REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy karne » Kodeks karny » Kary i środki karne » Flaga Polski - jak wieszać zgodnie z przepisami? Nieprawidłowe wywieszenie flagi naraża na surowe kary

Flaga Polski - jak wieszać zgodnie z przepisami? Nieprawidłowe wywieszenie flagi naraża na surowe kary

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 listopada 2025, 09:23
[Data aktualizacji 10 listopada 2025, 10:03]
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
flaga polski jak wieszać zgodnie z przepisami zasady
flaga polski - jak wieszać zgodnie z przepisami? nieprawidłowe wywieszenie flagi naraża na surowe kary
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Coraz więcej osób samodzielnie wywiesza flagę Polski w listopadzie, maju, a niektórzy nawet przez cały rok. Nie każdy wie, że flagę wiesza się w określony sposób, a naruszenie przepisów może doprowadzić do nałożenia surowej kary. Jakie są zasady wieszania flagi Polski?

Flaga Polski - zasady wieszania

Flaga Polska to symbol narodowy. W związku z tym obowiązują przepisy nakładające kary za znieważenie flagi RP. Właśnie do takiego czynu może dojść także przez niewłaściwe wywieszenie flagi na balkonie czy na własnej posesji. Przede wszystkim należy pilnować, aby flaga Polski była czysta, niepomięta i nieposzarpana. Nie może być także podarta. Co więcej, nie może nigdy odtykać ziemi lub innego podłoża i wody. Flagę traktujemy z szacunkiem, dlatego nie powinno się wystawiać jej na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak silny wiatr, deszcz, śnieżyca, burza. W takie dni należy chować flagę.

REKLAMA

REKLAMA

Jak powiesić flagę Polski. /MSWiA

MSWiA

Jaką flagę można wieszać prywatnie?

Flaga, którą można wieszać na domach to biało-czerwone pasy bez dodatkowych oznaczeń, a dokładniej są to dwa poziome pasów o tej samej szerokości, u góry w kolorze białym i u dołu w kolorze czerwonym. Właściwe proporcje flagi wynoszą 5:8. Mocuje się ją do drzewca drewnianego lub metalowego (prętu). Jej szerokość nie może być mniejsza niż 1/3 długości drzewca lub większa niż 1/2 jego długości. Nie można umieszczać na niej żadnych napisów, np. kibice piszą nazwy miejscowości, z których przyjechali. Aby taka praktyka była zgodna z przepisami, materiał powinien mieć inne proporcje niż 5:8. Wówczas mowa jest o barwach narodowych, a nie o fladze Polski.

Święto narodowe a flaga polski - gdzie powiesić? / MSWiA

MSWiA

Flaga Polski z godłem

Czy osoby prywatne mogą wieszać flagę Polski z godłem? Nie. Flaga ta przeznaczona jest dla polskich przedstawicielstw i misji (także wojskowych) za granicą, statków morskich, kapitanatów i bosmanatów portów, lotnisk i lądowisk cywilnych oraz cywilnych samolotów podczas lotów za granicą.

Polecamy: Praca w niedziele i święta

REKLAMA

Jak wieszać flagę?

Flagę RP mocujemy do drzewca i umieszczamy w uchwycie pod kątem ok. 45 st. w stosunku do ściany budynku. Dopuszcza się poziome przymocowanie drzewca na balkonach lub w oknach. Jeśli flaga wywieszona jest na linie pomiędzy budynkami i wisi pionowo, barwa biała powinna znajdować się po lewej stronie dla patrzącego w kierunku północnym lub zachodnim.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Flaga Polski pomiędzy domami - jak wieszać? / MSWiA

MSWiA

Flagę narodową, która już jest zużyta, niszczy się w określony sposób. Nie można wyrzucić jej do śmietnika czy wyrzucić do rzeki. Godnym sposobem na zniszczenie flagi jest niepubliczne spalenie jej lub rozdzielenie jej barw.

Znieważenie flagi Polski – jaka kara?

Jaka kara grozi za znieważenie flagi Polski? Traktuje o tym Kodeks karny w art. 137 §  1.

"Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

Źródło: Poradnik „Biało-czerwona” Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Administracji

Zobacz również:
Powiązane
Czy 3 maja trzeba iść do kościoła i jest to święto nakazane?
Czy 3 maja trzeba iść do kościoła i jest to święto nakazane?
Narodowe Święto Niepodległości zmieni datę? Będziemy je obchodzić 7 października zamiast 11 listopada? Sejm rozpatruje petycję w tej sprawie
Narodowe Święto Niepodległości zmieni datę? Będziemy je obchodzić 7 października zamiast 11 listopada? Sejm rozpatruje petycję w tej sprawie
Jakie są zasady umieszczania godła i urzędowych tablic na budynku gminy
Jakie są zasady umieszczania godła i urzędowych tablic na budynku gminy
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kiedy szef może przeczytać e-maile pracownika? Wiele osób bez obaw loguje się w pracy do prywatnej poczty. Czy słusznie?
10 lis 2025

Czy szef może czytać e-maile pracownika? To pytanie pada bardzo często, gdy jest mowa o relacjach panujących w zakładach pracy. Dla niektórych osób odpowiedź na nie jest oczywista, a inne mają szereg wątpliwości. Tymczasem przepisy są w tym zakresie jasne.
Nawet 1 mln zł kary także dla platform handlowych od 2026 roku? Ostatni dzwonek przed nowym nadzorem nad ogólnym bezpieczeństwem produktów (GPSR)
10 lis 2025

Przyjęta w piątek ustawa to nie tylko realne kontrole, ale też realne sankcje – w całym łańcuchu dostaw. Inspekcja Handlowa zyska narzędzie, jakiego wcześniej nie miała. To tylko wierzchołek góry lodowej, pod którą kryje się możliwość nałożenia przez UOKiK kary sięgającej nawet miliona złotych. Polska – z prawie rocznym opóźnieniem – jest u progu przyjęcia przepisów krajowych, które zastąpią przestarzałe przepisy z 2003 r. i umożliwią faktyczne egzekwowanie rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.
Obowiązek każdego właściciela nieruchomości w związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym 2025 – gminy ruszają z kontrolami, a spóźnialskim grozi 5 tys. zł grzywny
10 lis 2025

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym 2025, gminy przypominają o obowiązku ciążącym na każdym właścicielu i zarządcy budynku mieszkalnego, który posiada źródło ogrzewania. Nieterminowe złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ogrzewania, z których się korzysta – stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny, sięgającą nawet 5 tys. zł. Na właścicielach nieruchomości, korzystających z własnych źródeł ciepła – ciążą jednak również inne obowiązki, których niedopełnienie może skutkować nawet utratą całego dobytku.
Wynagrodzenie wypłacane „pod stołem” pod ochroną prawa. Przełomowy wyrok sądu, po którym pracodawca już się nie wywinie
10 lis 2025

W dniu 4 listopada 2025 r., w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, zapadł wyrok, którym sąd zasądził bisko 70 tys. zł na rzecz pracownika, który część wynagrodzenia otrzymywał od swojego pracodawcy „pod stołem”, jednak pewnego dnia pracodawca poinformował go, że – „od teraz” jego zarobki będą o połowę niższe. Jest to precedens, który dowodzi, że wynagrodzenie, choć przekazywane nielegalnie – nadal pozostaje pod ochroną prawa.

REKLAMA

Oni nie wzięli wolnego, a i tak mają długi weekend. Zanim wyjdziesz z domu sprawdź, czego nie załatwisz w poniedziałek 10 listopada
10 lis 2025

Listopad rozpoczął się długim weekendem. Układ kalendarzowy roku sprawił, że wielu pracowników 10 listopada zostanie w domach i odda się relaksowi, zamiast pracy. Niektórzy wykorzystają w tym celu 1 dzień urlopu, jednak inni nie musieli tego robić, a i tak wypoczywają.
Najnowszy wyrok dot. WIBOR w umowie kredytu – dlaczego nie można zgodzić się z argumentacją Sądu Okręgowego w Suwałkach
09 lis 2025

Kilka dni temu opublikowano na portalu Infor.pl artykuł, w którym mec. Marta Kosowicz odniosła się do orzeczenia „wyborowego” Sądu Okręgowego w Suwałkach, ponieważ Sąd ten 23 października 2025 roku wydał wyrok „unieważniający” umowę kredytu złotowego z zastosowaniem oprocentowania zmiennego opartego o wskaźnik referencyjny WIBOR. Nieco dziwi mnie, że wspomniany artykuł powstał zanim Sąd Okręgowy w Suwałkach sporządził pisemne uzasadnienie orzeczenia, ale jak rozumiem, autorka publikacji opierała się na ustnych motywach wygłoszonych przez sędziego referenta, które w ocenie autorki artykułu stanowią wystarczająca podstawę do formułowania kompleksowej oceny zapadłego wyroku. Ja też nie znam pisemnego uzasadnienia (nie zostało sporządzone na dzień pisania nin. artykułu), ale odniosę się do niektórych tez wyrażonych przez mec. M. Kosowicz.
Przesunęliśmy wskazówki zegarów. Ktoś pospał dłużej, a ktoś inny zarobił więcej. Za nami zmiana z czasu letniego na zimowy. Oni skorzystali
10 lis 2025

W 2025 roku dwukrotnie przesunęliśmy już wskazówki zegarów. W związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy jedni będą spali dłużej, a drudzy zarobili więcej. Jak należało rozliczyć czas pracy dla pracowników pracujących w nocy?
Blokada strony internetowej nawet bez decyzji i wyjaśnień - wystarczy podejrzenie popełnienia przestępstwa. Radca prawny: te nowe przepisy budzą poważne wątpliwości prawne
09 lis 2025

Uchwalona przez Sejm 26 września 2025 roku ustawa o rynku kryptoaktywów daje Komisji Nadzoru Finansowego prawo do natychmiastowego blokowania stron internetowych prowadzących nielegalną działalność kryptowalutową. To rewolucyjne narzędzie, które może skutecznie chronić polskich konsumentów przed oszustami z egzotycznych jurysdykcji. Problem w tym, że konstrukcja tego systemu budzi poważne wątpliwości prawne i może prowadzić do arbitralnych decyzji uderzających w legalnie działające podmioty.

REKLAMA

Ile naprawdę kosztuje pogrzeb w Polsce? Najnowszy raport WEI ujawnia koszty pożegnania bliskich
07 lis 2025

Śmierć to temat, którego większość z nas unika. Jednak kiedy przychodzi moment pożegnania, rodziny w Polsce zderzają się nie tylko z bólem straty, ale także z ogromnymi wydatkami i gąszczem formalności. Najnowszy raport Warsaw Enterprise Institute ujawnia brutalną prawdę o tym, jak wygląda proces pożegnania zmarłych w naszym kraju.
300 zł dla emerytów co miesiąc. Bez względu na dochody. Najbliżsi przejmą świadczenie po śmierci. Kiedy złożyć wniosek na 2026 rok?
10 lis 2025

Jak poprawić stan budżetu domowego seniora? Warto rozważyć to, o jakie dodatki do emerytury może się ubiegać. Choć przewidziane w obowiązujących przepisach świadczenia nie mają powszechnego charakteru, to zazwyczaj może ubiegać się o nie dość szerokie grono osób.

REKLAMA