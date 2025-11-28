REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz te 5 objawów? Sprawdź, czy możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku

Masz te 5 objawów? Sprawdź, czy możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku

28 listopada 2025, 13:51
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Masz te 5 objawów? Sprawdź, czy możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku
Masz te 5 objawów? Sprawdź, czy w 2026 roku możesz dostać orzeczenie i dodatkowe świadczenia
Coraz więcej osób odkrywa, że codzienne dolegliwości, które latami bagatelizowali, uporczywy ból kręgosłupa, migreny, pogarszający się wzrok, niedosłuch czy objawy depresji, mogą być podstawą do orzeczenia o niepełnosprawności. W 2026 roku procedura wciąż jest prosta, ale decydują szczegóły: dokumentacja, ciągłość leczenia i wpływ objawów na życie. Sprawdź, czy Twoje symptomy mogą dać Ci prawo do świadczeń i wsparcia.

Kto może dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku?

Orzeczenie przysługuje każdej osobie, której stan zdrowia przewlekle ogranicza codzienne funkcjonowanie lub zdolność do pracy. Nie liczy się wiek, dochody ani rodzaj wykonywanej pracy. Jedynym kryterium jest wpływ choroby na życie. Dokument mogą uzyskać zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci, za pośrednictwem rodzica lub opiekuna.

Masz te 5 objawów? To właśnie one najczęściej prowadzą do orzeczenia

Nie każda choroba od razu kojarzy się z niepełnosprawnością, ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie codzienne, przewlekłe dolegliwości najczęściej decydują o przyznaniu orzeczenia. Zespoły orzekające coraz częściej podkreślają: liczy się nie nazwa choroby, ale jej wpływ na życie, na pracę, samodzielność i możliwość wykonywania podstawowych czynności. Jeżeli zmagasz się z jednym z poniższych objawów, to istnieje duża szansa, że możesz ubiegać się o orzeczenie i związane z nim świadczenia.

1. Przewlekłe bóle kręgosłupa i stawów

To najpowszechniejszy powód ubiegania się o orzeczenie w Polsce. Wielomiesięczne bóle lędźwi, szyi czy kolan utrudniają pracę fizyczną i biurową, ograniczają ruch, a niekiedy uniemożliwiają wykonywanie podstawowych czynności. Orzecznicy patrzą na dokumentację medyczną, historię leczenia i to, jak bardzo ból wpływa na codzienność. Jeżeli rehabilitacja nie daje trwałej poprawy, szanse na orzeczenie znacznie rosną.

2. Częste i silne bóle głowy, np. migreny

Migrena to nie zwykły ból. U wielu osób napady trwają po kilka dni i wyłączają z życia zawodowego i rodzinnego. Światłowstręt, nudności, zaburzenia widzenia, wszystko to jest brane pod uwagę przy orzekaniu. Jeśli bóle są udokumentowane przez neurologa i mają wpływ na funkcjonowanie, osoby z przewlekłą migreną często otrzymują orzeczenie w stopniu lekkim lub umiarkowanym.

3. Problemy ze wzrokiem lub słuchem

Nawet częściowe zaburzenia widzenia lub niedosłuch mogą znacznie ograniczyć samodzielność. Problemy z czytaniem, poruszaniem się, prowadzeniem auta czy komunikacją są poważnym argumentem dla komisji. Orzeczenia w takich przypadkach przyznawane są stosunkowo często, zwłaszcza gdy wada postępuje lub wymaga stałego leczenia.

4. Zaburzenia psychiczne i neurologiczne

Depresja lekooporna, zaburzenia lękowe, schizofrenia, zaburzenia osobowości czy padaczka to grupy schorzeń, które wpływają nie tylko na samopoczucie, ale i możliwość pracy, uczenia się, komunikacji czy samodzielności. Orzecznicy analizują dokumentację psychiatryczną, przebieg leczenia i stabilność stanu zdrowia. W wielu przypadkach takie choroby prowadzą do umiarkowanego, a nawet znacznego stopnia.

5. Otyłość chorobowa i jej konsekwencje

Otyłość coraz częściej staje się podstawą do orzeczenia, nie jako nadwaga, lecz jako przewlekła choroba, która ogranicza poruszanie się, powoduje ból stawów i kręgosłupa, a dodatkowo wiąże się z cukrzycą, nadciśnieniem czy bezdechem sennym. Jeżeli objawy utrudniają normalne funkcjonowanie, komisje orzekające przyznają zwykle stopień lekki lub umiarkowany.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności?

Orzeczenie otwiera dostęp do szerokiego wsparcia, od świadczeń finansowych, przez ulgi podatkowe, po pomoc w leczeniu. Można otrzymać m.in. zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne, dofinansowania z PFRON na sprzęt medyczny, rehabilitację lub likwidację barier architektonicznych. Osoby z orzeczeniem korzystają też z ulg komunikacyjnych, mogą otrzymać kartę parkingową i mobilną legitymację osoby z niepełnosprawnością, a w pracy przysługuje im krótszy czas pracy i dodatkowy urlop (przy stopniu umiarkowanym i znacznym).

Jak wygląda procedura uzyskania orzeczenia?

Najpierw składasz wniosek w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności i dołączasz dokumentację medyczną. Następnie komisja zaprasza na badanie, albo wydaje orzeczenie zaocznie, jeśli dokumenty są wystarczające. Decyzję otrzymasz pocztą. Jeżeli się z nią nie zgadzasz, masz prawo do odwołania.

Czy warto złożyć wniosek?

Tak, jeśli objawy wpływają na Twoje życie, orzeczenie może realnie poprawić sytuację finansową i zdrowotną. Ułatwia dostęp do leczenia, rehabilitacji i programów wsparcia, a przepisy obowiązujące w 2025 r. są bardziej przewidywalne niż kiedykolwiek wcześniej.

Podstawa prawna:

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

