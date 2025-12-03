REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Opiekujesz się wnukami? Możesz otrzymać 11 000 zł od ZUS! W ten sposób dziadkowie zyskają dzięki nowemu programowi

Opiekujesz się wnukami? Możesz otrzymać 11 000 zł od ZUS! W ten sposób dziadkowie zyskują dzięki nowemu programowi

03 grudnia 2025, 12:59
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
babcia wnuk babciowe
Opiekujesz się wnukami? Możesz otrzymać 11 000 zł od ZUS! W ten sposób dziadkowie zyskują dzięki nowemu programowi
ShutterStock

Program Aktywny Rodzic oferuje dziadkom i babciom możliwość podwyższenia kapitału emerytalnego. Okazuje się, że wykorzystanie umowy uaktywniającej pozwala Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na doliczenie seniorom nawet 11 tysięcy złotych do sumy, która wpłynie na ich przyszłą emeryturę. Oto szczegóły.

Zyski z programu Aktywny Rodzic dla dziadków i babć

Program Aktywny Rodzic, funkcjonujący od roku i wspierający rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy, oferuje korzyści finansowe nie tylko rodzicom, ale także dziadkom i babciom sprawującym opiekę nad wnukami. Świadczenie, znane potocznie jako "babciowe", wynosi 1,5 tys. zł miesięcznie (a dla dzieci z niepełnosprawnością 1,9 tys. zł).

"Babciowe" jako sposób na wyższą emeryturę

Jeśli rodzice zdecydują się powierzyć opiekę nad dzieckiem dziadkowi lub babci i podpiszą z nimi umowę uaktywniającą, państwo zobowiązuje się do opłacania za te osoby składek emerytalno-rentowych. Jak potwierdza Krzysztof Cieszyński, rzecznik regionalny ZUS w Gdańsku, jest to szczególnie korzystne dla seniorów, ponieważ może zwiększyć ich przyszłą emeryturę. Podstawę do naliczenia tych składek stanowi kwota wynosząca maksymalnie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, co aktualnie przekłada się na 2 333 zł. Miesięczna składka emerytalna dla takiej osoby to około 450 zł.

Nawet 11 tysięcy złotych dodatkowego kapitału

Jak wyliczył dziennik "Fakt", dzięki opłacaniu składek przez okres dwóch lat opieki nad wnukiem, kapitał emerytalny babci lub dziadka może wzrosnąć o nawet 11 tysięcy złotych. Podpisanie umowy uaktywniającej jest dobrowolne, ale przynosi wymierne zyski. Aby dodatkowe składki zostały doliczone, należy raz w roku złożyć w ZUS wniosek o przeliczenie i uwzględnienie tych składek.

Liczby ubezpieczonych

Według danych Ministerstwa, podanych za ZUS, w grudniu ubiegłego roku z tytułu opieki nad dziećmi do ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszono 4,1 tysiąca osób.

Źródło: INFOR
Infor.pl
