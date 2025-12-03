REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Rewolucja w Kodeksie pracy. Pracownicy zyskają nowe prawo do wypłat. Rząd zmienia zasady od 2026

Rewolucja w Kodeksie pracy. Pracownicy zyskają nowe prawo do wypłat. Rząd zmienia zasady od 2026

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 grudnia 2025, 11:04
Katarzyna Kania
Redaguje i tworzy treści o tematyce edukacyjnej oraz parentingowej, dbając o ich merytoryczną jakość i przystępność dla czytelnika.
Rewolucja w Kodeksie pracy. Pracownicy zyskają nowe prawo do wypłat. Rząd zmienia zasady od 2026
Rewolucja w Kodeksie pracy. Pracownicy zyskają nowe prawo do wypłat. Rząd zmienia zasady od 2026
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przyniesie jedną z największych zmian w ostatnich latach. Pracownicy otrzymają ekwiwalent za niewykorzystany urlop najpóźniej 10 dni po rozwiązaniu umowy, a pracodawców czekają nowe obowiązki konsultacyjne. To jednak tylko część pakietu zmian w prawie pracy, które wejdą w życie w 2026 roku.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – nowe zasady wypłaty

Projekt nowelizacji przewiduje uproszczenie mechanizmu wypłaty ekwiwalentu za urlop. Zgodnie z proponowanymi przepisami:

REKLAMA

REKLAMA

  • ekwiwalent będzie mógł zostać wypłacony razem z ostatnim wynagrodzeniem,
  • jeśli wypłata pensji nastąpi przed formalnym zakończeniem zatrudnienia, pracodawca otrzyma do 10 dni od rozwiązania umowy, aby przekazać pracownikowi ekwiwalent.

To odejście od dotychczasowej zasady, która wymagała przekazania świadczenia w dniu zakończenia stosunku pracy, niezależnie od terminów wypłat funkcjonujących w firmie. Nowe regulacje mają ułatwić rozliczenia i zmniejszyć ryzyko błędów po stronie pracodawców.

Zmiany w zasadach działania ZFŚS – koniec jednoosobowej reprezentacji

Ustawodawca zamierza również ujednolicić zasady konsultacji decyzji dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W firmach, w których nie działa związek zawodowy, pracodawca będzie musiał uzgodnić działania z co najmniej dwuosobową reprezentacją pracowników (dotychczas wystarczał jeden przedstawiciel). To rozwiązanie ma zwiększyć transparentność i ograniczyć nadużycia w firmach, gdzie nie występują formalne struktury związkowe.

Projekt ustawy jest obecnie procedowany w Sejmie. Nowelizacja zacznie obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

REKLAMA

Najważniejsze zmiany w prawie pracy od 2026 roku

Nowe zasady wypłaty ekwiwalentu urlopowego to tylko jedna z licznych modyfikacji, które czekają zarówno pracowników, jak i pracodawców w 2026 roku. Oto najważniejsze:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wyższa płaca minimalna – 4806 zł brutto. Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4806 zł brutto. Oznacza to również wyższe składki ZUS i dodatki powiązane z wysokością wynagrodzenia minimalnego.

Nowe zasady liczenia stażu pracy - od 2026 r. staż pracy będzie uwzględniał nie tylko okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Do stażu wliczać się będą także m.in.:

  • prowadzenie działalności gospodarczej,
  • umowy zlecenia,
  • praca wykonywana za granicą.

Zmiany te wejdą w życie od 1 stycznia 2026 r. – w sektorze publicznym, od1 maja 2026 r. – w sektorze prywatnym. Rozszerzony staż pracy będzie wpływał m.in. na wymiar urlopu, odprawy, dodatki stażowe i inne świadczenia zależne od długości zatrudnienia.

Kontrole L4 – ZUS otrzyma większe uprawnienia - nowe przepisy mają zwiększyć skuteczność kontroli zwolnień lekarskich. ZUS zyska szersze kompetencje, co oznacza:

  • częstsze weryfikacje wykorzystywania zwolnień,
  • możliwość szybszego odbierania prawa do zasiłku w razie nadużyć.

Przekształcanie umów cywilnoprawnych w etaty - Państwowa Inspekcja Pracy ma otrzymać prawo do samodzielnego przekształcania umów zlecenia czy umów o dzieło w umowy o pracę. Reforma ma ograniczyć nadużycia związane z tzw. „fikcyjnymi zleceniami”.

Transparentność wynagrodzeń – unijne wymogi od 2026 r. W 2026 roku zaczną obowiązywać przepisy wynikające z unijnej dyrektywy o jawności wynagrodzeń. Pracodawcy będą musieli m.in.:

  • informować kandydatów o widełkach płacowych już w ogłoszeniach rekrutacyjnych,
  • analizować i raportować różnice płacowe,
  • dostarczać pracownikom dane o kryteriach ustalania wynagrodzeń.

To jedna z największych reorganizacji systemu zarządzania płacami w historii polskiego rynku pracy.

Zmiany, zmiany, zmiany...

Nowelizacja Kodeksu pracy, która ma wejść w życie w 2026 roku, przyniesie istotne zmiany w codziennym funkcjonowaniu pracowników i pracodawców. Uproszczenie zasad wypłaty ekwiwalentu za urlop, nowe reguły działania ZFŚS, wyższa płaca minimalna, poszerzony staż pracy oraz większe uprawnienia ZUS i PIP – wszystko to składa się na największą od lat reformę prawa pracy.

Powiązane
Ustawa łańcuchowa zawetowana przez Prezydenta Nawrockiego. Dlaczego?
Ustawa łańcuchowa zawetowana przez Prezydenta Nawrockiego. Dlaczego?
Sejm online: Budżet na 2026 r. [Transmisja z 3 grudnia 2025 r.]
Sejm online: Budżet na 2026 r. [Transmisja z 3 grudnia 2025 r.]
Wszystkie kraje UE będą musiały wprowadzić rejestr psów i kotów oraz obowiązek ich czipowania. To pierwsze w historii takie przepisy
Wszystkie kraje UE będą musiały wprowadzić rejestr psów i kotów oraz obowiązek ich czipowania. To pierwsze w historii takie przepisy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Praktyka i procedury dojścia do zawodu adwokata i radcy prawnego bez ukończonej aplikacji budzą poważne zastrzeżenia. Pojawiają się zarzuty dyskryminacji kandydatów przez samorządy prawnicze
03 gru 2025

Otwarcie zawodów adwokata i radcy prawnego nadal wzbudza szereg zarzutów - w szczególności co do dyskryminacji w praktyce kandydatów bez aplikacji prawniczych. Wydawać by się mogło, że dyskusje o deregulacji zawodów prawniczych to zamierzchła przeszłość. Nic bardziej mylnego, co zaskakujące, gdyż aktualnie obowiązuje szereg przepisów gwarantujących wolność wykonywania zawodu, zarówno krajowych, jak i unijnych, a samorządy prawnicze nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej. Praktyka oraz ustawy regulujące organizację samorządów zawodowych adwokatów oraz radców prawnych w zakresie otwarcia zawodów jest szeroko na forach internetowych oraz wśród prawników krytykowana, oraz nadal jest przedmiotem wielu postępowań sądowych i w nich podnoszonych zarzutów dyskryminacji oraz niedozwolonych reglamentacji dostępu do zawodu adwokata lub radcy prawnego przez samorządy w zakresie dostępu do zawodów prawniczych osób na podstawie doświadczenia zawodowego.
Rewolucja w Kodeksie pracy. Pracownicy zyskają nowe prawo do wypłat. Rząd zmienia zasady od 2026
03 gru 2025

Nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przyniesie jedną z największych zmian w ostatnich latach. Pracownicy otrzymają ekwiwalent za niewykorzystany urlop najpóźniej 10 dni po rozwiązaniu umowy, a pracodawców czekają nowe obowiązki konsultacyjne. To jednak tylko część pakietu zmian w prawie pracy, które wejdą w życie w 2026 roku.
ZUS: w I kwartale 2026 r. automatycznie przeliczymy emerytury i renty rodzinne przyznane w latach 2009–2019 w czerwcu (tzw. emerytury czerwcowe)
03 gru 2025

W dniu 1 stycznia 2026 r. wejdzie w życie ustawa, dzięki której Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie, bez konieczności składania wniosku, przeliczy wysokość emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019 (tzw. emerytury czerwcowe). Nowe przepisy obejmą również renty rodzinne po osobach, które miały takie świadczenia.
Nowy obowiązek dla osób korzystających z L4. Na szali wstrzymanie świadczenia
03 gru 2025

Już niedługo zmienią się zasady korzystania ze zwolnień lekarskich. Choć pojawi się wiele ułatwień, jak choćby możliwość pracy w czasie zwolnienia w określonych przypadkach, to jednocześnie na ubezpieczonych zostaną nałożone nowe obowiązki. Na szali będzie wstrzymanie świadczenia.

REKLAMA

Wszystkie kraje UE będą musiały wprowadzić rejestr psów i kotów oraz obowiązek ich czipowania. To pierwsze w historii takie przepisy
03 gru 2025

Nowe unijne przepisy dotyczące psów i kotów zmienią obowiązki właścicieli oraz zasady funkcjonowania hodowli w całej UE. Po raz pierwszy w historii powstaną jednolite regulacje obejmujące czipowanie, rejestrację oraz standardy opieki nad zwierzętami. Celem jest walka z nielegalnymi hodowlami i poprawa dobrostanu milionów czworonogów w UE.
Sejm online: Budżet na 2026 r. [Transmisja z 3 grudnia 2025 r.]
03 gru 2025

3 grudnia 2025 r. Sejm proceduje projekt budżetu na 2026 r. Infor.pl zaprasza na transmisję online (od godz. 10.00).
Karpiowe 2025. Sprawdź, gdzie urzędnicy dostaną nawet 1450 zł!
02 gru 2025

Pracownicy samorządowi w Polsce mogą liczyć na bardzo zróżnicowane świadczenia świąteczne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W 2025 roku kwoty „karpiowego” wahają się od zaledwie 90 zł do nawet 1450 zł. Najwyższe dopłaty wypłaci Poznań, ale w kilku dużych miastach – w tym w Krakowie i Lublinie – świątecznych dodatków dla urzędników nie będzie wcale.
Ustawa łańcuchowa zawetowana przez Prezydenta Nawrockiego. Dlaczego?
02 gru 2025

Ustawa łańcuchowa wprowadzająca zakaz trzymania psów na uwięzi została zawetowana przez Prezydenta Karola Nawrockiego. Dlaczego? Ma zaproponować własny projekt ustawy.

REKLAMA

500 plus dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Jest już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji pojęła decyzję
03 gru 2025

Czy małżeństwa z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe od państwa? Jest petycja dotycząca tzw. „500 plus dla małżeństw” – nowego świadczenia, które miałoby docenić trwałość długoletnich związków. Senacka Komisja Petycji analizuje i podejmuje decyzję.
Zniżki dla seniorów. Jak można zaoszczędzić na świątecznych zakupach?
02 gru 2025

Czas przedświątecznych zakupów nie zawsze jest powodem do radości u wielu osób starszych. Gdzie szukać oszczędności? Czy Karta Dużej Rodziny przyda się seniorowi? O jakich jeszcze dokumentach warto pamiętać? Prezentujemy kilka przydatnych przykładów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA