REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Wyższa renta wdowia w 2026 roku. Przełomowe zmiany w progach i zasadach. Kto zyska?

Wyższa renta wdowia w 2026 roku. Przełomowe zmiany w progach i zasadach. Kto zyska?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 listopada 2025, 10:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
renta wdowia pieniądze
Wyższa renta wdowia w 2026 roku. Przełomowe zmiany w progach i zasadach. Kto zyska?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nie każda wdowa czy wdowiec ma zagwarantowane prawo do renty wdowiej. Aby otrzymać wsparcie z ZUS, konieczne jest łączne spełnienie zestawu warunków oraz złożenie formalnego wniosku. Co ważne, od 2026 roku wejdą w życie nowe zasady obliczania renty, które mają zwiększyć liczbę osób mogących otrzymać te pieniądze. Oto szczegóły.

rozwiń >

Czym jest renta wdowia?

Renta wdowia to nowe świadczenie, które weszło w życie 1 lipca 2025 roku, mające na celu zapewnienie wsparcia finansowego osobom owdowiałym. Umożliwia ona wdowom i wdowcom łączenie przysługującej im renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własną emeryturą lub rentą z tytułu niezdolności do pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Kto może otrzymać rentę wdowią?

Należy jednak podkreślić, że nie każda owdowiała osoba automatycznie nabywa do niej prawo. Aby otrzymać to wsparcie, konieczne jest spełnienie kilku łącznych warunków oraz złożenie stosownego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Formularz wniosku, oznaczony jako ERWD, jest dostępny od 1 lipca 2025 roku zarówno na stronie internetowej ZUS, jak i w każdej placówce Zakładu.

Zasady wyliczania wysokości renty wdowiej

Od 1 lipca 2025 roku uprawniony ma możliwość wyboru jednej z dwóch metod ustalania wysokości świadczenia. Pierwsza opcja pozwala na pobieranie 100 proc. renty rodzinnej wraz z 15 proc. własnego świadczenia (emerytury lub renty). Druga opcja polega na otrzymywaniu 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej. Warto zaznaczyć, że zasady te ulegną poprawie od 1 stycznia 2027 roku, kiedy to dodawany procent wzrośnie z 15 proc. do 25 proc.

Kto może otrzymać rentę wdowią?

Aby otrzymać rentę wdowią, która jest dodatkiem pozwalającym na łączenie dwóch świadczeń (renty rodzinnej i własnej emerytury/renty), należy spełnić określone kryteria. Do najważniejszych z nich należą: osiągnięcie odpowiedniego wieku – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, utrzymywanie wspólności małżeńskiej aż do dnia śmierci współmałżonka, posiadanie prawa do renty rodzinnej nabytego po ukończeniu 55. roku życia (kobiety) lub 60. roku życia (mężczyźni), a także niezawieranie nowego związku małżeńskiego.

REKLAMA

Renta wdowia a ograniczenia finansowe (próg dochodowy)

Wypłata łącznej kwoty świadczeń podlega ograniczeniu tzw. progiem dochodowym. W 2025 roku łączna suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Biorąc pod uwagę, że minimalna emerytura wynosi obecnie 1878,91 złotych brutto, górna granica wynosi 5636,73 zł brutto. W przypadku, gdy ta kwota zostanie przekroczona, jedno z otrzymywanych świadczeń zostanie odpowiednio obniżone. Wiele wniosków jest odrzucanych przez ZUS właśnie z powodu przekroczenia tego progu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Próg dochodowy renty wdowiej podlega corocznej waloryzacji

Zgodnie z prognozami, wskaźnik waloryzacji na 2026 rok ma wynieść 4,9 proc. W efekcie, od marca 2026 roku próg uprawniający do otrzymania renty wdowiej wzrośnie i osiągnie poziom ponad 5912,91 zł brutto.

Przykłady kwot otrzymywanych świadczeń

W kontekście nowych zasad, przewidywane kwoty renty wdowiej dla różnych poziomów emerytury własnej i renty rodzinnej przedstawiają się następująco (na przykładzie opcji 100 proc. + 15 proc. oraz 15 proc. + 100 proc.):

  • Przy własnej emeryturze 2800 zł brutto i rencie rodzinnej 3000 zł brutto, renta wdowia wyniesie odpowiednio 3250 zł brutto lub 3420 zł brutto.
  • Dla własnej emerytury 3200 zł brutto i renty rodzinnej 3400 zł brutto, wypłacana kwota wyniesie 3710 zł brutto lub 3880 zł brutto.
  • Jeśli emerytura własna wynosi 3600 zł brutto, a renta rodzinna 3800 zł brutto, świadczenie wyniesie 4170 zł brutto lub 4340 zł brutto.
  • W przypadku własnej emerytury 4000 zł brutto i renty rodzinnej 4200 zł brutto, renta wdowia osiągnie poziom 4630 zł brutto lub 4800 zł brutto.
  • Niskie świadczenia, np. 1900 zł brutto własnej emerytury i 2000 zł brutto renty rodzinnej, dadzą kwotę 2200 zł brutto lub 2285 zł brutto.

Renta wdowia w Polsce w 2026 roku - zasady i limity

Renta wdowia w Polsce w 2026 roku będzie wypłacana na podstawie zasad wprowadzonych w życie 1 lipca 2025 roku. W roku 2026 będzie obowiązywał pierwszy etap wdrażania renty wdowiej, polegający na umożliwieniu łączenia własnej emerytury lub renty ze świadczeniem renty rodzinnej po zmarłym małżonku na korzystniejszych warunkach niż dotychczas.

Zasady łączenia świadczeń w ramach renty wdowiej w 2026 roku

W rzeczywistości renta wdowia to nowa zasada zbiegu prawa do świadczeń. Uprawniona osoba (wdowa lub wdowiec) będzie mogła wybrać jeden z dwóch wariantów wypłaty: 100 proc. własnego świadczenia (emerytury lub renty) plus 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku. 100 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku plus 15 proc. własnego świadczenia (emerytury lub renty). Odsetek 15 proc. drugiego świadczenia będzie obowiązywał przez cały rok 2026 (tj. do 31 grudnia 2026 roku). Dopiero od 1 stycznia 2027 roku ten odsetek ma wzrosnąć do 25 proc.

Limit kwotowy wypłat renty wdowiej

Istnieje jednak limit kwotowy. Łączna kwota wypłacanych świadczeń w ramach renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury obowiązującej w danym czasie. Zakładając, że po waloryzacji w marcu 2026 roku najniższa emerytura wyniesie orientacyjnie około 1970 zł brutto, maksymalny limit wypłacanej renty wdowiej w 2026 roku wyniesie około 5910 zł brutto (3x1970 zł).

Wymagane warunki uprawniające od uzyskania renty wdowiej

Aby skorzystać z tej możliwości łączenia świadczeń, wdowa lub wdowiec muszą spełnić kilka warunków:

  • Osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).
  • Pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka (lub spełnienie wcześniej obowiązujących warunków do renty rodzinnej).
  • Posiadanie prawa do obu świadczeń (własnego oraz renty rodzinnej).
  • Niepozostawanie w nowym związku małżeńskim.

Renta wdowia a renta rodzinna

Renta wdowia to nowe połączenie dwóch świadczeń, które pozwala pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i własną emeryturę lub rentę, natomiast renta rodzinna to świadczenie dziedziczone po zmarłym małżonku. Aby otrzymać rentę wdowią, należy spełnić określone warunki, między innymi mieć prawo do obu tych świadczeń, a ich łączna kwota nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Renta wdowia nie jest zamiennikiem renty rodzinnej, lecz jej uzupełnieniem.

Powiązane
40 000 zł dotacji na ślub i wesele. Nowa kontrowersyjna propozycja PiS wywołuje burzę. Czy i kiedy nowy program wejdzie w życie?
40 000 zł dotacji na ślub i wesele. Nowa kontrowersyjna propozycja PiS wywołuje burzę. Czy i kiedy nowy program wejdzie w życie?
Nowy pomysł na wcześniejszą emeryturę. Ministerstwo jest
Nowy pomysł na wcześniejszą emeryturę. Ministerstwo jest "za". Kto skorzysta i będzie mógł przejść na emeryturę szybciej?
Znany bank musi wypłacić odszkodowania. Klienci otrzymają do 2500 zł
Znany bank musi wypłacić odszkodowania. Klienci otrzymają do 2500 zł
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
BCC Mixer ’25 – 25. edycja networkingowego spotkania przedsiębiorców już w ten czwartek
25 lis 2025

W najbliższy czwartek, 27 listopada 2025 roku w hotelu Warsaw Presidential Hotel rozpocznie się 25. edycja wydarzenia BCC Mixer, organizowanego przez Business Centre Club (BCC). BCC Mixer to jedno z większych ogólnopolskich wydarzeń networkingowych, które co roku gromadzi blisko 200 przedsiębiorców: prezesów, właścicieli firm, menedżerów oraz gości specjalnych.
Ponad 100 tys. dzieci objętych wsparciem. MEN podsumowało projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich”
25 lis 2025

Ponad 22 tys. przeszkolonych nauczycieli, ponad 102 tys. dzieci objętych pomocą i nowy model pracy szkół – to główne rezultaty programu „Szkoła dostępna dla wszystkich”, który Ministerstwo Edukacji Narodowej, IBE-PIB i UNICEF podsumowały w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają trwałe zmiany w przygotowaniu nauczycieli i funkcjonowaniu szkolnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny 2026 – limity, komu przysługują, ile wynoszą i jak je załatwić?
25 lis 2025

Tysiące osób mogą otrzymać wsparcie od Państwa, ale wciąż mało kto wie, komu faktycznie przysługują dodatek i zasiłek pielęgnacyjny. Jedno świadczenie wypłaca ZUS, drugie gmina. Różnią się kwotami, zasadami, a nawet tym, kto ma prawo je dostać. Sprawdzamy najnowsze stawki, kryteria i procedury, bo wielu opiekunów wciąż traci pieniądze tylko dlatego, że nie złożyli właściwego wniosku.
Przekształcanie zleceń w umowy o pracę – uprawnienia PIP istotnie ograniczone. Co wynika z najnowszej wersji projektu?
25 lis 2025

Choć przekształcanie przez PIP umów cywilnoprawnych w umowy o pracę nadal jest pomysłem, który może zostać zrealizowany, to jednak zmieniła się treść projektu. Pozostało w nim wiele kontrowersyjnych pomysłów, ale równocześnie zaszły ważne zmiany.

REKLAMA

4140 zł miesięcznie za zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością. Orzeczenie o niepełnosprawności to nie bariera. Pracodawcy zaczynają wykorzystywać potencjał osób niepełnosprawnych
25 lis 2025

Orzeczenie o niepełnosprawności to nie bariera. Pracodawcy zaczynają wykorzystywać potencjał osób niepełnosprawnych. To konieczność również z tego względu, że rynek pracy nie nadąża za rzeczywistością. Co roku ubywa ogromna liczba pracowników. Należy aktywizować dostępne zasoby, takie jak osoby niepełnosprawne, kobiety w wieku produkcyjnym, najmłodsi i najstarsi pracownicy. Co więcej, można otrzymywać nawet 4140 zł miesięcznie za zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością.
“Pełną piersią? Polki i Polacy o smogu i jakości powietrza” [RAPORT]
25 lis 2025

Niemal wszyscy Polacy – zgadzają się, że zła jakość powietrza negatywnie wpływa na zdrowie. I wskazują nie tylko na kaszel, bóle głowy i podrażnienia oczu, ale także na alergie, astmę oraz problemy z sercem jako dolegliwości, które bezpośrednio wiążą z zanieczyszczeniami powietrza. Poniżej analiza raportu: “Pełną piersią? Polki i Polacy o smogu i jakości powietrza”.
40 tys. zł dla każdej pary za „scementowanie” związku przez ślub lub urodzenie pierwszego dziecka. Nowe świadczenie ma poprawić kryzys demograficzny, bo „od małżeństwa zaczyna się staranie o dziecko”
25 lis 2025

Stale pogłębiający się kryzys demograficzny w Polsce stał się powodem dla propozycji nowego świadczenia w postaci bonu mieszkaniowego w wysokości 40 tys. zł za zawarcie związku małżeńskiego lub urodzenie pierwszego dziecka. Jest to pomysł polityków PiS, którzy aktualnie pracują nad nowym programem partii.
"Firma Dobrze Widziana" i medal Solidarności Społecznej – BCC wyróżnia tych, którzy realnie zmieniają świat
25 lis 2025

Zbliża się finał XVI edycji konkursu "Firma Dobrze Widziana" – ogólnopolskiego przedsięwzięcia Business Centre Club. W tym roku konkurs po raz pierwszy został połączony z wręczeniem Medalu Solidarności Społecznej – wyróżnienia przyznawanego osobom realnie zmieniającym rzeczywistość społeczną. Wśród tegorocznych laureatów znalazła się m.in. Anna Dymna.

REKLAMA

Wyższa renta wdowia w 2026 roku. Przełomowe zmiany w progach i zasadach. Kto zyska?
25 lis 2025

Nie każda wdowa czy wdowiec ma zagwarantowane prawo do renty wdowiej. Aby otrzymać wsparcie z ZUS, konieczne jest łączne spełnienie zestawu warunków oraz złożenie formalnego wniosku. Co ważne, od 2026 roku wejdą w życie nowe zasady obliczania renty, które mają zwiększyć liczbę osób mogących otrzymać te pieniądze. Oto szczegóły.

Skarbówka wchodzi na nasze konta i sprawdza transakcje bez nakazu jak się fiskusowi tylko podoba: STIR, DAC7, ARANEA – warto wiedzieć, co to jest i jak działa, bo jesteśmy ciągle obserwowani przez organy podatkowe. Fiskus ma coraz więcej systemów i aktywnie z nich korzysta
25 lis 2025

Fiskus ma dziś bezprecedensowe uprawnienia i zaplecze technologiczne do podglądania rachunków bankowych – zarówno osób fizycznych, jak i firm – praktycznie w dowolnej chwili. Dostęp do historii transakcji może uzyskać bardzo szybko: wystarcza samo podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, aby zażądać od banku szczegółowych danych o naszych przelewach, wpływach i obrotach. Do przetwarzania ogromnych ilości takich informacji wykorzystywane są rozbudowane systemy analityczne, które automatycznie wyłapują „podejrzane” operacje. W arsenale skarbówki są m.in. STIR, rozwiązania oparte na dyrektywie DAC7 oraz własna sztuczna inteligencja – ARANEA (łac. pająk) – typująca podmioty do kontroli. Wszystko to działa w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę. Realnie obronić się przed nadmierną inwigilacją można tylko wtedy, gdy wiemy, jakie dane są zbierane i jak dokładnie fiskus śledzi nasze transakcje.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA