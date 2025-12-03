REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci dla osób po 50 roku życia. Czy i kiedy nowe świadczenie wejdzie w życie?

800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci dla osób po 50 roku życia. Czy i kiedy nowe świadczenie wejdzie w życie?

03 grudnia 2025, 09:35
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
senior, pieniądze, gotówka, 800 plus dla seniora, 800 plus dla seniorów
800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci dla osób po 50 roku życia. Czy i kiedy nowe świadczenie wejdzie w życie?
Złożono petycję do Kancelarii Prezydenta, postulując o przywrócenie 800 plus dla seniora. Świadczenie to miałoby być formą rekompensaty dla starszego pokolenia za wychowanie dzieci bez znaczącego wsparcia państwa. Autorzy petycji podkreślają, że seniorzy, którzy wychowali obecnych podatników, czują się pomijani, widząc, jak państwo koncentruje wsparcie na młodszych, zapominając o ich wkładzie. Oto szczegóły.

Rekompensata za wychowanie dzieci. Propozycja 800 plus dla seniora

Proponowane świadczenie 800 plus dla seniora stanowi nową inicjatywę mającą na celu dodatkowe wsparcie finansowe dla starszych osób, które wychowały dzieci, będącą formą rekompensaty za lata poświęcone na ten cel, w szczególności w okresach, gdy państwowe systemy wsparcia rodzin były znacznie mniej rozbudowane.

Mechanizm działania i uzasadnienie świadczenia 800 plus dla seniora

Idea ta zakłada miesięczną wypłatę w wysokości 800 zł za każde dziecko, które obecnie pracuje i odprowadza podatki na terenie Polski. W przypadku małżeństw, świadczenie to byłoby dzielone po 400 zł dla każdego z rodziców za wychowanie jednego dziecka. Celem propozycji jest wyrównanie historycznych nierówności i realizacja sprawiedliwości międzypokoleniowej.

Petycja o wprowadzenie 800 plus dla seniorów i kalkulacja strat finansowych

Inicjatywa ta została formalnie przedstawiona w czerwcu 2025 roku w formie petycji, a jej uzasadnienie opiera się na wyliczeniu finansowej straty poniesionej przez starsze pokolenia, które nie mogły korzystać ze wsparcia na miarę obecnego programu 800 plus. Autorzy petycji szacują, że za wychowanie jednego pracującego i opłacającego podatki dziecka, rodzice powinni otrzymać 172,8 tys. zł rekompensaty, co stanowi równowartość świadczeń z programu 800 plus wypłacanych przez 12 lat. Dla rodzin z dwójką dzieci łączna kwota ta miałaby przekroczyć 345 tys. zł.

Grupa docelowa nowego 800 plus i poczucie niesprawiedliwości

Propozycja dotyczy nie tylko seniorów wychowujących dzieci w czasach PRL, ale także osób po pięćdziesiątce, których dzieci osiągnęły dorosłość przed wprowadzeniem programu 500 plus, a jej głównym motywem jest poczucie niesprawiedliwości. Argumentuje się, że to te pokolenia ukształtowały gospodarkę i wychowały obecnych podatników zasilających budżet państwa, a mimo to czują się pominięte i często otrzymują niskie emerytury. Petycja precyzuje mechanizm finansowania: proponuje się, aby każdy rodzic otrzymywał 400 zł miesięcznie za każde pracujące dziecko, a w przypadku wychowania co najmniej dwojga dzieci, świadczenie to miałoby wzrosnąć do 800 zł na każde z nich. Podkreśla się, że "wychowanie podatnika" powinno być postrzegane jako inwestycja bezpośrednio zasilająca przyszły budżet państwa.

800 plus dla seniora - stan obecny, koszty i reakcja rządu

Należy zaznaczyć, że 800 plus dla seniora jest na chwilę obecną jedynie inicjatywą w formie petycji i nie została wprowadzona do porządku prawnego. Temat budzi jednak duże emocje i dyskusje publiczne. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odrzuciło dotychczas tę propozycję, tłumacząc, że obowiązująca ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie przewiduje dodatków emerytalnych, co na poziomie ministerialnym zamknęło dyskusję. Szacowany roczny koszt wprowadzenia 800 plus dla seniora przekroczyłby 43 mld zł, dla porównania program 800 plus kosztował budżet około 64 mld zł w 2024 roku.

800 plus dla seniora a 500 plus dla seniora. Rozróżnienie od Istniejącego świadczenia 500 plus dla seniora

Warto również odróżnić 800 plus dla seniora od istniejącego już potocznie zwanego 500 plus dla seniora, które formalnie jest świadczeniem uzupełniającym (maksymalnie do 500 zł miesięcznie) przeznaczonym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a jego wysokość jest zależna od kryterium dochodowego.

Źródło: INFOR
