REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Wsteczne 800 plus dla seniorów, czyli rekompensata dla osób po 50. roku życia za wychowanie dzieci. Czy nowy dodatek do emerytury za trud wychowania dzieci stanie się faktem?

Wsteczne 800 plus dla seniorów, czyli rekompensata dla osób po 50. roku życia za wychowanie dzieci. Czy nowy dodatek do emerytury za trud wychowania dzieci stanie się faktem?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 grudnia 2025, 13:34
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
para seniorów seniorzy 800 plus dla seniora 800 plus dla seniorów
Wsteczne 800 plus dla seniorów, czyli rekompensata dla osób po 50. roku życia za wychowanie dzieci. Czy nowy dodatek do emerytury za trud wychowania dzieci stanie się faktem?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pojawiła się petycja o przyznanie seniorom świadczenia 800 plus jako rekompensaty za trud wychowania dzieci w czasach braku wsparcia państwa. Autorzy wniosku wskazują na poczucie niesprawiedliwości wśród starszego pokolenia, które - choć wychowało obecnych podatników - czuje się pominięte w aktualnej polityce prorodzinnej. Oto szczegóły.

rozwiń >

Finansowe zadośćuczynienie za trud wychowania dzieci oraz nowa koncepcja 800 plus dla seniorów

Nowa inicjatywa społeczna zakłada wprowadzenie świadczenia pieniężnego w wysokości 800 złotych, które miałoby trafiać do rąk osób starszych jako wyraz uznania za ich wieloletni trud wychowawczy. Projekt ten jest pomyślany jako forma finansowej rekompensaty dla pokoleń, które poświęciły czas i zasoby na opiekę nad dziećmi w okresach, gdy państwowa pomoc dla rodzin praktycznie nie istniała lub była bardzo ograniczona. Głównym założeniem jest przekonanie, że seniorzy zasługują na wsparcie zbliżone do tego, jakie otrzymują obecnie młodzi rodzice, co pozwoliłoby na częściowe wyrównanie szans oraz realizację idei sprawiedliwości między różnymi grupami wiekowymi.

REKLAMA

REKLAMA

Zasady przyznawania dodatku 800 plus dla seniorów oraz mechanizm podziału środków

Zaproponowany system wypłat opiera się na bardzo konkretnym mechanizmie uzależniającym wsparcie od liczby dzieci, które obecnie są aktywne zawodowo i zasilają polski system podatkowy. Zgodnie z tym modelem, za każde pracujące dziecko rodzice otrzymywaliby łącznie 800 złotych miesięcznie. W sytuacji, gdy oboje rodzice pozostają w związku małżeńskim, kwota ta byłaby dzielona po połowie, co oznaczałoby 400 złotych dodatku dla każdego z nich. Takie rozwiązanie ma na celu nie tylko wsparcie budżetów domowych emerytów, ale również podkreślenie wartości, jaką dla państwa stanowi wychowanie przyszłego podatnika.

Analiza finansowa postulatów zawartych w petycji o 800 plus dla seniora

Oficjalny wniosek w tej sprawie, sformułowany w połowie 2025 roku, zawiera szczegółowe wyliczenia dotyczące strat, jakie zdaniem autorów poniosły starsze generacje. Skoro obecny system zakłada wsparcie przez 18 lat życia dziecka, pomysłodawcy wyliczyli, że za wychowanie jednego potomka rodzicom należy się łącznie niemal 173 tysiące złotych, co odpowiada dwunastoletniemu okresowi pobierania świadczenia 800 plus. W przypadku rodzin wielodzietnych kwoty te stają się jeszcze wyższe, przekraczając przy dwójce dzieci barierę 345 tysięcy złotych, co ma obrazować skalę braku wcześniejszego wsparcia systemowego.

Poczucie niesprawiedliwości i walka o godne życie pokolenia budowniczego gospodarki

Postulat ten dotyczy szerokiej grupy osób, obejmującej zarówno seniorów pamiętających czasy PRL, jak i osoby po pięćdziesiątym roku życia, których dzieci stały się pełnoletnie przed wdrożeniem programów socjalnych nowej generacji. Wśród tej grupy dominuje poczucie bycia pominiętym w nowoczesnej polityce społecznej, mimo że to właśnie ich praca i wysiłek wychowawczy stworzyły fundamenty dzisiejszej gospodarki. Argumentacja petycji wskazuje, że "wychowanie podatnika" to realna inwestycja w budżet państwa, która powinna zostać doceniona zwłaszcza w obliczu niskich świadczeń emerytalnych, otrzymywanych przez osoby budujące kraj w trudniejszych realiach ekonomicznych.

REKLAMA

Reakcja organów państwowych oraz prognozowane koszty obsługi nowego świadczenia

Mimo dużego zainteresowania opinii publicznej i emocjonalnego charakteru debaty, propozycja ta pozostaje obecnie jedynie w sferze postulatów obywatelskich. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zajęło w tej sprawie negatywne stanowisko, podkreślając, że obecne ramy prawne dotyczące pomocy w wychowywaniu dzieci nie dają podstaw do wypłacania dodatków do emerytur. Przeszkodą są również ogromne obciążenia dla finansów publicznych, ponieważ wprowadzenie tego świadczenia kosztowałoby budżet ponad 43 miliardy złotych rocznie, co stanowiłoby znaczący odsetek wydatków przeznaczanych na wszystkie programy socjalne w Polsce.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Różnice między propozycją 800 plus dla seniora a świadczeniem uzupełniającym 500 plus

W debacie publicznej niezwykle ważne jest precyzyjne odróżnienie omawianego postulatu od funkcjonującego już w systemie świadczenia uzupełniającego, często potocznie nazywanego 500 plus dla seniora. Podczas gdy nowa propozycja ma być formą powszechnej rekompensaty za wychowanie dzieci, istniejący dodatek jest przeznaczony wyłącznie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ponadto obecnie wypłacane świadczenie jest ściśle powiązane z kryterium dochodowym i ma charakter socjalny, a nie rekompensacyjny, co czyni obie te inicjatywy zupełnie odrębnymi instrumentami polityki państwa.

Powiązane
ZUS nie zwróci nienależnie pobranych składek za 10, 15 i 25-letni okres, nawet jeżeli sam stwierdzi, że nie miał podstaw, by je pobierać. „Czarna dziura” przez którą „obywatel traci wszystko: składki, okres ubezpieczenia, prawo do świadczeń i zaufanie do Państwa”
ZUS nie zwróci nienależnie pobranych składek za 10, 15 i 25-letni okres, nawet jeżeli sam stwierdzi, że nie miał podstaw, by je pobierać. „Czarna dziura” przez którą „obywatel traci wszystko: składki, okres ubezpieczenia, prawo do świadczeń i zaufanie do Państwa”
Nawet 4258,32 zł rocznie ekstra z KRUS. Mało kto korzysta z tego dofinansowania
Nawet 4258,32 zł rocznie ekstra z KRUS. Mało kto korzysta z tego dofinansowania
Co oznacza symbol 02-P? Kiedy można dostać orzeczenie o niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej?
Co oznacza symbol 02-P? Kiedy można dostać orzeczenie o niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
1700 złotych miesięcznie zastąpi 800 plus i 300 plus. Ma być przyznawane bez względu na wiek i wysokość dochodu
25 gru 2025

Co dzieje się sprawie pomysłu wprowadzenia dochodu podstawowego dla każdego? Choć o tym pomyśle dużo się mówiło w kontekście KPO, to jednak w ostatnim czasie temat zdecydowanie ucichł. Czy trzeba się obawiać likwidacji 800 plus i 300 plus?
Gorzka niespodzianka od rządu dla emerytów i rencistów rodzinnych od 1 stycznia 2026 r.: podwyżka świadczeń średnio o 220 zł, ale bez zapowiadanych 2 tys. zł wyrównania i 15 tys. zł rekompensaty za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń
25 gru 2025

1 stycznia 2026 r. wchodzi w życie ustawa, na podstawie której ZUS dokona przeliczenia wysokości emerytur ustalonych w czerwcu w latach 2009-2019 (tzw. emerytur czerwcowych) oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009-2019, z tego względu, że emerytury te zostały przyznane uprawnionym na poziomie niższym niż osobom, które wnioskowały o emeryturę w innych miesiącach roku. Ustawa ta uwzględnia korzystne dla emerytów i rencistów przepisy, na podstawie których otrzymają oni podwyżkę świadczeń bieżących, ale nie przewiduje rekompensaty za nawet 7 lat wypłaty zaniżonych świadczeń, ani nawet zapowiadanego przez MRPiPS – wyrównania za okres od 1 lipca 2025 r. do dnia, w którym zostanie ustalone świadczenie w nowej wysokości.
Nie tylko płaca minimalna pójdzie w górę od nowego roku. Te świadczenia też wzrosną. Są już wyliczenia
25 gru 2025

Ci, którzy utrzymują się z minimalnego wynagrodzenia, z ulgą patrzą na podwyżkę, jaka czeka ich od nowego roku. Tyle że – jak to zwykle bywa – medal ma dwie strony. Wzrost najniższej krajowej spędza sen z powiek przedsiębiorcom, bo uruchamia efekt domina. To nie tylko wyższe koszty zatrudnienia. Wraz z minimalną pensją rosną też inne wskaźniki – od składek ZUS po odprawy i odszkodowania.
Urlop regeneracyjny dla każdego. Trzy miesiące płatnego wolnego po spełnieniu prostych warunków. Od kiedy będzie można korzystać?
24 gru 2025

Od kiedy pracownicy skorzystają z urlopu regeneracyjnego? Aż 3 miesiące wolnego dla każdego pracownika co 7 lat. Czy te rozwiązania mają szansę wejść w życie już w 2026 roku, czy trzeba będzie na nie czekać do 2027 roku?

REKLAMA

Rejonizacja dla edukacji domowej? Czy może koniec edukacji domowej dla wszystkich dzieci? Wiceprezydent Warszawy: postulujemy
24 gru 2025

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska: Dziś do edukacji domowej może trafić każde dziecko. To ma i w dłuższej perspektywie będzie mieć poważne konsekwencje. Wiceprezydent udzieliła wywiadu dla Serwisu Samorządowego PAP.
Od stycznia 2026 roku już 600 plus na dentystę. Dla każdego, kto opłaca składkę zdrowotną. Ale czy wiesz, jak skorzystać?
24 gru 2025

W listopadzie 2025 r. wskaźnik inflacji rok do roku wyniósł 2,5%. Jednak czy domowe budżety to odczuwają? Warto pamiętać o tym, że można dbać o nie na różne sposoby. Jednym z nich jest korzystanie z usług oferowanych przez NFZ w ramach opłacanej składki zdrowotnej.
Będzie nowy ustawowy wiek emerytalny, ile wyniesie: 65 lat dla kobiet a 67 dla mężczyzn, od kiedy zmiana
25 gru 2025

Wiek emerytalny będzie podwyższony - to nieuchronne, by emerytury w ogóle mogły być wypłacane, bo alternatywą jest bankructwo Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i całego systemu emerytalnego. Problemów do rozwiązania jest zresztą znacznie więcej, a kolejne zmiany w systemie emerytalnym zamiast je rozwiązywać tylko ten system komplikują.
Waloryzacja emerytur 2026. Taką podwyżkę dadzą seniorom. Są już wyliczenia i prognozy świadczeń
25 gru 2025

Po dwóch latach wyjątkowo wysokich podwyżek seniorzy muszą przygotować się na rozczarowanie. W 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych znów zwaloryzuje emerytury i renty, ale wszystko wskazuje na to, że skala wzrostu świadczeń będzie znacznie mniejsza niż w latach 2023–2024. Z dostępnych dziś prognoz wynika, że wskaźnik waloryzacji może wynieść około 4,9 proc. To nadal realny wzrost pieniędzy trafiających na konta emerytów, ale mniej niż dotychczas.

REKLAMA

Koniec opłat za śmieci dla rodzin z dziećmi – także dla emerytów, których dzieci są już dorosłe? Wszelkie decyzje odmowne wydane przez gminy powinny zostać cofnięte, ponieważ mijają się z celem ustawy. RPO apeluje do MRPiPS
25 gru 2025

Rodzice dorosłych dzieci, które wyprowadziły się z domu, coraz częściej składają skargi na decyzje gmin odmawiających im zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że takie praktyki mijają się z celem ustawy o Karcie Dużej Rodziny i powinny zostać zmienione. O przedstawienie swojego stanowiska w sprawie poproszono MRPiPS.
Świadczenie dla seniorów za wychowanie co najmniej trojga dzieci (i to nie tylko własnych), o którym wie niewiele osób, a – przysługuje niezależnie od dochodów. Wystarczy złożyć wniosek
25 gru 2025

Seniorom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (i nie chodzi tu tylko o dzieci własne) – w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przysługuje świadczenie w postaci dostępu do określonych towarów i usług na korzystniejszych warunkach, od ogólnie obowiązujących. Jedną z ulg, z której można skorzystać w ramach Karty Dużej Rodziny (bo o niej mowa) – są zniżki na paliwo (benzynę, diesel i LPG), które mogą okazać się przydatne zwłaszcza w związku z rozpoczynającym się okresem świąteczno-noworocznym, kiedy wiele osób pokonuje samochodem setki kilometrów, żeby odwiedzić swoich bliskich.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA