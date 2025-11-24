REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 40 000 zł dotacji na ślub i wesele. Nowa kontrowersyjna propozycja PiS wywołuje burzę. Czy i kiedy nowy program wejdzie w życie?

40 000 zł dotacji na ślub i wesele. Nowa kontrowersyjna propozycja PiS wywołuje burzę. Czy i kiedy nowy program wejdzie w życie?

24 listopada 2025, 15:30
[Data aktualizacji 25 listopada 2025, 08:51]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
40 000 zł dotacji na ślub i wesele. Nowa kontrowersyjna propozycja PiS wywołuje burzę
Niski poziom dzietności w Polsce stanowi długotrwałe wyzwanie dla polityków. Dotychczasowe programy socjalne, mające na celu stymulowanie wzrostu urodzeń, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W związku z tym, polityk Prawa i Sprawiedliwości wyszedł z kontrowersyjną propozycją bezzwrotnego świadczenia w wysokości 40 tysięcy złotych "na start" dla nowożeńców. Oto szczegóły.

Kryzys demograficzny i bezskuteczność dotychczasowych programów

Polska od około trzech dekad zmaga się z niskim współczynnikiem dzietności, który co roku ulega pogorszeniu, co prowadzi do poważnej zapaści demograficznej. Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że w 2024 roku odnotowano wstępnie około 252 tysiące urodzeń, co stanowi spadek o ponad 20 tysięcy w stosunku do poprzedniego roku i jest najniższą liczbą urodzeń w powojennej historii kraju. Równocześnie dynamicznie rośnie odsetek osób w wieku emerytalnym. Mimo istnienia licznych programów prorodzinnych, takich jak Rodzina 800+, Aktywny Rodzic, becikowe czy wsparcie na wyprawkę szkolną, skuteczność tych działań w zachęcaniu młodych ludzi do zakładania rodzin jest kwestionowana.

Nowy kontrowersyjny pomysł PiS: premie za małżeństwo i dzieci

W odpowiedzi na tę sytuację, polityk Prawa i Sprawiedliwości, Bartosz Marczuk, przedstawił nową, zaskakującą koncepcję wsparcia demograficznego. Zaproponował on wypłatę 100 tysięcy złotych za urodzenie trzeciego i każdego kolejnego dziecka oraz wprowadzenie kwoty 40 tysięcy złotych za samo zawarcie związku małżeńskiego.

Szczegóły nowej koncepcji: Dotacja w wysokości 40 000 zł uzależniona od liczby dzieci i ślubu

Pomysł ten, zaprezentowany pod koniec października na konwencji PiS w Katowicach, jest nawiązaniem do koncepcji "bonu mieszkaniowego" i zakładałby następującą gradację wsparcia na dzieci: 40 tysięcy za pierwsze dziecko, 60 tysięcy za drugie oraz 100 tysięcy za trzecie i kolejne. Co ważne, wsparcie w wysokości 40 tysięcy złotych miałoby przysługiwać parom za zawarcie małżeństwa lub za urodzenie pierwszego dziecka, w zależności od tego, które z tych wydarzeń nastąpiłoby jako pierwsze.

Cel programu: Zachęta do formalizacji związków

Ta propozycja ma być odpowiedzią na rosnący odsetek urodzeń pozamałżeńskich, który, według GUS, wzrósł z 6–7 proc. na początku lat 90. do blisko 29 proc. w 2023 roku, a celem programu jest nagradzanie formalizacji związków.

Dotacja 40 000 zł na ślub i wesele. Czy nowa propozycja PiS wejdzie w życie?

Pomysł dotacji 40 000 zł na ślub i wesele to propozycja, która pojawiła się ze strony polityków PiS w 2025 roku. Chodzi o przyznanie parom młodym bonu mieszkaniowego o wartości 40 tys. zł w prezencie z okazji zawarcia małżeństwa lub od urodzenia pierwszego dziecka, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Ta propozycja nie przewiduje kryterium dochodowego, czyli miałaby obejmować wszystkich niezależnie od zarobków. Najważniejsze informacje o tej dotacji:

  • Wysokość wsparcia: 40 000 zł bonu mieszkaniowego.
  • Cel: zachęta do zawarcia małżeństwa lub powiększenia rodziny.
  • Brak kryterium dochodowego – wsparcie ma być powszechne dla par.
  • Kwotę można otrzymać albo za ślub, albo za narodziny pierwszego dziecka, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Pomysł jest na etapie dyskusji i propozycji, nie jest jasne, czy i kiedy ta dotacja zostanie wprowadzona w życie oraz jakie będą dokładne warunki realizacji. Dotyczy on dotacji na start małżeństwa, nie jest to bezpośrednie dofinansowanie na organizację wesela, ale raczej wsparcie finansowe dla młodych par na cele mieszkaniowe czy rodzinne.

