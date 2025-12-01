REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 1100 zł na ferie zimowe w 2026 r. do wzięcia dla dzieci urodzonych do 31 grudnia 2021 r. Można już składać wnioski o świadczenie

1100 zł na ferie zimowe w 2026 r. do wzięcia dla dzieci urodzonych do 31 grudnia 2021 r. Można już składać wnioski o świadczenie

01 grudnia 2025, 17:28
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Shutterstock

Fundacja „Szansa dla Gmin” – jako jeden z organizatorów wypoczynku zimowego dla dzieci rolników dofinansowanego ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników – rozpoczęła nabór wniosków na kolonie zimowe dla dzieci, które odbędą się w okresie ferii zimowych w 2026 r. Każdy z ich uczestników zimowiska organizowanego przez Fundację, może otrzymać aż 1100 zł dofinansowania. Świadczenie przysługuje dzieciom urodzonym do 31 grudnia 2021 r. 

Dofinansowanie do ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w 2026 r. – Fundacja „Szansa dla Gmin” rozpoczęła nabór wniosków na wypoczynek zimowy

Fundacja „Szansa dla Gmin” ogłosiła rekrutację dzieci i młodzieży na wypoczynek zimowy w 2026 r., który odbędzie się w formie turnusów wyjazdowych z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2021 r.

Kolonie są dofinansowane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników  (dalej FSUSR lub Fundusz), który w listopadzie br. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. „Organizacja wypoczynku zimowego w formie turnusów wyjazdowych dla dzieci rolników w 2026 r.”. W konkursie tym, mogły wziąć udział organizacje pożytku publicznego, organizacje społeczne i zawodowe, związki zawodowe rolników indywidulanych oraz izby rolnicze które – jako organizatorzy wypoczynku dla dzieci – zobowiązane będą do zapewnienia:

  • zakwaterowania w budynkach ośrodków wypoczynkowych, domach wczasowych lub pensjonatach itp., posiadających pełne węzły sanitarne, wydzielone pomieszczenia zbiorowego żywienia (stołówki) oraz pokoje mieszkalne dla maksimum 6 osób każdy, o jak najwyższym standardzie,
  • opieki nad uczestnikami sprawowanej przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
  • całodziennego wyżywienia – pięciu posiłków dziennie, tj. śniadania, drugiego śniadania, obiadu, podwieczorka, kolacji i dodatkowo suchego prowiantu na powrót z turnusu do miejsca odbioru przez rodziców/opiekunów prawnych,
  • transportu uczestników wypoczynku,
  • ubezpieczenia kadry pedagogicznej w zakresie NWW (następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem obowiązków podczas trwania turnusów,
  • ubezpieczenia w zakresie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) uczestników wypoczynku, którzy ukończyli 16 rok życia przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania turnusu,
  • dostępu do opieki medycznej w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym,
  • programu w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w tym zajęć sportowych oraz
  • programu w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej polegającej na zorganizowaniu wycieczek turystyczno-krajoznawczych z poznawaniem danego regionu.

Organizator, któremu zostanie udzielone dofinansowanie przez Fundusz – zobowiązany będzie do organizacji wypoczynku dla dzieci w terminie od dnia 19 stycznia 2026 r. do dnia 1 marca 2026 r., w formie turnusów wyjazdowych trwających minimum 7 dni  (6 noclegów w miejscu wypoczynku), na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości atrakcyjnych pod względem klimatycznym, przyrodniczym i turystycznym.  

Jednym z podmiotów, który wziął udział w ww. konkursie – jest właśnie Fundacja „Szansa dla Gmin”.

Dofinansowanie do ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w 2026 r. – komu przysługuje świadczenie?

Uczestniczyć w wypoczynku zorganizowanym w ramach umowy zawartej z FSUSR – a zatem wziąć udział w rekrutacji na zimowisko w 2026 r., ogłoszone przez Fundację „Szansa dla Gmin” i dofinansowane z ww. Funduszu – mogą dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzone od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przez „objęcie rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego” należy przy tym rozumieć:

  • ubezpieczenie co najmniej jednego rodzica albo opiekuna prawnego dziecka w KRUS w pełnym zakresie (tj. jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim),
  • otrzymywanie przez co najmniej jednego rodzica albo opiekuna prawnego dziecka świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego z KRUS albo
  • przysługiwanie co najmniej jednemu rodzicowi albo opiekunowi prawnemu dziecka świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego z KRUS. 

Jak podaje Fundacja „Szansa dla Gmin” – celem zgłoszenia dziecka na zimowisko, należy skontaktować się z jednym z regionalnych koordynatorów Fundacji, których dane kontaktowe dostępne są pod adresem: LINK.

Dofinansowanie do ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w 2026 r. – w jakiej kwocie przysługuje świadczenie?

W tym roku (a konkretniej w roku 2026 r., bo wówczas przypadają „tegoroczne” ferie zimowe) – każdy uczestnik wypoczynku zimowego zorganizowanego w ramach umowy zawartej z FSUSR – może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 1100 zł, które stanowić będzie nie więcej niż 80% rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych kosztów jego pobytu na turnusie. Dokładnych kwot dofinansowania, o jakie będzie można się ubiegać – należy poszukiwać u organizatorów wypoczynku, którzy zostaną wyłonieni w ramach konkursu zorganizowanego przez Fundusz. Łącznie, w roku 2026, dofinansowaniem wypoczynku zimowego dla dzieci, FSUSR zamierza objąć maksymalnie 650 dzieci

Jednym z takich organizatorów jest Fundacja „Szansa dla Gmin”. W ramach organizowanych przez nią zimowisk w 2026 r. – każdy uczestnik otrzyma 1100 zł dofinansowania z Funduszu. Odpłatność rodziców wynosić będzie natomiast 900,00 zł (w przypadku dzieci z dofinansowaniem z Funduszu) lub odpowiednio – 2000 zł (w przypadku dzieci, którym dofinansowanie z Funduszu nie przysługuje, a mimo tego – chcą uczestniczyć w zimowisku organizowanym przez Fundację). 

Dofinansowanie do ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w 2026 r. – gdzie będą organizowane zimowiska, w ramach których można skorzystać ze świadczenia?

Zimowiska organizowane w 2026 r. przez Fundację „Szansa dla Gmin”, odbędą się w następujących ośrodkach:

  • Domu Wczasowym Halina w Zakopanem oraz
  • Centrum Wypoczynku Odys w Tresnej koło Żywca.

Każdy z turnusów zimowiska trwać będzie 7 dni  (odpowiednio – 6 noclegów).

Kiedy przypadają ferie zimowe w roku szkolnym 2025/2026?

Ferie zimowe w roku szkolnym 2025/2026, zgodnie z ogłoszeniem Ministra Edukacji, wydanym na podstawie par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, przypadają w terminach:

  • 19 stycznia – 1 lutego 2026 r. – na obszarze województwa mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego,
  • 2 lutego – 15 lutego 2026 r. – na obszarze województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego oraz odpowiednio
  • 16 lutego – 1 marca 2026 r. – na obszarze województwa podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.

W powyższych terminach, będą organizowane zimowiska dla dzieci dofinansowane ze środków FSUSR.

Jakie jeszcze dofinansowanie do ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w 2026 r. można otrzymać?

Osoby, które są zatrudnione w ramach stosunku pracy (co może dotyczyć również „rolniczych” rodzin, w których jeden z rodziców jest ubezpieczony w KRUS, a zatem może skorzystać z omówionego dofinansowania, a drugi w ZUS) – powinny ponadto zweryfikować czy nie mogą liczyć na dofinansowanie do ferii zimowych od swojego pracodawcy. Może to być zarówno dofinansowanie w formie świadczenia urlopowego „wczasy pod gruszą” (które – na takich samych zasadach jak w okresie letnim – może być również pobierane w okresie zimowym) oraz dofinansowania tzw. zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

 Więcej informacji na temat warunków otrzymania powyższych świadczeń oraz tego którzy pracodawcy zobowiązani są do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z którego wypłacane są powyższe świadczenia, a którzy mogą utworzyć Fundusz na zasadzie dobrowolności – można znaleźć w poniższym artykule:

Zobacz również:

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1461)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1211)
  • Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 288)
Źródło: INFOR
