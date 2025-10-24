Jesteś seniorem lub osobą z niepełnosprawnością? Zobacz świadczenia ZUS i MOPS 2025

W 2025 roku seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie mogą korzystać z trzech różnych form wsparcia finansowego: dodatku pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego. Choć nazwy brzmią podobnie, różnią się zarówno zasadami przyznawania, jak i instytucją, która je wypłaca. W praktyce wiele osób nie wie, czy wniosek należy złożyć w ZUS, czy w MOPS, ani które z tych świadczeń można łączyć. Wyjaśniamy, komu przysługuje każda forma pomocy, jakie dokumenty są potrzebne i ile wynoszą kwoty w 2025 roku.

W Polsce funkcjonuje kilka form wsparcia finansowego dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Ich nazwy często brzmią podobnie, co prowadzi do nieporozumień przy składaniu wniosków. Wielu seniorów i wiele rodzin zastanawia się, czy należy im się zasiłek z MOPS, dodatek z ZUS, a może świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna. W praktyce każde z tych świadczeń ma inne zasady, inną instytucję wypłacającą i inne wymagania formalne.

Zarówno dodatek pielęgnacyjny, jak i zasiłek pielęgnacyjny mają ten sam cel, wsparcie osób, które z powodu wieku lub niepełnosprawności potrzebują pomocy w codziennym życiu. Różnią się jednak podstawą prawną i tym, kto je wypłaca.

Rodzaj świadczenia Kto wypłaca Komu przysługuje Kwota w 2025 r. Dodatek pielęgnacyjny Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) • osoby pobierające emeryturę lub rentę, które ukończyły 75 lat (przyznawany automatycznie) • osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (na wniosek, z orzeczeniem ZUS) 348,22 zł miesięcznie (waloryzowany co roku) Zasiłek pielęgnacyjny MOPS/GOPS (gmina lub miasto) • dzieci do 16 r.ż. z orzeczoną niepełnosprawnością • osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności • osoby z umiarkowanym stopniem, jeśli powstał przed 21 r.ż. • osoby powyżej 75 lat, które nie pobierają emerytury lub renty 215,84 zł miesięcznie (kwota stała, bez waloryzacji)

Nie można pobierać obu świadczeń jednocześnie. Jeśli ZUS przyznał komuś dodatek pielęgnacyjny (np. po ukończeniu 75 lat), to automatycznie wyklucza on prawo do zasiłku pielęgnacyjnego z MOPS-u.

Zasiłek pielęgnacyjny w 2025 roku – zasady i wniosek

Zasiłek pielęgnacyjny należy do systemu świadczeń rodzinnych i przysługuje osobom wymagającym opieki z powodu wieku lub stanu zdrowia. Wysokość świadczenia to 215,84 zł miesięcznie i nie zależy od dochodów rodziny.

Kto może go otrzymać:

dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością (do 16 lat),

osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia,

osoba po 75. roku życia, o ile nie pobiera świadczenia z ZUS.

Kiedy zasiłek nie przysługuje:

Wsparcia nie otrzymają również osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub innych placówkach zapewniających całodobowe, nieodpłatne utrzymanie. Zasiłek nie przysługuje także wtedy, gdy członek rodziny pobiera za granicą podobne świadczenie na tę samą osobę.

Zasiłek przyznaje i wypłaca gmina. Należy złożyć wniosek w MOPS lub GOPS wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku orzeczenia bezterminowego zasiłek także jest przyznawany na czas nieokreślony.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie, które stanowi uzupełnienie emerytury lub renty. W 2025 r. wynosi 348,22 zł miesięcznie. ZUS wypłaca go automatycznie wszystkim osobom, które ukończyły 75 lat, nie trzeba składać żadnego wniosku.

Osoby młodsze mogą go uzyskać na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim OL-9. Dokument nie może być starszy niż 30 dni.

Dodatek jest waloryzowany co roku razem z emeryturami i rentami, dlatego jego wysokość rośnie wraz z inflacją. Nie ma natomiast wpływu na prawo do 13. czy 14. emerytury, można otrzymywać wszystkie te świadczenia równocześnie.

Świadczenie pielęgnacyjne 2025 – kto może je otrzymać i na jakich zasadach?

Świadczenie pielęgnacyjne to forma wsparcia finansowego dla osób, które sprawują opiekę nad bliskimi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W przeciwieństwie do innych świadczeń, nie trafia ono do osoby chorej, lecz do opiekuna. W 2025 roku obowiązują nowe, korzystniejsze zasady przyznawania tego świadczenia.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2025 roku?

W 2025 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 3287 zł miesięcznie. Kwota ta jest corocznie waloryzowana i wypłacana przez gminę, najczęściej za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej lub centrów usług społecznych. Świadczenie przysługuje osobom, które:

sprawują opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

są rodzicem, opiekunem faktycznym dziecka, rodziną zastępczą, osobą z obowiązkiem alimentacyjnym lub dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej,

posiadają obywatelstwo polskie lub prawo pobytu w Polsce.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby uzyskać świadczenie pielęgnacyjne, dziecko musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem na konieczność stałej lub długotrwałej opieki, a także na potrzebę współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji lub edukacji. Od 2024 roku przepisy są bardziej elastyczne. Opiekun nie musi już rezygnować z pracy zawodowej, aby otrzymać wsparcie. Świadczenie ma charakter powszechny i nie jest uzależnione od dochodu rodziny, co oznacza, że może je otrzymać każdy spełniający warunki formalne, niezależnie od sytuacji finansowej.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania osoby sprawującej opiekę. Można to zrobić na kilka sposobów, osobiście w urzędzie, elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub portalu Emp@tia, a także drogą pocztową.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności dziecka oraz dokumenty potwierdzające faktyczne sprawowanie opieki. W przypadku wątpliwości urzędnik może poprosić o dodatkowe zaświadczenia potwierdzające sytuację rodzinną lub zdrowotną.

Dlaczego warto znać różnice między świadczeniami

Choć wszystkie formy pomocy: dodatek, zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne, mają ten sam cel, czyli wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych w codziennym funkcjonowaniu, to różnią się między sobą instytucją wypłacającą, wysokością kwot i procedurą przyznawania. Dobra znajomość zasad pozwala uniknąć błędów przy składaniu wniosków, szybciej otrzymać środki finansowe i lepiej zaplanować budżet domowy. Dzięki temu łatwiej też wybrać odpowiednią instytucję, ZUS, jeśli chodzi o dodatek pielęgnacyjny, lub MOPS, gdy wniosek dotyczy zasiłku pielęgnacyjnego.

W 2025 roku system świadczeń pielęgnacyjnych nadal stanowi ważne wsparcie dla osób starszych, chorych i ich opiekunów. Choć kwoty nie są wysokie, regularne wypłaty z ZUS lub gminy pomagają w pokrywaniu kosztów leczenia, rehabilitacji i codziennej opieki. Warto dokładnie sprawdzić, które świadczenie przysługuje w danej sytuacji. Właściwy wybór pozwoli szybciej uzyskać pomoc i uniknąć formalnych pomyłek.