Z początkiem marca 2025 roku nastąpiła waloryzacja nie tylko głównych świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, ale również różnego rodzaju dodatków, w tym ryczałtu energetycznego. Ten konkretny dodatek finansowy jest dostępny dla beneficjentów, którzy spełniają ustalone wymagania. Jakie dokładnie kryteria należy spełnić, aby go otrzymać? Oto szczegóły.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poza standardowymi świadczeniami takimi jak emerytury i renty, oferuje również dodatkowe wsparcie finansowe, z którego mogą skorzystać beneficjenci. Jednym z mniej znanych dodatków jest tak zwany ryczałt energetyczny, szczególnie istotny dla seniorów, który obecnie wynosi 312,71 zł miesięcznie. Ta comiesięczna kwota ma na celu wsparcie w pokryciu kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej, gazu oraz ciepła. Ryczałt energetyczny podlega corocznej waloryzacji przeprowadzanej w marcu, analogicznie do waloryzacji emerytur i rent, co pozwala dostosować jego wysokość do aktualnych warunków ekonomicznych i inflacji.

Kto może otrzymać ryczałt energetyczny?

Świadczenie to jest wypłacane co miesiąc przez ZUS i jest przeznaczone wyłącznie dla określonych grup osób. Prawo do otrzymania ryczałtu energetycznego przysługuje kombatantom, byłym żołnierzom zastępczej służby wojskowej (np. przymusowo zatrudnianym w kopalniach), wdowom i wdowcom pobierającym świadczenia po kombatantach, a także emerytkom i rencistkom będącym wdowami po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Co należy zrobić, aby otrzymać ryczałt energetyczny w 2025 roku?

Aby otrzymać ten dodatek, osoby uprawnione muszą złożyć odpowiedni wniosek. Proces składania wniosku o ryczałt energetyczny jest prosty i może zostać zrealizowany w dowolnym momencie, ponieważ nie ma ustalonego terminu granicznego. Należy w tym celu wypełnić formularz ZUS-ERK, który jest dostępny zarówno w placówkach ZUS, jak i na oficjalnej stronie internetowej instytucji. Wraz z wnioskiem konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających status uprawniający do świadczenia, takich jak: decyzja szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (dla kombatantów/represjonowanych), zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień (dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnionych) lub zaświadczenie organu wojskowego (dla wdów po żołnierzach zastępczej służby wojskowej).

Ryczałt energetyczny a dochód i inne formy wsparcia

Ryczałt energetyczny jest wypłacany razem z podstawowym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Co ważne, jest świadczeniem niezależnym od dochodu beneficjenta. Można go łączyć z innymi formami wsparcia, takimi jak bon energetyczny, który jest jednorazową dopłatą do prądu. Należy jednak pamiętać o kluczowej różnicy między tymi świadczeniami: o ile ryczałt energetyczny przysługuje bez względu na wysokość zarobków, to bon energetyczny jest świadczeniem zależnym od kryterium dochodowego.