Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Zdrowie seniora » 70 punktów w decyzji WZON. Jakie świadczenie wspierające w 2026 r.?

70 punktów w decyzji WZON. Jakie świadczenie wspierające w 2026 r.?

01 grudnia 2025, 14:19
[Data aktualizacji 01 grudnia 2025, 16:53]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Ile wyniesie świadczenie wspierające w 2026 roku?
Ile wyniesie świadczenie wspierające w 2026 roku?
W 2026 roku świadczenie wspierające będzie przysługiwało szerszej grupie odbiorców. Od 1 stycznia rozpoczyna się bowiem ostatni etap wejścia w życie tego świadczenia. Oznacza to, iż w świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami, które w decyzji wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) uzyskały od 70 do 77 punktów.

Co oznacza 70 punktów w decyzji WZON?

Dotychczas ten próg uprawniał do świadczenia tylko wyjątkowo, gdy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością spełniającemu określone kryteria wcześniej przyznano świadczenie pielęgnacyjne.

Wojewódzkie zespoły ustalają poziom potrzeby wsparcia na podstawie wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonalnej, a także informacji zawartych w specjalnym kwestionariuszu.

Poziom potrzeby wsparcia ustala się w wartościach punktowych w skali od 0 do 100. Liczba punktów ma kluczowe znaczenie dla wysokości świadczenia wspierającego.

Świadczenie wspierające przysługuje w wysokości 40% renty socjalnej, jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia określono na poziomie od 70 do 74 punktów.

W ten sposób ustaloną wysokość świadczenia zaokrągla się następnie do pełnych złotych w górę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne

Aktualnie renta socjalna wynosi 1878,91 zł. Oznacza to, iż świadczenie wspierające dla osoby, która w decyzji WZON uzyskała 70 punktów wyniesie 752 zł. Jest to kwota, która będzie obowiązywała do końca lutego 2026 r. Później (od 1 marca 2026 r.) zostanie zwaloryzowana w związku z podwyżką renty socjalnej.

Jak otrzymać świadczenie wspierające w 2026 r.?

Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują zmian w zakresie zasad przyznawania świadczenia wspierającego w 2026 roku. Osoba, która chce uzyskać takie wsparcie powinna zatem uzyskać wymaganą decyzję określającą poziom potrzeby wsparcia.

Wniosek o wydanie takiej decyzji zawiera m.in. dane osoby ubiegającej się o wydanie decyzji, a także informację o posiadaniu odpowiedniego orzeczenia. Chodzi tu o ostateczne orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności oraz okresie, na jaki zostało wydane. Mogą to być też określone orzeczenia wydane przez inne organy takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Zobacz również:

Warto pamiętać, iż wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można złożyć jednocześnie z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Do wniosku dołącza się wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

Wniosek o wydanie decyzji składa się w formie:

  • papierowej (również za pośrednictwem powiatowego/miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności);
  • elektronicznej (przez portal Emp@tia).

Zgodnie z przepisami wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia powinny być rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wpływu do WZON.

Ważne

Od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek taki osoba z niepełnosprawnością składa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wniosek do ZUS o świadczenie wspierające

Trzeba podkreślić, iż uzyskanie decyzji WZON nie kończy jeszcze procedury ubiegania się o świadczenie wspierające. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do ZUS o świadczenie wspierające.

Jeśli wniosek do ZUS złożymy w ciągu trzech miesięcy od otrzymania ostatecznej decyzji WZON, to ZUS przyzna świadczenie wspierające z wyrównaniem od dnia przyznania przez WZON liczby punktów.

Wniosek do ZUS o świadczenie wspierające składa się tylko w formie elektronicznej. przez:

• Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

• portal Emp@tia,

• bankowość elektroniczną.

Do wniosku o świadczenie wspierające nie załącza się całej decyzji, wystarczy podać jej numer.

Problemy ze świadczeniami wspierającymi [Przykłady]

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało w ostatnim czasie przeglądu obowiązujących przepisów o świadczeniu wspierającym. W tym momencie nie wiemy jednak czy i ewentualnie jakie zmiany w obowiązujących zasadach mogłyby zostać wprowadzone. Osoby z niepełnosprawnościami wskazują na szereg problemów związanych z ubieganiem się o świadczenie takich jak m.in.:

• przedłużające się postępowania prowadzone przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;

• brak możliwości pobierania świadczenia wspierającego przez osoby umieszczone w domach pomocy społecznej (DPS);

• problemy ze składaniem wniosku o świadczenie.

Nie brakuje też pomysłów dotyczących progów kwotowych uprawniających do wsparcia czy objęcia świadczeniem wspierającym osób uzyskujących mniejszą liczbę punktów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1423; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 619);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2023 r., poz. 1234).

Źródło: INFOR
QR Code

Prawo
