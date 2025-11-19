REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wypłaci 1127 zł miesięcznie bez względu na dochód. Od 1 stycznia 2026 więcej Polaków dostanie te pieniądze

ZUS wypłaci 1127 zł miesięcznie bez względu na dochód. Od 1 stycznia 2026 więcej Polaków dostanie te pieniądze

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 listopada 2025, 10:40
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
ZUS w 2026 wypłaci 1127 zł miesięcznie bez względu na dochód, a krąg uprawnionych znacząco się powiększy
ZUS w 2026 wypłaci 1127 zł miesięcznie bez względu na dochód, a krąg uprawnionych znacząco się powiększy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od przyszłego roku zmienią się zasady przyznawania świadczenia wspierającego. ZUS wypłaci 1127 zł miesięcznie bez względu na dochód, a krąg uprawnionych znacząco się powiększy. Sprawdzamy, co dokładnie wejdzie w życie od 2026 roku.

rozwiń >

Od 2026 roku świadczenie wspierające trafi do większej grupy osób. Co się zmienia?

Rządowy program wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami wchodzi w kluczowy etap. Od 1 stycznia 2026 ZUS zacznie wypłacać świadczenie także tym osobom, które do tej pory były wykluczone z systemu, przede wszystkim z powodu zbyt niskiej punktacji w ocenie potrzeby wsparcia.

REKLAMA

REKLAMA

To duża zmiana, bo oznacza, że tysiące nowych osób otrzyma realne wsparcie finansowe, niezależne od wysokości dochodów.

Jak było do tej pory? Wsparcie tylko dla osób z najwyższą punktacją

Świadczenie wspierające jest wprowadzane etapami. Chodziło o to, aby pomoc w pierwszej kolejności trafiała do osób w najtrudniejszej sytuacji. System opiera się na tzw. poziomie potrzeby wsparcia, ocenianym w punktach od 70 do 100.

Do tej pory wyglądało to tak:

REKLAMA

  • od 1 stycznia 2024 – świadczenie dostawały osoby z najwyższą punktacją: od 87 do 100 pkt
  • od 1 stycznia 2025 – program rozszerzono na osoby z 78–86 pkt

To oznacza, że w latach 2024–2025 pomoc otrzymywały wyłącznie osoby o najtrudniejszej sytuacji życiowej. Takie, które wymagają stałej opieki, pomocy w poruszaniu się, komunikacji czy wykonywaniu codziennych zadań.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rewolucja od 2026 roku. Świadczenie od 70 do 77 punktów

Największa zmiana dopiero nadchodzi. Od 1 stycznia 2026 ZUS obejmie świadczeniem wspierającym także osoby z pozostałymi uprawniającymi poziomami punktacji, czyli od 70 do 77 pkt.

To właśnie ta grupa zyska prawo do świadczenia niezależnie od dochodu czy innych świadczeń. Według szacunków resortu, na zmianie skorzystają szczególnie osoby, które:

  • potrzebują pomocy w niektórych czynnościach dnia codziennego,
  • nie wymagają stałej opieki całodobowej, ale potrzebują wsparcia,
  • mają problemy z mobilnością, komunikacją lub załatwianiem podstawowych spraw.

Ile wyniesie świadczenie wspierające w 2026?

W styczniu i w lutym 2026 obowiązywać będą poniższe stawki. Od marca 2026 kwoty wzrosną, gdyż zapowiadana jest waloryzacja na poziomie 4,88%.

Wysokość świadczenia zależy od punktacji. Podstawą jest renta socjalna, która od 1 marca 2025 wynosi 1 878,91 zł brutto. Aktualne stawki:

  • 95–100 pkt – ok. 4 133,60 zł brutto (220% renty socjalnej)
  • 90–94 pkt – ok. 3 381,90 zł brutto (180%)
  • 85–89 pkt – ok. 2 254,70 zł brutto (120%)
  • 80–84 pkt – ok. 1 503,10 zł brutto (80%)
  • 75–79 pkt – ok. 1 127,35 zł brutto (60%)
  • 70–74 pkt – ok. 751,55 zł brutto (40%)

To właśnie grupy 75–79 pkt (1127,35 zł) i 70-74 pkt (751 zł) będą tymi, które od 1 stycznia 2026 dostaną pieniądze od ZUS.

Komu przysługuje świadczenie wspierające? Warunki w 2025 i 2026 roku

Świadczenie mogą otrzymać osoby:

  • które ukończyły 18 lat,
  • posiadają decyzję o poziomie potrzeby wsparcia (70–100 pkt),
  • są obywatelami Polski lub uprawnionymi cudzoziemcami.

Świadczenie nie zastępuje renty, a jest dodatkową formą pomocy.

Jak zdobyć decyzję o poziomie potrzeby wsparcia?

Pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji z wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Złożyć wniosek można:

  • w wojewódzkim zespole,
  • za pośrednictwem powiatowego zespołu,
  • elektronicznie - przez portal Emp@tia.

Ocena obejmuje m.in.:

  • samodzielne poruszanie się,
  • komunikację,
  • wykonywanie codziennych czynności,
  • potrzebę wsparcia w różnych sferach życia.

Jak złożyć wniosek o świadczenie w ZUS?

Po uzyskaniu decyzji o punktacji wniosek składa się wyłącznie online:

  • przez PUE ZUS,
  • przez Emp@tia,
  • przez bankowość elektroniczną (jeśli bank współpracuje z ZUS).

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

ZUS odmówi wypłaty, jeśli osoba:

  • przebywa w całodobowej placówce opiekuńczej (DPS, ZOL, ZPO, zakład karny, areszt),
  • pobiera podobne świadczenie za granicą.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Czy ciężko jest wybrać dobrego prawnika?
19 lis 2025

Wszyscy wiemy, że prawnik może być niezbędny – przy zakładaniu firmy, sporach z kontrahentem czy problemach z pracownikami. Ale kiedy rzeczywiście sięgamy po telefon, żeby umówić konsultację, nagle ogarnia nas strach. Który wybrać? Jak poznać, że jest kompetentny? Czy nie przepłacę? A może w ogóle da się jakoś bez niego?
Dużo szybsze rozwody pod koniec 2025 r.? Prezydent podpisał ustawę
19 lis 2025

Rosnące braki kadrowe w sądach rodzinnych, przewlekłe postępowania i narastające napięcia wokół Krajowej Rady Sądownictwa skłoniły rząd i parlament do wprowadzenia zmian, które mają przywrócić sprawność wymiaru sprawiedliwości w najwrażliwszych sprawach. Podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych otwiera asesorom drogę do orzekania w wydziałach rodzinnych, co – zdaniem zwolenników – ma odciążyć najbardziej przeciążone jednostki i poprawić ochronę dobra dziecka. Krytycy wskazują jednak na konstytucyjne i systemowe wątpliwości oraz brak spójności projektowanych rozwiązań.
Lojalka pod lupą: Kiedy Twój podpis jest wart 25% pensji, a kiedy staje się pułapką?
19 lis 2025

Zmiana pracy to naturalny element rozwoju zawodowego, ale czasem przeszłość potrafi o sobie przypomnieć w najmniej oczekiwanym momencie. Podpisany w pośpiechu dokument, często nazywany potocznie "lojalką", może skutecznie zablokować Twoją karierę na wiele miesięcy lub – w innej konfiguracji – zapewnić Ci solidny zastrzyk gotówki za przysłowiowe "siedzenie w domu". Zakaz konkurencji to potężne narzędzie w rękach pracodawcy, ale przepisy Kodeksu pracy nakładają na niego sztywne ramy, których nieznajomość bywa kosztowna dla obu stron.
Zużyte chusteczki higieniczne i ręczniki papierowe nie trafią już do odpadów zmieszanych. Do 31 grudnia 2025 r. każdy właściciel nieruchomości musi, na własny koszt, wyposażyć się w nowy pojemnik na odpady, spełniający szczególne wymagania
19 lis 2025

Wyodrębnienie nowej frakcji odpadów komunalnych (a konkretnie podział bioodpadów na dwie odrębne frakcje) i wprowadzenie od 1 stycznia 2026 r. nowego pojemnika na śmieci, celem gromadzenia w nim odpadów kuchennych BIO (do których zaliczone zostały m.in. chusteczki higieniczne i ręczniki papierowe) – to działanie zaradcze podjęte przez jedną z gmin w Polsce, celem poprawy poziomu odpadów poddawanych recyklingowi, który na rok 2026 został ustalony na poziomie co najmniej 56% wszystkich zebranych odpadów w gminie. Może być to jednak wskazówka również dla innych gmin, które nie osiągają wymaganych wysokich progów przygotowania odpadów do ponownego użycia i recyklingu i jednocześnie – przestroga dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązują się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Gminy nie pozostają bowiem bezczynne wobec takiego postępowania, które może skutkować podwyżką opłat za śmieci o nawet 400 proc.

REKLAMA

Emerytura dla nauczycieli 2025. Jakie świadczenia można otrzymać i kto spełnia warunki?
19 lis 2025

Nauczyciele mają kilka możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. W zależności od stażu pracy, daty urodzenia i rodzaju zatrudnienia mogą ubiegać się m.in. o emeryturę nauczycielską, nową emeryturę nauczycielską, świadczenie kompensacyjne lub emeryturę pomostową. Wyjaśniamy, komu przysługują poszczególne świadczenia i jakie warunki trzeba spełnić.
Pracodawcy nie cierpią tego przepisu - wtedy musisz dostać równowartość nawet 6-miesięcznej pensji! Komu i kiedy się należą dodatkowe pieniądze od pracodawcy?
19 lis 2025

Śmierć członka rodziny to moment, w którym kwestie finansowe schodzą na dalszy plan, ustępując miejsca żałobie. Jednak polskie prawo pracy przewiduje mechanizmy, które mają zabezpieczyć bliskich zmarłego pracownika w tym najtrudniejszym czasie. Jednym z nich jest odprawa pośmiertna. To nie dobra wola pracodawcy, a jego prawny obowiązek. Kto może otrzymać te środki? Dlaczego czasem wypłata jest dzielona na pół? I kiedy szef może legalnie odmówić wypłaty?
Będzie 15. wypłata emerytur i rent jeszcze w grudniu 2025 r. ZUS już ogłosił i ma wspaniałą wiadomość dla części seniorów
19 lis 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił zmiany w harmonogramie grudniowych wypłat. Część seniorów otrzyma świadczenia wcześniej niż zwykle, a osoby z terminem 25 grudnia dostaną pieniądze przed świętami. Dodatkowo, na koniec miesiąca pojawi się niespodzianka – druga wypłata dla osób z terminem 1. dnia miesiąca, co w praktyce oznacza 15. przelew w roku.
Świadczenie wspierające - na jak długo? Przepisy w 2025 i 2026 roku
18 lis 2025

„Moje orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na stałe. Zamierzam ubiegać się o świadczenie wspierające. Czy ono również będzie bezterminowe?” – pyta Czytelnik.

REKLAMA

Zmiany w ZFŚS jeszcze w 2025 r. lub od 2026 r. Czego dotyczą nowe przepisy
18 lis 2025

Zmiany w ZFŚS wejdą w życie jeszcze w 2025 r. lub zaczną obowiązywać od 2026 r. Czego dotyczą nowe przepisy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych? Chodzi o reprezentację pracowników.
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
18 lis 2025

Masz znaczny stopień niepełnosprawności lub opiekujesz się taką osobą? W 2026 roku wzrośnie renta socjalna, zmienią się progi dochodowe do świadczenia uzupełniającego, a część dodatków podwyższy się automatycznie wraz z waloryzacją. Osoby ze znacznym stopniem mogą liczyć na wsparcie od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie, w tym dopłaty PFRON, ulgi transportowe, podatkowe i szereg dodatkowych praw ułatwiających codzienne funkcjonowanie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA