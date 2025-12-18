REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Lista osób z niepełnosprawnościami, które nie dostaną świadczeń pieniężnych w 2026 roku

Lista osób z niepełnosprawnościami, które nie dostaną świadczeń pieniężnych w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 grudnia 2025, 10:19
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Lista osób z niepełnosprawnościami, które nie dostaną świadczeń pieniężnych w 2026 roku
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Te osoby w 2026 roku nie dostaną żadnych świadczeń pieniężnych
Artur Sadziński/Dziennik.pl
Materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności nie zawsze oznacza prawo do pieniędzy z państwowych programów. W 2026 roku wiele osób, mimo formalnego statusu osoby z niepełnosprawnością, nie otrzyma żadnych świadczeń pieniężnych. Powody są różne: od zbyt niskiej punktacji, przez wiek lub stopień niepełnosprawności, po pobyt w placówce całodobowej. Wyjaśniamy, kto i dlaczego wypada z systemu wsparcia finansowego, oraz jakie świadczenia w praktyce nie przysługują.

rozwiń >

Dla wielu osób granica między orzeczeniem o niepełnosprawności a realnym wsparciem finansowym bywa niejasna. System pomocy jest rozproszony, a poszczególne świadczenia rządzą się własnymi zasadami, kryteriami i wyłączeniami. Część z nich zależy od punktacji, inne od wieku, stopnia niepełnosprawności albo sytuacji życiowej. W praktyce oznacza to, że nawet osoby z ważnym orzeczeniem mogą zostać całkowicie poza systemem wypłat pieniężnych. Poniżej pokazujemy, kto w 2026 roku nie dostanie pieniędzy i z jakiego powodu.

REKLAMA

REKLAMA

Osoby, które nie dostaną świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające to nowy program ZUS, który od 2024  roku ma stopniowo zastępować dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów. Jest skierowany do dorosłych osób z niepełnosprawnościami, ale nie obejmuje wszystkich.

Aby otrzymać świadczenie, trzeba mieć decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności ustalającą poziom potrzeby wsparcia na minimum 70 pkt. Zgodnie z przepisami ZUS wypłaca pieniądze wyłącznie osobom z poziomem 70 –100 pkt. Osoby z niższym wynikiem (umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności) nie kwalifikują się do świadczenia wspierającego. Według dostępnych danych w 2024 r. tylko 5–6% osób z orzeczeniem umiarkowanym otrzymało wsparcie, a osoby z lekką niepełnosprawnością są wykluczone, ze względu na zbyt niską punktację.

Obowiązujące przepisy wykluczają z programu osoby przebywające w domach pomocy społecznej, rodzinnych domach pomocy, placówkach opiekuńczo‑leczniczych, zakładach pielęgnacyjno‑opiekuńczych, zakładach karnych czy aresztach. Powodem jest unikanie "podwójnego finansowania", osoba, której utrzymanie finansuje państwo w placówce całodobowej, nie otrzymuje dodatkowo świadczenia wspierającego.

REKLAMA

Świadczenie jest wypłacane wyłącznie pełnoletnim. W ich przypadku wypłacane jest świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Osoby ze wspomnianym progiem 70–77 pkt będą mogły ubiegać się o świadczenie dopiero od 1 stycznia 2026. Wcześniej wnioski przyjmowano w kolejnych grupach punktowych (od 87 do 100 pkt w 2024, od 78 do 86 pkt w 2025). Oznacza to, że część osób z umiarkowaną niepełnosprawnością musi poczekać na wejście w życie kolejnego etapu programu i do tego czasu pozostaje bez świadczenia wspierającego.

Kto nie otrzyma renty socjalnej

Renta socjalna przysługuje osobom, które całkowicie utraciły zdolność do pracy wskutek niepełnosprawności powstałej przed ukończeniem 18  lat albo w czasie nauki do ukończenia 25 roku życia. Świadczenie to jest wypłacane z ZUS i wynosi 100% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (ok. 1 780  zł brutto w 2025 ). Istnieje kilka wyłączeń, które sprawiają, że wiele osób z orzeczeniem nie ma do niej prawa:

  • Popieranie innych świadczeń z ZUS: renta socjalna nie przysługuje osobie, która ma prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
  • Prowadzenie gospodarstwa rolnego: świadczenie jest odmówione osobie, która ma gospodarstwo rolne lub współwłasność o powierzchni przekraczającej 5 ha (wraz z użytkami rolnymi).
  • Tymczasowe aresztowanie lub odbywanie kary pozbawienia wolności: ZUS wstrzymuje wypłatę renty socjalnej osobom, które przebywają w areszcie lub zakładzie karnym.
  • Przekroczenie limitu przy łączeniu z rentą rodzinną: jeżeli osoba ma prawo także do renty rodzinnej i łączna kwota obu świadczeń przekracza 200% najniższej renty, renta socjalna nie jest wypłacana.

Warto dodać, że renta socjalna przysługuje jedynie osobom niezdolnym do pracy, a większość osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pozostaje bez tego świadczenia.

Kto jest wyłączony z zasiłku stałego

Zasiłek stały jest wypłacany przez ośrodki pomocy społecznej (MOPS) osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku albo całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jednak nie wszyscy go otrzymają.

Zasiłku stałego nie otrzyma osoba, która w tym samym czasie ma prawo do renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego (dla opiekuna), specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku dla samotnych rodziców.

Zasiłek stały nie jest przyznawany w sytuacji, gdy skończył się okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia pielęgnacyjnego (po upływie czasu, na jaki zostało przyznane).

Kto nie otrzyma zasiłku pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi obecnie 215 zł. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów opieki. Nie każdy jednak dostanie to świadczenie. Uzyskanie tego świadczenia wyklucza:

  • Pobyt w całodobowych placówkach opieki: zasiłek nie przysługuje osobie, która mieszka w instytucji zapewniającej całodobową opiekę, m.in. domach pomocy społecznej, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach opiekuńczo‑leczniczych, zakładach pielęgnacyjno‑opiekuńczych, zakładach karnych, aresztach.
  • Korzystanie z dodatku pielęgnacyjnego: świadczenie jest wyłączone u osób, które do swojej emerytury lub renty z ZUS otrzymują dodatek pielęgnacyjny.
  • Podwójne świadczenia w rodzinie: jeśli członek rodziny otrzymuje zagraniczny zasiłek pielęgnacyjny na tę samą osobę, polski zasiłek pielęgnacyjny nie jest wypłacany.
  • Brak ważnego orzeczenia: zasiłek nie jest wypłacany, jeśli orzeczenie o niepełnosprawności utraciło ważność, a nowe nie zostało jeszcze wydane.

Kto nie otrzyma świadczenia uzupełniającego dla niesamodzielnych (500 +)

Od 2019  roku osoby całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą otrzymać świadczenie uzupełniające (tzw. 500+ dla niesamodzielnych). Wysokość wypłaty zależy od łącznej kwoty innych świadczeń i wynosi od kilku złotych do 500  zł. Są jednak wyłączenia:

  • Brak uprawnienia do emerytury, renty lub innych świadczeń pieniężnych: świadczenie przysługuje osobom, które nie mają przyznanych innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych, np. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy czy zasiłku stałego, lub których łączna wysokość tych świadczeń (razem z zagranicznymi) nie przekracza 2 419,33  zł brutto. Osoby z wyższymi łącznymi dochodami z ZUS nie otrzymają pełnej kwoty 500  zł, świadczenie jest wtedy pomniejszone lub w ogóle nie jest przyznawane.
  • Obowiązek potwierdzenia niezdolności do samodzielnej egzystencji: konieczne jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji). Bez takiego dokumentu wniosek zostanie odrzucony.
  • Pobyt w areszcie lub więzieniu: świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kara odbywana jest w systemie dozoru elektronicznego.
  • Wymóg zamieszkania w Polsce i obywatelstwa: świadczenie przysługuje tylko osobom mieszkającym na stałe w Polsce i mającym polskie obywatelstwo albo prawo pobytu w przypadku obywateli UE lub zalegalizowany pobyt w przypadku cudzoziemców.

Pozostałe sytuacje, w których nie przysługują pieniądze

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności najczęściej są całkowicie wyłączone z programów pieniężnych. Mogą jednak korzystać z ulg (np. komunikacyjnych), dofinansowań z PFRON na zakup sprzętu ortopedycznego, turnusów rehabilitacyjnych oraz korzystać z programów aktywizacji zawodowej.

Wszystkie najważniejsze świadczenia, takie jak renta socjalna, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek stały, świadczenie wspierające, są wstrzymywane u osób, które przebywają w instytucjach zapewniających 24‑godzinną opiekę. Takie osoby mają zapewnione utrzymanie z innej „publicznej” puli, więc nie otrzymują dodatkowych pieniędzy.

Jakie formy wsparcia pozostają?

Brak prawa do świadczeń pieniężnych nie oznacza pozostawienia bez pomocy. Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać m.in. z:

  • rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy lub emerytury (jeśli spełniają warunki stażowe);
  • zasiłków z pomocy społecznej, takich jak zasiłek okresowy czy zasiłek celowy (na opłacenie rachunków, zakup leków czy opału);
  • dofinansowań z PFRON – na turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier architektonicznych, zakup sprzętu i wyrobów medycznych;
  • ulgi podatkowe i komunikacyjne;
  • warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, programów zatrudnienia chronionego;
  • świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów dzieci – przysługuje rodzicom, którzy rezygnują z pracy, by opiekować się dzieckiem z niepełnosprawnością.

Te osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności nie otrzymają świadczeń

Lista świadczeń i ulg dla osób z niepełnosprawnościami jest szeroka, ale nie obejmuje wszystkich. Odrzucenie wniosku często wynika z przepisów, czy to z powodu zbyt niskiej punktacji przy świadczeniu wspierającym, czy łączenia się uprawnień do różnych rent i zasiłków.

W 2026  roku szczególnie wiele wątpliwości dotyczy nowych przepisów o świadczeniu wspierającym i harmonogramu przyjmowania wniosków. Warto pamiętać, że osoby z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności rzadko otrzymują pieniądze; mogą za to korzystać z innych form wsparcia. Przed złożeniem wniosku dobrze jest zapoznać się z kryteriami i upewnić, czy dana forma pomocy jest adresowana właśnie do danej sytuacji.

Powiązane
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2026 roku – nowe zasady, ważne zmiany od stycznia
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2026 roku – nowe zasady, ważne zmiany od stycznia
Waloryzacja emerytur 2026. Ile wyniesie podwyżka. Tabela brutto i netto
Waloryzacja emerytur 2026. Ile wyniesie podwyżka. Tabela brutto i netto
Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS – jakie świadczenia, ulgi i dodatki przysługują w 2026 roku? [TABELA]
Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS – jakie świadczenia, ulgi i dodatki przysługują w 2026 roku? [TABELA]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Można załatwić sprawę w ZUS-ie mieszkając za granicą. Jak złożyć wniosek o polską emeryturę z zagranicy?
18 gru 2025

Rodacy, którzy mieszkają poza Polską, są przekonani, że nie jest łatwo skontaktować się z ZUS-em w indywidualnej sprawie, bez osobistej wizyty w kraju. Tymczasem większość spraw w Zakładzie można obsłużyć online, a informacje uzyskać podczas e-wizyty, nie opuszczając miejsca swojego zamieszkania.
Koniec z dyskryminacją płacową w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn za jednakową pracę i pracę o jednakowej wartości oraz nowe obowiązki dla pracodawców od 7 czerwca 2026 r.? MRPiPS realizuje zobowiązanie Polski do implementacji dyrektywy unijnej
18 gru 2025

W dniu 16 grudnia 2025 r., w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, został opublikowany opracowany przez MRPiPS projekt ustawy, którego celem jest implementacja do polskiego porządku prawnego rozwiązań w zakresie prawa do równego wynagrodzenia oraz zwiększenia przejrzystości wynagrodzeń, przewidzianych w dyrektywie unijnej. Jak podkreśla resort – rozwiązania te (w tym nowe obowiązki dla pracodawców) mają doprowadzić do „wyeliminowania dyskryminacji płacowej w wynagrodzeniu mężczyzn i kobiet za jednakową pracę oraz pracę o jednakowej wartości”. Zgodnie z projektem, nowe przepisy miałyby wejść w życie z dniem 7 czerwca 2026 r.
Opodatkowanie budowli po zmianach – to trzeba wiedzieć w 2026 r. przed wymiarem podatku [Webinar INFORAKADEMII]
18 gru 2025

Praktyczny webinar „Opodatkowanie budowli po zmianach – to trzeba wiedzieć w 2026 r. przed wymiarem podatku” poprowadzi Małgorzata Masłowska, prawniczka specjalizująca się w tematyce prawa podatkowego. Ekspertka wyjaśni m.in., jak dokonać kwalifikacji – budowla czy budynek, co z budowlami osób prywatnych oraz kiedy obiekt magazynowy jest budynkiem, a kiedy budowlą. Każdy z uczestników webinaru otrzyma imienny certyfikat oraz możliwość otrzymania retransmisji.
Porzucanie studiów przez studentów. Drop-out coraz częstszym zjawiskiem
18 gru 2025

Politechnika Opolska wspólnie z doradcami zawodowymi z czterech województw tworzą platformę współpracy mającą na celu ograniczenie zjawiska porzucania studiów przez studentów uczelni. Studenci mogą liczyć na wsparcie uczelni.

REKLAMA

Aplikacja Podatnika KSeF – jak korzystać z bezpłatnego narzędzia? [Webinar INFORAKADEMII]
18 gru 2025

Praktyczny webinar „Aplikacja Podatnika KSeF – jak korzystać z bezpłatnego narzędzia?” poprowadzi Tomasz Rzepa, doradca podatkowy i ekspert INFORAKADEMII. Ekspert wyjaśni, jak najefektywniej korzystać z bezpłatnego narzędzia do wystawiania faktur po wejściu w życie obowiązku korzystania z KSeF. Każdy z uczestników webinaru będzie miał możliwość zadania pytań, a po webinarze otrzyma imienny certyfikat.
Rekordowe dodatki z ZUS dla seniorów. Te roczniki dostaną co miesiąc ponad 6 tysięcy złotych
18 gru 2025

Coraz więcej osób w Polsce dożywa wieku, który jeszcze niedawno wydawał się nieosiągalny. Granica stu lat przestaje być wyjątkiem, a armia stulatków systematycznie się powiększa. Najnowsze dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie pozostawiają wątpliwości. Żyjemy coraz dłużej, a państwo wypłaca najstarszym obywatelom specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe, niezależnie od tego, czy pobierają oni emeryturę, czy rentę.
Rekordowe dodatki z ZUS dla seniorów. Te roczniki dostaną co miesiąc ponad 6 tysięcy złotych
18 gru 2025

Coraz więcej osób w Polsce dożywa wieku, który jeszcze niedawno wydawał się nieosiągalny. Granica stu lat przestaje być wyjątkiem, a armia stulatków systematycznie się powiększa. Najnowsze dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie pozostawiają wątpliwości. Żyjemy coraz dłużej, a państwo wypłaca najstarszym obywatelom specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe, niezależnie od tego, czy pobierają oni emeryturę, czy rentę.
Szkolenia zamiast nowych świadczeń za opiekę nad niepełnosprawnymi i chorymi [Projekt ustawy o opiece długoterminowej]
18 gru 2025

Nazwa ustawy o opiece długoterminowej powinna zostać zmieniona, gdyż wprowadza w błąd osoby, które jej nie przeczytały. Obecna nazwa projektu sugeruje, że jest ustawa regulująca kwestie świadczeń dla opiekunów zajmujących się opieką np. osób niepełnosprawnych. Nieprawda. Ta ustawa dotyczy biurokracji związanej z opieką takiej jak plany, raporty, sprawozdania. Jedyne świadczenia jakie przewiduje to np. organizowanie szkoleń przez np. gminy. Tak, szkoleń, a nie np. nowego zasiłku dla opiekunów albo podwyżki słynnego zasiłku pielęgnacyjnego, który od 2019 r. wynosi 215,84 zł miesięcznie. I nic nie wskazuje, że zostanie podniesiony choć o 50 zł przed 2028 r.

REKLAMA

Dlaczego sprzedaż nieruchomości zaczyna się wcześniej, niż od publikacji ogłoszenia
18 gru 2025

Sprzedaż nieruchomości rzadko przegrywa z powodu braku kupujących – znacznie częściej przez błędy popełnione jeszcze zanim oferta trafi na rynek. Niewłaściwa cena, brak strategii i nieprzygotowany stan prawny mogą kosztować właściciela nie tylko pieniądze, ale i bezpieczeństwo całej transakcji. Dlatego skuteczna sprzedaż to nie przypadek, lecz proces wymagający profesjonalnego zarządzania od pierwszej decyzji.
Ceny energii w 2026 r. Mniej za prąd ale więcej za dystrybucję - w sumie 3% drożej dla gospodarstw domowych. 495,16 zł netto za 1 MWh od 1 stycznia
18 gru 2025

Prezes URE w dniu 17 grudnia br zatwierdził taryfy na 2026 r. na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych czterem tzw. sprzedawcom z urzędu (PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót) oraz taryfy pięciu największym dystrybutorom (PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator) energii elektrycznej. Średnia cena w taryfach na energię elektryczną dla gospodarstw domowych wyniesie od 1 stycznia 495,16 zł netto za 1 MWh. A zatem będzie ona niższa o ok. 14 proc. w porównaniu do cen z taryf zatwierdzonych na IV kwartał 2025 r. i ok. 1 proc. od tzw. ceny „mrożonej” obowiązującej w 2025 r. (500 zł netto za 1 MWh). Wszystkie ceny zatwierdzane i podawane przez URE są cenami bez VAT i akcyzy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA