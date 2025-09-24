Ważne zmiany w bonie senioralnym. Nowe zasady przyznawania świadczenia. 75-latkowie będą musieli poczekać na wypłatę pieniędzy

Zaproponowano nowe świadczenie w formie bonu senioralnego, które miałoby wejść w życie prawdopodobnie w przyszłym roku. Początkowo planowano, aby świadczenie było dostępne dla osób powyżej 75. roku życia, ale rozważane jest również, aby w pierwszej kolejności trafiło ono do osób, które ukończyły 80 lat.

Dla kogo bon senioralny?

Bon senioralny to nowe świadczenie społeczne o charakterze opiekuńczym. Jego celem jest pomoc starszym osobom w codziennym życiu. Ma być niematerialnym świadczeniem o maksymalnej wartości 2150 zł, którego nie można zamienić na gotówkę. Niewykorzystana kwota z danego miesiąca nie przechodzi na kolejne.

Kto może otrzymać bon senioralny?

Bon senioralny przeznaczony jest dla osób, które:

ukończyły 75. rok życia,

mają trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb,

mają małżonka lub dzieci,

ich średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy nie przekroczył 3410 zł.

Bon senioralny a wymagania dla rodziny

Aby senior mógł otrzymać bon senioralny, jego małżonek lub dzieci muszą być osobami pracującymi. Ich dochody również są brane pod uwagę:

W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, dochód nie może być niższy niż 3500 zł ani wyższy niż 6700 zł.

W przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, łączne dochody nie mogą przekraczać 10 000 zł.

Co obejmuje bon senioralny?

Usługi świadczone w ramach bonu są niemedyczne i obejmują:

pomoc w codziennych czynnościach,

wsparcie w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

podstawową higienę i pielęgnację,

zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Wartość bonu jest ustalana indywidualnie na podstawie potrzeb seniora. Usługi te mają uzupełniać istniejący system opieki społecznej i zdrowotnej, a nie go zastępować.

Kiedy i jak składać wnioski o bon senioralny?

Wnioski o bon senioralny będzie można składać w gminie (lub w wyznaczonej przez nią instytucji). Finansowanie przedsięwzięcia ma pochodzić z budżetu państwa. W 2026 roku wnioski będą przyjmowane od 1 do 30 września. W 2027 roku i 2028 roku od 1 lutego do 31 marca.

Bon senioralny a ważne zmiany w kryteriach wiekowych

Początkowo projekt ustawy zakładał, że bon trafi do 75-latków. Jednak z uwagi na konieczność przygotowania gmin i personelu, w latach 2026-2028 ze świadczenia będą mogły skorzystać jedynie osoby, które ukończyły 80 lat. Dopiero od 2029 roku bon ma być dostępny dla seniorów od 75. roku życia.