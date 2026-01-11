REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Skarbówka bierze się za pieniądze pożyczane od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to dotkliwe, finansowe kary

Skarbówka bierze się za pieniądze pożyczane od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to dotkliwe, finansowe kary

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 stycznia 2026, 06:29
Maja Retman
Maja Retman
Skarbówka bierze się za pieniądze pożyczane od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to dotkliwe, finansowe kary
Skarbówka bierze się za pieniądze pożyczane od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to dotkliwe, finansowe kary
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Z punktu widzenia przepisów pożyczka pieniędzy – także od rodziców, dzieci czy rodzeństwa – jest zwykłą umową, od której trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych czyli tak zwany PCC. Wynosi on 0,5 procent wartości pożyczki.

REKLAMA

REKLAMA

Na szczęście przy pożyczkach rodzinnych obowiązuje podatkowa ulga. Jeżeli łączna kwota pożyczek otrzymanych od jednej osoby nie przekracza 9 637 zł w ciągu pięciu lat, podatnik nie musi ani zgłaszać takiej pożyczki, ani płacić podatku. W praktyce oznacza to, że drobne, okazjonalne wsparcie finansowe od bliskich pozostaje poza zainteresowaniem fiskusa.

Gdzie zaczynają się schody. Limit i obowiązki formalne

Sytuacja zmienia się w momencie, gdy kwota pożyczona od członka rodziny przekracza wspomniany limit 9 637 zł. Wtedy, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku, trzeba spełnić kilka warunków jednocześnie. Po pierwsze, pieniądze muszą pochodzić od najbliższej rodziny. Po drugie, środki muszą zostać przekazane w sposób możliwy do udokumentowania, czyli przelewem bankowym lub przekazem pocztowym – gotówka nie wchodzi w grę. Po trzecie, w ciągu czternastu dni od otrzymania pieniędzy na konto trzeba złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3.

To właśnie ten ostatni obowiązek bywa najczęściej pomijany. Wiele osób zakłada, że skoro pożyczka jest „rodzinna”, to urząd skarbowy nie będzie się nią interesował. Tymczasem brak zgłoszenia lub przekazanie pieniędzy w gotówce może skutkować sankcyjnym podatkiem sięgającym nawet dwudziestu procent wartości pożyczki.

REKLAMA

Zobacz również:

Urząd skarbowy zagląda na konta

W ostatnich latach fiskus coraz uważniej przygląda się przepływom na rachunkach bankowych. Duży przelew od rodzica, dziecka czy rodzeństwa, który nie znajduje odzwierciedlenia w złożonej deklaracji PCC-3, może wzbudzić zainteresowanie urzędu skarbowego. W takiej sytuacji to podatnik musi udowodnić, że pieniądze nie były ukrytym dochodem, lecz legalną pożyczką.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Deklarację PCC-3 można złożyć elektronicznie przez portal podatkowy albo osobiście w urzędzie skarbowym. W formularzu trzeba wskazać między innymi kwotę pożyczki, dane obu stron oraz stopień pokrewieństwa. Jeżeli pożyczka korzysta ze zwolnienia, w rubrykach dotyczących podatku wpisuje się zero złotych, ale sam obowiązek zgłoszenia nadal pozostaje aktualny.

Zobacz również:

Jak zabezpieczyć się przed problemami

Eksperci podatkowi podkreślają, że przy rodzinnych pożyczkach najbezpieczniej jest zadbać o podstawowe formalności. Wystarczy nawet prosta umowa pożyczki, przekazanie pieniędzy przelewem oraz terminowe złożenie deklaracji PCC-3. Ma to szczególne znaczenie przy większych kwotach, na przykład przeznaczonych na zakup nieruchomości.

Brak formalności może oznaczać nie tylko konieczność zapłaty wysokiego podatku, ale również problemy w razie kontroli skarbowej czy ewentualnego sporu rodzinnego. A tego zwykle można uniknąć, poświęcając kilkanaście minut na dopełnienie obowiązków wobec fiskusa.

Powiązane
Już skończyło się eldorado z darowiznami. Skarbówka zmieniła zasady. Ruszyły gigantyczne kontrole i kary
Już skończyło się eldorado z darowiznami. Skarbówka zmieniła zasady. Ruszyły gigantyczne kontrole i kary
Skarbówka bierze na celownik nieformalne związki. Każe płacić podatki za mieszkanie razem bez ślubu. Chodzi o grube tysiące
Skarbówka bierze na celownik nieformalne związki. Każe płacić podatki za mieszkanie razem bez ślubu. Chodzi o grube tysiące
Do pensji za styczeń pracodawca musi dołożyć blisko 1000 złotych. Odmówić nie może
Do pensji za styczeń pracodawca musi dołożyć blisko 1000 złotych. Odmówić nie może
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Skarbówka bierze się za pieniądze pożyczane od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to dotkliwe, finansowe kary
11 sty 2026
800+ od lutego 2026. Nowe zasady, kontrole ZUS i możliwa starta świadczenia dla dużej grupy uprawnionych
10 sty 2026

800 zł miesięcznie na dziecko od lat trafia do milionów rodzin i dla wielu z nich jest stałym elementem domowego budżetu. Od lutego 2026 roku program 800+ wchodzi jednak w nową fazę. Świadczenie nie znika, ale zmieniają się zasady jego przyznawania i kontroli. ZUS zyska nowe narzędzia weryfikacji, a część rodzin, także tych, które dotąd nie miały problemów, może stracić wypłaty lub zaliczyć przerwę w ich otrzymywaniu. Sprawdzamy, kogo dotyczą zmiany i na co trzeba uważać.
PFRON 2026 dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych. Możesz dostać nawet 185 tys. zł
10 sty 2026

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową samochód bardzo często nie jest niezbędnym udogodnieniem. Bez własnego auta trudno mówić o regularnym leczeniu, rehabilitacji, pracy czy załatwianiu podstawowych spraw urzędowych. W 2026 roku nadal funkcjonuje program realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który umożliwia uzyskanie bardzo wysokiego dofinansowania zakupu samochodu osobowego. W najkorzystniejszym wariancie wsparcie może sięgnąć nawet około 185 tys. zł. Problem w tym, że z programu może skorzystać tylko wąska grupa osób, a jeden szczegół często decyduje o odmowie.
Praca na mrozie. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach
10 sty 2026

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że latem dyskutuje się o warunkach pracy gdy wysoka temperatura uniemożliwia standardowe funkcjonowanie, a od pracodawców wymaga się np. napojów chłodzących czy zapewnienia klimatyzacji. A jak jest zimą? Okazuje się, że praca na mrozie też wiąże się z szeregiem obowiązków. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach

REKLAMA

Nowe 500 plus (a w 2026 r. – 1000 plus) na ogrzewanie nie zostanie wypłacone, pomimo złożenia wniosku. Niespodziewana zmiana przepisów o nowym świadczeniu już z podpisem Prezydenta
10 sty 2026

W dniu 9 stycznia 2026 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła, wprowadzającą zmiany w przepisach o nowym świadczeniu, którego celem jest wsparcie w zakresie rachunków za ogrzewanie dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł pozostawić wniosek o przyznanie świadczenia (bonu ciepłowniczego) bez rozpoznania (a tym samym – świadczenie nie zostanie wypłacone) w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności określone w nowelizacji, a – dotyczy to zarówno wniosków o świadczenie za rok 2026 r., jak i za rok 2025, których termin składania upłynął 15 grudnia br.
I ZUS i firmy mają nowe, skuteczne sidła na zdrowych chorych na L4. Z nowym rokiem ruszyło wielkie polowanie na lewe zwolnienia lekarskie
10 sty 2026

Oddają się zakrapianej rekreacji, remontują mieszkania, jeżdżą na zagraniczne wakacje, pracują na całego… w taki sposób niektórzy „kurują się” na zwolnieniach lekarskich. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który tropi zdrowych chorych od nowego roku przykręca kontrolną śrubę. Inspektorzy zyskali nowe uprawnienia.
Zyski z PPK: 138% do 198%% przez 6 lat w zależności od FZD. Jak sprawdzić stan rachunku? Wypłacić zawsze można ale przed 60 urodzinami są potrącenia
10 sty 2026

Zysk statystycznego uczestnika PPK przez 6 lat funkcjonowania tej formy dodatkowego oszczędzania na emeryturę (tj. od grudnia 2019 roku do końca listopada 2025 r.) wyniósł od 138% do 198% proc. kwot, które uczestnik sam wpłacił . Różnica w procencie zysku zależy od rodzaju Funduszu Zdefiniowanej Daty, który wybrał uczestnik. Taka informacja została podana w opublikowanym 16 grudnia 2025 r. nr 12 (50) biuletynu miesięcznego Pracowniczych Planów Kapitałowych.
PPK 2026: wyższy limit wynagrodzenia (5767,20 zł). Jak obniżyć wpłatę podstawową? Nie każdy dostanie dopłatę roczną
10 sty 2026

Jak informuje PFR Portal PPK (mojeppk.pl), od 2026 roku uczestnik PPK może korzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK tylko wtedy, gdy jego miesięczne wynagrodzenie nie przekroczy 5767,20 zł. Jeżeli uczestnik PPK otrzymuje wynagrodzenia od różnych podmiotów, musi sam sprawdzić, czy nie przekracza tego limitu. Warto też wiedzieć, że dopłata roczna z Funduszu Pracy za 2026 rok (nadal 240 zł) będzie przysługiwać uczestnikom PPK, którzy w całym 2026 roku zgromadzą na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 1009,26 zł. Jeżeli w 2026 roku uczestnik PPK skorzysta z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, to do otrzymania dopłaty rocznej wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 252,32 zł.

REKLAMA

Nareszcie jest jakaś korzystna zmiana w opodatkowaniu - Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał
09 sty 2026

Początek 2026 roku przyzwyczaił nas do analizowania nowych obciążeń fiskalnych. Tym razem jest jednak inaczej. W Nowy Rok wchodzimy z potężną tarczą ochronną dla podatników, którą Prezydent RP zatwierdził pod koniec ubiegłego roku. Przepisy ograniczające samowolę skarbówki przy kontrolach i odsetkach są już w pełni skuteczne. Sprawdź, jak ochronią Cię w 2026 roku. Weź też udział w naszej sondzie.
Płaca minimalna 2026. Najniższa krajowa brutto i netto po podwyżce
10 sty 2026

Płaca minimalna 2026 to kwota, jaką pracodawca musi zapewnić pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę. Najniższa krajowa brutto podawana jest na każdy kolejny rok kalendarzowy, a czasami zmieniana jest w drugim półroczu. Ile płaca minimalna wynosi netto po podwyżce?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA