Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Szereg form wsparcia finansowego dla rodzin wychowujących dzieci. Oto ulgi na dziecko w Polsce. To więcej niż tylko 800 plus! Z jakich ulg i świadczeń mogą skorzystać rodzice w 2025 roku?

Szereg form wsparcia finansowego dla rodzin wychowujących dzieci. Oto ulgi na dziecko w Polsce. To więcej niż tylko 800 plus! Z jakich ulg i świadczeń mogą skorzystać rodzice w 2025 roku?

03 listopada 2025, 07:00
[Data aktualizacji 04 listopada 2025, 09:40]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze rodzice dziecko ulga na dziecko ulgi na dziecko ulga na dzieci ulgi na dzieci
Szereg form wsparcia finansowego dla rodzin wychowujących dzieci. Oto ulgi na dziecko w Polsce, o których musisz wiedzieć. To więcej niż tylko 800 plus! Z jakich ulg i świadczeń mogą skorzystać rodzice w 2025 roku?
Prawo polskie przewiduje szereg form wsparcia finansowego dla rodzin wychowujących dzieci. Niektóre z tych świadczeń i ulg mają charakter powszechny, natomiast dostęp do innych jest regulowany kryteriami dochodowymi lub wiekiem dziecka. W Polsce można skorzystać z rozmaitych ulg przeznaczonych dla rodziców i opiekunów dzieci, które mają na celu ich wsparcie materialne. Oto szczegóły.

Z jakich ulg i świadczeń mogą skorzystać rodzice w 2025 roku?

W Polsce ulga podatkowa na dziecko to jedno z najczęściej stosowanych odliczeń w rozliczeniu PIT, z którego mogą skorzystać rodzice, prawni opiekunowie oraz rodziny zastępcze.

Kto może skorzystać z ulgi?

Prawo do ulgi mają osoby rozliczające się według skali podatkowej (zasady ogólne), składające zeznania PIT-36 lub PIT-37. Ulga nie przysługuje podatnikom stosującym podatek liniowy ani ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Odliczenie przysługuje osobom, które faktycznie wychowują i utrzymują dziecko, niezależnie od tego, czy władza rodzicielska jest wykonywana wspólnie (po rozwodzie/separacji można podzielić ulgę po połowie), czy samodzielnie. Dotyczy to także opiekunów prawnych i rodzin zastępczych. Ulga przysługuje na dziecko, które:

  • nie ukończyło 18. roku życia,
  • jest niepełnosprawne (posiada orzeczenie) i nie osiąga dochodów przekraczających określony limit,
  • ma od 18 do 25 lat, kontynuuje naukę w szkole lub na uczelni, a jego roczny dochód nie przekracza ustawowego progu (zwykle jest to 12-krotność renty socjalnej).

Jak obliczyć ulgę na dziecko?

Wysokość ulgi zależy od liczby wychowywanych dzieci. Odliczenie przysługuje za każdy pełny miesiąc, w którym podatnik miał prawo do ulgi (np. od miesiąca narodzin dziecka). Stawki miesięczne (i roczne) obowiązujące w 2025 roku (identyczne jak w latach poprzednich):

  • Na pierwsze i drugie dziecko: 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie).
  • Na trzecie dziecko: 166,67 zł miesięcznie (2 000,04 zł rocznie).
  • Na czwarte i kolejne dzieci: 225 zł miesięcznie (2 700 zł rocznie).

Łączna kwota odliczenia rośnie wraz z liczbą dzieci, np. w rodzinie z czwórką dzieci może przekroczyć 7 000 zł rocznie. Ulga jest odliczana bezpośrednio w zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-37. Jeśli kwota podatku jest niższa niż pełna kwota przysługującej ulgi, podatnik może ubiegać się o zwrot niewykorzystanej części ulgi. Zwrot ten wypłacany jest do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które zostały faktycznie opłacone.

Inne formy wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi (poza ulgą w PIT)

Oprócz ulgi podatkowej, rodziny mogą korzystać z innych świadczeń, takich jak:

  • 800 plus: Comiesięczne świadczenie w wysokości 800 zł na każde dziecko do 18. roku życia, przysługujące bez kryterium dochodowego.
  • Dobry Start (300+): Jednorazowa kwota 300 zł na rozpoczęcie roku szkolnego, wypłacana na uczniów do 20. roku życia (lub do 24. w przypadku dziecka niepełnosprawnego).
  • Becikowe (zapomoga z tytułu urodzenia dziecka): Jednorazowe świadczenie 1 000 zł, przyznawane po spełnieniu określonego progu dochodowego (wniosek należy złożyć do 12 miesięcy po narodzinach).
  • Zasiłek rodzinny i dodatki: Przeznaczone dla rodzin o niższych dochodach. Kwota zależy od liczby dzieci i sytuacji finansowej. W ramach zasiłku można otrzymać dodatki, np. na rozpoczęcie roku szkolnego, z tytułu samotnego wychowywania lub opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.
Źródło: INFOR
