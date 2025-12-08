REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Padła rewolucyjna propozycja. Zamiast 800 plus co miesiąc - jednorazowa wypłata 350 000 zł po urodzeniu drugiego dziecka

Padła rewolucyjna propozycja. Zamiast 800 plus co miesiąc - jednorazowa wypłata 350 000 zł po urodzeniu drugiego dziecka

08 grudnia 2025, 15:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Nowe badanie z Centrum Analiz Ekonomicznych (CenEA) rozpaliło dyskusję na temat programu 800 plus. Analitycy szacują, że w 2025 roku koszt świadczenia osiągnie 64 miliardy złotych, z których przeważająca część trafi do osób z klasy średniej i wyższej, a nie do najbiedniejszych. Ekonomiści ostrzegają, że jego efektywność jest przeceniana, natomiast przedsiębiorcy stanowczo twierdzą, że prodemograficzne działanie 800 plus jest iluzoryczne. W rezultacie, pojawia się radykalna alternatywa: zastąpienie comiesięcznych wypłat jednorazowym bonusem w wysokości 350 000 złotych po narodzinach drugiego dziecka.

Analiza programów socjalnych i dylematy wsparci

Ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego, Michał Brzeziński, zwrócił uwagę na istotną analizę Centrum Analiz Ekonomicznych (CenEA) zatytułowaną "Finansowe wsparcie gospodarstw domowych 2025: do kogo trafia »socjal«?". Badanie to szczegółowo analizuje transfery powszechne, obejmujące kluczowe programy socjalne takie jak świadczenie 800 plus, trzynasta i czternasta emerytura oraz dodatek pielęgnacyjny. Wnioski płynące z analizy wskazują na nieproporcjonalne rozłożenie korzyści: z około stu miliardów złotych przeznaczanych na powszechne transfery, zaledwie około 23 miliardy trafiają do osób biednych, podczas gdy aż około 80 miliardów jest dystrybuowane do klasy średniej i wyższej. Co więcej, blisko 17 miliardów złotych z tej sumy zasila konta dwudziestu procent najbogatszych pod względem dochodów.

Koszty i dystrybucja transferów powszechnych

Analiza CenEA precyzyjnie określiła przewidywane koszty poszczególnych programów w 2025 roku, które łącznie osiągną wartość 102,4 miliarda złotych, jak zauważono w pracy przygotowanej m.in. przez dyrektora CenEA, doktora habilitowanego Michała Mycka. Największym wydatkiem ma być świadczenie 800 plus, pochłaniające 64 miliardy złotych, za nim plasują się trzynasta emerytura (16 mld zł), czternasta emerytura (12,2 mld zł) oraz dodatek pielęgnacyjny (10,2 mld zł). Dystrybucja tych środków wykazuje, że najuboższe dwadzieścia procent populacji otrzymuje odpowiednio 12,6 miliarda złotych z 800 plus (co stanowi 19,7 procent całości), 4,0 miliardy z trzynastej emerytury (22,9 procent), 3,9 miliarda z czternastej emerytury (29,6 procent) oraz 2,5 miliarda z dodatku pielęgnacyjnego (24,5 procent). Jednocześnie, najbogatsze dwadzieścia procent otrzymuje bardzo podobną kwotę z 800 plus – 12,9 miliarda złotych (20,1 procent), a także mniejsze sumy z pozostałych transferów: 2,3 miliarda z trzynastej emerytury (13,1 procent), 1,1 miliarda z czternastej emerytury (8 procent) i 1,1 miliarda z dodatku pielęgnacyjnego (10,9 procent).

Propozycje ograniczenia wydatków

W obliczu rosnących wydatków na system wsparcia, obronność, ochronę zdrowia oraz inne obszary, eksperci CenEA stawiają pytanie o możliwość wprowadzenia oszczędności poprzez ograniczenie funkcjonujących transferów powszechnych. Wśród propozycji CenEA znajduje się wprowadzenie progu dochodowego dla świadczenia 800 plus (dotyczącego pierwszego dziecka). Zaproponowano dwa warianty: próg 3000/4500 złotych na osobę, co mogłoby przynieść sektorowi finansów publicznych korzyść rzędu 8,1 miliarda złotych rocznie, lub bardziej restrykcyjny próg 2400/3600 złotych na osobę, który wygenerowałby 13,4 miliarda złotych rocznych oszczędności. Podobne rozwiązanie, czyli wprowadzenie progu dochodowego analogicznego do tego obowiązującego przy czternastej emeryturze, zaproponowano również dla trzynastej emerytury, co potencjalnie dałoby 3,9 miliarda złotych oszczędności rocznie.

Alternatywa dla 800 plus w kontekście demograficznym

W dyskusję włączył się również Krzysztof Pawiński, przedsiębiorca związany z firmą Maspex, który na platformie X skrytykował prodemograficzne działanie 800 plus jako fikcję, uznając wielodzietność za zjawisko należące do przeszłości. Pawiński sugeruje, że główny wysiłek państwa powinien koncentrować się na zachęcaniu rodzin do posiadania drugiego dziecka. Zamiast comiesięcznej "kroplówki" w postaci 800 plus, proponuje on jednorazową, znaczącą wypłatę w wysokości około 350 tysięcy złotych po narodzinach drugiego dziecka. Kwota ta została oszacowana jako ekwiwalent osiemnastu lat wsparcia 800 plus dla dwojga dzieci i mogłaby posłużyć rodzinom do realizacji kluczowych inwestycji, takich jak powiększenie mieszkania lub wkład własny na jego zakup. Przedsiębiorca przyznaje, że skuteczność tego rozwiązania jest trudna do przewidzenia, ale podkreśla konieczność poszukiwania nowych mechanizmów wsparcia. Podsumowuje, że o ile pierwsze dziecko jest źródłem radości, drugie stanowi już generacyjną odpowiedzialność, którą powinno wspierać państwo, a kolejne dzieci są wyrazem osobistej postawy i wartości rodziców.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Przełom w podatku od nieruchomości. Nowa interpretacja Ministra pozwala firmom odzyskać miliony
08 gru 2025

Najświeższa interpretacja Ministra Gospodarki i Finansów całkowicie zmienia zasady opodatkowania nieruchomości firmowych. Koniec automatycznego naliczania najwyższych stawek tylko dlatego, że właściciel jest przedsiębiorcą. Dla produkcji, logistyki, handlu i dużych inwestorów to realna szansa na szybkie obniżenie podatku i odzyskanie nadpłat za poprzednie lata.
Orzeczenie o niepełnosprawności w 2026: Jak przygotować się do komisji lekarskiej po zmianie przepisów
08 gru 2025

Komisja lekarska ds. orzekania o niepełnosprawności to moment, od którego często zależy prawo do świadczeń, ulg, dopłat z PFRON czy wsparcia opiekuna. W 2026 r. obowiązywać będą nowe procedury, które zmieniły sposób pracy komisji i to, czego urzędnicy oczekują od wnioskodawców. Dla wielu osób ta zmiana oznacza krótsze oczekiwanie, ale jednocześnie, większą wagę tego, jak przygotują się do rozmowy. Poniżej znajdziesz praktyczny przewodnik, który krok po kroku pokazuje, jak wygląda komisja po reformie i co zrobić, aby Twoja sytuacja została oceniona rzetelnie i kompletnie.
