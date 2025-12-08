REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Jak MOPS sprawdza dochody w 2025/2026? Sprawdź, czy dostaniesz zasiłek stały, okresowy, celowy, pomoc i dodatki

Jak MOPS sprawdza dochody w 2025/2026? Sprawdź, czy dostaniesz zasiłek stały, okresowy, celowy, pomoc i dodatki

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 grudnia 2025, 16:10
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Jak MOPS sprawdza dochody w 2025/2026? Sprawdź, czy dostaniesz zasiłek stały, okresowy, celowy, pomoc i dodatki
Jak MOPS sprawdza dochody w 2025/2026? Sprawdź, czy dostaniesz zasiłek stały, okresowy, celowy, pomoc i dodatki
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) ma ustawowy obowiązek ustalenia, czy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryterium dochodowe. Sprawdzenie dochodów nie polega jednak na tajnym przeglądaniu kont bankowych, lecz na procedurze opisanej w ustawie o pomocy społecznej (art. 107) oraz w rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wygląda weryfikacja dochodów przez MOPS i jakie dokumenty trzeba przygotować.

rozwiń >

Co można otrzymać z MOPS

MOPS przyznaje różne formy pomocy, od zasiłków pieniężnych (stałego, okresowego i celowego), przez pomoc żywnościową i usługi opiekuńcze, aż po dodatki mieszkaniowe i energetyczne, ale każda z nich wymaga wcześniejszego ustalenia, czy osoba lub rodzina spełnia kryterium dochodowe. Dlatego, zanim ośrodek wyda jakiekolwiek świadczenie, musi dokładnie ustalić sytuację finansową wnioskodawcy podczas wywiadu środowiskowego i na podstawie przedstawionych dokumentów. Dopiero po tej analizie MOPS decyduje, czy przysługuje wsparcie, w jakiej formie i na jak długo.

REKLAMA

REKLAMA

Jak wygląda procedura zgłoszenia i wywiad środowiskowy

Zanim MOPS przyzna zasiłek, musi ustalić, czy dana osoba rzeczywiście spełnia kryterium dochodowe. Dlatego cała procedura zaczyna się od wniosku i obowiązkowego wywiadu środowiskowego.

Żeby otrzymać świadczenie z pomocy społecznej, zainteresowana osoba składa wniosek ustnie lub pisemnie w lokalnym ośrodku. Informacja ta jest rejestrowana przez pracownika socjalnego. Następnie pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę w domu i przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy.

Podczas wizyty rozmawia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej, sprawdza warunki życia oraz analizuje, czy wsparcie może zapewnić rodzina (np. obowiązek alimentacyjny krewnych). Konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających dochody oraz innych zaświadczeń wymaganych przez pracownika socjalnego.

REKLAMA

Na podstawie zebranych informacji pracownik socjalny analizuje sytuację i formułuje wnioski, a kierownik MOPS wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie świadczenia. Jeżeli osoba korzysta z pomocy dłużej, wywiad musi być aktualizowany co najmniej co 6  miesięcy, a w domach pomocy społecznej nie rzadziej niż raz w roku. Odmowa zgody na przeprowadzenie wywiadu lub jego aktualizację powoduje odmowę przyznania świadczenia albo wstrzymanie wypłaty.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pracownik socjalny może zażądać pisemnego oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Ustawa wyraźnie stanowi, że odmowa złożenia takiego oświadczenia jest podstawą do odmowy przyznania świadczenia.

Po wywiadzie przychodzi czas na analizę dochodów, a to wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających sytuację finansową.

Jakie dokumenty potwierdzają dochód

Po zakończeniu wywiadu MOPS przechodzi do ustalenia sytuacji finansowej. W tym celu pracownik socjalny prosi o dokumenty, które potwierdzają dochód i sytuację majątkową. Najczęściej wymagane dokumenty to:

  • Dowód tożsamości oraz akt urodzenia dzieci.
  • Decyzje o przyznaniu emerytury, renty, emerytury pomostowej lub zasiłków przedemerytalnych.
  • Orzeczenia o niepełnosprawności i zaświadczenia lekarskie.
  • Zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z umowy o pracę, umów zlecenia czy o dzieło, zawierające informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy i o składkach na ubezpieczenia.
  • Zaświadczenia o okresach zatrudnienia i o opłaconych składkach.
  • Zaświadczenia z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego.
  • Dokumenty potwierdzające status osoby bezrobotnej lub pobieranie świadczeń (np. decyzje starosty).

MOPS może żądać także innych dokumentów, np. odpisu aktu małżeństwa, dokumentów dotyczących osoby niepełnosprawnej czy orzeczeń sądowych. Zakres wymaganych dokumentów zależy od indywidualnej sytuacji rodziny i rodzaju świadczenia.

Progi dochodowe w pomocy społecznej (od 1 stycznia 2025 r.)

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe, określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów. Maja one też obowiązywać w 2026 roku. Zgodnie z aktualnymi przepisami, kryterium dochodowe wynosi:

  • 1010 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 823 zł netto – dla osoby w rodzinie.

Dochód oblicza się na zasadach wskazanych w art. 8 i 107 ustawy: bierze się pod uwagę przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (lub miesiąca bieżącego przy utracie dochodu), pomniejszone o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia oraz alimenty na inne osoby. Do dochodu nie wlicza się m.in. zasiłków celowych, jednorazowych świadczeń socjalnych, dodatków energetycznych, pomocy materialnej dla uczniów czy świadczenia wychowawczego 800+.

Jeżeli dochód przekracza powyższe limity, MOPS może odmówić pomocy, z wyjątkiem świadczeń udzielanych niezależnie od kryterium dochodowego (np. zasiłek celowy w sytuacji zdarzeń losowych – art. 40 ustawy). W praktyce to właśnie kryterium dochodowe stanowi punkt wyjścia do oceny sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i wpływa na większość decyzji wydawanych przez MOPS.

Co zalicza się do dochodu, a co jest wyłączone

Dochód oblicza się jako sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (lub z miesiąca, w którym wniosek został złożony po utracie dochodu), pomniejszoną o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Nie wszystko jednak wlicza się do dochodu. Ustawa wyłącza m.in.:

  • jednorazowe świadczenia socjalne, zasiłki celowe oraz inne jednorazowe świadczenia.
  • pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.
  • świadczenia z tytułu powierzchni użytków rolnych poniżej 1  ha przeliczeniowego.
  • świadczenie wychowawcze (800  plus) i rodzinny kapitał opiekuńczy.
  • dodatki energetyczne i osłonowe oraz bon energetyczny.

Dzięki temu osoby otrzymujące np. świadczenie 800  plus lub jednorazową pomoc socjalną nie tracą z tego powodu prawa do zasiłku z MOPS.

Ochrona danych i odpowiedzialność za fałszywe informacje

System weryfikacji dochodów opiera się na dokumentach dostarczonych przez wnioskodawcę. MOPS korzysta z przedstawionych zaświadczeń i oświadczeń. Instytucja może w ramach kontroli sprawdzić dostarczone dane i udostępnić je innym organom, na przykład urzędowi skarbowemu. Wszystkie dane są objęte tajemnicą zawodową i ochroną danych osobowych, więc pracownik socjalny nie może ich ujawnić pracodawcy czy osobom trzecim. Podanie fałszywych informacji może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 Kodeksu karnego).

Kiedy MOPS odmawia przyznania świadczeń

Ośrodki pomocy społecznej wskazują kilka sytuacji, w których zasiłek nie zostanie przyznany:

  • dochód osoby lub rodziny przekracza ustawowe kryterium dochodowe.
  • standard życia znacząco przewyższa deklarowane dochody lub występują dysproporcje między stanem faktycznym a przedstawionymi dokumentami.
  • wnioskodawca nie złoży wszystkich wymaganych dokumentów lub odmawia złożenia oświadczenia o dochodach.
  • wnioskodawca nie współpracuje z pracownikiem socjalnym albo marnotrawi pieniądze (np. alkoholizm, uchylanie się od pracy).

Odmowa udzielenia pomocy musi być uzasadniona w decyzji administracyjnej, a osoba zainteresowana może się od niej odwołać. Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem MOPS.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Powiązane
Masz jedną z tych 208 chorób? W 2026 r. możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności nawet na 7 lat albo bezterminowo. Oto lista zmian, o których mało kto wie
Masz jedną z tych 208 chorób? W 2026 r. możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności nawet na 7 lat albo bezterminowo. Oto lista zmian, o których mało kto wie
Komisja lekarska orzekająca o niepełnosprawności 2026: Co mówić, a czego unikać, by dostać orzeczenie
Komisja lekarska orzekająca o niepełnosprawności 2026: Co mówić, a czego unikać, by dostać orzeczenie
Orzeczenie o niepełnosprawności w 2026: Jak przygotować się do komisji lekarskiej po zmianie przepisów
Orzeczenie o niepełnosprawności w 2026: Jak przygotować się do komisji lekarskiej po zmianie przepisów
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Młodzieżowe Słowo Roku 2026: szponcić i szpont. Co to znaczy? [Lista]
08 gru 2025

Plebiscyt na Młodzieżowe słowo roku 2025 wybrały właściwie dwa słowa: szponcić i szpont. Co to właściwie oznacza? Jaka była lista słów branych pod uwagę w konkursie? O komunikacji wśród młodzieży opowiada Prof. Anna Wileczek.
Ten dodatek trzeba za czas nieobecności pracownika odpowiednio obniżyć. Ale czy zawsze? W tym zakresie obowiązują jasne zasady
08 gru 2025

Podwyżka czy dodatek? Efekt końcowy jest taki sam – na konto wpływa wyższa kwota. Jednak nie zawsze jest to takie proste. Problemy natury praktycznej pojawiają np. wtedy, gdy pracownik jest nieobecny w pracy. Czy trzeba mu wtedy wypłacić pieniądze?
Rozporządzenie EUDR – nowe obowiązki dla firm od 25 grudnia 2025 r. czy później? Trzy możliwe scenariusze i praktyczne konsekwencje. Jakie zmiany szykuje UE?
08 gru 2025

Czy unijne rozporządzenie EUDR nałoży nowe obowiązki - także na polskie firmy - już od 25 grudnia br., czy też później i w jakim zakresie? Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski pracują bowiem obecnie nad nowelizacją tego rozporządzenia, w szczególności nad wprowadzeniem uproszczeń dla podmiotów w dalszej części łańcucha dostaw oraz ograniczeniem liczby oświadczeń DDS raportowanych w systemie unijnym. Nie jest obecnie jasne, czy w związku z tymi zmianami wejście w życie rozporządzenia się opóźni – a jeżeli tak, to do kiedy. Trzy możliwe scenariusze w tym zakresie omawiają eksperci z CRIDO.
Co nowego w sprawie ofiar "ulgi meldunkowej"? Najważniejsze informacje [RPO]
08 gru 2025

Co nowego wiadomo w sprawie ofiar "ulgi meldunkowej"? Oto najważniejsze informacje. Działa w tym temacie Rzecznik Praw Obywatelskich.

REKLAMA

Jak MOPS sprawdza dochody w 2025/2026? Sprawdź, czy dostaniesz zasiłek stały, okresowy, celowy, pomoc i dodatki
08 gru 2025

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) ma ustawowy obowiązek ustalenia, czy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryterium dochodowe. Sprawdzenie dochodów nie polega jednak na tajnym przeglądaniu kont bankowych, lecz na procedurze opisanej w ustawie o pomocy społecznej (art. 107) oraz w rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wygląda weryfikacja dochodów przez MOPS i jakie dokumenty trzeba przygotować.
Uczeń w internacie a deklaracja śmieciowa. Wyjaśnienia RIO
08 gru 2025

Jeśli dziecko-uczeń szkoły ponadpodstawowej, mieszka wciągu roku szkolnego w internacie czy bursie, to wytwarza odpady w miejscu faktycznego przebywania. Powinien być zatem odpisany z deklaracji do momentu powrotu do domu. Tak wynika z odpowiedzi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
Fundusz Pomocy 2025: Jak samorządy rozliczają środki na uczniów z Ukrainy
08 gru 2025

Jednostki samorządu terytorialnego mogą już rozliczać środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o wsparciu obywateli Ukrainy, niewykorzystane środki muszą zostać zwrócone do 30 marca 2026 roku, a odsetki trafiają na wydzielony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego.
To koniec działu XI KP - likwidacja przepisów. Pracownicy, pracodawcy, działy kadr: 13 grudnia 2025 wchodzi w życie totalnie nowa ustawa o kolosalnym znaczeniu dla polskiego prawa pracy. Czekano na nią kilkadziesiąt lat
08 gru 2025

Uchyla się dział jedenasty z Kodeksu pracy (sic!). Co za zmiana dla pracowników, pracodawców, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców! Na taką zmianę czekano kilkadziesiąt lat. Naukowcy już dawno mówili, że trzeba to zrobić i stało się! Ale uwaga, z jednej strony likwidacja przepisów, a z drugiej strony już w dniu 13 grudnia 2025 r. wchodzi w życie totalnie nowa ustawa o kolosalnym znaczeniu dla polskiego prawa pracy, a konkretnie dla ZPP.

REKLAMA

Reforma edukacji: związki zawodowe alarmują przed chaosem w polskich szkołach
08 gru 2025

Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” wraz z NSZZ „Solidarność” wzywa prezydenta Karola Nawrockiego do zawetowania ustawy reformującej polskie prawo oświatowe. Związki zawodowe ostrzegają, że reforma edukacji „Kompas Jutra” może doprowadzić do destabilizacji systemu szkolnictwa i przeciążenia nauczycieli.
Podatek katastralny coraz bliżej? Lewica kończy projekt
08 gru 2025

Lewica zapowiada, że jeszcze w grudniu przedstawi projekt podatku katastralnego, który ma ograniczyć spekulację na rynku nieruchomości i zwiększyć dostępność mieszkań dla młodych Polaków. Nowa danina miałaby objąć właścicieli co najmniej trzech lokali, jednak jej wprowadzenie może wywołać polityczny konflikt.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA