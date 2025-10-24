REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny 2025 – komu przysługują, ile wynoszą i jak je załatwić?

Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny 2025 – komu przysługują, ile wynoszą i jak je załatwić?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 października 2025, 13:49
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny 2025 – komu przysługują, ile wynoszą i jak je załatwić?
Jesteś seniorem lub osobą z niepełnosprawnością? Zobacz świadczenia ZUS i MOPS 2025
Mariola Anna S
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2025 roku seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie mogą korzystać z trzech różnych form wsparcia finansowego: dodatku pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego. Choć nazwy brzmią podobnie, różnią się zarówno zasadami przyznawania, jak i instytucją, która je wypłaca. W praktyce wiele osób nie wie, czy wniosek należy złożyć w ZUS, czy w MOPS, ani które z tych świadczeń można łączyć. Wyjaśniamy, komu przysługuje każda forma pomocy, jakie dokumenty są potrzebne i ile wynoszą kwoty w 2025 roku.

W Polsce funkcjonuje kilka form wsparcia finansowego dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Ich nazwy często brzmią podobnie, co prowadzi do nieporozumień przy składaniu wniosków. Wielu seniorów i wiele rodzin zastanawia się, czy należy im się zasiłek z MOPS, dodatek z ZUS, a może świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna. W praktyce każde z tych świadczeń ma inne zasady, inną instytucję wypłacającą i inne wymagania formalne.

REKLAMA

REKLAMA

Dodatek a zasiłek pielęgnacyjny – dwa różne świadczenia

Zarówno dodatek pielęgnacyjny, jak i zasiłek pielęgnacyjny mają ten sam cel, wsparcie osób, które z powodu wieku lub niepełnosprawności potrzebują pomocy w codziennym życiu. Różnią się jednak podstawą prawną i tym, kto je wypłaca.

Rodzaj świadczenia

Kto wypłaca

Komu przysługuje

Kwota w 2025 r.

Dodatek pielęgnacyjny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

• osoby pobierające emeryturę lub rentę, które ukończyły 75 lat (przyznawany automatycznie)

• osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (na wniosek, z orzeczeniem ZUS)

348,22 zł

miesięcznie (waloryzowany co roku)

Zasiłek pielęgnacyjny

MOPS/GOPS (gmina lub miasto)

• dzieci do 16 r.ż. z orzeczoną niepełnosprawnością

• osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

• osoby z umiarkowanym stopniem, jeśli powstał przed 21 r.ż.

• osoby powyżej 75 lat, które nie pobierają emerytury lub renty

215,84 zł

miesięcznie (kwota stała, bez waloryzacji)

Nie można pobierać obu świadczeń jednocześnie. Jeśli ZUS przyznał komuś dodatek pielęgnacyjny (np. po ukończeniu 75 lat), to automatycznie wyklucza on prawo do zasiłku pielęgnacyjnego z MOPS-u.

Zasiłek pielęgnacyjny w 2025 roku – zasady i wniosek

Zasiłek pielęgnacyjny należy do systemu świadczeń rodzinnych i przysługuje osobom wymagającym opieki z powodu wieku lub stanu zdrowia. Wysokość świadczenia to 215,84 zł miesięcznie i nie zależy od dochodów rodziny.

REKLAMA

Kto może go otrzymać:

  • dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością (do 16 lat),
  • osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia,
  • osoba po 75. roku życia, o ile nie pobiera świadczenia z ZUS.

Kiedy zasiłek nie przysługuje:

Wsparcia nie otrzymają również osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub innych placówkach zapewniających całodobowe, nieodpłatne utrzymanie. Zasiłek nie przysługuje także wtedy, gdy członek rodziny pobiera za granicą podobne świadczenie na tę samą osobę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek przyznaje i wypłaca gmina. Należy złożyć wniosek w MOPS lub GOPS wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku orzeczenia bezterminowego zasiłek także jest przyznawany na czas nieokreślony.

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS – kto dostaje go automatycznie

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie, które stanowi uzupełnienie emerytury lub renty. W 2025 r. wynosi 348,22 zł miesięcznie. ZUS wypłaca go automatycznie wszystkim osobom, które ukończyły 75 lat, nie trzeba składać żadnego wniosku.

Osoby młodsze mogą go uzyskać na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim OL-9. Dokument nie może być starszy niż 30 dni.

Dodatek jest waloryzowany co roku razem z emeryturami i rentami, dlatego jego wysokość rośnie wraz z inflacją. Nie ma natomiast wpływu na prawo do 13. czy 14. emerytury, można otrzymywać wszystkie te świadczenia równocześnie.

Świadczenie pielęgnacyjne 2025 – kto może je otrzymać i na jakich zasadach?

Świadczenie pielęgnacyjne to forma wsparcia finansowego dla osób, które sprawują opiekę nad bliskimi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W przeciwieństwie do innych świadczeń, nie trafia ono do osoby chorej, lecz do opiekuna. W 2025 roku obowiązują nowe, korzystniejsze zasady przyznawania tego świadczenia.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2025 roku?

W 2025 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 3287 zł miesięcznie. Kwota ta jest corocznie waloryzowana i wypłacana przez gminę, najczęściej za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej lub centrów usług społecznych. Świadczenie przysługuje osobom, które:

  • sprawują opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • są rodzicem, opiekunem faktycznym dziecka, rodziną zastępczą, osobą z obowiązkiem alimentacyjnym lub dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej,
  • posiadają obywatelstwo polskie lub prawo pobytu w Polsce.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby uzyskać świadczenie pielęgnacyjne, dziecko musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem na konieczność stałej lub długotrwałej opieki, a także na potrzebę współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji lub edukacji. Od 2024 roku przepisy są bardziej elastyczne. Opiekun nie musi już rezygnować z pracy zawodowej, aby otrzymać wsparcie. Świadczenie ma charakter powszechny i nie jest uzależnione od dochodu rodziny, co oznacza, że może je otrzymać każdy spełniający warunki formalne, niezależnie od sytuacji finansowej.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania osoby sprawującej opiekę. Można to zrobić na kilka sposobów, osobiście w urzędzie, elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub portalu Emp@tia, a także drogą pocztową.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności dziecka oraz dokumenty potwierdzające faktyczne sprawowanie opieki. W przypadku wątpliwości urzędnik może poprosić o dodatkowe zaświadczenia potwierdzające sytuację rodzinną lub zdrowotną.

Dlaczego warto znać różnice między świadczeniami

Choć wszystkie formy pomocy: dodatek, zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne, mają ten sam cel, czyli wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych w codziennym funkcjonowaniu, to różnią się między sobą instytucją wypłacającą, wysokością kwot i procedurą przyznawania. Dobra znajomość zasad pozwala uniknąć błędów przy składaniu wniosków, szybciej otrzymać środki finansowe i lepiej zaplanować budżet domowy. Dzięki temu łatwiej też wybrać odpowiednią instytucję, ZUS, jeśli chodzi o dodatek pielęgnacyjny, lub MOPS, gdy wniosek dotyczy zasiłku pielęgnacyjnego.

W 2025 roku system świadczeń pielęgnacyjnych nadal stanowi ważne wsparcie dla osób starszych, chorych i ich opiekunów. Choć kwoty nie są wysokie, regularne wypłaty z ZUS lub gminy pomagają w pokrywaniu kosztów leczenia, rehabilitacji i codziennej opieki. Warto dokładnie sprawdzić, które świadczenie przysługuje w danej sytuacji. Właściwy wybór pozwoli szybciej uzyskać pomoc i uniknąć formalnych pomyłek.

Powiązane
Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS – jakie świadczenia, ulgi i dodatki przysługują w 2025 i 2026 roku? [TABELA]
Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS – jakie świadczenia, ulgi i dodatki przysługują w 2025 i 2026 roku? [TABELA]
Opiekunowie osób niepełnosprawnych w szoku – zmiany od 2026 r. mogą uderzyć w tysiące rodzin
Opiekunowie osób niepełnosprawnych w szoku – zmiany od 2026 r. mogą uderzyć w tysiące rodzin
Rewolucja w 800 plus i bon 100 tys. zł za trzecie dziecko. Możliwe już w 2027?
Rewolucja w 800 plus i bon 100 tys. zł za trzecie dziecko. Możliwe już w 2027?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Firma w Czechach w 2026 roku – dlaczego warto?
24 paź 2025

Czechy od lat należą do najatrakcyjniejszych krajów w Europie dla przedsiębiorców z Polski, którzy szukają stabilnego, przejrzystego i przyjaznego środowiska do prowadzenia biznesu. W 2025 roku to zainteresowanie nie tylko nie słabnie, ale wręcz rośnie. Coraz więcej osób rozważa przeniesienie działalności gospodarczej za południową granicę – nie z powodu chęci ucieczki przed obowiązkami, lecz po to, by zyskać normalne warunki do pracy i rozwoju firmy.
100 dni do KSeF – co zmieni się od lutego 2026 roku?
24 paź 2025

Od 1 lutego 2026 r. duże firmy będą wystawiać wyłącznie e‑faktury w KSeF, a wszyscy podatnicy będą je odbierać elektronicznie. Od kwietnia obowiązek rozszerzy się na pozostałych przedsiębiorców, wprowadzając jednolity, ustandaryzowany obieg faktur i koniec papierowych dokumentów.
"Ukryte zasoby" wciąż w cieniu. Dlaczego pracodawcy nie sięgają po nowe grupy pracowników?
24 paź 2025

Mimo rosnących niedoborów kadrowych wielu przedsiębiorców wciąż nie sięga po tzw. ukryte zasoby rynku pracy – osoby starsze, kobiety opiekujące się bliskimi, młodych, cudzoziemców czy osoby z niepełnosprawnościami. O przyczynach tego zjawiska, barierach i potencjale, który może wzmocnić konkurencyjność polskich firm, opowiada Maja Dobrzyńska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Kredyty z WIBOR-em. Adwokat: masowa weryfikacja umów i nowa fala pozwów przeciw bankom, to coraz bardziej realny scenariusz
24 paź 2025

W ostatnich miesiącach coraz częściej mówi się o tym, że kredyty złotowe oparte o WIBOR mogą stać się nowym frontem sporów sądowych pomiędzy konsumentami a bankami. Choć sytuacja prawna nie jest identyczna jak w przypadku kredytów frankowych to dynamika zjawiska i wątpliwości wokół wskaźnika WIBOR wskazują, że ten temat będzie w najbliższym czasie jednym z kluczowych w polskim wymiarze sprawiedliwości – pisze adwokat Robert Piskor z Kancelarii Adwokackiej Hantke&Piskor.

REKLAMA

Pieniądze dla babci za opiekę nad chorym wnukiem. Dla dziadka też. Wiele osób nie wie, że mogą się ubiegać o taki zasiłek
24 paź 2025

Opieka nad najmłodszymi członkami rodziny w sezonie jesienno-zimowym wymaga niemałej logistyki. Wiele osób nie wie o tym, że o zasiłek za opiekę nad chorym wnukiem mogą ubiegać się również dziadkowie.
Polacy chcą modernizować domy, ale brakuje im wiedzy i narzędzi. Jest kalkulator efektywności energetycznej
24 paź 2025

Coraz więcej Polaków myśli o energooszczędnych zmianach w swoich domach, ale koszty i brak wiedzy powstrzymują ich przed działaniem. ING Bank Śląski uruchomił bezpłatny kalkulator, który pomaga zaplanować termomodernizację i oszacować jej opłacalność.
Faktoring bije rekordy w Polsce. Ponad 31 tysięcy firm finansuje się bez kredytu
24 paź 2025

Coraz więcej polskich przedsiębiorców wybiera faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej. Z danych Polskiego Związku Faktorów wynika, że po trzech kwartałach 2025 roku firmy zrzeszone w organizacji sfinansowały faktury o łącznej wartości 376,7 mld to o 9,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Z usług faktorów korzysta już ponad 31 tysięcy przedsiębiorstw.
Podwójne wypłaty 800 plus w listopadzie. ZUS zaskakuje nowym harmonogramem. Dwa przelewy jednego dnia!
24 paź 2025

ZUS przelewa świadczenie 800 plus w dziesięciu ustalonych terminach każdego miesiąca. Znany jest już harmonogram wypłat na listopad, z którego wynika, że ZUS dwukrotnie wyśle środki, a realizację listopadowych wypłat rozpocznie jeszcze w październiku. Oto szczegóły.

REKLAMA

Skarbówka potwierdza: darowizny od rodzeństwa zwolnione z podatku nawet przy wspólności majątkowej
24 paź 2025

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że darowizny pieniężne od rodzeństwa są zwolnione z podatku, nawet jeśli darczyńcy mają wspólność majątkową. Kluczowe jest jedynie terminowe zgłoszenie darowizny i udokumentowanie przelewu. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy otrzymują wsparcie finansowe od bliskich.
Wyższe wynagrodzenie dla pracowników samorządowych. Projekt zakłada podwyżki od 1 stycznia 2026 r.
24 paź 2025

Wyższe wynagrodzenie dla pracowników samorządowych (z wyrównaniem?) od 1 stycznia 2026 r. Sprawdź, co zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

REKLAMA