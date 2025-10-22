Ważny komunikat ZUS. Zostało tylko kilka dni. Potem pieniądze przepadną

Jeszcze tylko niecałe dwa tygodnie na złożenie zaświadczenia z uczelni do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mają studenci, którzy ubiegają się o dalszą wypłatę renty rodzinnej. Dokument można dostarczyć do końca października. Kto tego nie zrobi, pieniędzy za ten miesiąc nie dostanie.

Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia, albo nawet do 25. roku życia pod warunkiem, że nadal się kształcą. Jeśli urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów, wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego – przypomina biuro prasowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

REKLAMA

REKLAMA

Renta rodzinna dla studenta. Składanie wniosków

- Studenci, którzy w pierwszym zaświadczeniu złożonym do ZUS mieli wpisany całkowity okres nauki w szkole wyższej i w trakcie roku akademickiego jej nie przerwali, nie muszą go ponownie składać – wyjaśnia Beata Kopczyńska ze śląskiego oddziału ZUS. Pozostali powinni pamiętać, żeby dokument dostarczyć w odpowiednim terminie. Chodzi o to, żeby nie przepadła im wypłata renty rodzinnej za dany miesiąc.

Renta rodzinna dla studentów. Zaświadczenie z uczelni

Edukację uczniów i studentów potwierdza zaświadczenie ze szkoły lub uczelni. Zwykle jest wydawane na rok szkolny bądź akademicki albo na programowy czas nauki. ZUS wypłaca rentę rodzinną za okres, który jest wskazany w zaświadczeniu.

- Jeżeli uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże cały okres nauki, na przykład pięcioletnie studia, ZUS będzie wypłacał rentę przez cały ten czas –tłumaczy rzeczniczka. - Może jednak w każdej chwili sprawdzić, czy student faktycznie studiuje. Natomiast, gdy zaświadczenie nie potwierdza całkowitego czasu nauki, należy najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty przesłać do ZUS-u dokument z uczelni i wniosek o dalszą wypłatę świadczenia – dodaje

REKLAMA

Kiedy student nie dostanie renty rodzinnej

Student, który złoży zaświadczenie jeszcze w październiku, otrzyma rentę rodzinną za ten miesiąc. Gdy spóźni się i dostarczy dokumenty w listopadzie, to za październik świadczenie nie będzie przysługiwać.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ci, którzy pobierają rentę rodzinną, muszą też pamiętać o tym, aby poinformować ZUS o wcześniejszym przerwaniu lub zakończeniu nauki. Jeżeli tego nie zrobią, renta będzie nadal wypłacana nieuprawnionej osobie. Nienależne świadczenia trzeba będzie zwrócić razem z odsetkami.