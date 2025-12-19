REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nawet 4258,32 zł rocznie ekstra z KRUS. Mało kto korzysta z tego dofinansowania

Nawet 4258,32 zł rocznie ekstra z KRUS. Mało kto korzysta z tego dofinansowania

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 grudnia 2025, 14:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze do rąk obywateli
Nawet 4258,32 zł rocznie ekstra z KRUS. Mało kto korzysta z tego dofinansowania
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od marca 2025 roku seniorzy mogą ubiegać się o dodatkowe 354,86 zł miesięcznie, co daje ponad 1000 zł zastrzyku gotówki w skali kwartału, a w skali roku ponad 4000 zł. Pieniądze te są w całości dla Ciebie - nie podlegają opodatkowaniu ani egzekucjom komorniczym. Procedura składania wniosku została uproszczona do minimum, dlatego warto zweryfikować swoje uprawnienia już teraz. Oto szczegóły.

Geneza i charakterystyka świadczenia dla sołtysów

Od połowy 2023 roku w polskim systemie ubezpieczeń społecznych funkcjonuje specjalny instrument finansowy dedykowany osobom, które przez lata angażowały się w budowanie lokalnych społeczności wiejskich. Świadczenie to zostało wprowadzone na mocy ustawy z maja 2023 roku i stanowi oficjalną formę podziękowania za trud włożony w pełnienie funkcji sołtysa. W roku 2025 mechanizm ten przeszedł istotną ewolucję, polegającą zarówno na podwyższeniu kwoty wypłaty, jak i na znaczącym uproszczeniu procedur biurokratycznych. Obecnie obserwuje się wzmożone zainteresowanie składaniem dokumentów, ponieważ maj jest idealnym momentem na dopełnienie formalności i skorzystanie z nowych stawek, które zaczęły już wpływać na konta uprawnionych seniorów.

REKLAMA

REKLAMA

Finansowe aspekty dodatku dla sołtysów w 2025 roku

Początkowo dodatek ten wynosił 300 złotych miesięcznie, jednak dzięki regularnej waloryzacji jego wysokość sukcesywnie rośnie. Od marca 2025 roku byli włodarze wsi otrzymują już 354,86 złotych każdego miesiąca, co w ujęciu kwartalnym przekłada się na kwotę 1064,58 złotych brutto, a w ujęciu rocznym - 4258,32 zł brutto. Choć suma ta może wydawać się skromna, dla wielu gospodarstw domowych w mniejszych miejscowościach stanowi ona realne wsparcie budżetu, szczególnie w obliczu rosnących kosztów utrzymania. Istotną zaletą tego świadczenia jest jego pełna ochrona przed egzekucjami komorniczymi. Należy jednak pamiętać o kwestiach podatkowych. Choć Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie pobiera zaliczek na podatek w trakcie roku, beneficjent ma obowiązek wykazać ten dochód w rocznym rozliczeniu PIT i samodzielnie uregulować ewentualną niedopłatę w urzędzie skarbowym.

Świadczenie dla sołtysów 2025. Zasady i wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów

Aby ubiegać się o to wsparcie w 2025 roku, należy spełnić kilka kluczowych kryteriów ustawowych. Podstawowym wymogiem jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego oraz pobieranie świadczenia emerytalnego z dowolnego organu rentowego. Najważniejszym warunkiem merytorycznym pozostaje staż pełnienia funkcji sołtysa, który musi wynosić przynajmniej siedem lat, przy czym okresy te nie muszą następować bezpośrednio po sobie. Kandydat musi również legitymować się niekaralnością za przestępstwa skarbowe lub inne przewinienia związane z pełnionym urzędem. Kluczową zmianą, wprowadzoną jesienią 2024 roku, jest zniesienie ograniczeń czasowych dotyczących sprawowania funkcji, co oznacza, że o pieniądze mogą starać się także osoby, które pracowały na rzecz wsi w okresie PRL.

Procedura ubiegania się o wsparcie dla sołtysów krok po kroku

Proces wnioskowania o dodatek jest realizowany przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i opiera się na wydaniu decyzji administracyjnej. Zainteresowany emeryt musi przygotować odpowiedni formularz, oświadczenie o czystej kartotece karnej oraz zaświadczenie wydane przez właściwy urząd gminy lub miasta potwierdzające okres pełnienia funkcji. W sytuacjach, gdy dokumentacja archiwalna w urzędzie nie zachowała się, prawo dopuszcza obecnie przedłożenie pisemnych zeznań od trzech świadków, co jest znaczącym ułatwieniem dla najstarszych stażem działaczy. Wypłaty są realizowane terminowo do połowy każdego miesiąca, a prawo do pieniędzy nalicza się od momentu dostarczenia kompletu dokumentów do urzędu.

REKLAMA

Rosnąca popularność dodatku dla sołtysów

Z danych statystycznych wynika, że liczba beneficjentów tego świadczenia stale rośnie i pod koniec 2024 roku przekroczyła już poziom 36 tysięcy osób. Świadczenie sołtysowe jest elementem szerszego systemu wsparcia, w skład którego wchodzą również inne dodatki, takie jak pielęgnacyjny, kombatancki czy ryczałt energetyczny, z których każdy posiada odrębne zasady przyznawania. Państwo, wprowadzając dodatek dla byłych sołtysów, zdecydowało się docenić specyfikę tej roli, która łączy w sobie zadania organizatora, mediatora i społecznika. Ponieważ praca ta przez lata była często wykonywana bez wynagrodzenia lub jedynie za symboliczną dietę, obecne wsparcie finansowe jest traktowane jako sprawiedliwa rekompensata i wyraz szacunku dla osób, które bezinteresownie pracowały na rzecz lokalnego dobra wspólnego.

Powiązane
Wezwanie do ZUS – zwolnienie lekarskie od psychiatry. Co oznacza taka kontrola L4?
Wezwanie do ZUS – zwolnienie lekarskie od psychiatry. Co oznacza taka kontrola L4?
Specjalna premia za wiek. Ile wynosi emerytura honorowa dla stulatków? Kto musi złożyć wniosek?
Specjalna premia za wiek. Ile wynosi emerytura honorowa dla stulatków? Kto musi złożyć wniosek?
Co oznacza symbol 02-P? Kiedy można dostać orzeczenie o niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej?
Co oznacza symbol 02-P? Kiedy można dostać orzeczenie o niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Pierwszy smartfon: 5 zasad, które pomogą wypracować zdrowe nawyki u dziecka
19 gru 2025

Trudno sobie wyobrazić, żeby rodzice i dzieci byli pozbawieni możliwości natychmiastowego kontaktu za pomocą telefonu. Nic dziwnego, że dorośli przekazują dziecku pierwszą komórkę z myślą o wykorzystaniu jej jako narzędzia do kontaktu. To, jak dziecko korzysta z telefonu, powinno wynikać z zasad ustalonych przez rodziców i wyrabiających u niego zdrowe nawyki.
Reklama dźwignią handlu. A co z podatkami? Jak rozliczyć napis LED zawieszony na budynku?
19 gru 2025

Czy napis LED zawieszony na budynku ulepsza go? A może stanowi odrębny środek trwały? Odpowiedź na to pytanie ma istotne znaczenia dla prawidłowego przeprowadzenia rozliczeń podatkowych. A co na to organy skarbowe?
Nawet 4258,32 zł rocznie ekstra z KRUS. Mało kto korzysta z tego dofinansowania
19 gru 2025

Od marca 2025 roku seniorzy mogą ubiegać się o dodatkowe 354,86 zł miesięcznie, co daje ponad 1000 zł zastrzyku gotówki w skali kwartału, a w skali roku ponad 4000 zł. Pieniądze te są w całości dla Ciebie - nie podlegają opodatkowaniu ani egzekucjom komorniczym. Procedura składania wniosku została uproszczona do minimum, dlatego warto zweryfikować swoje uprawnienia już teraz. Oto szczegóły.
Co oznacza symbol 02-P? Kiedy można dostać orzeczenie o niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej?
19 gru 2025

Symbol 02-P to jedno z najczęściej przyznawanych oznaczeń w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności. Budzi emocje, wątpliwości i wiele pytań, zwłaszcza wśród osób, które po raz pierwszy stykają się z komisją albo słyszą sprzeczne informacje od lekarzy i urzędów. Czy dotyczy wyłącznie schizofrenii? Czy można go dostać przy depresji, zaburzeniach lękowych albo chorobie afektywnej dwubiegunowej? I co tak naprawdę daje w praktyce, nie w teorii, lecz w codziennym życiu, pracy i dostępie do realnego wsparcia.

REKLAMA

Podatki rosną po cichu. Od 2026 r. firmy zapłacą nawet dziesiątki tysięcy złotych więcej
19 gru 2025

Choć głośne zmiany podatkowe ostatecznie nie wejdą w życie w 2026 r., od 1 stycznia zaczynają obowiązywać regulacje, które mogą realnie podnieść obciążenia przedsiębiorców – i to bez zmiany stawek podatkowych. Niższe limity dla aut firmowych, powrót wyższej składki zdrowotnej, KSeF, JPK_CIT oraz zamrożone progi PIT oznaczają dla wielu firm ukryte podwyżki sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.
Planowanie urlopów wypoczynkowych na 2026 rok inne niż zwykle. O co chodzi? Zmieniają się przepisy i trudniej będzie zrobić dobry plan
19 gru 2025

Planowanie urlopów to w bardziej skomplikowanych organizacjach konieczność. Jednak w 2026 roku będzie ono inne niż zwykle. Dlaczego? Bo zmieniają się przepisy, a zrobić dobry plan będzie trudniej. Trzeba więc z góry wiedzieć, co nas czeka.
Specjalna premia za wiek. Ile wynosi emerytura honorowa dla stulatków? Kto musi złożyć wniosek?
19 gru 2025

Grupa stulatków w Polsce stale się powiększa, co potwierdzają dane z ZUS. Każdy, kto osiągnie ten wyjątkowy wiek, otrzymuje dożywotni, comiesięczny dodatek honorowy, przyznawany niezależnie od pobieranych wcześniej świadczeń emerytalnych lub rentowych. Ile wynosi? Oto szczegóły.

KSeF 2026: państwowa infrastruktura cyfrowa, która zmienia biznes głębiej niż samo fakturowanie
19 gru 2025

KSeF to nie kolejny obowiązek podatkowy, lecz jedna z największych transformacji cyfrowych polskiej gospodarki. Od 2026 roku system zmieni nie tylko sposób wystawiania faktur, ale całą architekturę zarządzania danymi finansowymi, ryzykiem i płynnością w firmach. Eksperci Ministerstwa Finansów, KAS i rynku IT zgodnie podkreślają: to moment, w którym państwo staje się operatorem infrastruktury biznesowej, a przedsiębiorstwa muszą nauczyć się funkcjonować w czasie rzeczywistym.

REKLAMA

Gotowe do odbioru. Gdzie są nowe mieszkania i jakie mają ceny?
19 gru 2025

Jakie mieszkania kupimy w osiedlach, których budowa już się zakończyła? Jaką mają powierzchnię? Ile musimy wydać za najtańsze, nowe lokale w największych miastach, do których od razu można odebrać klucze? Sondę przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.
Weto prezydenta: Nie będzie reformy programowej w szkołach. Nowacka: MEN jest przygotowane na każdy wariant
19 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę nowelizującą Prawo oświatowe. Nowelizacja zmieniała m. in. podstawy programowe w szkołach i przedszkolach. O zawetowanie nowelizacji apelowały związki zawodowe.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA