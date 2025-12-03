Nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przyniesie jedną z największych zmian w ostatnich latach. Pracownicy otrzymają ekwiwalent za niewykorzystany urlop najpóźniej 10 dni po rozwiązaniu umowy, a pracodawców czekają nowe obowiązki konsultacyjne. To jednak tylko część pakietu zmian w prawie pracy, które wejdą w życie w 2026 roku.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – nowe zasady wypłaty

Projekt nowelizacji przewiduje uproszczenie mechanizmu wypłaty ekwiwalentu za urlop. Zgodnie z proponowanymi przepisami:

ekwiwalent będzie mógł zostać wypłacony razem z ostatnim wynagrodzeniem,

jeśli wypłata pensji nastąpi przed formalnym zakończeniem zatrudnienia, pracodawca otrzyma do 10 dni od rozwiązania umowy, aby przekazać pracownikowi ekwiwalent.

To odejście od dotychczasowej zasady, która wymagała przekazania świadczenia w dniu zakończenia stosunku pracy, niezależnie od terminów wypłat funkcjonujących w firmie. Nowe regulacje mają ułatwić rozliczenia i zmniejszyć ryzyko błędów po stronie pracodawców.

Zmiany w zasadach działania ZFŚS – koniec jednoosobowej reprezentacji

Ustawodawca zamierza również ujednolicić zasady konsultacji decyzji dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W firmach, w których nie działa związek zawodowy, pracodawca będzie musiał uzgodnić działania z co najmniej dwuosobową reprezentacją pracowników (dotychczas wystarczał jeden przedstawiciel). To rozwiązanie ma zwiększyć transparentność i ograniczyć nadużycia w firmach, gdzie nie występują formalne struktury związkowe.

Projekt ustawy jest obecnie procedowany w Sejmie. Nowelizacja zacznie obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Najważniejsze zmiany w prawie pracy od 2026 roku

Nowe zasady wypłaty ekwiwalentu urlopowego to tylko jedna z licznych modyfikacji, które czekają zarówno pracowników, jak i pracodawców w 2026 roku. Oto najważniejsze:

Wyższa płaca minimalna – 4806 zł brutto. Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4806 zł brutto. Oznacza to również wyższe składki ZUS i dodatki powiązane z wysokością wynagrodzenia minimalnego.

Nowe zasady liczenia stażu pracy - od 2026 r. staż pracy będzie uwzględniał nie tylko okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Do stażu wliczać się będą także m.in.:

prowadzenie działalności gospodarczej,

umowy zlecenia,

praca wykonywana za granicą.

Zmiany te wejdą w życie od 1 stycznia 2026 r. – w sektorze publicznym, od1 maja 2026 r. – w sektorze prywatnym. Rozszerzony staż pracy będzie wpływał m.in. na wymiar urlopu, odprawy, dodatki stażowe i inne świadczenia zależne od długości zatrudnienia.

Kontrole L4 – ZUS otrzyma większe uprawnienia - nowe przepisy mają zwiększyć skuteczność kontroli zwolnień lekarskich. ZUS zyska szersze kompetencje, co oznacza:

częstsze weryfikacje wykorzystywania zwolnień,

możliwość szybszego odbierania prawa do zasiłku w razie nadużyć.

Przekształcanie umów cywilnoprawnych w etaty - Państwowa Inspekcja Pracy ma otrzymać prawo do samodzielnego przekształcania umów zlecenia czy umów o dzieło w umowy o pracę. Reforma ma ograniczyć nadużycia związane z tzw. „fikcyjnymi zleceniami”.

Transparentność wynagrodzeń – unijne wymogi od 2026 r. W 2026 roku zaczną obowiązywać przepisy wynikające z unijnej dyrektywy o jawności wynagrodzeń. Pracodawcy będą musieli m.in.:

informować kandydatów o widełkach płacowych już w ogłoszeniach rekrutacyjnych,

analizować i raportować różnice płacowe,

dostarczać pracownikom dane o kryteriach ustalania wynagrodzeń.

To jedna z największych reorganizacji systemu zarządzania płacami w historii polskiego rynku pracy.

Zmiany, zmiany, zmiany...

Nowelizacja Kodeksu pracy, która ma wejść w życie w 2026 roku, przyniesie istotne zmiany w codziennym funkcjonowaniu pracowników i pracodawców. Uproszczenie zasad wypłaty ekwiwalentu za urlop, nowe reguły działania ZFŚS, wyższa płaca minimalna, poszerzony staż pracy oraz większe uprawnienia ZUS i PIP – wszystko to składa się na największą od lat reformę prawa pracy.