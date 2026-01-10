Zyski z PPK: 138% do 198%% przez 6 lat w zależności od FZD. Jak sprawdzić stan rachunku? Wypłacić zawsze można ale przed 60 urodzinami są potrącenia

Zysk statystycznego uczestnika PPK przez 6 lat funkcjonowania tej formy dodatkowego oszczędzania na emeryturę (tj. od grudnia 2019 roku do końca listopada 2025 r.) wyniósł od 138% do 198% proc. kwot, które uczestnik sam wpłacił . Różnica w procencie zysku zależy od rodzaju Funduszu Zdefiniowanej Daty, który wybrał uczestnik. Taka informacja została podana w opublikowanym 16 grudnia 2025 r. nr 12 (50) biuletynu miesięcznego Pracowniczych Planów Kapitałowych.

rozwiń >

Portal PPK: Zysk statystycznego uczestnika PPK w ciągu sześciu lat to od 138 do 198 procent

Według przedstawionych danych (na 30 listopada 2025 r.) - wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (FZD) wyniosła 43,19 mld zł, co oznacza wzrost o 590 mln zł w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Już wiadomo, ze na koniec grudnia 2025 r. aktywa zgromadzone w PPK osiągnęły 45,06 mld zł. Wzrost zainteresowania PPK spowodował także wzrost liczby aktywnych rachunków PPK, których jest już 5,02 mln.



Jak podaje Portal MojePPK.pl, statystyczny uczestnik PPK, który oszczędza od grudnia 2019 roku, zyskał (na dzień 30 listopada 2025 r.) od 138% do 198% względem swoich wpłat. Oznacza to, że na jego rachunku w zależności od Funduszu Zdefiniowanej Daty, który zarządza środkami danego uczestnika - znajduje się średnio od 11 651 zł do 16 617 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK. Ten znakomity wynik to efekt regularnych wpłat od pracodawcy, dopłat państwa oraz korzystnych wyników inwestycyjnych funduszy.



Statystycznym uczestnikiem PPK jest osoba, która zarabiała 5 300 zł – w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz 7000 zł od 1 stycznia 2024 r. do 30 listopada 2025 r.

Fundusze zdefiniowanej daty

Warto wiedzieć, że środki wpłacane do PPK przez każdego uczestnika i jego pracodawców są gromadzone w funduszach zdefiniowanej daty (FZD). Każda z instytucji, która oferuje zarządzanie PPK, oferuje możliwość lokowania środków gromadzonych w ramach PPK w co najmniej 9 takich funduszach dla pięcioletnich przedziałów rocznikowych osób, które mogą przystąpić do PPK. Zdefiniowana data FZD to rok, w którym wiek 60 lat osiągną osoby urodzone w roku stanowiącym środek przedziału roczników, dla których fundusz jest dedykowany. Każdy pracownik, rozpoczynający oszczędzanie w PPK, zostanie automatycznie przypisany do określonego funduszu zdefiniowanej daty, w zależności od swojej daty urodzenia. Nazwa FZD określa zdefiniowaną datę funduszu.

Przykład Przykładowo: Pracownik urodzony w 1971 roku zostanie przypisany do funduszu zdefiniowanej daty „2030”, który został utworzony dla osób urodzonych między 1968 a 1972 rokiem. Zasada ta będzie obowiązywała niezależnie od tego, kiedy i z jaką instytucją finansową zostanie zawarta dla tego pracownika umowa o prowadzenie PPK (można mieć wiele rachunków PPK). Fundusz Zdefiniowanej Daty 2030 zwiększa bezpieczeństwo inwestycji (czyli inwestuje więcej np. w państwowe obligacje, bony skarbowe, czy depozyty bankowe niż w akcje przedsiębiorstw) w miarę zbliżania się do 2030 roku.

Ważne Uczestnik PPK może zmienić fundusz zdefiniowanej daty, w którym oszczędza i wpłacać nowe środki do funduszu innego niż ten dedykowany dla niego z racji wieku (o wyższym lub niższym ryzyku inwestycyjnym). Może również podzielić swoje środki wpłacone i wpłacane do PPK między kilka różnych FZD - w ramach jednego podmiotu zarządzającego.

Przykładowo PZU oferuje następujące fundusze zdefiniowanej daty:



PPK inPZU 2025 - rekomendowany dla osóburodzonych w latach 1963 – 1967, którego część dłużna (w tym m.in. inwestycje w: Instrumenty Rynku Pieniężnego, obligacje skarbowe, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, depozyty bankowe) od 2025 r. stanowi od 85 do 100% aktywów funduszu – pozostała część (udziałowa) to inwestycje w bardziej ryzykowne instrumenty, np. w akcje spółek.



PPK inPZU 2030 - rekomendowany dla osóburodzonych w latach 1968 – 1972, którego część dłużna od 2025 r. stanowi od 70 do 90% aktywów funduszu, część udziałowa od 10 do 30%.



PPK inPZU 2035 - rekomendowany dla osóburodzonych w latach 1973 - 1977, którego część dłużna od 2025 r. stanowi od 50 do 75% aktywów funduszu, część udziałowa od 25 do 50%.



PPK inPZU 2040 - rekomendowany dla osóburodzonych w latach 1978 – 1982, którego część dłużna od 2025 r. stanowi od 30 do 60%, a część udziałowa od 40 do 70%.



PPK inPZU 2045 - rekomendowany dla osóburodzonych w latach 1983 – 1987, którego część dłużna od 2025 r. stanowi od 30 do 60%, a część udziałowa od 40 do 70%.



PPK inPZU 2050 - rekomendowany dla osóburodzonych w latach 1988 – 1992, którego część dłużna od 2025 r. stanowi od 20 do 40%, a część udziałowa od 60 do 80%.



PPK inPZU 2055 - rekomendowany dla osóburodzonych w latach 1993 – 1997 , którego część dłużna od 2025 r. stanowi od 20 do 40%, a część udziałowa od 60 do 80%.



PPK inPZU 2060 - rekomendowany dla osóburodzonych w latach 1998 – 2002 , którego część dłużna od 2025 r. stanowi od 20 do 40%, a część udziałowa od 60 do 80%.



PPK inPZU 2065 - rekomendowany dla osóburodzonych w latach 2002 - 2007, którego część dłużna od 2025 r. stanowi od 20 do 40%, a część udziałowa od 60 do 80%.



PPK inPZU 2070 - rekomendowany dla osóburodzonych w latach 2008 - 2012, którego część dłużna od 2025 r. stanowi od 20 do 40%, a część udziałowa od 60 do 80%.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. To dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Dla pracownika udział w PPK jest dobrowolny; może on w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania, a potem do niego powrócić.

Czy oszczędzanie w PPK ma sens? Ile dopłaca pracodawca i państwo

W tym systemie konto pracownika zasilają zarówno pracownik, jak i pracodawca. To główny powód tego, że na PPK pracownik nie może stracić.



Pracodawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe (obowiązkowe) w wysokości 2% - pracownik i 1,5% - pracodawca. Dodatkowo - tak pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych (dobrowolnych) - do 2% pracownik i do 2,5% - pracodawca.



Dodatkowo uczestnicy programu otrzymują jednorazową wpłatę powitalną od państwa (z Funduszu Pracy) w wysokości 250 zł oraz coroczną dopłatę w wysokości 240 zł.

Ważne Własność środków zgromadzonych w PPK

Środki gromadzone w PPK są prywatną własnością uczestnika (pracownika). Nikt poza uczestnikiem nie ma do nich dostępu. Podlegają dziedziczeniu oraz podziałowi w przypadku rozwodu.

Wypłata pieniędzy z PPK

W każdej chwili uczestnik PPK ma możliwość dokonaniazwrotu środkówbez podawania przyczyny lub skorzystać z wypłaty w sytuacjach szczególnych, takich jakchorobaczy napokrycie wkładu własnego do kredytu.



Wypłata pieniędzy z PPK przed 60. rokiem życia jest określana w przepisach „zwrotem”. Zwrotu można dokonać w każdym momencie, bez podawania przyczyny. Aby to zrobić, należy złożyć odpowiednią dyspozycję instytucji finansowej, w której mamy nasz rachunek PPK.

Wypłata przed 60. rokiem życia z potrąceniami

Jeśli uczestnik chce wypłacić pieniądze z PPK (dokonać zwrotu) przed ukończeniem 60. roku życia musi się liczyć z następującymi potrąceniami:

- nie dostanie wszystkich dotychczasowych wpłat od państwa (wpłaty powitalnej i dopłat rocznych), które są formą premii za oszczędzanie do 60. roku życia - środki te wrócą do Funduszu Pracy.;

- 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy zostanie przekazane do ZUS (informacja o tej kwocie zostaje zewidencjonowana na koncie ubezpieczonego jako składka na ubezpieczenie emerytalne);

- w przypadku, gdy zgromadzone na koncie PPK pieniądze wypracowały zysk, uczestnik wypłacający pieniądze z PPK zapłaci od kwoty przychodu kapitałowego 19% podatku Belki. To podatek wyłącznie od kwoty zysku, jaką wypracował fundusz, który zarządza pieniędzmi na koncie PPK – a nie od całości zgromadzonego na PPK kapitału.



Na portalu mojeppk.pl orientacyjne wyliczenie zwrotu z PPK przed sześćdziesiątką pokazano na poniższym przykładzie:



Pan Marek oszczędzał w PPK 5 lat. Na swoim rachunku zgromadził 13752,00 zł:

6346 zł wpłacił sam

4759 zł wpłacił pracodawca

1450 zł wyniosły dopłaty od państwa

1197 zł zysku wypracował fundusz, inwestując środki Pana Marka.



Decydując się na zwrot środków przed 60 rokiem życia, Pan Marek otrzyma:

6346 zł swoich wpłat

3331,30 zł wpłat pracodawcy (jest to 70%, a 30% zostanie zapisane na koncie ZUS Pana Marka)

969,57 zł zysku kapitałowego (kwota zysku minus podatek 19%).



A zatem Pan Marek otrzyma w sumie 10646,87 zł, czyli ponad 4300 zł więcej, niż sam wpłacił. To ponad 68% więcej, niż gdyby odkładał te pieniądze na nieoprocentowanym koncie ("do skarpety"). Dodatkowo 30% wpłat pracodawcy zasili jego przyszłą emeryturę z I filaru.



W ustawie o pracowniczych planach kapitałowych przewidziano także możliwość wypłaty, bez pomniejszeń, do 25% środków z rachunku PPK w przypadku poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka. Z takiej możliwości może skorzystać zarówno uczestnik PPK, który ma już co najmniej 60 lat, jak i ten, który nie osiągnął jeszcze tego wieku.



Istnieje także możliwość wypłaty do 100% środków z rachunku PPK w celu pokrycia wkładu własnego przy kredycie hipotecznym (np. na zakup mieszkania), z obowiązkiem ich zwrotu w wartości nominalnej. Z tej możliwości może skorzystać uczestnik PPK, który nie ma jeszcze 45 lat.



Jak wyjaśnia portal mojeppk.pl, wypłacenie pieniędzy na dowolny cel przed 60. rokiem życia nie jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji z oszczędzania. Nadal na rachunek PPK tego uczestnika będą wpływały wpłaty od pracodawcy i – po spełnieniu warunków – dopłaty roczne państwa. Nie ma żadnego limitu, ile razy można dokonać zwrotu.

Dlaczego warto wypłacić pieniądze z PPK dopiero po 60 roku życia

Głównym celem oszczędzania w PPK jest systematyczne gromadzenie środków z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. Jeżeli uczestnik PPK zaczeka z wypłatą środków do osiągnięcia tego wieku oraz wypłaci 25% środków z rachunku PPK jednorazowo, a pozostałe 75% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach (albo 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach), otrzyma całość swoich oszczędności - nie zapłaci nawet podatku od zysków kapitałowych.



Najmniej korzystne dla uczestnika PPK jest wycofanie przez niego środków z rachunku PPK przed osiągnięciem 60. roku życia (zwrot). W takim przypadku trzeba się liczyć z wyżej opisanymi pomniejszeniami.

Jak sprawdzić stan rachunku PPK

Dostęp do środków w PPK jest możliwy po zalogowaniu do swojego rachunku na stronie instytucji finansowej lub do serwisurachunek.mojeppk.pl, który pokaże stan wszystkich oszczędności – na wszystkich rachunkach, jakie ma dana osoba. Gdy zmieniasz pracę Twoje oszczędności idą za Tobą – masz możliwość przeniesienia wszystkich swoich środków na jeden rachunek.

Można wrócić do oszczędzania po rezygnacji

Nawet jeśli złożyłeś rezygnację z PPK, możesz w każdej chwili powrócić do oszczędzania. Wystarczy, że złożysz pracodawcywniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Osoby w wieku 55-70 lat nie są objęte automatycznym zapisem i jeśli chcą oszczędzać w PPK, powinny złożyćwniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Niedokonywanie wpłat do PPK to wykroczenie

Pracodawcy, za niedopełnianie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie grozi kara grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł. Ściganie tych wykroczeń należy do zadań Państwowej Inspekcji Pracy. Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia. Podmiot zatrudniający ma obowiązek dokonać tych wpłat (czyli przekazać je do instytucji finansowej) w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. W przypadku, gdy podmiot zatrudniający obliczył i pobrał wpłaty do PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia, ale nie przekazał ich w terminie do instytucji finansowej, są to wpłaty spóźnione. Podmiot zatrudniający powinien jak najszybciej dokonać tych wpłat. W takim przypadku pracownik może żądać odsetek za czas opóźnienia, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Podmiot zatrudniający wypłaca tę kwotę uczestnikowi PPK - nie może przekazać odsetek na rachunek PPK. Natomiast w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający - wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi - w terminie wypłaty wynagrodzenia nie obliczył i nie pobrał wpłat do PPK, nie może np. obliczyć i pobrać wpłat do PPK w podwójnej wysokości od kolejnego wynagrodzenia uczestnika PPK (nawet, gdyby uczestnik wyraził na to zgodę). Szkoda wyrządzona uczestnikowi brakiem zaległych wpłat do PPK powinna zostać naprawiona zgodnie z przepisami k.c. Podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu tego podmiotu, która nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w terminie, podlega odpowiedzialności wykroczeniowej. Uczestnik PPK może zgłosić brak wpłat do PPK PIP (por. https://www.pip.gov.pl/kontakt/inspektoraty ). Dane osoby wnoszącej skargę podlegają ochronie i nie są ujawniane w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, chyba że skarżący wyrazi na to pisemną zgodę. W postępowaniu mandatowym PIP może nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł. Grzywna wyższa niż 2000 zł może zostać orzeczona przez sąd.



Uczestnik PPK może na bieżąco sprawdzać stan swoich środków na rachunku PPK w serwisie instytucji finansowej prowadzącej ten rachunek. Stan środków na wszystkich swoich rachunkach PPK można także sprawdzać w jednym miejscu – po zalogowaniu się w serwisie mojeppk.pl (por. https://rachunek.mojeppk.pl/auth/login ).

Polacy kalkulują rozsądnie

Portal mojeppk.pl informuje że oficjalne dane potwierdzają, że większość oszczędzających w PPK świadomie wybrało długoterminowe oszczędzanie w tej formie i nie wypłaca tych pieniędzy przed 60. rokiem życia. Zgodnie z danymi z Ewidencji PPK na koniec 2025 r. w Pracowniczych Planach Kapitałowych oszczędza już 4,12 mln osób, które mają łącznie 45,06 mld zł oszczędności. Tyle wynoszą zgromadzone przez uczestników aktywa PPK. To wynik rekordowy, bo plan zakładał zamknięcie 2025 roku na poziomie 41 mld zł. Bardzo dobry wynik wszystkich funduszy również zachęca do zostawienia środków na koncie jeszcze trochę dłużej, żeby skorzystać i zarobić na dobrej sytuacji na giełdzie.



Zdaniem ekspertów Polacy wiedzą, że zwroty są po prostu nieopłacalne dla uczestnika. Zwrot, czyli wypłata przed 60. rokiem życia na dowolny cel, wiąże się z potrąceniami – to zapisy funkcjonujące od początku programu. Podczas zwrotu uczestnik wypłaci mniej o: dopłaty od państwa, 30% wpłat pracodawcy i 19% podatek Belki od wypracowanych zysków kapitałowych.



Źródło: mojeppk.pl