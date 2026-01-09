REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 1900 zł z ZUS jeszcze przed emeryturą. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to dodatkowe świadczenie?

1900 zł z ZUS jeszcze przed emeryturą. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to dodatkowe świadczenie?

09 stycznia 2026, 15:29
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Pieniądze, gotówka
1900 zł z ZUS jeszcze przed emeryturą. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to dodatkowe świadczenie?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Zwolnienie tuż przed emeryturą to dla wielu osób prawdziwa tragedia, zwłaszcza jeśli są ofiarami zwolnień grupowych czy upadku firmy. Na szczęście, świadczenie przedemerytalne stanowi dla nich finansowe zabezpieczenie, umożliwiając godne dotrwanie do upragnionej emerytury. Ile wynosi? Oto szczegóły. 

rozwiń >

Dla kogo świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne to wsparcie finansowe dla osób zbliżających się do emerytury, które straciły pracę. Jednak, aby je uzyskać, trzeba spełnić określone kryteria. Są to dodatkowe środki na czas poszukiwania nowego zatrudnienia lub oczekiwania na emeryturę.

REKLAMA

REKLAMA

Co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, niezbędnym pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się jako bezrobotny. To właśnie od tego momentu rozpoczyna się odliczanie 180 dni, podczas których trzeba aktywnie poszukiwać pracy i pobierać zasiłek. Warto podkreślić, że odrzucenie oferty pracy może skutkować odmową przyznania świadczenia.

Oprócz rejestracji jako bezrobotny, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, musimy spełnić określone warunki dotyczące wieku i stażu pracy. Kobiety muszą mieć ukończone 56 lat, a mężczyźni 61 lat. Ponadto wymagany jest odpowiednio długi staż pracy: 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Co więcej, utrata pracy musi być spowodowana okolicznościami niezależnymi od nas, takimi jak likwidacja firmy.

Osoby, które straciły pracę z przyczyn zależnych od pracodawcy, mogą ubiegać się o świadczenie przedemerytalne, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów wiekowych i stażowych. Kobiety muszą mieć ukończone 55 lat i co najmniej 30-letni okres składkowy, a mężczyźni – 60 lat i 35-letni. Wyjątkiem są osoby, które posiadają jeszcze dłuższy staż pracy: 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn – wówczas wiek nie ma znaczenia. Przy obliczaniu stażu pracy brane są pod uwagę zarówno okresy, za które były opłacane składki (okresy składkowe), jak i okresy, za które składki nie były opłacane (okresy nieskładkowe), przy czym udział tych drugich nie może przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych.

REKLAMA

Świadczenie przedemerytalne również dla przedsiębiorców 

Świadczenie przedemerytalne nie jest zarezerwowane tylko dla pracowników zwolnionych z upadłej firmy. Mogą z niego skorzystać również przedsiębiorcy, którzy zmuszeni byli zakończyć swoją działalność gospodarczą z powodu ogłoszenia upadłości. Warunkiem jest prowadzenie firmy przez co najmniej dwa lata.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Osoby, które straciły prawo do renty z powodu niezdolności do pracy, również mogą ubiegać się o świadczenie przedemerytalne, pod warunkiem że pobierały ją nieprzerwanie przez co najmniej pięć lat. Wniosek należy złożyć w ciągu 30 dni od momentu utraty prawa do renty.

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne? Jak i gdzie złożyć wniosek?

W 2025 roku wysokość świadczenia przedemerytalnego, po waloryzacji od 1 marca 2025 roku, wynosi 1884,61 zł brutto. Aby złożyć wniosek o to świadczenie, można skorzystać z wygodnej platformy ZUS PUE lub tradycyjnie wypełnić formularz i złożyć go osobiście w oddziale ZUS. Należy pamiętać o zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków otrzymania świadczenia.

Zawieszenie świadczenia przedemerytalnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo zawiesić świadczenie przedemerytalne w kilku sytuacjach. Może to nastąpić, jeśli osoba pobierająca świadczenie osiągnie zbyt wysokie dodatkowe przychody z pracy lub innej działalności. Zawieszenie może również nastąpić w przypadku nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej, albo gdy osoba rozpocznie pobieranie renty strukturalnej lub innego świadczenia o charakterze rentowym z zagranicznej instytucji.

W przypadku przekroczenia przez osobę pobierającą świadczenie przedemerytalne granicznej miesięcznej kwoty przychodu, określonej jako 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia. W przypadku, gdy przychody przekroczą dopuszczalny miesięczny próg w wysokości 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia, lecz nie przekroczą granicy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS dokona obniżenia świadczenia o kwotę przekraczającą dopuszczalny próg. Przy czym, minimalna wysokość świadczenia nie może być niższa od gwarantowanej kwoty.

Kto wypłaca świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Źródło: INFOR
REKLAMA

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

