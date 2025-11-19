REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » PFRON 2026 dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych. Możesz dostać nawet 185 tys. zł

PFRON 2026 dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych. Możesz dostać nawet 185 tys. zł

19 listopada 2025, 14:14
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
PFRON 2026 dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych. Możesz dostać nawet 185 tys. zł
PFRON da Ci 185000 na auto. Wystarczą tylko dwa warunki
W 2026 roku kontynuowany będzie program PFRON „Samodzielność–Aktywność–Mobilność”, który może całkowicie zmienić życie osób poruszających się na wózku. Dofinansowanie do zakupu samochodu sięgnie nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, a przy droższych pojazdach będzie liczone procentowo i sięgnie realnie nawet 185 tys. zł. Sprawdź zasady naboru, warunki i kto może skorzystać.

rozwiń >

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje program, którego celem jest realne zwiększenie niezależności osób z najcięższą niepełnosprawnością ruchową. Projekt „Samodzielność – Aktywność – Mobilność! Mobilność osób z niepełnosprawnością” pozwoli na zakup nowego lub używanego, w pełni dostosowanego samochodu osobowego, takiego, do którego osoba na wózku może wsiąść i podróżować bez konieczności przesiadania się.

Program jest w całości finansowany ze środków PFRON i będzie realizowany w systemie dwóch naborów rocznie. Poniżej przedstawiamy warunki udziału, zasady przyznawania dopłat oraz pełne progi finansowania, które w praktyce pozwalają na zakup nawet samochodu wartego 300 tys. zł.

Cel programu: pełna mobilność osób poruszających się na wózku

Zgodnie z dokumentacją program ma jeden główny cel:

Zapewnienie osobom z niepełnosprawnością możliwości korzystania z samochodu osobowego w sposób całkowicie samodzielny lub przy pomocy opiekuna.

Ma to ułatwić aktywność społeczną, dojazdy do pracy lub szkoły, codzienne funkcjonowanie bez zależności od transportu publicznego i specjalistycznych przewozów.

Program zakłada, że minimum 1000 beneficjentów otrzyma dostosowane pojazdy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto może otrzymać dofinansowanie? Warunki udziału w programie

Dopłatę z PFRON otrzyma wyłącznie osoba, która nie może poruszać się bez wózka inwalidzkiego. Warunek ten musi być potwierdzony zgodnie z instrukcją Programu. Konieczne jest również posiadanie odpowiedniego orzeczenia, czyli: orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenia ze wskazaniem stałej lub długotrwałej opieki albo orzeczenia równoważnego traktowanego jak znaczny stopień.

Beneficjent musi także złożyć oświadczenie, że nie sprzeda pojazdu przez 60 miesięcy, a dodatkowo nie może przebywać w placówce całodobowej, takiej jak DPS, ZOL, ZPO, zakład karny, areszt czy placówka opiekuńcza. Jeśli wniosek dotyczy samochodu dla kierowcy z niepełnosprawnością, wymagane jest również prawo jazdy kategorii B. Warunek ten nie dotyczy osób wnioskujących o pojazd dla pasażera.

Jak działa lista rankingowa PFRON? Kryteria punktowe i zasada pierwszeństwa

Po zakończeniu naboru każdy Oddział PFRON tworzy listę rankingową wszystkich złożonych wniosków. O pozycji decyduje suma punktów przyznawanych za trzy kryteria:
• wiek osoby z niepełnosprawnością do 65 lat – 1 punkt,
• wiek powyżej 4 lat – 1 punkt,
• więcej niż jedna osoba niepełnosprawna w gospodarstwie domowym – 1 punkt.

Dodatkowo osoby po 65. roku życia mogą nadal uzyskać punkt za kryterium wieku, jeśli są aktywne zawodowo (pracują lub prowadzą działalność). Jeżeli kilka wniosków otrzyma identyczną liczbę punktów, decyduje czas złożenia wniosku, im wcześniej zarejestrowany wniosek, tym wyżej na liście rankingowej.

Na co można wydać pieniądze?

Dofinansowanie dotyczy zakupu samochodu dostosowanego, czyli takiego, który pozwala wjechać do środka bez przesiadania się. Program dopuszcza zakup:

  • auta nowego,
  • auta używanego (max. 6 lat od pierwszej rejestracji).

W przypadku samochodu używanego:

  • musi pochodzić od legalnego sprzedawcy (PKD 45),
  • musi być dopuszczony do ruchu,
  • musi posiadać co najmniej 12 miesięcy gwarancji.

Nowe samochody muszą mieć min. 24 miesiące gwarancji.

Wysokość dopłat – tu pojawiają się rekordowo wysokie kwoty

Program nie podaje jednej maksymalnej kwoty, lecz progi cenowe i procentowe dofinansowania.

1. Samochód dla kierowcy poruszającego się na wózku

  • do 150 000 zł – 80% dofinansowania,
  • 150 000–250 000 zł – 50%,
  • 250 000–300 000 zł – 30%,
  • powyżej 300 000 zł – 0%.

2. Samochód dla pasażera na wózku

  • do 130 000 zł – 85%,
  • 130 000–200 000 zł – 50%,
  • 200 000–230 000 zł – 30%,
  • powyżej 230 000 zł – 0%.

To oznacza, że dopłata może wynieść realnie nawet ok. 185 tys. zł, jeśli auto znajduje się na wyższych progach cenowych.

Warunki po zakupie – ważne!

Beneficjent musi:

  • używać samochodu zgodnie z celem Programu,
  • składać co 12 miesięcy oświadczenie o użytkowaniu auta,
  • nie sprzedawać go przez 60 miesięcy.

Jeśli pojazd zostanie sprzedany wcześniej – trzeba zwrócić część dopłaty:

  • 1–12 miesięcy → 100%
  • 13–24 → 80%
  • 25–36 → 60%
  • 37–48 → 40%
  • 49–60 → 20%

W przypadku śmierci beneficjenta zasady zwrotu nie obowiązują.

Kiedy i jak wypłacane są pieniądze?

PFRON przelewa dopłatę bezpośrednio na konto sprzedawcy. Możliwe są dwa tryby:

  1. jednorazowa płatność – po fakturze końcowej,
  2. dwie transze – do 50% po fakturze częściowej, reszta po odbiorze pojazdu.

Podsumowanie

Program PFRON „Samodzielność – Aktywność – Mobilność! Mobilność osób z niepełnosprawnością” to najprecyzyjniej opracowany projekt dopłat do samochodów w historii Funduszu. Dzięki niemu możliwe będzie uzyskanie realnego wsparcia na zakup pojazdu całkowicie dostosowanego dla osób poruszających się na wózkach, z dopłatami sięgającymi nawet kilkudziesięciu, a w praktyce ponad 150 tysięcy złotych.

Przy dwóch turach naboru rocznie i jasnych kryteriach rankingowych, warto przygotować dokumenty wcześniej, zwłaszcza że decydują zarówno punkty, jak i kolejność zgłoszeń.

MOPS 2026 – dodatek mieszkaniowy i energetyczny. Komu przysługuje nawet 500 zł miesięcznie?
MOPS 2026 – dodatek mieszkaniowy i energetyczny. Komu przysługuje nawet 500 zł miesięcznie?
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak zapewnić sobie świadczenia w 2025 roku?
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak zapewnić sobie świadczenia w 2025 roku?
Laptop dla nauczyciela 2025 – kończy się dodatkowy nabór. Kto może ponownie złożyć wniosek?
19 lis 2025

Tylko do 21 listopada 2025 roku nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, którzy byli uprawnieni do bonu na zakup laptopa, lecz nie otrzymali go w poprzednim naborze, mogą ubiegać się o wsparcie. Bon można wykorzystać do 31 grudnia 2025 roku.
Nowe zasady rozliczania podatkowego samochodów firmowych od stycznia 2026 r. [zakup, leasing, najem, amortyzacja]. Ostatnia szansa na pełne odliczenia
19 lis 2025

Nabycie samochodu firmowego to nie tylko kwestia mobilności czy prestiżu - to również poważna decyzja finansowa, która może mieć długofalowe skutki podatkowe. Od stycznia 2026 r. wejdą w życie nowe przepisy podatkowe, które znacząco ograniczą możliwość rozliczenia kosztów zakupu pojazdów spalinowych w działalności gospodarczej.
Czy zadowalający jest uznaniowy nadzór wojewody nad zarządzeniami starosty?
19 lis 2025

Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzeniami starosty w zakresie ich legalności, czyli zgodności z prawem, a nie celowością. Przysługującym środkiem w postaci rozstrzygnięcia nadzorczego jest akt administracyjny, mocą którego wojewoda stwierdza nieważność w części lub w całości zarządzenia. Rozstrzygnięcie zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o prawie do złożenia skargi - w ciągu 30 dni - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).

PFRON 2026 dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych. Możesz dostać nawet 185 tys. zł
19 lis 2025

W 2026 roku kontynuowany będzie program PFRON „Samodzielność–Aktywność–Mobilność”, który może całkowicie zmienić życie osób poruszających się na wózku. Dofinansowanie do zakupu samochodu sięgnie nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, a przy droższych pojazdach będzie liczone procentowo i sięgnie realnie nawet 185 tys. zł. Sprawdź zasady naboru, warunki i kto może skorzystać.

ZUS najpierw przyznał matce 800 plus, a teraz każe oddać pieniądze. Jednocześnie jednak nadal je… wypłaca. Co się dzieje? [wyrok]
19 lis 2025

Świadczenie 800 plus ma poprawić sytuację dzieci. Trafia jednak do rąk rodziców. Takie rozwiązanie jest zrozumiałe i uzasadnione, ale okazuje się, że może również być źródłem wielu problemów. I nie chodzi o to, że rodzice się nie dogadują między sobą. Również ZUS czasami zmienia zdanie.
Nauczyciele dostaną wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe? Komisja poparła zmianę w Karcie Nauczyciela
19 lis 2025

Sejmowa Komisja Edukacji i Nauki poparła projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, który przywraca prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nauczyciel był gotowy je przeprowadzić. Przyjęto również poprawkę nadającą przepisom moc wsteczną – od 1 września 2025 r. Nowe regulacje mają rozwiązać problemy, jakie pojawiły się po tzw. dużej nowelizacji Karty obowiązującej od roku szkolnego 2025/2026.
Honorowi dawcy krwi nadal bez ogólnopolskich ulg w transporcie publicznym, mimo apeli
19 lis 2025

Rząd potwierdził, że honorowi dawcy krwi nie mogą liczyć na rozszerzenie ulg w publicznym transporcie. Decyzja wywołała rozczarowanie i gorącą dyskusję wśród krwiodawców, którzy od lat apelują o realne wsparcie dla osób ratujących ludzkie życie.
Nadchodzą zmiany w emeryturach ZUS. Obejmą wszystkich emerytów i rencistów już od marca 2026
19 lis 2025

Od marca 2026 wszystkie emerytury w Polsce pójdą w górę. ZUS zaczął już przygotowania do przyszłorocznych podwyżek. Dotyczy to każdego emeryta i rencisty, bez względu na staż pracy czy wysokość świadczenia. Oprócz podniesienia podstawowej emerytury, wielu seniorów może liczyć na dodatkowe wypłaty, które ZUS będzie przekazywał w ciągu roku.

Plan urlopów pracowników niepedagogicznych w szkołach 2026 – zasady, terminy i obowiązki pracodawcy
19 lis 2025

Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkołach korzystają z urlopów wypoczynkowych na podstawie Kodeksu pracy, podczas gdy nauczycieli obowiązuje Karta nauczyciela. Oznacza to odmienne zasady nabywania i planowania urlopu. Wyjaśniamy, jakie przepisy regulują urlopy pracowników niepedagogicznych, jak ustala się plan urlopów i na co powinni zwrócić uwagę pracodawcy oraz pracownicy.
ZUS zapowiedział, że w 2025 roku emerytury niektórych seniorów mogą wzrosnąć nawet o 1900 zł. Staż pracy nie ma znaczenia, ale trzeba złożyć specjalne oświadczenie
19 lis 2025

ZUS zapowiedział, że w 2025 roku emerytury niektórych beneficjentów mogą wzrosnąć nawet o 1878,91 zł. Ta podwyżka dotyczy także osób, które nie wypracowały wymaganego stażu. Aby otrzymać dopłatę do minimalnego świadczenia, seniorzy muszą złożyć specjalne oświadczenie. Ze względu na korzystne warunki, ZUS przewiduje spore zainteresowanie. Oto szczegóły.

