09 sty 2026

W ostatnich dniach Wenezuela stała się w Polsce tematem numer jeden. Komentatorzy, politycy i internauci prześcigają się w ocenach tego, co się wydarzyło, dlaczego doszło do tak radykalnego kroku i co czeka ten kraj dalej. Tymczasem rzeczywistość – jak zwykle – okazuje się bardziej złożona niż szybkie analizy z mediów społecznościowych.
70 punktów potrzeby wsparcia wystarczy do świadczenia wspierającego dla niepełnosprawnych od stycznia 2026 r.
09 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające z ZUS otrzymają osoby, które uzyskały co najmniej 70 punktów potrzeby wsparcia w WZON. Więcej niepełnosprawnych uzyska dodatkowe pieniądze z ZUS.
Masz w szufladzie papiery sprzed 1999 roku? ZUS czeka na Twój ruch, ale sam się nie upomni. Bez tego Twoja emerytura będzie niższa
09 sty 2026

Wkroczyliśmy w 2026 rok, a wielu Polaków wciąż nie dopełniło kluczowej formalności w ZUS. Jeśli urodziłeś się po 1948 roku i pracowałeś, studiowałeś lub wychowywałeś dzieci przed rokiem 1999 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych może nie wiedzieć o Twoich składkach. Jak nic nie zrobisz, Twoja przyszła emerytura może być drastycznie niższa. Dlaczego warto odkurzyć stare dokumenty właśnie teraz?

REKLAMA

MEN: Sukces przedsięwzięcia „Wyjście z klasą”. Skorzystało ponad 600 tys. uczniów
09 sty 2026

603 031 uczniów z 5672 szkół i placówek z całej Polski wzięło udział pod koniec 2025 r. w przedsięwzięciu ministra edukacji pn. „Wyjście z klasą”. Dzięki wsparciu MEN uczniowie mogli skorzystać z wyjść do instytucji kultury, a także do centrów edukacji i nauki.
Ustanawianie planów ogólnych gmin: czy nowe przepisy wstrzymają inwestycje budowlane? Czy po 1 lipca 2026 r. nastąpi paraliż inwestycyjny?
09 sty 2026

Jak plany ogólne gmin wpłyną na nowe inwestycje deweloperskie i przemysłowe? Sprawdź, czy zmiany w planowaniu przestrzennym mogą opóźnić realizację projektów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA