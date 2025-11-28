REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz problemy zdrowotne? Oto 5 kroków, by dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku

Masz problemy zdrowotne? Oto 5 kroków, by dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku

28 listopada 2025, 12:32
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Masz problemy zdrowotne? Oto 5 kroków, by dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku
Niepełnosprawność 2026: Kto może dostać orzeczenie i jakie daje przywileje?
Zamierzasz starać się o orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku? Warto wiedzieć, że procedura zmienia się szybciej, niż wielu osobom się wydaje. Od nowych formularzy, przez przejrzystsze zasady działania ZON, po mobilną legitymację i możliwość uzyskania orzeczenia nawet bez udziału w komisji, nadchodzące miesiące przyniosą kilka realnych ułatwień, ale też pułapki, które mogą opóźnić decyzję. Sprawdź pięć kroków, które pozwolą przejść procedurę sprawniej, uniknąć błędów i szybciej otrzymać potrzebne wsparcie.

Od 2025 roku zasady uzyskiwania orzeczenia o niepełnosprawności są prostsze, bardziej przewidywalne i wreszcie przyjazne dla osób, które zmagają się z chorobami przewlekłymi. Zmieniło się wiele, od formularzy, przez terminy, po możliwość wydania orzeczenia nawet bez stawiania się przed komisją. W praktyce oznacza to jedno: jeśli Twoje zdrowie realnie utrudnia Ci życie lub pracę, droga do orzeczenia nigdy nie była tak klarowna jak teraz.

To dokument, który otwiera dostęp do pieniędzy (świadczenie wspierające, zasiłki), ulg podatkowych, karty parkingowej, mobilnej legitymacji i wielu form wsparcia. W tym przewodniku pokazuję cały proces konkretnie i w prostych krokach, tak aby przejść go możliwie bez stresu.

Kto może ubiegać się o orzeczenie?

O orzeczenie może wystąpić każda osoba, której stan zdrowia:

  • ogranicza codzienne funkcjonowanie przez minimum 12 miesięcy,
  • zmniejsza zdolność do pracy,
  • wymaga stałej lub częściowej pomocy innych osób.

Nie ma znaczenia, czy choroba jest wrodzona, czy nabyta. Nie liczy się miejsce zatrudnienia ani wysokość dochodów. Ważne jest jedno: rzeczywisty wpływ choroby na życie.

Wniosek może złożyć:

  • osoba dorosła (od 16 roku życia),
  • rodzic lub opiekun – w przypadku dzieci,
  • pełnomocnik – jeśli wnioskodawca nie może działać samodzielnie.

Co oznaczają stopnie niepełnosprawności?

Od stopnia zależy, co Ci przysługuje, ulgi, świadczenia i zakres wsparcia.

Znaczny stopień

Otrzymać go może osoba, która wymaga stałej pomocy innych lub jest całkowicie niezdolna do pracy. Zwykle dotyczy to poważnych chorób neurologicznych, onkologicznych, po ciężkich urazach czy w zaawansowanych chorobach przewlekłych.

Zobacz również:

Umiarkowany stopień

Osoba jest częściowo niezdolna do pracy lub wymaga wsparcia w wielu czynnościach. To najczęstszy stopień w Polsce, obejmuje m.in. osoby po operacjach, z depresją, zaburzeniami neurologicznymi, cukrzycą z powikłaniami, schorzeniami kręgosłupa.

Zobacz również:

Lekki stopień

Ograniczenie zdrowotne utrudnia pracę albo codzienne życie, ale nie uniemożliwia samodzielności. To poziom, który najczęściej wybierają osoby ze schorzeniami przewlekłymi lub długotrwałymi.

Zobacz również:

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku? Oto 5 kroków, które musisz przejść

Procedura orzekania w 2026 roku pozostaje jasna, ale w praktyce wymaga dobrego przygotowania, zwłaszcza jeśli chcesz uniknąć opóźnień, uzupełnień i nieporozumień. Największe znaczenie ma dokumentacja medyczna i to, czy przedstawisz ją w kompletny, aktualny sposób. Poniżej znajdziesz pięć najważniejszych etapów, które prowadzą do otrzymania orzeczenia, krok po kroku.

KROK 1: Przygotuj dokumenty – tu decydują się Twoje szanse

To najważniejszy etap całego procesu. Komisja orzekająca rozstrzyga na podstawie dokumentacji medycznej.

Przygotuj:

  • Zaświadczenie lekarskie – od POZ lub specjalisty (ważne jest 3 miesiące od daty wystawienia).
  • Dokumentację medyczną – wyniki badań, wypisy, konsultacje, opinie.
  • Dowód osobisty lub PESEL dziecka.
  • Pełnomocnictwo, jeśli składa wniosek ktoś w Twoim imieniu.
  • Wniosek o orzeczenie (nowy formularz 2025).

Im bardziej kompletna jest dokumentacja, tym większa szansa na orzeczenie bez spornych interpretacji.

KROK 2: Złóż wniosek w lokalnym ZON

Możesz to zrobić:

  • osobiście w PZON,
  • pocztą (list polecony),
  • elektronicznie przez ePUAP — jeśli Twój powiat to umożliwia.

ZON ma 30 dni na wyznaczenie terminu komisji. W trudniejszych sprawach do 60 dni.

KROK 3: Komisja ZON — jak wygląda badanie i wywiad

To moment, którego wiele osób się obawia, choć niepotrzebnie. Komisja to zwykle lekarz, oraz psycholog lub pracownik socjalny. Podczas spotkania:

  • omawiają Twoją dokumentację,
  • pytają o codzienne funkcjonowanie,
  • wykonują krótkie badanie.

Nie możesz przyjść? Są dwie możliwości:

  • Komisja wyjazdowa (w przypadku osób leżących),
  • Orzeczenie zaoczne, jeśli dokumentacja mówi sam za siebie.

KROK 4: Odbierz decyzję i reaguj, jeśli się nie zgadzasz

  • Termin wydania decyzji: Zespół orzekający ma maksymalnie 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku w I instancji. W praktyce decyzja jest zwykle wysyłana w ciągu kilkunastu dni po posiedzeniu komisji, ale przepisy przewidują górny limit 90 dni.
  • Odwołanie: Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem, masz 14 dni od doręczenia decyzji na złożenie odwołania do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie.
  • Druga instancja: WZON ma maksymalnie 2 miesiące na rozpatrzenie odwołania.
  • Sąd: Jeżeli decyzja WZON nadal Cię nie satysfakcjonuje, możesz wnieść skargę do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od doręczenia decyzji drugiej instancji.

KROK 5: Masz orzeczenie? Zobacz, jakie wsparcie dostaniesz

Orzeczenie daje dostęp do szeregu ulg i programów. Najważniejsze z nich:

  • Świadczenie wspierające: Jedno z najwyższych świadczeń w Polsce, od ok. 700 do ponad 4 300 zł miesięcznie, w zależności od punktacji.
  • Karta parkingowa: Uprawnia do korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością oraz wybranych ułatwień w ruchu drogowym.
  • Mobilna legitymacja osoby z niepełnosprawnością: Cyfrowy dokument w smartfonie potwierdzający status — nowość od 2025 roku.
  • Ulgi komunikacyjne: Zniżki na przejazdy PKP, komunikacją miejską i regionalną, zależne od stopnia niepełnosprawności i wieku.
  • Ulga rehabilitacyjna w PIT: Możliwość odliczenia kosztów leków, dojazdów, sprzętu, usług opiekuńczych czy adaptacji mieszkania.
  • Programy PFRON: Dofinansowania do sprzętu medycznego i ortopedycznego, turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, zakupu lub dostosowania samochodu.
  • Emerytury i renty: Możliwość wcześniejszej emerytury lub uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy — w zależności od orzeczenia i stażu.

FAQ — najczęstsze pytania 2025

Ile kosztuje orzeczenie?

0 zł, cała procedura jest darmowa.

Czy można złożyć wniosek online?

Tak, o ile Twój powiat korzysta z ePUAP.

Czy orzeczenie obowiązuje w całej Polsce?

Tak, bez żadnych ograniczeń.

Na ile lat wydawane jest orzeczenie?

Na czas określony (np. 2–5 lat) albo bezterminowo, jeśli choroba ma trwały charakter.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Źródło: INFOR
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

