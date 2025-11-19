REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » MOPS 2026 – dodatek mieszkaniowy i energetyczny. Komu przysługuje nawet 500 zł miesięcznie?

MOPS 2026 – dodatek mieszkaniowy i energetyczny. Komu przysługuje nawet 500 zł miesięcznie?

19 listopada 2025, 11:37
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
MOPS 2026 – dodatek mieszkaniowy i energetyczny. Komu przysługuje nawet 500 zł miesięcznie?
Nawet 500 zł miesięcznie z MOPS w 2026. Komu przysługują dodatki mieszkaniowy i energetyczny?
W 2026 roku wiele osób otrzyma z MOPS znacznie wyższe wsparcie niż dotychczas. Dodatek mieszkaniowy, energetyczny i osłonowy mogą łącznie dać nawet 500 zł miesięcznie, szczególnie w gospodarstwach o niskich dochodach i wysokich kosztach ogrzewania. Sprawdziliśmy, komu przysługują dopłaty, jakie limity obowiązują i kiedy warto złożyć wniosek, by nie stracić pieniędzy.

Rosnące koszty utrzymania, ogrzewania i energii elektrycznej sprawiają, że w 2026 r. dodatki mieszkaniowe i energetyczne będą jednym z najważniejszych narzędzi wsparcia udzielanego przez MOPS i GOPS. Choć same zasady przyznawania świadczeń nie zmienią się wobec 2025 r., wiele rodzin, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością może liczyć na realną ulgę finansową nawet na poziomie 380-500 zł miesięcznie. W praktyce to często wsparcie, które decyduje o stabilności domowego budżetu.

Dodatek mieszkaniowy 2026 – kto dostanie i ile można zyskać?

Dodatek mieszkaniowy pozostaje podstawową pomocą dla osób, które mają trudności z pokryciem kosztów utrzymania mieszkania. Jest przyznawany na podstawie trzech kryteriów: dochodu, powierzchni lokalu oraz tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania. W 2026 r. limity dochodowe będą potwierdzone dopiero w II kwartale po publikacji komunikatu GUS, jednak prognozy wskazują na wartości zbliżone do obecnych.

W gospodarstwie jednoosobowym dochód nie może przekroczyć 3273 zł, natomiast w gospodarstwie wieloosobowym 2454 zł na osobę. Gminy mają prawo podnieść ten limit nawet o 20%, co znacząco zwiększa dostępność świadczenia. Wymagane jest również posiadanie tytułu prawnego do mieszkania oraz dopasowanie do limitów powierzchni. Przykładowo jedna osoba może zajmować lokal do 35 m², z możliwością przekroczenia norm o 30%, a w przypadku osoby poruszającej się na wózku nawet o 50%.

Wysokość dodatku zależy od faktycznych kosztów utrzymania mieszkania. W dużych miastach, gdzie czynsze i opłaty są znacznie wyższe, świadczenia często sięgają 250-450 zł, a w przypadkach wysokich kosztów ogrzewania przekraczają nawet 600 zł miesięcznie.

Dodatek energetyczny 2026 – dla kogo i w jakiej wysokości?

Dodatek energetyczny przysługuje tzw. odbiorcom wrażliwym energetycznie, czyli osobom o niskich dochodach, które jednocześnie mają podpisaną umowę na dostawę energii elektrycznej. Aby go uzyskać, trzeba najpierw mieć prawo do dodatku mieszkaniowego, a następnie zgłosić się do gminy z umową z dostawcą prądu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kryteria dochodowe zostały określone ustawowo i nie zmienią się w 2026 r. Osoba samotna nie może przekroczyć dochodu 1552 zł, a w rodzinie limit wynosi 1200 zł na osobę. Kwoty świadczenia pozostają stałe, od 13,86 zł miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego do 30,26 zł w przypadku rodzin powyżej pięciu osób. Choć dodatek nie jest wysoki, ma istotne znaczenie, bo często stanowi warunek umożliwiający korzystanie z innych form wsparcia.

Kto może uzyskać 500 zł miesięcznie? Realne wyliczenie

Na najwyższe wsparcie mogą liczyć osoby spełniające jednocześnie warunki do kilku dodatków. Najczęściej są to samotni seniorzy, osoby niepełnosprawne oraz rodziny o niskich dochodach mieszkające w lokalach o wysokich opłatach.

Przykładowo:

  • dodatek mieszkaniowy: 250-400 zł,
  • dodatek energetyczny: 13–30 zł,

Łącznie daje to realne wsparcie, które istotnie obniża koszty utrzymania mieszkania.

Jak złożyć wnioski w 2026 r.?

Wnioski o dodatki mieszkaniowe i energetyczne składa się w MOPS lub GOPS właściwym dla miejsca zamieszkania. Potrzebne będą dokumenty potwierdzające dochody z ostatnich trzech miesięcy, tytuł prawny do lokalu oraz rachunki za media. Decyzje o dodatku mieszkaniowym wydawane są zwykle w ciągu 30 dni. Dodatek energetyczny wymaga wcześniejszego uzyskania prawa do dodatku mieszkaniowego.

Podsumowanie

Rok 2026 nie przyniesie rewolucji w systemie dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ale utrzymanie dotychczasowych zasad przy wysokich kosztach życia oznacza, że realne wsparcie dla wielu gospodarstw domowych będzie wyższe niż w latach poprzednich. Osoby spełniające kryteria mogą liczyć nawet na 500 zł miesięcznie, co czyni tę formę wsparcia jedną z najważniejszych w systemie pomocy społecznej. Warto śledzić komunikaty lokalnych MOPS-ów i składać wnioski niezwłocznie, aby wykorzystać pełny zakres dostępnej pomocy.

Źródło: INFOR
