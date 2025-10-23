REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowa ulga podatkowa dla seniorów – emerytura bez podatku. Kogo może objąć?

Nowa ulga podatkowa dla seniorów – emerytura bez podatku. Kogo może objąć?

23 października 2025, 07:44
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
Senat, emeryci, PIT, podatek
Nowa ulga podatkowa dla seniorów – emerytura bez podatku. Kogo może objąć?
Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy wprowadzający tzw. zerowy PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci. Tymczasem w Senacie pojawiła się petycja, by podobną ulgą (zwolnieniem z podatku PIT) objąć także emerytów, którzy wychowali dwoje dzieci. Jeśli propozycje znajdą poparcie, mogą istotnie poprawić sytuację finansową wielu emerytów.

Zerowy PIT dla rodzin 2+2 – prezydencki projekt Karola Nawrockiego trafił do Sejmu

8 sierpnia 2025 r. w Kolbuszowej (woj. podkarpackie) Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Dokument ten – wniesiony do Sejmu 11 sierpnia – przewiduje wprowadzenie zerowego PIT dla rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci.

Zerowy PIT 2+2 - ile można zyskać? Ulga podatkowa nawet do 1 000 zł miesięcznie

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może pozostać średnio 1 000 zł miesięcznie. Zgodnie z propozycją, podatnicy spełniający określone warunki – m.in. sprawujący władzę rodzicielską, będący opiekunami prawnymi, rodzinami zastępczymi lub wykonujący obowiązek alimentacyjny wobec uczących się dzieci – otrzymają istotne korzyści podatkowe. Kwota zmniejszająca podatek ma wzrosnąć z obecnych 3 600 zł do 16 800 zł, a próg podatkowy 32% – z 120 tys. zł do 140 tys. zł.

Z ulgi mają skorzystać rodziny, które:

  • mają co najmniej dwoje dzieci (małoletnich lub pełnoletnich uczących się do 25. roku życia, a także dzieci pobierających rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny),
  • osiągają roczne dochody nieprzekraczające 280 tys. zł (140 tys. zł na jednego małżonka),
  • rozliczają się według skali podatkowej.

Zerowy PIT nie obejmie natomiast:

  • najmniej zarabiające osoby, z dochodami poniżej kwoty wolnej od podatku,
  • osoby posiadające wyłącznie jedno dziecko,
  • osoby bezdzietne,
  • osoby rozliczające woje dochody podatkiem liniowym.

Ulga dla emerytów którzy wychowali dzieci. Czy emeryci też skorzystają ze zwolnienia z podatku PIT? Senat rozpatruje petycję

Równolegle w Senacie pojawiła się petycja dotycząca objęcia zwolnieniem podatkowym także emerytów, którzy wychowali dwójkę dzieci. Autor petycji argumentuje, że prezydencki projekt pomija seniorów, którzy „wychowali, wykształcili i często kupili mieszkania swoim dzieciom, nie otrzymując przy tym żadnego wsparcia od państwa”.

Zdaniem wnioskodawcy, w praworządnym państwie nie może być tak, że jedni obywatele otrzymują pomoc państwa i żyją dostatniej, podczas gdy inni – w tym emeryci – są obciążani wysokimi podatkami i składkami, mimo że w przeszłości spełniali swoje obowiązki rodzicielskie i obywatelskie.

Propozycja zakłada, że zwolnienie z PIT obejmie tych emerytów, którzy:

  • wychowali co najmniej dwoje dzieci,
  • których dzieci zdobyły wykształcenie w Polsce oraz
  • pracują i płacą podatki w Polsce.

Emerytury bez podatku PIT. Skąd wziąć pieniądze na ulgi podatkowe dla emerytów? Autor petycji wskazuje rolników

Autor petycji wskazuje, że źródłem finansowania tego rozwiązania mogłyby być zmiany w systemie opodatkowania rolników. W ocenie wnioskodawcy rolnicy płacą dziś symboliczne składki na KRUS i ubezpieczenie zdrowotne, korzystają z nieopodatkowanych dopłat unijnych do hektara ziemi, a na większych gospodarstwach (100 – 500 ha ) – osiągają dochody netto przekraczające nawet 1 mln zł rocznie. Według autora petycji to właśnie w tym obszarze należy poszukiwać środków na ulgi dla emerytów, którzy w jego opinii „zasłużyli na wsparcie państwa”.

Emerytura bez podatku PIT. Senat zdecyduje o przyszłości ulgi dla emerytów

28 sierpnia 2025 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Petycji. Jeśli komisja uzna argumenty autora za przekonujące, będzie mogła wnieść własny projekt ustawy.

Oznacza to, że już wkrótce w polskim parlamencie mogą toczyć się równoległe prace nad dwiema inicjatywami: prezydenckim projektem zerowego PIT dla rodzin 2+2 oraz senacką propozycją zwolnienia z podatku emerytów wychowujących dwoje dzieci.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

