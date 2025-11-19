REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nietypowa "15 emerytura" z ZUS na koniec roku. Komu wypłaci świadczenie jeszcze w grudniu 2025?

Nietypowa "15 emerytura" z ZUS na koniec roku. Komu wypłaci świadczenie jeszcze w grudniu 2025?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 listopada 2025, 12:35
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, kalkulator, emerytura, wynagrodzenie
Nietypowa "15 emerytura" z ZUS na koniec roku. Komu wypłaci świadczenie jeszcze w grudniu 2025?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W grudniu harmonogram wypłat świadczeń z ZUS ulegnie zmianie z powodu Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra. W efekcie, niektórzy emeryci otrzymają dwie wypłaty w tym samym miesiącu, co może być postrzegane jako swego rodzaju "15 emerytura". Jest to jednak jednorazowa zmiana terminu, a nie dodatkowe świadczenie. Oto szczegóły grudniowych przesunięć w ZUS. Kogo dotyczy ta nietypowa sytuacja?

Grudniowe zmiany w kalendarzu wypłat emerytur z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który co miesiąc przekazuje emerytury w ustalone dni, w grudniu 2025 roku wprowadzi szereg modyfikacji do standardowego harmonogramu wypłat. Choć pierwszy termin, przypadający na poniedziałek 1. dnia miesiąca, pozostanie niezmieniony, większość kolejnych dat zostanie przesunięta ze względu na dni wolne, święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok. Terminy wypłat emerytur są ustalane indywidualnie dla każdego seniora w momencie nabycia prawa do świadczenia, z uwzględnieniem liczby osób objętych danym terminem oraz tempa wpływu składek. Zgodnie z ogólną zasadą, jeśli termin wypłaty wypada w dzień wolny od pracy lub święto, ZUS musi zrealizować przelew w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę.

REKLAMA

REKLAMA

Wcześniejsze przelewy emerytur przed świętami

W grudniu 2025 roku aż cztery standardowe terminy ulegną przesunięciu. Wypłaty pierwotnie zaplanowane na sobotę 6 grudnia i sobotę 20 grudnia zostaną zrealizowane odpowiednio w piątek 5 grudnia oraz w piątek 19 grudnia. Największą korzyść odczują seniorzy z terminem 25 grudnia (Pierwszy Dzień Świąt), którzy otrzymają pieniądze przed świętami, najprawdopodobniej 23 grudnia, a w niektórych przypadkach nawet 22 grudnia, co jest istotnym wsparciem finansowym na świąteczne wydatki.

Nietypowa "15 emerytura" na koniec roku

Najbardziej nietypowa sytuacja dotyczy osób, których termin wypłaty przypada na 1 stycznia 2026 roku. Ponieważ Nowy Rok jest dniem wolnym, ZUS wypłaci styczniowe świadczenie z góry, realizując przelew już 31 grudnia 2025 roku. To właśnie to przesunięcie sprawi, że część seniorów otrzyma dwa świadczenia w grudniu: jedno za grudzień, a drugie za styczeń.

"15 emerytura" to tylko przesunięcie, a nie dodatkowe świadczenie

W rezultacie, dla kilkuset tysięcy osób, które w ciągu roku otrzymują standardowe dwanaście emerytur oraz trzynastą i czternastą emeryturę, rok kalendarzowy 2025 zamknie się piętnastoma przelewami. ZUS wyraźnie podkreśla, że nie jest to żadna nowa, dodatkowa "piętnasta emerytura" ani program wsparcia, lecz wyłącznie wynik przesunięcia daty wypłaty styczniowego świadczenia na ostatni dzień grudnia. Oznacza to, że seniorzy, którzy otrzymają swój przelew 31 grudnia, nie otrzymają już kolejnych środków na początku stycznia 2026 roku. Choć przesunięcia te nie wpływają na wysokość emerytury, dla wielu osób otrzymanie dwóch przelewów w finansowo wymagającym grudniu może mieć znaczenie psychologiczne i stanowić realne ułatwienie w planowaniu domowego budżetu.

REKLAMA

Powiązane
Dodatkowe 300 zł! Złóż wniosek o 300 plus do 30 listopada. Inaczej pieniądze przepadną!
Dodatkowe 300 zł! Złóż wniosek o 300 plus do 30 listopada. Inaczej pieniądze przepadną!
6600 zł miesięcznie dla seniorów od ZUS. Staż pracy nie ma znaczenia. Dla kogo ten specjalny dodatek?
6600 zł miesięcznie dla seniorów od ZUS. Staż pracy nie ma znaczenia. Dla kogo ten specjalny dodatek?
W ten sposób maksymalnie podwyższysz swoją emeryturę. Świadczenie może wynieść nawet ponad 8182 zł
W ten sposób maksymalnie podwyższysz swoją emeryturę. Świadczenie może wynieść nawet ponad 8182 zł
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Plan urlopów pracowników niepedagogicznych w szkołach 2026 – zasady, terminy i obowiązki pracodawcy
19 lis 2025

Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkołach korzystają z urlopów wypoczynkowych na podstawie Kodeksu pracy, podczas gdy nauczycieli obowiązuje Karta nauczyciela. Oznacza to odmienne zasady nabywania i planowania urlopu. Wyjaśniamy, jakie przepisy regulują urlopy pracowników niepedagogicznych, jak ustala się plan urlopów i na co powinni zwrócić uwagę pracodawcy oraz pracownicy.
Za negocjowanie w złej wierze też można odpowiadać
19 lis 2025

Negocjacje poprzedzają zazwyczaj zawarcie bardziej skomplikowanych umów, w których do uzgodnienia pozostaje wiele elementów, często wymagających specjalistycznej wiedzy, wnikliwej oceny oraz refleksji. Negocjacje stanowią uporządkowany albo niezorganizowany przez strony ciąg wielu innych wzajemnie się uzupełniających albo wykluczających, w całości lub w części, oświadczeń, twierdzeń i zachowań, który dopiero na końcu ma doprowadzić do związania stron umową [1].
Koniec z biurokratycznym koszmarem? Prezydent podpisał rewolucyjne zmiany dla właścicieli zabytków
19 lis 2025

Właściciele zabytkowych nieruchomości mogą odetchnąć z ulgą. 18 listopada 2025 r. Prezydent RP złożył podpis pod nowelizacją ustawy, która ma szansę znacząco skrócić urzędniczą ścieżkę zdrowia. Znikają podwójne zezwolenia na wycinkę drzew, a w wielu sprawach decydować będzie tzw. milcząca zgoda. Co dokładnie się zmienia?
MOPS 2026 – dodatek mieszkaniowy i energetyczny. Komu przysługuje nawet 500 zł miesięcznie?
19 lis 2025

W 2026 roku wiele osób otrzyma z MOPS znacznie wyższe wsparcie niż dotychczas. Dodatek mieszkaniowy, energetyczny i osłonowy mogą łącznie dać nawet 500 zł miesięcznie, szczególnie w gospodarstwach o niskich dochodach i wysokich kosztach ogrzewania. Sprawdziliśmy, komu przysługują dopłaty, jakie limity obowiązują i kiedy warto złożyć wniosek, by nie stracić pieniędzy.

REKLAMA

Nietypowa "15 emerytura" z ZUS na koniec roku. Komu wypłaci świadczenie jeszcze w grudniu 2025?
19 lis 2025

W grudniu harmonogram wypłat świadczeń z ZUS ulegnie zmianie z powodu Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra. W efekcie, niektórzy emeryci otrzymają dwie wypłaty w tym samym miesiącu, co może być postrzegane jako swego rodzaju "15 emerytura". Jest to jednak jednorazowa zmiana terminu, a nie dodatkowe świadczenie. Oto szczegóły grudniowych przesunięć w ZUS. Kogo dotyczy ta nietypowa sytuacja?
ZUS wypłaci 1127 zł miesięcznie bez względu na dochód. Od 1 stycznia 2026 więcej Polaków dostanie te pieniądze
19 lis 2025

Od przyszłego roku zmienią się zasady przyznawania świadczenia wspierającego. ZUS wypłaci 1127 zł miesięcznie bez względu na dochód, a krąg uprawnionych znacząco się powiększy. Sprawdzamy, co dokładnie wejdzie w życie od 2026 roku.
USA mówią STOP prawom autorskim dla AI. Ten wyrok zmienia zasady gry
19 lis 2025

Amerykański sąd apelacyjny definitywnie odrzucił prawa autorskie dla obrazu stworzonego przez sztuczną inteligencję, podtrzymując zasadę, że autorem może być tylko człowiek. Ten głośny wyrok – już viralowy w branży technologicznej – otwiera nowy front w globalnej debacie o AI, własności intelektualnej i przyszłości kreatywności w erze generatywnych modeli.
Pracodawcy nie chcą podawać wynagrodzenia w ofercie pracy. Dlaczego nawet widełki płacowe stanowią problem
19 lis 2025

Z Badania Candidate Experience przeprowadzonego w 2025 r. wynika, że pracodawcy nie chcą podawać wynagrodzenia w ofercie pracy. Nawet widełki płacowe stanowią problem. Tymczasem dla poszukujących pracy to najważniejsza informacja. Skąd ten opór po stronie zatrudniających?

REKLAMA

Czy ciężko jest wybrać dobrego prawnika?
19 lis 2025

Wszyscy wiemy, że prawnik może być niezbędny – przy zakładaniu firmy, sporach z kontrahentem czy problemach z pracownikami. Ale kiedy rzeczywiście sięgamy po telefon, żeby umówić konsultację, nagle ogarnia nas strach. Który wybrać? Jak poznać, że jest kompetentny? Czy nie przepłacę? A może w ogóle da się jakoś bez niego?
Dużo szybsze rozwody pod koniec 2025 r.? Prezydent podpisał ustawę
19 lis 2025

Rosnące braki kadrowe w sądach rodzinnych, przewlekłe postępowania i narastające napięcia wokół Krajowej Rady Sądownictwa skłoniły rząd i parlament do wprowadzenia zmian, które mają przywrócić sprawność wymiaru sprawiedliwości w najwrażliwszych sprawach. Podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych otwiera asesorom drogę do orzekania w wydziałach rodzinnych, co – zdaniem zwolenników – ma odciążyć najbardziej przeciążone jednostki i poprawić ochronę dobra dziecka. Krytycy wskazują jednak na konstytucyjne i systemowe wątpliwości oraz brak spójności projektowanych rozwiązań.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA