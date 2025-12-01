REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowa dopłata 1200 zł dla seniorów po 60. i 65. roku życia. Od kiedy, jakie warunki? Dla kogo dodatkowe pieniądze?

Nowa dopłata 1200 zł dla seniorów po 60. i 65. roku życia. Od kiedy, jakie warunki? Dla kogo dodatkowe pieniądze?

01 grudnia 2025, 10:41
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Rosnące rachunki za prąd i ogrzewanie coraz mocniej uderzają w najstarszych Polaków. Rząd przygotowuje nowy program dopłat dla seniorów po 60. i 65. roku życia, który ma zapewnić roczne wsparcie w wysokości nawet 1200 zł. Nowe świadczenie ma pomóc w pokryciu kosztów energii i ogrzewania, zanim wejdą w życie unijne przepisy ETS2, które podniosą ceny paliw i ciepła.

Czym jest nowa dopłata dla seniorów po 60. i 65. roku życia?

To forma bonu energetycznego, który ma złagodzić skutki podwyżek energii i kosztów ogrzewania. Wsparcie skierowane będzie do osób najuboższych – głównie emerytów, którzy często muszą wybierać między ogrzewaniem mieszkania a zakupem leków.

W poprzednich latach podobne dopłaty trafiły do ponad 2 mln gospodarstw domowych, jednak nowy program będzie skierowany wyłącznie do seniorów spełniających określone kryteria.

Dla kogo dopłata 1200 zł do prądu i ogrzewania?

Z nowego programu będą mogły skorzystać osoby:

  • kobiety, które ukończyły 60 lat, oraz mężczyźni po 65. roku życia,
  • których miesięczny dochód nie przekracza 2525 zł brutto na osobę w gospodarstwie domowym,
  • mieszkające w budynkach ogrzewanych indywidualnie – np. piecem na węgiel, olej opałowy lub inne paliwa kopalne.

Ile wyniesie wsparcie i jak będzie wypłacane?

Średnia wysokość nowej dopłaty to 1200 zł rocznie, wypłacane w czterech ratach po około 300 zł co trzy miesiące.

Celem programu jest realne obniżenie rachunków za energię i ciepło w gospodarstwach najbardziej narażonych na wzrosty cen.

Kto będzie wypłacał dopłaty?

Za obsługę programu ma odpowiadać Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To tam seniorzy będą składać wnioski, a urzędnicy zweryfikują dane i sprawdzą, czy dochody mieszczą się w granicach ustawowych.

Kiedy ruszy nabór wniosków?

Nowe formularze wniosków pojawią się dopiero po ogłoszeniu oficjalnego startu programu. Według zapowiedzi rządu, nastąpi to najwcześniej w 2027 roku, kiedy też ruszą pierwsze wypłaty. System ma funkcjonować przez minimum 5 lat.

Dlaczego rząd wprowadza nową dopłatę?

Nowy system dopłat ma być odpowiedzią na unijne regulacje ETS2, czyli tzw. „podatek od ogrzewania”, który wprowadzi dodatkowe opłaty za emisję CO₂. Polska planuje maksymalnie opóźnić jego wejście w życie, ale jednocześnie buduje system osłonowy dla gospodarstw domowych, by ochronić seniorów przed gwałtownym wzrostem kosztów energii.

Co zamiast dopłaty w 2025 roku?

Ponieważ nowy program ruszy dopiero w 2027 roku, rząd utrzymał zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych. Do końca 2025 roku obowiązuje maksymalna cena 500 zł/MWh.  To rozwiązanie przejściowe ma chronić Polaków do czasu pełnego uruchomienia nowego systemu dopłat.

Nowy bon ciepłowniczy – wsparcie dla mieszkańców bloków

Równolegle planowany jest też bon ciepłowniczy – dopłata dla gospodarstw korzystających z ciepła systemowego, czyli sieci ciepłowniczej w budynkach wielorodzinnych. Świadczenie obejmie głównie osoby o niższych dochodach i ma pomóc w opłacaniu rachunków za ogrzewanie w blokach i kamienicach.

Źródło: INFOR
