Wytyczne dla WZON. Obniżają świadczenia. Nawet o 11,7 punktu. I zamiast wspierającego 1504 zł (82 punkty) wypłata 1128 zł (75 punkty)

Infor.pl publikuje dokument Wytycznych dla WZON z grudnia 2024 r. sygnowany godłem Ministerstwa Rodziny z pismem przewodnim Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych (11 plików jpg jest na końcu artykułu). Dokument otrzymaliśmy od czytelników. Od roku środowisko osób niepełnosprawnych huczy mitami o dokumencie Wytycznych - że każda starsza osoba jest ograniczana w 9 czynnościach testu niesamodzielności do niskiego kwalifikatora WC-C, co zaniża wysokość świadczenia wspierającego (WC-C daje 2,7 punktu przy maksymalnym poziomie 4 punkty). Podstawowe pytanie jest takie - czy to jest prawda?

Treść Wytycznych z grudnia 2024 r. w formacie PDF:

wytyczne PDF wytyczne PDF

Jeżeli to jest prawda, a tak przyjmują osoby niepełnosprawne, to WC-C w poniższej tabeli daje niską wartość świadczenia wspierającego (ma widełki od 752 zł miesięcznie do 4134 zł miesięcznie). Przez taką kumulację WC-C (to nowość od 2024 r. jako przesłanka świadczeń dla osób niepełnosprawnych), świadczenie wspierające spada do wysokości np. 752 zł miesięcznie.

poziom potrzeby wsparcia w WZON. Tabela dla OSOBA STARSZA (75+) poziom potrzeby wsparcia w WZON. Tabela dla OSOBA STARSZA (75+) gov.pl

Wyliczenia punktów dla osób niepełnosprawnych są skomplikowane. Do wyliczenia 100 punktów (maksymalnie) bierze się 25 czynności najwyżej punktowanych. Maksymalna wartość za czynność to 4 punkty. Wskaźnik WC-C obniża maksymalną wartość punktów z 4 do 2,7. Jeżeli WZON musi - zgodnie z wytycznymi - w 9 czynnościach testu samodzielności osoby niepełnosprawnej 75+ dokonać obniżenia z 4 do 2,7 punktów, to osoba niepełnosprawna traci 9 x 1,3 punktu = `11,7. Jak duże ma to znaczenie pokazuje poniższa tabela:

95-100 pkt – świadczenie wspierającego w wysokości 220% renty socjalnej = 4134 zł miesięcznie. 90-94 pkt – 180% renty socjalnej = 3383 zł miesięcznie; 85-89 pkt – 120% renty socjalnej = 2255 zł miesięcznie; 80-84 pkt – 80% renty socjalnej = 1504 zł miesięcznie; 75-79 pkt – 60% renty socjalnej = 1128 zł miesięcznie; 70-74 – 40% renty socjalnej = 752 zł miesięcznie.

Co mówią "Wytyczne" z grudnia 2024 r. (w wersji otrzymanej przez Infor.pl) o obniżaniu punktów przy świadczeniu wspierającym dla osób niepełnosprawnych 75+

W Wytycznych mamy:

1) przedstawienie argumentów za obniżką punktów przez WZON dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+ i

2) wywiedzeniu z nich kilkunastu nakazów adresowanych do specjalistów w WZON przyznających punkty.

W podsumowaniu dokumentu jest następujący nakaz dla WZON:

Wytyczne WZON - konkluzja Wytyczne WZON - konkluzja Media

Poniżej zapis tekstowy grafiki. Jak odczytywać informacje w ramce? Np. dla punktu 3 w teście samodzielności osoby niepełnosprawnej: "Jeżeli osoba niepełnosprawna w wieku 75+ jest niesamodzielna w poruszaniu się w nieznanym środowisku, to specjalista WZON przyznający punkty zastosuje kwalifikator maksymalnie WC-C, który nie jest najwyższym kwalifikatorem niesamodzielności. Powoduje to:

1) zaniżenie wysokości świadczenia wspierającego (np. zamiast 83 punkty zejście do 78)

2) Odmowę przyznania świadczenia wspierającego (po osiągnięciu mniej niż 70 punktów)

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że w odniesieniu do osób w wieku powyżej 75 roku, wymagających wsparcia swojego z racji swojego wieku, we wskazanych poniżej dziewięciu czynnościach związanych z obszarami codziennego funkcjonowania (oznaczonych odpowiednimi numerami): • 3) poruszanie się w nieznanym środowisku, • 5) przemieszczanie się środkami transportu, • 9) opanowanie nowej umiejętności praktycznej, • 11) korzystanie z urządzeń i technologii informacyjno-komunikacyjnych, • 20) realizowanie wyborów i decyzji, • 25) tworzenie bliskich relacji z innymi osobami, • 26) kupowanie artykułów codziennej potrzeby, • 28) dbanie o dom, ubrania i obuwie, • 31) załatwianie spraw urzędowych, w przypadku ustalenia, że osoba zainteresowana nie ma zdolności do samodzielnego wykonania danej czynności, możliwe jest ustalanie maksymalnego rodzaju wymaganego wsparcia na poziomie: wsparcia częściowego oraz maksymalnej częstotliwości wymaganego wsparcia na poziomie: często.

W dokumencie Wytycznych (patrz ramka) jest zastrzeżenie: "Stosujemy w odniesieniu do osób w wieku powyżej 75 roku, wymagających wsparcia z racji swojego wieku". Taki zapis można interpretować tak - "Jeżeli niesamodzielność jest w 100% wynikiem niepełnosprawności (nie ma przyczyny niesamodzielności w postaci wieku), to WZON nie stosuje ograniczania wysokości świadczenia wspierającego." Redakcja nie ma jednak informacji o stosowaniu takiej korzystnej informacji przez WZONy.

Historia sporu o wytyczne między stroną rządową a osobami niepełnosprawnymi

W grudniu 2024 r Wytyczne trafiły do wszystkich WZON w Polsce. I od początku 2025 r. rozpoczęło się - tak to relacjonują nam osoby niepełnosprawne - ograniczanie przyznawania świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+. Podobny problem dotyczy osób niewidomych, niesłyszących i na aktywnych wózkach. W artykule skupiamy się tylko na osobach 75+. Bo Wytyczne zawierają nakaz adresowany do WZON obniżania liczby punktów osobom niepełnosprawnym w wieku powyżej 75 lat. Dlaczego?

Ważne Strona rządowa przyjęła, że powyżej tego wieku mamy (biologicznie) do czynienia z niesamodzielnością wynikającą ze starości (świadczenie wspierające jest dla osób niesamodzielnych). Osoba niepełnosprawna jest więc niesamodzielna np. w 70% przez niepełnosprawność, a w 30% przez starość (często postępującą). Dlatego uzasadnione jest - tak argumentuje strona rządowa - obniżenie świadczenia wspierającego np. z 1504 zł miesięcznie (za 82 punkty) do 1128 zł miesięcznie (za 75 punkty).

O co mają pretensje do rządu i WZON osoby niepełnosprawne?

Stanowiska osób niepełnosprawnych, które do mnie docierają to nie protest przeciwko takiej przykładowej obniżce z 1504 zł na 1128 zł świadczenia wspierającego, a pytania:

Pytanie nr 1) osób niepełnosprawnych: "Dlaczego taka obniżka nie jest uregulowana w ustawie? Dlaczego normy tego typu wprowadzają Wytyczne (niejawne, nie można ich zaskarżyć do sądu), a nie przepisy ustawy zatwierdzone przez Sejm, Senat i prezydenta RP?". Osoby niepełnosprawne podnoszą więc, że takie ograniczenie powinno być zapisane w ustawie o świadczeniu wspierającym (albo ustawie o rehabilitacji), a nie akcie niższego rzędu jakim są Wytyczne. W ustawie powinny być zapisane reguły obniżania świadczeń dla osób niepełnosprawnych z uwagi na starość.

Pytanie nr 2) osób niepełnosprawnych: "Co na to Trybunał Konstytucyjny? Wytyczne modyfikują przepisy ustawy, a Konstytucja wyklucza taką praktykę - także wtedy, gdy Wytyczne mają podstawę prawną do ich wydania. Art. 31 ust. 3 Konstytucji mówi wprost - "Jeżeli ograniczamy komuś prawa (tu mamy ograniczenie prawa do świadczeń z uwagi na wiek), to takie ograniczenie może być zapisane wyłącznie w ustawie" (a nie w Wytycznych, instrukcji, rozporządzeniu, zaleceniach). Poniżej ten przepis:

Podstawa prawna Art. 31 ust 3 Konstytucji RP stanowi: Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Wytyczne - pismo przewodnie Wytyczne - pismo przewodnie Media

Dwa rzeczowe argumenty rządu za ograniczeniem poprzez Wytyczne wysokości świadczenia wspierającego z uwagi na wiek osoby niepełnosprawnej

Ministerstwo Rodziny i Pełnomocnik mają dwa poważne argumenty za tym, aby WZON poprzez Wytyczne obniżały świadczenie wspierające z uwagi na wiek osoby niepełnosprawnej:

Argument strony rządowej nr 1 - przepisy ustawy o rehabilitacji nakazują uwzględniać wiek osoby niepełnosprawnej przy określaniu punktów (świadczenie wspierające otrzymuje się za przedział 70-100 punktów).

To jest prawda - tak stanowią przepisy (mój komentarz: jednocześnie nie mówią one nic o możliwości obniżania uprawnień osób niepełnosprawnych w drodze Wytycznych).

Argument strony rządowej nr 2 - Wytyczne mają podstawę ustawową w postaci art. 6c ust. 2a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44, ze zm.). Przepis stanowi: "Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych sprawuje nadzór nad ustalaniem poziomu potrzeby wsparcia poprzez udzielanie wyjaśnień i wytycznych w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie w sprawach dotyczących ustalania poziomu potrzeby.

To prawda - jest podstawa w art. 6c ust. 2a pkt 4 ustawy do wydania Wytycznych, ale tylko co do przepisów regulujących POSTĘPOWANIE o przyznanie punktów. Słowo "postępowanie" dotyczy procedury, a nie zasad przyznawania punktów (to reguluje rozporządzenie i ustawa, a nie Wytyczne).

Dokument Wytycznych, który publikujemy poniżej nosi nazwę "WYTYCZNE DOTYCZĄCE USTALANIA POZIOMU POTRZEBY WSPARCIA". Natomiast ustawa o rehabilitacji mówi o innym dokumencie. Prawo pozwala na wydanie dokumentu zatytułowanego WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O USTALANIU POZIOMU POTRZEBY WSPARCIA" To jedno słowo "Postępowanie" jest tu kluczem do tego, czy mają rację osoby niepełnosprawne, czy strona rządowa. I o tym, kto ma rację może zadecydować tylko Trybunał Konstytucyjny - tylko ten organ ma prawo do rozstrzygnięcia, czy Wytyczne są zgodne z Konstytucją.

Pełna treść wytycznych dla WZON nakazujących obniżenie świadczeń dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+ z uwagi na konieczność oddzielenia niesamodzielności wynikającej z niepełnosprawności od tej wynikającej z ograniczeń starości

wytyczne dla WZON - grudzień 2024 r. wytyczne dla WZON - grudzień 2024 r. Media

wytyczne dla WZON - grudzień 2024 r. wytyczne dla WZON - grudzień 2024 r. Media

wytyczne dla WZON - grudzień 2024 r. wytyczne dla WZON - grudzień 2024 r. Media

wytyczne dla WZON - grudzień 2024 r. wytyczne dla WZON - grudzień 2024 r. Media

wytyczne dla WZON - grudzień 2024 r. wytyczne dla WZON - grudzień 2024 r. Media

wytyczne dla WZON - grudzień 2024 r. wytyczne dla WZON - grudzień 2024 r. Media

wytyczne dla WZON - grudzień 2024 r. wytyczne dla WZON - grudzień 2024 r. Media

wytyczne dla WZON - grudzień 2024 r. wytyczne dla WZON - grudzień 2024 r. Media

wytyczne dla WZON - grudzień 2024 r. wytyczne dla WZON - grudzień 2024 r. Media

wytyczne dla WZON - grudzień 2024 r. wytyczne dla WZON - grudzień 2024 r. Media

Wysokość świadczenia wspierającego w 2025 r.