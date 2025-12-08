Jak MOPS sprawdza dochody w 2025/2026? Sprawdź, czy dostaniesz zasiłek stały, okresowy, celowy, pomoc i dodatki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) ma ustawowy obowiązek ustalenia, czy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryterium dochodowe. Sprawdzenie dochodów nie polega jednak na tajnym przeglądaniu kont bankowych, lecz na procedurze opisanej w ustawie o pomocy społecznej (art. 107) oraz w rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wygląda weryfikacja dochodów przez MOPS i jakie dokumenty trzeba przygotować.

Co można otrzymać z MOPS

MOPS przyznaje różne formy pomocy, od zasiłków pieniężnych (stałego, okresowego i celowego), przez pomoc żywnościową i usługi opiekuńcze, aż po dodatki mieszkaniowe i energetyczne, ale każda z nich wymaga wcześniejszego ustalenia, czy osoba lub rodzina spełnia kryterium dochodowe. Dlatego, zanim ośrodek wyda jakiekolwiek świadczenie, musi dokładnie ustalić sytuację finansową wnioskodawcy podczas wywiadu środowiskowego i na podstawie przedstawionych dokumentów. Dopiero po tej analizie MOPS decyduje, czy przysługuje wsparcie, w jakiej formie i na jak długo.

Jak wygląda procedura zgłoszenia i wywiad środowiskowy

Zanim MOPS przyzna zasiłek, musi ustalić, czy dana osoba rzeczywiście spełnia kryterium dochodowe. Dlatego cała procedura zaczyna się od wniosku i obowiązkowego wywiadu środowiskowego.

Żeby otrzymać świadczenie z pomocy społecznej, zainteresowana osoba składa wniosek ustnie lub pisemnie w lokalnym ośrodku. Informacja ta jest rejestrowana przez pracownika socjalnego. Następnie pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę w domu i przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy.

Podczas wizyty rozmawia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej, sprawdza warunki życia oraz analizuje, czy wsparcie może zapewnić rodzina (np. obowiązek alimentacyjny krewnych). Konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających dochody oraz innych zaświadczeń wymaganych przez pracownika socjalnego.

Na podstawie zebranych informacji pracownik socjalny analizuje sytuację i formułuje wnioski, a kierownik MOPS wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie świadczenia. Jeżeli osoba korzysta z pomocy dłużej, wywiad musi być aktualizowany co najmniej co 6 miesięcy, a w domach pomocy społecznej nie rzadziej niż raz w roku. Odmowa zgody na przeprowadzenie wywiadu lub jego aktualizację powoduje odmowę przyznania świadczenia albo wstrzymanie wypłaty.

Pracownik socjalny może zażądać pisemnego oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Ustawa wyraźnie stanowi, że odmowa złożenia takiego oświadczenia jest podstawą do odmowy przyznania świadczenia.

Po wywiadzie przychodzi czas na analizę dochodów, a to wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających sytuację finansową.

Jakie dokumenty potwierdzają dochód

Po zakończeniu wywiadu MOPS przechodzi do ustalenia sytuacji finansowej. W tym celu pracownik socjalny prosi o dokumenty, które potwierdzają dochód i sytuację majątkową. Najczęściej wymagane dokumenty to:

Dowód tożsamości oraz akt urodzenia dzieci.

oraz akt urodzenia dzieci. Decyzje o przyznaniu emerytury, renty, emerytury pomostowej lub zasiłków przedemerytalnych .

. Orzeczenia o niepełnosprawności i zaświadczenia lekarskie.

i zaświadczenia lekarskie. Zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z umowy o pracę, umów zlecenia czy o dzieło , zawierające informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy i o składkach na ubezpieczenia.

, zawierające informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy i o składkach na ubezpieczenia. Zaświadczenia o okresach zatrudnienia i o opłaconych składkach .

. Zaświadczenia z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego .

. Dokumenty potwierdzające status osoby bezrobotnej lub pobieranie świadczeń (np. decyzje starosty).

MOPS może żądać także innych dokumentów, np. odpisu aktu małżeństwa, dokumentów dotyczących osoby niepełnosprawnej czy orzeczeń sądowych. Zakres wymaganych dokumentów zależy od indywidualnej sytuacji rodziny i rodzaju świadczenia.

Progi dochodowe w pomocy społecznej (od 1 stycznia 2025 r.)

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe, określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów. Maja one też obowiązywać w 2026 roku. Zgodnie z aktualnymi przepisami, kryterium dochodowe wynosi:

1010 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej,

– dla osoby samotnie gospodarującej, 823 zł netto – dla osoby w rodzinie.

Dochód oblicza się na zasadach wskazanych w art. 8 i 107 ustawy: bierze się pod uwagę przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (lub miesiąca bieżącego przy utracie dochodu), pomniejszone o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia oraz alimenty na inne osoby. Do dochodu nie wlicza się m.in. zasiłków celowych, jednorazowych świadczeń socjalnych, dodatków energetycznych, pomocy materialnej dla uczniów czy świadczenia wychowawczego 800+.

Jeżeli dochód przekracza powyższe limity, MOPS może odmówić pomocy, z wyjątkiem świadczeń udzielanych niezależnie od kryterium dochodowego (np. zasiłek celowy w sytuacji zdarzeń losowych – art. 40 ustawy). W praktyce to właśnie kryterium dochodowe stanowi punkt wyjścia do oceny sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i wpływa na większość decyzji wydawanych przez MOPS.

Co zalicza się do dochodu, a co jest wyłączone

Dochód oblicza się jako sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (lub z miesiąca, w którym wniosek został złożony po utracie dochodu), pomniejszoną o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Nie wszystko jednak wlicza się do dochodu. Ustawa wyłącza m.in.:

jednorazowe świadczenia socjalne, zasiłki celowe oraz inne jednorazowe świadczenia.

pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

świadczenia z tytułu powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

świadczenie wychowawcze (800 plus) i rodzinny kapitał opiekuńczy.

dodatki energetyczne i osłonowe oraz bon energetyczny.

Dzięki temu osoby otrzymujące np. świadczenie 800 plus lub jednorazową pomoc socjalną nie tracą z tego powodu prawa do zasiłku z MOPS.

Ochrona danych i odpowiedzialność za fałszywe informacje

System weryfikacji dochodów opiera się na dokumentach dostarczonych przez wnioskodawcę. MOPS korzysta z przedstawionych zaświadczeń i oświadczeń. Instytucja może w ramach kontroli sprawdzić dostarczone dane i udostępnić je innym organom, na przykład urzędowi skarbowemu. Wszystkie dane są objęte tajemnicą zawodową i ochroną danych osobowych, więc pracownik socjalny nie może ich ujawnić pracodawcy czy osobom trzecim. Podanie fałszywych informacji może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 Kodeksu karnego).

Kiedy MOPS odmawia przyznania świadczeń

Ośrodki pomocy społecznej wskazują kilka sytuacji, w których zasiłek nie zostanie przyznany:

dochód osoby lub rodziny przekracza ustawowe kryterium dochodowe.

standard życia znacząco przewyższa deklarowane dochody lub występują dysproporcje między stanem faktycznym a przedstawionymi dokumentami.

wnioskodawca nie złoży wszystkich wymaganych dokumentów lub odmawia złożenia oświadczenia o dochodach.

wnioskodawca nie współpracuje z pracownikiem socjalnym albo marnotrawi pieniądze (np. alkoholizm, uchylanie się od pracy).

Odmowa udzielenia pomocy musi być uzasadniona w decyzji administracyjnej, a osoba zainteresowana może się od niej odwołać. Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem MOPS.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej