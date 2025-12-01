REKLAMA

Czy cudzoziemiec może prowadzić działalność nierejestrowaną? Przepisy istotnie się w tym zakresie zmieniły. Trudniej jest zarabiać legalnie

01 grudnia 2025, 14:00

Małgorzata Masłowska

Czy cudzoziemiec może prowadzić działalność nierejestrowaną? Przepisy istotnie się w tym zakresie zmieniły. Trudniej jest zarabiać legalnie

01 grudnia 2025, 14:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Czy cudzoziemiec może prowadzić działalność nierejestrowaną? Przepisy istotnie się w tym zakresie zmieniły. Trudniej jest zarabiać legalnie
Czy cudzoziemiec może prowadzić działalność nierejestrowaną? Przepisy istotnie się w tym zakresie zmieniły. Trudniej jest zarabiać legalnie
Czy działalność nierejestrowana to forma zarobkowania, z której może skorzystać również cudzoziemiec? Obowiązujące w tym zakresie przepisy istotnie się zmieniły. O czym trzeba obecnie pamiętać? Przede wszystkim o odpowiednim tytule pobytowym.

Czy cudzoziemiec może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Możliwość prowadzenie działalności nierejestrowanej istnieje od 2018 roku. Chętnie korzystają z niej osoby, które chcą dorobić do dochodów, które uzyskują w ramach umowy o pracę, studenci, bezrobotni, czy emeryci. Jednak czy z takiej formy zarobkowania mogą korzystać również cudzoziemcy?
Od 1 czerwca 2025 roku do art. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który reguluje tę problematykę, dodano ust. 7. Wynika z niego, że regulacji tych nie stosuje się do działalności wykonywanej przez osoby fizyczne będące osobami zagranicznymi innymi niż wymienione w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co to znaczy i o jakich osobach mowa? Wprowadzenie tej regulacji istotnie ograniczyło możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej przez cudzoziemców. Przed 1 czerwca 2025 roku cudzoziemiec, który przebywał w Polsce legalnie, mógł na ogólnych zasadach korzystać z możliwości przewidzianych w art. 5 Prawa Przedsiębiorców i prowadzić działalność nierejestrowaną. Od czerwca 2025 r. może robić to tylko wówczas, gdy posiada tytuł pobytowy umożliwiający rejestrację działalności gospodarczej. Co istotne, to ograniczenie dotyczy również obywateli Ukrainy.

Do działalności nierejestrowanej, trzeba mieć odpowiedni tytuł pobytowy

Tytułami pobytowymi umożliwiającymi rejestrację działalności gospodarczej w Polsce są:

  1. zezwolenie na pobyt stały,
  2. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  3. zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta UE),
  4. zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE,
  5. zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce, kształceniem się na studiach, w celu prowadzenia badań naukowych,
  6. status uchodźcy,
  7. ochrona uzupełniająca,
  8. zgoda na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
  9. zezwolenie na pobyt czasowy związane z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski,
  10. zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,
  11. ochrona czasowa w Polsce,
  12. ważna Karta Polaka,
  13. bycie członkiem rodziny, co oznacza bycie:
    • małżonkiem obywatela UE
    • bezpośrednim zstępnym (dzieckiem) obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającym na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
    • bezpośrednim wstępnym (rodzicem) obywatela UE lub jego małżonka, pozostającym na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
    • osobą, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub na pobyt stały – do czasu, w którym decyzja wydana na podstawie tych wniosków stanie się ostateczna.

Działalność gospodarczą mogą również prowadzić w Polsce bez ograniczeń:

  • obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Konfederacji Szwajcarskiej,
  • obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce legalnie i posiadają numer PESEL,
  • uczestnicy programu wsparcia dla cudzoziemców w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski: Poland Business Harbour.
Podstawa prawna

art. 5 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1480)

Źródło: INFOR
