Ta nowa ulga to prawdziwy hit. Lawina wniosków zalała ZUS. Idą na to miliardy. Ale trzeba się spieszyć. Czasu zostało już niewiele

Bez składek i bez tłumaczeń. Mikroprzedsiębiorcy w Polsce mogą raz w roku zrobić sobie finansowy oddech od ZUS – i to zupełnie legalnie. Tak działają tak zwane wakacje składkowe, które dają możliwość niepłacenia przez jeden miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Łączną kwotę podlegającą zwolnieniu można już liczyć w miliardach. Ale wielu przedsiębiorców wciąż zwleka z decyzją, choć licznik bije i czasu jest coraz mają coraz mniej.

Wakacje od ZUS z rekordowym zainteresowaniem

Ten finansowy oddech od ZUS, który można zaczerpnąć od grudnia ubiegłego roku cieszy się wielkim wzięciem. Jak wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od stycznia do listopada 2025 roku z wakacji składkowych skorzystało 1 061 741 przedsiębiorców. Suma kwot zwolnienia ze składek przekroczyła 2,86 mld złotych.

Ponad pół miliona przedsiębiorców jeszcze nie złożyło wniosku

Szacuje się, że do ulgi z której można korzystać od grudnia ubiegłego roku uprawnionych do tej ulgi jest około 1,7 mln mikroprzedsiębiorców, co oznacza, że nawet ponad 600 tys. osób może jeszcze złożyć wniosek. Czasu pozostało niewiele - wniosek o zwolnienie ze składek należy złożyć najpóźniej do końca listopada.

Dlaczego przedsiębiorcy zwlekają z decyzją

Zaskakujące jest, że mimo dużej świadomości o tej formie wsparcia, wielu przedsiębiorców wciąż zwleka z decyzją. Być może planują wykorzystać ulgę właśnie pod koniec roku. Warto jednak pamiętać, że wakacje od ZUS mogą przynieść realne oszczędności.

Na czym dokładnie polega ulga

Ulga polega na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek społecznych - emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych oraz na Fundusz Pracy i ewentualny Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - przez jeden miesiąc w roku. W przypadku przedsiębiorców opłacających pełny ZUS oszczędność może sięgnąć nawet 1 773,96 zł.

Kto może skorzystać z wakacji składkowych

Z wakacji składkowych mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, których przychody nie przekraczają 2 mln euro, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub będący wspólnikami spółek cywilnych. Warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia społecznego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz niezgłaszanie więcej niż 10 osób do ubezpieczeń (łącznie z przedsiębiorcą).

Gdzie składano najwięcej wniosków

Ciekawostką jest, że liczba wniosków w styczniu była niemal tak duża, jak w kolejnych pięciu miesiącach łącznie - 323 tys. przedsiębiorców skorzystało z ulgi w styczniu, a od lutego do czerwca 360 tys. Od lipca do listopada wakacje składkowe objęły 436 tys. przedsiębiorców. Najmniej wniosków złożono w maju (31,5 tys.), a drugiej połowie roku najwięcej w listopadzie (176 tys.). Jeśli przedsiębiorcy masowo zdecydują się na ulgę w tym miesiącu, grudzień może przynieść rekordową liczbę wniosków w tym roku. Warto przy tym pamiętać, że wniosek składany w listopadzie dotyczy zwolnienia ze składek za grudzień, więc realna korzyść finansowa pojawi się dopiero w styczniu.

Ostatni moment, by złożyć wniosek

To już ostatni moment, by skorzystać z wakacji składkowych. Nie trzeba podawać powodu złożenia wniosku – można to zrobić z dowolnej przyczyny. Ulga nie przerywa ubezpieczenia społecznego, a w jej trakcie można normalnie prowadzić działalność.