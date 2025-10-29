REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 500 plus dla małżeństw 2025 – projekt wraca do Senatu. Ile wyniesie świadczenie, kto je dostanie i ile będzie kosztować budżet państwa

500 plus dla małżeństw 2025 – projekt wraca do Senatu. Ile wyniesie świadczenie, kto je dostanie i ile będzie kosztować budżet państwa

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 października 2025, 15:25
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
500 plus dla małżeństw 2025 – projekt wraca do Senatu. Ile wyniesie świadczenie, kto je dostanie i ile będzie kosztować budżet państwa
500+ dla małżeństw wraca do parlamentu. Kto dostanie nowe świadczenie i dlaczego projekt budzi tak wielkie emocje?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pomysł "500 plus dla małżeństw" znów wraca do debaty publicznej. Projekt trafi ponownie do Senatu po roku przerwy. Jego autorzy chcą w ten sposób docenić trwałe związki i wspólne życie. Krytycy ostrzegają jednak, że to kosztowny gest, który nie poprawi sytuacji rodzin ani demografii. Z szacunków wynika, że program mógłby pochłonąć nawet 6 miliardów złotych rocznie.

Pomysł wraca do Senatu

Projekt tzw. 500 plus dla małżeństw został po raz pierwszy złożony w 2024 r. przez obywateli i trafił do Komisji Petycji Senatu. Po analizie skutków finansowych oraz opinii prawnych prace nad nim zostały zawieszone. Teraz, po roku przerwy, temat wraca.

REKLAMA

REKLAMA

Zgodnie z założeniami programu świadczenie miałoby przysługiwać małżeństwom z co najmniej 40-letnim stażem, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i nie korzystają z innych dodatków finansowych.

Autorzy projektu argumentują, że to forma nagrody za trwałość związku oraz sposób na wzmocnienie więzi społecznych i rodzinnych.

Koszt programu: kilka miliardów złotych rocznie

Z analiz przygotowanych przez Senackie Biuro Legislacyjne wynika, że wprowadzenie dodatku w wysokości 500 zł miesięcznie dla wszystkich uprawnionych par mogłoby kosztować od 3 do nawet 6 mld zł rocznie.

REKLAMA

Każde rozwiązanie prorodzinne wymaga odpowiedzialnego finansowania. Dziś mamy już system świadczeń, który kosztuje państwo ponad 80 mld zł rocznie – powiedział jeden z senatorów opozycji podczas ostatniego posiedzenia komisji.

Według ekspertów, przy obecnym deficycie budżetowym oraz rosnących wydatkach na 800+, wprowadzenie nowego dodatku byłoby możliwe jedynie po znalezieniu dodatkowego źródła finansowania, np. przez zmianę struktury istniejących programów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto zyska, a kto może stracić

Projekt zakłada, że świadczenie przysługiwałoby jedynie małżeństwom z minimum 40-letnim stażem, czyli osobom najczęściej w wieku emerytalnym. W praktyce oznacza to, że program nie miałby wpływu na bieżące decyzje o zakładaniu rodziny, lecz pełniłby funkcję nagrodową.

Część ekspertów ocenia, że zamiast wspierać demografię, projekt może utrwalać nierówności, ponieważ obejmie tylko część społeczeństwa, głównie osoby z długim stażem i formalnym małżeństwem.

Z kolei zwolennicy pomysłu podkreślają, że państwo powinno doceniać trwałe relacje, a w dobie rosnącej liczby rozwodów i spadku liczby zawieranych małżeństw takie rozwiązanie może mieć znaczenie symboliczne i społeczne.

Eksperci: to raczej gest niż realna pomoc

Zdaniem ekonomistów, 500 plus dla małżeństw ma przede wszystkim charakter polityczno-społeczny, a nie ekonomiczny. Nie jest to program aktywizujący czy inwestycyjny, lecz gest doceniający określoną grupę społeczną. W sensie demograficznym jego wpływ byłby znikomy. Według ekspertów bardziej skuteczne byłoby inwestowanie we wsparcie rodzin z małymi dziećmi oraz ulgi dla młodych małżeństw, np. w zakresie kredytów mieszkaniowych czy opieki żłobkowej.

Co dalej z projektem

Senacka Komisja Petycji ma ponownie rozpatrzyć projekt w listopadzie 2025 r. i zdecyduje, czy skierować go do dalszych prac legislacyjnych. Na razie nie ma poparcia ze strony rządu, jednak temat regularnie wraca w debacie publicznej jako element dyskusji o polityce prorodzinnej i sposobach wspierania seniorów. Jeśli projekt uzyska pozytywną opinię komisji, może trafić do Sejmu jeszcze w tej kadencji.

Powiązane
Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny 2025 – komu przysługują, ile wynoszą i jak je załatwić?
Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny 2025 – komu przysługują, ile wynoszą i jak je załatwić?
Symbole 01-U do 12-C w orzeczeniu o niepełnosprawności – pełna lista z wyjaśnieniami. Nowe zasady orzekania 2025
Symbole 01-U do 12-C w orzeczeniu o niepełnosprawności – pełna lista z wyjaśnieniami. Nowe zasady orzekania 2025
Chorujesz przewlekle? Sprawdź, czy Twoja diagnoza daje Ci prawo do dodatków z ZUS i PFRON
Chorujesz przewlekle? Sprawdź, czy Twoja diagnoza daje Ci prawo do dodatków z ZUS i PFRON
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jak zarobić 3,5 tys. zł we Wszystkich Świętych? Porządkowanie grobu nawet za 300 zł
29 paź 2025

Jak zarobić do 3,5 tys. zł we Wszystkich Świętych? Porządkowanie grobu kosztuje nawet 300 zł. Chryzantemy można sprzedawać za kilkanaście do aż 70 zł za sztukę. Jak jeszcze można dorobić na początku listopada?
Długi weekend i wysyp wolnego na szybko. Co może zrobić pracownik, gdy wizyta w rodzinnych stronach nie pójdzie zgodnie z planem?
29 paź 2025

Dzień Wszystkich Świętych zajmuje szczególne miejsce w sercach Polaków. Wielu z nich w czasie zbliżającego się weekendu wyjedzie w rodzinne strony. Nie tylko odwiedzą cmentarze, ale i spotkają się z rodziną. Pracodawcy mogą się spodziewać, że 3 listopada nie każdy stawi się do pracy.
Rząd policzył. W 2026 r. samorządy potrzebują ponad 154,7 mld zł [subwencja ogólna, potrzeby finansowe, dochody z PIT i CIT, korekta z tytułu zamożności]
29 paź 2025

W 2026 r. samorządy otrzymają łącznie z tytułu udziału w podatku PIT ponad 193,1 mld zł, a z tytułu udziału w CIT blisko 27,5 mld zł. Z kolei kwota potrzeb finansowych wszystkich samorządów wyniesie ponad 154,7 mld – wynika z wyliczeń resortu finansów. Za ministerstwem publikujemy wyliczenia dla poszczególnych JST.
Podatek od środków transportowych w 2026 r. Ile będzie wynosił?
29 paź 2025

W przyszłym roku minimalne stawki podatku od środków transportowych będą takie same jak obecnie. Nowe obwieszczenie zostało opublikowane w Monitorze Polskim. Warto pamiętać, iż stawki podatku na dany rok ustala rada gminy. Jakie będą maksymalne kwoty? Kto płaci podatek od środków transportowych?

REKLAMA

Co 5. egzaminator popełnia błędy przy sprawdzaniu matur. Procedury odwoławcze są archaiczne. Co trzeba zmienić
29 paź 2025

Matura to najważniejszy egzamin w życiu młodego człowieka. Tymczasem co 5. egzaminator popełnia błędy przy sprawdzaniu matur. Często oznacza to koniec drogi na wymarzone studia. Procedury odwoławcze są archaiczne. Co trzeba zmienić?
KSeF w jednostkach sektora finansów publicznych – obowiązki i wyzwania związane z wdrożeniem. Wywiad z dr Małgorzatą Rzeszutek
29 paź 2025

Jak wdrożenie KSeF wpłynie na funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych? Jakie zagrożenia i korzyści niesie cyfrowa rewolucja w fakturowaniu? O tym rozmawiamy z dr Małgorzatą Rzeszutek, doradcą podatkowym i specjalistką w zakresie prawa podatkowego.
Zmagania z KSeF-em wchodzą w decydującą fazę. Jakie są największe obawy księgowych?
29 paź 2025

Choć do uruchomienia Krajowego Systemu e-Faktur pozostało zaledwie kilka miesięcy, większość księgowych wciąż nie czuje się pewnie. Z najnowszego badania SW Research dla fillup k24 wynika, że jedynie 3,5% ekspertów uważa się za w pełni przygotowanych, a aż 75% przyznaje, że nadchodzące tygodnie będą dla nich prawdziwym testem gotowości i odporności na stres.
Wstrzymywanie planowych zabiegów w szpitalach to ekonomiczny absurd. Zamrożony blok operacyjny kosztuje tyle samo, co działający … tylko nie leczy
29 paź 2025

Zawieszanie planowych zabiegów ma być sposobem na „oszczędności” w szpitalach. W rzeczywistości to finansowa i medyczna pułapka: pacjenci wracają później na SOR w gorszym stanie, koszty rosną, a zaufanie do systemu znika. Szpital nie jest urzędem — nie może „zawiesić przyjmowania interesantów” - pisze adwokat Grzegorz Prigan.

REKLAMA

ZUS: W 2026 r. przeciętne świadczenie wzrośnie do blisko 4320 zł miesięcznie
29 paź 2025

Plan Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada, że w 2026 r. liczba emerytów i rencistów zwiększy się o 123 tys. osób w porównaniu z 2025 r. Przeciętne świadczenie wzrośnie w przyszłym roku do blisko 4320 zł miesięcznie. O tych założeniach poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Jak dobrze żyć (efektywnie współpracować) z księgowym? Przychody, koszty, bartery, dokumenty. Praktyczne rady dla twórców internetowych i influencerów
29 paź 2025

Jesteś influencerem, twórcą internetowym, a może dopiero zaczynasz swoją przygodę z działalnością online? Niezależnie od etapu, na którym jesteś – prędzej czy później przyjdzie moment, w którym będziesz musiał zmierzyć się z rozliczeniami podatkowymi. Współpraca z księgowym to w takim przypadku nie tylko konieczność, ale przede wszystkim ogromne ułatwienie i wsparcie w prowadzeniu legalnej, uporządkowanej działalności twórczej.

REKLAMA