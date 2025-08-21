REKLAMA

Serwisy
Bon senioralny to nowe wsparcie finansowe dla seniorów po 75 roku życia! To ponad 2000 zł miesięcznie. Od kiedy można składać wnioski o bon senioralny?

Bon senioralny to nowe wsparcie finansowe dla seniorów po 75 roku życia! To ponad 2000 zł miesięcznie. Od kiedy można składać wnioski o bon senioralny?

21 sierpnia 2025, 14:00
[Data aktualizacji 22 sierpnia 2025, 09:27]
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
senior, pieniądze, gotówka, bon senioralny
Bon senioralny to nowe wsparcie finansowe dla seniorów po 75 roku życia! To ponad 2000 zł miesięcznie. Od kiedy można składać wnioski o bon senioralny?
Nowy program pomocy dla seniorów wkrótce ruszy, a wnioski będzie można składać już od 2025 roku. Celem świadczenia, na które wielu Polaków czekało od dawna, jest sfinansowanie usług opiekuńczych. Oto szczegóły na temat bonu senioralnego.

Bon senioralny to nowe wsparcie finansowe dla seniorów po 75 roku życia! To ponad 2000 zł miesięcznie. Od kiedy można składać wnioski o bon senioralny?

Bon senioralny to świadczenie finansowe wprowadzone w Polsce w celu wsparcia osób starszych powyżej 75. roku życia, które potrzebują regularnej opieki, a także ich rodzin. Jego głównym celem jest odciążenie rodzin sprawujących opiekę nad seniorami oraz poprawa jakości życia osób starszych. Bon senioralny może być przeznaczony na opłacenie różnych usług opiekuńczych, takich jak pomoc w codziennych czynnościach, higiena osobista, rehabilitacja, asysta podczas wizyt lekarskich czy działania przeciwdziałające izolacji społecznej.

Jak działa bon senioralny?

Bon senioralny to świadczenie, które nie jest wypłacane w gotówce. Pozwala on na opłacenie usług wsparcia opiekuńczego w miejscu zamieszkania seniora. Usługi te obejmują:

  • pomoc w codziennych czynnościach (np. przygotowywanie posiłków),
  • podstawową higienę i pielęgnację,
  • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
  • wspieranie kontaktów z otoczeniem.

Ile wyniesie bon senioralny?

Maksymalna wartość bonu senioralnego to 2150 zł brutto, co odpowiada 50 godzinom usług opiekuńczych. Ostateczna wysokość wsparcia będzie ustalana przez gminę na podstawie indywidualnej oceny potrzeb seniora. Kwota bonu senioralnego może wynosić od około 516 zł do maksymalnie 2150 zł miesięcznie, co odpowiada 50 godzinom usług opiekuńczych wycenianych na około 43 zł za godzinę. Bon jest przyznawany na określony czas i może być odnawiany po spełnieniu wymagań formalnych i kryteriów dochodowych.

Kto może otrzymać bon senioralny i jakie są kryteria?

Program skierowany jest do seniorów po 75. roku życia oraz ich pracujących bliskich. Aby uzyskać wsparcie, trzeba spełnić kryteria dochodowe:

  • Dochód seniora nie może przekraczać 5000 zł brutto miesięcznie.
  • Dochód członka rodziny zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym – dwukrotność minimalnego wynagrodzenia dla gospodarstwa jednoosobowego i trzykrotność dla wieloosobowego.

O bon senioralny może ubiegać się rodzina seniora, składając wniosek w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Podsumowując, aby otrzymać bon senioralny, senior musi mieć co najmniej 75 lat, wymagać pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i mieć niezaspokojone potrzeby, których nie jest w stanie zapewnić rodzina. Ponadto ważnym warunkiem jest, aby zstępni (dzieci, wnuki) seniora byli aktywni zawodowo, co oznacza, że nie mogą oni zapewnić stałej opieki ze względu na pracę. Wnioski składają zazwyczaj osoby bliskie seniorowi w odpowiednich instytucjach, np. w urzędzie gminy.

Kiedy i gdzie można składać wnioski o bon senioralny?

Bon senioralny jest dostępny w formie elektronicznej lub papierowej i jego przyznawanie jest realizowane przez gminy, które kontrolują prawidłowe wykorzystanie środków. Wnioski o bon senioralny będzie można składać najwcześniej na początku 2026 roku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody oraz stan zdrowia seniora. Decyzja o przyznaniu bonu będzie wydawana na 12 miesięcy. Program ma na celu zapewnienie seniorom możliwości jak najdłuższego pozostania w swoim domu, traktując umieszczenie w placówce opieki całodobowej jako ostateczność.

Źródło: INFOR
