REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Opiekunowie osób niepełnosprawnych w szoku – zmiany od 2026 r. mogą uderzyć w tysiące rodzin

Opiekunowie osób niepełnosprawnych w szoku – zmiany od 2026 r. mogą uderzyć w tysiące rodzin

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 października 2025, 15:42
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Opiekunowie osób niepełnosprawnych w szoku – zmiany od 2026 r. mogą uderzyć w tysiące rodzin
Opiekunowie osób niepełnosprawnych w szoku – zmiany od 2026 r. mogą uderzyć w tysiące rodzin
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Od 2026 r. opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mogą stanąć przed rewolucją w systemie wsparcia. Ustawa o asystencji osobistej wprowadza nowe zasady, ogranicza budżet osobisty i skraca okresy decyzji. Równocześnie rząd zapowiada zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym i nową emeryturę opiekuńczą. Czy rodziny są gotowe na te zmiany?

W Polsce ok. 4,3 mln osób posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności. Ich codzienność często opiera się na wsparciu rodziny, rodziców, małżonków czy pełnoletnich dzieci. Osoby te często rezygnują z pracy, by zająć się bliską osobą. Ci opiekunowie mogą liczyć na świadczenie pielęgnacyjne (obecnie 3287 zł miesięcznie), ale system bywa niespójny.

REKLAMA

REKLAMA

Dotychczas program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (AOON) działał jako projekt roczny, finansowany z Funduszu Solidarnościowego. Gminy organizowały konkursy, a opiekunowie nigdy nie wiedzieli, czy wsparcie będzie kontynuowane. W 2024 r. rząd zapowiedział, że wprowadzi ustawę o asystencji osobistej, a wraz z nią rewolucję w świadczeniach dla opiekunów.

Asystencja osobista – od programu do ustawy

Ustawa o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami ma zakończyć czasową, nieprzewidywalną formę wsparcia. Projekt przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów zakłada:

  • Uniwersalny dostęp – prawo do asystenta otrzyma każda osoba z niepełnosprawnością spełniająca kryteria, niezależnie od miejsca zamieszkania. Usługa będzie finansowana z budżetu państwa.
  • Indywidualny wymiar godzin – od 20 do 240 godzin miesięcznie, ustalany w oparciu o ankietę samooceny, wizytę w domu i obserwację życia codziennego.
  • Wolny wybór asystenta – użytkownik będzie mógł wskazać bliską osobę lub wybrać asystenta z listy, ale zatrudnienie nastąpi przez samorząd lub organizację pozarządową.
  • Czas trwania usługi – zgodnie z pierwotnym projektem decyzję o prawie do asystencji wydawano nawet na 5 lat, w nowej wersji skrócono ten okres do 1–3 lat i usunięto gwarancję corocznej waloryzacji wynagrodzenia asystentów.

Największe kontrowersje budzą cięcia kosztów obsługi. W wersji z września 2025 r. przewidziano, że powiaty będą mogły przeznaczyć na administrację maksymalnie 3% dotacji (do 216 zł na użytkownika), a gminy i organizacje 2% (do 104 zł). Komisja oceniająca projekt uznała, że tak niskie progi uniemożliwią prowadzenie profesjonalnych usług i zaproponowała minimum 10%. Z ustawy usunięto też możliwość tzw. budżetu osobistego, przez co osoba niepełnosprawna nie będzie mogła samodzielnie zatrudnić asystenta.

REKLAMA

Zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym i nowe progi dochodowe?

Świadczenie pielęgnacyjne jest obecnie jedynym stałym źródłem dochodu dla wielu opiekunów. W 2025 r. wynosi 3287 zł miesięcznie i przysługuje głównie rodzicom dzieci z niepełnosprawnością powstałą przed ukończeniem 18 lat. Od 2024 r. mogą je pobierać oboje rodzice, nawet jeśli jeden z nich pracuje. W 2026 r. kwota ma wzrosnąć do 3386 zł (waloryzacja o 3%).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W kuluarach mówi się jednak o dodatkowych progach dochodowych. Ministerstwo rozważa, aby w przypadku rodzin z wysokim dochodem (np. powyżej 160% przeciętnego wynagrodzenia) świadczenie pielęgnacyjne było obniżane lub przysługiwało w zmniejszonej wysokości. Takie rozwiązanie nie znalazło się jednak w opublikowanych projektach, prawdopodobnie pojawi się w ustawie dostosowującej system świadczeń do wprowadzenia asystencji osobistej.

Ponadto od 2025 r. obowiązuje świadczenie wspierające. To rodzaj dodatku wypłacany osobom z niepełnosprawnością, który może wynosić od 40% do 220% renty socjalnej w zależności od potrzeb. Co ważne, opiekun wciąż może pobierać świadczenie pielęgnacyjne, nawet jeśli osoba z niepełnosprawnością otrzymuje świadczenie wspierające.

Opiekunowie w szoku – zmiany od 2026 r. mogą uderzyć w tysiące rodzin

Projekt ustawy o asystencji przewiduje, że od 2026 r.:

  • Decyzje o asystencji będą krótsze – w miejsce dotychczasowych maksymalnie 5 lat wprowadzono 1–3-letnie okresy. Użytkownicy i ich opiekunowie będą co roku przechodzić ocenę potrzeb.
  • Koszty obsługi są radykalnie cięte – 3% i 2% na administrowanie usługą. Sceptycy mówią o zapaści organizacyjnej i braku środków na szkolenie asystentów.
  • Znika budżet osobisty – osoba z niepełnosprawnością nie będzie mogła zatrudnić asystenta bezpośrednio. To cios w rodziny, które organizowały opiekę w ramach tzw. "cash-for-care".
  • Młodzież w wieku 13–17 lat poczeka – nowe przepisy przewidują, że osoby w tym wieku będą mogły korzystać z usługi asystencji dopiero od 2027 r.
  • Brak ustawowej waloryzacji wynagrodzenia asystentów – rząd będzie decydował o stawce w drodze rozporządzenia.

Dodatkowo rząd analizuje możliwość wprowadzenia nowej emerytury opiekuńczej. Obecnie to jedynie projekt: świadczenie miałoby być wypłacane osobom, które zrezygnowały z pracy na rzecz opieki nad bliską osobą i osiągnęły wiek emerytalny. Wstępne analizy zakładają, że okres opieki mógłby być wliczany do stażu ubezpieczeniowego w wymiarze 1/3 – np. 15 lat opieki odpowiadałoby 5 latom składkowym.

Kalkulacje pokazują, że przy 22 latach pracy i 15 latach opieki emerytura opiekuńcza mogłaby wynosić ok. 1200 zł miesięcznie. Projekt nie trafił jeszcze do Sejmu, a ministerstwo apeluje, aby śledzić komunikaty ZUS i resortu.

Co dalej? Możliwe scenariusze

  1. Ustawa o asystencji wejdzie w życie z poprawkami – Senat może zwiększyć limity kosztów obsługi i przywrócić gwarancję waloryzacji wynagrodzeń asystentów. Ponadto organizacje osób z niepełnosprawnościami postulują utrzymanie możliwości zatrudniania asystenta bezpośrednio, przynajmniej w formie pilotażu.
  2. Świadczenie pielęgnacyjne zostanie utrzymane – na razie nie wprowadzono progów dochodowych, a kwota będzie co roku waloryzowana zgodnie z minimalnym wynagrodzeniem. W 2026 r. wyniesie 3386 zł, w 2027 r. – ok. 3500 zł (prognoza). Możliwe jest jednak wprowadzenie rozliczania godzin asystencji z częścią świadczenia. To rozwiązanie testowane w niektórych krajach.
  3. Emerytura opiekuńcza jako trzecie świadczenie – jeśli projekt zostanie przyjęty, ułatwi osobom, które całe życie poświęciły opiece, uzyskanie minimalnej emerytury. Rząd rozważa, by świadczenie weszło w życie od 2027 r.
  4. System będzie monitorowany – Ministerstwo Rodziny zapowiada, że wdrażanie asystencji zostanie objęte monitoringiem. Wyniki pilotażu przesądzą, czy stawki godzinowe i limity obsługi są adekwatne.

Wnioski

Nowe prawo dla opiekunów to krok w stronę budowy systemu usług społecznych, z personalnymi asystentami, dłuższymi okresami ważności orzeczeń i większą niezależnością osób z niepełnosprawnościami. Jednak proponowane ograniczenia mogą obciążyć rodziny: skrócenie decyzji do 1–3 lat, zniesienie budżetu osobistego i cięcia kosztów obsługi budzą obawy, że liczba asystentów będzie niewystarczająca.

W połączeniu z waloryzacją świadczenia pielęgnacyjnego i zapowiedzią emerytury opiekuńczej system świadczeń staje się coraz bardziej skomplikowany. W 2026 r. tysiące rodzin mogą być zmuszone do nowego przeliczenia swoich budżetów. Dlatego tak ważne jest, aby rząd słuchał głosu środowiska i wprowadzał zmiany z odpowiednim wyprzedzeniem, dając opiekunom pewność, że ich poświęcenie nie skończy się szokiem finansowym.

Powiązane
Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS – jakie świadczenia, ulgi i dodatki przysługują w 2025 i 2026 roku? [TABELA]
Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS – jakie świadczenia, ulgi i dodatki przysługują w 2025 i 2026 roku? [TABELA]
PFRON dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych. Możesz dostać nawet 185 tys. zł
PFRON dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych. Możesz dostać nawet 185 tys. zł
Świadczenie wspierające 2026 – wszystko, co trzeba wiedzieć
Świadczenie wspierające 2026 – wszystko, co trzeba wiedzieć
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Opiekunowie osób niepełnosprawnych w szoku – zmiany od 2026 r. mogą uderzyć w tysiące rodzin
23 paź 2025

Od 2026 r. opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mogą stanąć przed rewolucją w systemie wsparcia. Ustawa o asystencji osobistej wprowadza nowe zasady, ogranicza budżet osobisty i skraca okresy decyzji. Równocześnie rząd zapowiada zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym i nową emeryturę opiekuńczą. Czy rodziny są gotowe na te zmiany?
Większość Polaków nie ma testamentu. Co to oznacza dla ich rodzin? W takiej sytuacji majątek jest dziedziczony ustawowo, zgodnie z hierarchią opisaną w Kodeksie cywilnym
23 paź 2025

Badania pokazują, że większość osób w Polsce nie spisało testamentu. W praktyce oznacza to, że majątek po śmierci dziedziczony jest ustawowo – nie zawsze zgodnie z wolą zmarłego. Sprawdź, jak prosto uregulować sprawy spadkowe i ochronić najbliższych.
Świadczenie wspierające od 2026 roku – rozszerzenie kryteriów punktowych i zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych
23 paź 2025

Od 1 stycznia 2026 roku w życie wchodzą istotne zmiany dotyczące świadczenia wspierającego, które ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Nowe przepisy poszerzają grupę uprawnionych o osoby, które uzyskają od 70 do 77 punktów w decyzji WZON, a także umożliwiają korzystanie ze świadczenia podopiecznym opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna – nawet przy niższym progu punktowym. Eksperci wskazują, że ta zmiana znacznie zwiększy dostępność wsparcia i poprawi jakość życia osób z niepełnosprawnościami
Tym seniorom ZUS wypłaci emeryturę lub rentę wcześniej w październiku i listopadzie 2025 r.
23 paź 2025

Emeryci i renciści otrzymują swoje świadczenia z ZUS-u w ustalonych terminach płatności. W październiku i listopadzie 2025 r. niektórzy z nich mogą jednak spodziewać się przelewu bankowego lub wizyty listonosza nieco wcześniej niż zwykle.

REKLAMA

Oszczędności warunkiem poczucia bezpieczeństwa Polaków: jak Polacy oceniają swoją sytuację finansową i w jaki sposób oszczędzają? [RAPORT]
23 paź 2025

Jak wynika z badania SW Research na zlecenie Job Impulse, rośnie odsetek osób, które nie potrzebują dodatkowych funduszy, aby czuć stabilność finansową (17% w 2025 r. i 13% w 2023 r.). Jednocześnie ponad połowa badanych (55%) wskazuje, że dla osiągnięcia poczucia bezpieczeństwa finansowego ich gospodarstwa domowe wymagają co najmniej tysiąca złotych miesięcznie więcej. Najnowsze badanie pokazuje, jak Polacy oceniają swoją sytuację finansową i w jaki sposób oszczędzają.
Dłużnik nie ukryje się za hipoteką. Sąd Najwyższy zmienia reguły gry
23 paź 2025

Koniec z unikaniem spłaty długów pod pozorem obciążonych nieruchomości. Sąd Najwyższy definitywnie uciął wieloletni spór: dłużnik nie obroni się już przed skargą pauliańską tłumacząc, że jego majątek był bezwartościowy. Ta uchwała zmienia zasady gry w polskim prawie zobowiązań.
To koniec brązowych worków na odpady - kolejne miasta z nich rezygnują
23 paź 2025

Przez lata panowania zasad segregacji śmieci można było się przyzwyczaić do tego, że odpady biodegradowalne (np. liście, skoszona trawa, obierki, resztki warzyw i owoców etc.) wyrzucamy do brązowych worków na odpady. Takie zasady panowały i jeszcze panują w zdecydowanej większości gmin w Polsce – jednak pojawiają się kolejne miasta, które z tego rezygnują.
Zasiłek rodzinny 2026 – wysokość świadczenia, dodatki i wymagane dokumenty
23 paź 2025

Zasiłek rodzinny w 2026 roku pozostanie jednym z kluczowych instrumentów wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi w Polsce. Jest to świadczenie o charakterze socjalnym, które ma na celu pomoc w pokryciu podstawowych potrzeb dzieci oraz wsparcie rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej.

REKLAMA

L4 zwolnienie lekarskie z datą wsteczną – kiedy lekarz może je wystawić i na ile dni? L4 po fakcie? [PORADA]
23 paź 2025

Zwolnienie lekarskie z datą wsteczną, czyli L4 wystawione z datą wcześniejszą niż dzień badania, jest dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Lekarz może wystawić takie zaświadczenie maksymalnie na 3 dni wstecz od daty wizyty lub konsultacji. Zasada ta obowiązuje również w przypadku teleporad oraz elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) – w takich sytuacjach L4 także może obejmować okres do trzech dni przed przeprowadzonym badaniem.
Wreszcie korzystna zmiana w podatkach - Prezydent podpisał, a zmiany wejdą w życie jeszcze w listopadzie 2025, to już pewne
22 paź 2025

Uprawnienia organów kontroli skarbowej mają trend wyraźnie wzrostowy. Na każdym kroku można przeczytać o zmianach w przepisach, które poszerzają uprawnienia skarbówki. Tym bardziej cieszy informacja o podpisaniu przez Prezydenta nowelizacji Ordynacji podatkowej, która będzie działała na korzyść podatników.

REKLAMA