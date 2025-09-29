REKLAMA

Można dostać 4 tysiące złotych na miesiąc bez progu dochodowego. Sprawdź czy te pieniądze ci się należą. Wypłaty ruszają w październiku

Można dostać 4 tysiące złotych na miesiąc bez progu dochodowego. Sprawdź czy te pieniądze ci się należą. Wypłaty ruszają w październiku

29 września 2025, 06:43
Maja Retman
Maja Retman
Ponad 4 tysiące złotych na miesiąc bez progu dochodowego. Sprawdź czy te pieniądze ci się należą. Wypłaty ruszają w październiku
Kryterium dochodowe nie ma znaczenia, a przelew może sięgać nawet ponad 4 tysiące złotych. Po latach próśb i apeli w polskim systemie społecznym wreszcie zostało wprowadzone świadczenie wspierające, program finansowy skierowany do dorosłych z niepełnosprawnościami, potrzebujących codziennego wsparcia. To realne pieniądze, które dają szansę na odmianę. Kolejne wypłaty ruszają już 2 października.

Najważniejsze? To nie jest świadczenie uzależnione od dochodów. A jego wysokość może sięgać nawet 4133 złotych miesięcznie. Nowe wypłaty startują już 2 października.

Świadczenie bez progów dochodowych. Kto może je otrzymać

Świadczenie skierowane jest do tych którzy ukończyli 18 lat i mają orzeczony stopień niepełnosprawności. Kluczowe jest to, by potrzebowali stałej lub długoterminowej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Mowa o najbardziej podstawowych czynnościach życiowych. Program ma charakter elastyczny: wysokość świadczenia zależy od indywidualnej oceny potrzeb. Proporcjonalność zamiast sztywnych progów? W końcu.

Zobacz również:

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2025 roku?

Wysokość świadczenia powiązano z aktualną kwotą renty socjalnej, która po waloryzacji w marcu 2025 roku wynosi 1878,91 zł. W zależności od oceny potrzeby wsparcia, osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać świadczenie w wysokości od 751,56 zł przy najniższym poziomie punktowym (70–74), przez kolejne progi: 1127,35 zł (75–79 punktów), 1503,13 zł (80–84 punkty), 2254,69 zł (85–89 punktów), 3382,04 zł (90–94 punkty), aż do maksymalnej kwoty 4133,60 zł miesięcznie przy najwyższej ocenie w przedziale 95–100 punktów. To już nie „zasiłek” – to realna forma samodzielności i większego wyboru.

Dwa etapy procedury – jak złożyć wniosek?

Procedura przyznawania świadczenia składa się z dwóch etapów. Najpierw trzeba złożyć wniosek do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), który ocenia poziom potrzeby wsparcia i przyznaje punkty w skali od 70 do 100. Następnie, posiadając już decyzję WZON, można złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie świadczenia wspierającego. Całość można załatwić elektronicznie przez platformę PUE ZUS lub tradycyjnie — papierowo, w placówce.

Świadczenie wspierające. Kto może się o nie ubiegać

Do programu kwalifikują się osoby, które spełniają podstawowe warunki: ukończyły 18 lat, otrzymały odpowiednią liczbę punktów w ocenie potrzeby wsparcia, są obywatelami Polski lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej bądź Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. W przypadku osób spoza tych obszarów konieczny jest legalny pobyt w Polsce oraz dostęp do krajowego rynku pracy. Równie ważne jest, by osoba zamieszkiwała na terytorium Polski w momencie ubiegania się o świadczenie.

Zobacz również:

Terminy wypłat i sposób przekazywania pieniędzy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje świadczenia wspierające co miesiąc, w jednym z dziesięciu ustalonych terminów: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 lub 22 dnia miesiąca. Termin przypisywany jest automatycznie przy przyznaniu świadczenia i nie zmienia się przez cały okres jego pobierania. Jeśli wyznaczony dzień wypłaty przypada na święto lub dzień wolny od pracy, ZUS wypłaca świadczenie wcześniej — zazwyczaj w ostatni dzień roboczy przed terminem. Środki przekazywane są bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez beneficjenta, co jest szczególnie istotne dla osób z ograniczoną mobilnością i zapewnia komfort oraz terminowość.

Co dalej? Eksperci widzą jeszcze sporo do poprawy

Specjaliści podkreślają, że wprowadzenie świadczenia wspierającego to krok w dobrą stronę, ale wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. Szczególnie istotne jest uproszczenie procesu orzeczniczego, który wciąż bywa czasochłonny i skomplikowany. Eksperci zwracają także uwagę na potrzebę lepszej koordynacji różnych form pomocy i stworzenia spójnego, kompleksowego systemu wsparcia, który odpowiadałby na całościowe potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Wiele jest jeszcze do zrobienia

Dla wielu rodzin te pieniądze to nie luksus — to konkretne wydatki na rehabilitację, zakup leków, specjalistyczny sprzęt medyczny, dostosowanie mieszkania czy zatrudnienie asystenta osobistego. Dla wielu osób z niepełnosprawnościami to także szansa na bardziej samodzielne i aktywne życie społeczne.

Zobacz również:

Będzie waloryzacja

Świadczenie wspierające podlega corocznej waloryzacji, dzięki czemu jego realna wartość będzie utrzymywana mimo zmieniających się warunków ekonomicznych. Dla osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia najważniejsze jest jak najszybsze rozpoczęcie procedury — począwszy od wniosku do WZON o ocenę potrzeby wsparcia, aż po złożenie wniosku do ZUS. Każdy dzień zwłoki to czas bez pomocy, która naprawdę może zmienić życie.

INFOR
