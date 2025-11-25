Podwyżki dla tych pracowników z negatywną opinią. Czy i o ile od stycznia 2026 roku wzrosną wynagrodzenia?

Podwyżka płacy minimalnej zawsze pociąga za sobą konieczność wprowadzenia szeregu dalszych zmian. To jednak często nie jest wcale łatwe. Choć MPRiPS pracuje nad zmianami, to jednak przygotowane przez nie przepisy wzbudziły negatywne emocje.

Od stycznia wzrośnie płaca minimalna, a co dalej?

Niedawno pisaliśmy o tym, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem rozporządzenia przewidującego podwyżki dla pracowników samorządowych, których zasady wynagradzania reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Prace mają oczywiście związek ze wzrostem płacy minimalnej, z którym będziemy mieli do czynienia od stycznia 2026 r. To wynagrodzenie wzrośnie o 140 zł i osiągnie poziom 4806 zł brutto. Z takimi podwyżkami zawsze wiąże się konieczność zweryfikowania wysokości wynagrodzeń tych pracowników, których płace wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Co do zasady bowiem osoby sklasyfikowane w najniższej grupie zaszeregowania są zazwyczaj wynagradzane równowartością płacy minimalnej.

Czy i o ile od stycznia 2026 roku wzrosną wynagrodzenia?

Przygotowany przez resort pracy projekt nowelizacji rozporządzenia płacowego przewiduje podwyżki określonych w nim stawek wynagrodzenia o 3 proc., a więc analogicznie jak w przypadku podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Oznacza to, że wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pierwszej kategorii zaszeregowania, które w 2025 roku było określone na poziomie 4666 zł, czyli na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, pozostanie na nim osiągając kwotę 4806 zł. W pozostałych kategoriach zaszeregowania kwoty wzrosną odpowiednio o ok. 3 proc., co będzie oznaczało w niektórych przypadkach wzrost o 240 zł. Projekt przewiduje również wzrost kwot maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru (np. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast), a także maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania.

Podwyżki dla tych pracowników z negatywną opinią

Jak poinformował Serwis Samorządowy PAP, przygotowany projekt rozporządzenia otrzymał negatywną opinią Związku Miast Polskich. Dlaczego? Bo spłaszcza wynagrodzenia i nie rozwiązuje problemów związanych z pozyskiwaniem pracowników. Samorządowcy wskazali, że przedstawiona przez MPRiPS propozycja jest niewystarczająca. Nie poprawia konkurencyjności pracodawcy samorządowego, który co do zasady boryka się z dużą ilością nieobsadzonych stanowisk pracy. Dodatkowo spłaszcza wynagrodzenia, a więc pogłębia niebezpieczeństwo odpływu wykwalifikowanych kadr do sektora prywatnego. Związek Miast Polskich po raz kolejny wskazał, że przepisy regulujące zasady wynagradzania pracowników samorządowych wymagają kompleksowej zmiany.

