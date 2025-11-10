REKLAMA

Zyskaj dodatkowe 312 zł do emerytury! Dochód nie ma znaczenia. Sekretny dodatek ZUS, o którym Ci nie powiedzieli

Zyskaj dodatkowe 312 zł do emerytury! Dochód nie ma znaczenia. Sekretny dodatek ZUS, o którym Ci nie powiedzieli

10 listopada 2025, 08:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Z początkiem marca 2025 roku nastąpiła waloryzacja nie tylko głównych świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, ale również różnego rodzaju dodatków, w tym ryczałtu energetycznego. Ten konkretny dodatek finansowy jest dostępny dla beneficjentów, którzy spełniają ustalone wymagania. Jakie dokładnie kryteria należy spełnić, aby go otrzymać? Oto szczegóły.

Dodatek do emerytury – ryczałt energetyczny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poza standardowymi świadczeniami takimi jak emerytury i renty, oferuje również dodatkowe wsparcie finansowe, z którego mogą skorzystać beneficjenci. Jednym z mniej znanych dodatków jest tak zwany ryczałt energetyczny, szczególnie istotny dla seniorów, który obecnie wynosi 312,71 zł miesięcznie. Ta comiesięczna kwota ma na celu wsparcie w pokryciu kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej, gazu oraz ciepła. Ryczałt energetyczny podlega corocznej waloryzacji przeprowadzanej w marcu, analogicznie do waloryzacji emerytur i rent, co pozwala dostosować jego wysokość do aktualnych warunków ekonomicznych i inflacji.

Kto może otrzymać ryczałt energetyczny?

Świadczenie to jest wypłacane co miesiąc przez ZUS i jest przeznaczone wyłącznie dla określonych grup osób. Prawo do otrzymania ryczałtu energetycznego przysługuje kombatantom, byłym żołnierzom zastępczej służby wojskowej (np. przymusowo zatrudnianym w kopalniach), wdowom i wdowcom pobierającym świadczenia po kombatantach, a także emerytkom i rencistkom będącym wdowami po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Co należy zrobić, aby otrzymać ryczałt energetyczny w 2025 roku?

Aby otrzymać ten dodatek, osoby uprawnione muszą złożyć odpowiedni wniosek. Proces składania wniosku o ryczałt energetyczny jest prosty i może zostać zrealizowany w dowolnym momencie, ponieważ nie ma ustalonego terminu granicznego. Należy w tym celu wypełnić formularz ZUS-ERK, który jest dostępny zarówno w placówkach ZUS, jak i na oficjalnej stronie internetowej instytucji. Wraz z wnioskiem konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających status uprawniający do świadczenia, takich jak: decyzja szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (dla kombatantów/represjonowanych), zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień (dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnionych) lub zaświadczenie organu wojskowego (dla wdów po żołnierzach zastępczej służby wojskowej).

Ryczałt energetyczny a dochód i inne formy wsparcia

Ryczałt energetyczny jest wypłacany razem z podstawowym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Co ważne, jest świadczeniem niezależnym od dochodu beneficjenta. Można go łączyć z innymi formami wsparcia, takimi jak bon energetyczny, który jest jednorazową dopłatą do prądu. Należy jednak pamiętać o kluczowej różnicy między tymi świadczeniami: o ile ryczałt energetyczny przysługuje bez względu na wysokość zarobków, to bon energetyczny jest świadczeniem zależnym od kryterium dochodowego.

Źródło: INFOR
