Nadchodzą zmiany w emeryturach ZUS. Obejmą wszystkich emerytów już od marca 2026

Nadchodzą zmiany w emeryturach ZUS. Obejmą wszystkich emerytów już od marca 2026

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 listopada 2025, 12:53
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Rewolucyjne zmiany w emeryturach od 1 marca 2026
Rewolucyjne zmiany w emeryturach od 1 marca 2026
Shutterstock

Od marca 2026 wszystkie emerytury w Polsce pójdą w górę. ZUS zaczął już przygotowania do przyszłorocznych podwyżek. Dotyczy to każdego emeryta i rencisty, bez względu na staż pracy czy wysokość świadczenia. Oprócz podniesienia podstawowej emerytury, wielu seniorów może liczyć na dodatkowe wypłaty, które ZUS będzie przekazywał w ciągu roku.

Waloryzacja marcowa to najważniejsze wydarzenie w kalendarzu emerytów. To właśnie wtedy ZUS przelicza wszystkie świadczenia, a ich wysokość rośnie, by nadążyć za inflacją i podwyżkami kosztów życia. W 2026 również również będą podwyżki, które obejmą absolutnie wszystkich emerytów.

O ile wzrosną emerytury w 2026 roku?

Choć zasady waloryzacji pozostają niezmienne, różnice w wysokości wypłat będą w przyszłym roku szczególnie odczuwalne. Wiele osób oprócz podstawowego świadczenia otrzyma także dodatkowe wsparcie, takie jak coroczne dodatki, świadczenia specjalne czy wypłaty przysługujące z tytułu długoletniego stażu. Planowana waloryzacja ma wynieść 4,88 %. Najniższa emerytura wyniesie 1 970,60 zł brutto. W 2025 roku wynosiła 1 878,91 zł brutto. Poniżej opisujemy najważniejsze dodatki, które emeryci mogą dostać w 2025 roku. Kto je otrzyma i w jakiej wysokości?

Trzynasta i czternasta emerytura 2026

W roku 2025 13. emerytura również wynosiła 1 878,91 zł brutto. Dzięki planowanej waloryzacji w 2026 roku przewidywana kwota brutto wyniesie około 1 970,60 zł, czyli na rękę około 1 793,25 zł.

14. emerytura w 2025 roku także wyniosła maksymalnie 1 878,91 zł brutto, a w 2026 roku dla uprawnionych seniorów planowana kwota to również około 1 970,60 zł brutto. Warunkiem pełnej kwoty jest jednak, by podstawa (emerytura/renta) nie przekraczała 2 900 zł brutto. Powyżej tej granicy kwota dodatku zostaje zmniejszona "złotówka za złotówkę".

Dodatek pielęgnacyjny po 65. i 75 roku życia

To jedno z najczęściej przyznawanych świadczeń dodatkowych. Przysługuje osobom, które ukończyły 65 lat i zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji. W 2025 roku dodatek wynosi 348,22 zł miesięcznie, natomiast po waloryzacji w marcu 2026 roku wzrośnie do około 365 zł.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek do ZUS wraz z orzeczeniem lekarskim potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Każdy emeryt, który ukończy 75 lat, otrzymuje ten dodatek automatycznie – nie trzeba składać żadnego wniosku. W 2025 roku dodatek wynosi 348,23 zł, a po marcowej waloryzacji w 2026 roku wzrośnie do około 365 zł miesięcznie. Świadczenie wypłacane jest razem z emeryturą, a ZUS nalicza je z urzędu w miesiącu, w którym senior kończy 75 lat.

Dodatek kombatancki po 60. roku życia

Dodatek kombatancki to forma uhonorowania osób, które brały udział w walce o niepodległość Polski. W 2025 roku wynosi 348,22 zł, a po waloryzacji w 2026 roku wzrośnie do około 365 zł. Dodatek przysługuje kobietom po 55. roku życia i mężczyznom po 60. roku życia, którzy posiadają zaświadczenie o statusie kombatanta wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wniosek o wypłatę należy złożyć w ZUS.

Dodatek kompensacyjny

To świadczenie uzupełniające dodatek kombatancki, stanowi jego niewielkie wyrównanie. W 2025 roku wynosi 52,24 zł miesięcznie, natomiast po waloryzacji o 4,88% wzrośnie do 54,79 zł. Świadczenie jest automatycznie przyznawane osobom, które pobierają dodatek kombatancki.

Dodatek dla byłych żołnierzy

Ten dodatek przeznaczony jest dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych przed 1960 rokiem, a także dla górników i osób deportowanych do pracy przymusowej. W 2025 roku wynosi 348,22 zł, a po waloryzacji w 2026 roku wzrośnie do około 365 zł miesięcznie.

Wniosek o jego przyznanie należy złożyć w ZUS wraz z dokumentami potwierdzającymi okres zatrudnienia przymusowego.

Dodatek za tajne nauczanie

Przysługuje osobom, które w czasie okupacji prowadziły tajne nauczanie. W 2025 roku wynosi 348,22 zł miesięcznie, a po waloryzacji 2026 wzrośnie do około 365 zł. Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokumenty potwierdzające działalność edukacyjną w czasie wojny.

Dodatek pielęgnacyjny dla Inwalidy Wojennego

To jedno z najwyższych świadczeń dodatkowych wypłacanych przez ZUS. Przysługuje inwalidom wojennym uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. W 2025 roku dodatek wynosi 522,34 zł, a po waloryzacji w marcu 2026 roku wzrośnie do 547,83 zł miesięcznie. Z kolei dodatek do renty inwalidy wojennego wzrośnie z 1332,25 zł do około 1397 zł.

Dodatek dla deportowanych

To świadczenie przyznawane osobom, które zostały przymusowo deportowane do pracy lub obozów w czasie wojny. W 2025 roku jego wysokość wynosi od 17,46 zł do 330,87 zł, a po waloryzacji w 2026 roku kwoty wzrosną do 18,31 zł – 347,02 zł miesięcznie.

Aby uzyskać dodatek, należy złożyć wniosek w ZUS i udokumentować okres deportacji lub pracy przymusowej.

Ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny to rekompensata dla kombatantów i osób uprawnionych z tytułu dodatku kombatanckiego za zwiększone zużycie energii. W 2025 roku wynosił 312,71 zł miesięcznie, a po waloryzacji w 2026 roku wzrośnie do 327,97 zł. Świadczenie jest przyznawane automatycznie i wypłacane razem z pozostałymi dodatkami.

Świadczenie honorowe dla stulatków

To wyjątkowe świadczenie dla osób, które ukończyły 100 lat życia. ZUS przyznaje je automatycznie - nie trzeba składać wniosku. W 2026 roku świadczenie honorowe wyniesie 6678,60 zł brutto miesięcznie, co stanowi ponad 300 zł więcej niż w roku 2025. Kwota ta jest stała i nie ulega zmianie w kolejnych miesiącach po przyznaniu świadczenia.

Bon senioralny 2026

W 2026 roku rząd planuje również kontynuację bonu senioralnego – wsparcia finansowego dla osób powyżej 65. roku życia, które nie korzystają z usług opiekuńczych finansowanych z gmin. Bon ma wynosić około 2500 zł rocznie i będzie można przeznaczyć go na opiekę domową, rehabilitację lub pomoc w codziennych czynnościach. Program ma objąć seniorów o niskich dochodach i będzie finansowany z budżetu pa

Źródło: INFOR
Infor.pl
