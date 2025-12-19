Nawet 4258,32 zł rocznie ekstra z KRUS. Mało kto korzysta z tego dofinansowania

Od marca 2025 roku seniorzy mogą ubiegać się o dodatkowe 354,86 zł miesięcznie, co daje ponad 1000 zł zastrzyku gotówki w skali kwartału, a w skali roku ponad 4000 zł. Pieniądze te są w całości dla Ciebie - nie podlegają opodatkowaniu ani egzekucjom komorniczym. Procedura składania wniosku została uproszczona do minimum, dlatego warto zweryfikować swoje uprawnienia już teraz. Oto szczegóły.

Geneza i charakterystyka świadczenia dla sołtysów

Od połowy 2023 roku w polskim systemie ubezpieczeń społecznych funkcjonuje specjalny instrument finansowy dedykowany osobom, które przez lata angażowały się w budowanie lokalnych społeczności wiejskich. Świadczenie to zostało wprowadzone na mocy ustawy z maja 2023 roku i stanowi oficjalną formę podziękowania za trud włożony w pełnienie funkcji sołtysa. W roku 2025 mechanizm ten przeszedł istotną ewolucję, polegającą zarówno na podwyższeniu kwoty wypłaty, jak i na znaczącym uproszczeniu procedur biurokratycznych. Obecnie obserwuje się wzmożone zainteresowanie składaniem dokumentów, ponieważ maj jest idealnym momentem na dopełnienie formalności i skorzystanie z nowych stawek, które zaczęły już wpływać na konta uprawnionych seniorów.

Finansowe aspekty dodatku dla sołtysów w 2025 roku

Początkowo dodatek ten wynosił 300 złotych miesięcznie, jednak dzięki regularnej waloryzacji jego wysokość sukcesywnie rośnie. Od marca 2025 roku byli włodarze wsi otrzymują już 354,86 złotych każdego miesiąca, co w ujęciu kwartalnym przekłada się na kwotę 1064,58 złotych brutto, a w ujęciu rocznym - 4258,32 zł brutto. Choć suma ta może wydawać się skromna, dla wielu gospodarstw domowych w mniejszych miejscowościach stanowi ona realne wsparcie budżetu, szczególnie w obliczu rosnących kosztów utrzymania. Istotną zaletą tego świadczenia jest jego pełna ochrona przed egzekucjami komorniczymi. Należy jednak pamiętać o kwestiach podatkowych. Choć Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie pobiera zaliczek na podatek w trakcie roku, beneficjent ma obowiązek wykazać ten dochód w rocznym rozliczeniu PIT i samodzielnie uregulować ewentualną niedopłatę w urzędzie skarbowym.

Świadczenie dla sołtysów 2025. Zasady i wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów

Aby ubiegać się o to wsparcie w 2025 roku, należy spełnić kilka kluczowych kryteriów ustawowych. Podstawowym wymogiem jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego oraz pobieranie świadczenia emerytalnego z dowolnego organu rentowego. Najważniejszym warunkiem merytorycznym pozostaje staż pełnienia funkcji sołtysa, który musi wynosić przynajmniej siedem lat, przy czym okresy te nie muszą następować bezpośrednio po sobie. Kandydat musi również legitymować się niekaralnością za przestępstwa skarbowe lub inne przewinienia związane z pełnionym urzędem. Kluczową zmianą, wprowadzoną jesienią 2024 roku, jest zniesienie ograniczeń czasowych dotyczących sprawowania funkcji, co oznacza, że o pieniądze mogą starać się także osoby, które pracowały na rzecz wsi w okresie PRL.

Procedura ubiegania się o wsparcie dla sołtysów krok po kroku

Proces wnioskowania o dodatek jest realizowany przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i opiera się na wydaniu decyzji administracyjnej. Zainteresowany emeryt musi przygotować odpowiedni formularz, oświadczenie o czystej kartotece karnej oraz zaświadczenie wydane przez właściwy urząd gminy lub miasta potwierdzające okres pełnienia funkcji. W sytuacjach, gdy dokumentacja archiwalna w urzędzie nie zachowała się, prawo dopuszcza obecnie przedłożenie pisemnych zeznań od trzech świadków, co jest znaczącym ułatwieniem dla najstarszych stażem działaczy. Wypłaty są realizowane terminowo do połowy każdego miesiąca, a prawo do pieniędzy nalicza się od momentu dostarczenia kompletu dokumentów do urzędu.

Rosnąca popularność dodatku dla sołtysów

Z danych statystycznych wynika, że liczba beneficjentów tego świadczenia stale rośnie i pod koniec 2024 roku przekroczyła już poziom 36 tysięcy osób. Świadczenie sołtysowe jest elementem szerszego systemu wsparcia, w skład którego wchodzą również inne dodatki, takie jak pielęgnacyjny, kombatancki czy ryczałt energetyczny, z których każdy posiada odrębne zasady przyznawania. Państwo, wprowadzając dodatek dla byłych sołtysów, zdecydowało się docenić specyfikę tej roli, która łączy w sobie zadania organizatora, mediatora i społecznika. Ponieważ praca ta przez lata była często wykonywana bez wynagrodzenia lub jedynie za symboliczną dietę, obecne wsparcie finansowe jest traktowane jako sprawiedliwa rekompensata i wyraz szacunku dla osób, które bezinteresownie pracowały na rzecz lokalnego dobra wspólnego.